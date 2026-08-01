Индивидуальная
до 5 чел.
От Дворянской до Невского: живая история Кургана
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Кургану с посещением Дома-музея декабристов
Начало: По договоренности
Расписание: Выходные дни в "Доме-музее Декабристов" — понедельник и воскресенье.
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
6750 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По уютному центру Кургана
От крепости на Тоболе до культурного сердца региона
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Курган и декабристы
Погулять по зауральскому городу и зайти в музей, где время остановилось
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кургану
Самые популярные экскурсии в Кургане
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Сколько стоит экскурсия по Кургану в августе 2026
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