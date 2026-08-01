Найдено 4 экскурсии в Кургане , цены от 5900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

2 часа 8 отзывов Индивидуальная до 5 чел. От Дворянской до Невского: живая история Кургана Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно 5900 ₽ за всё до 5 чел. 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Прогулка по Кургану с посещением Дома-музея декабристов Начало: По договоренности Расписание: Выходные дни в "Доме-музее Декабристов" — понедельник и воскресенье. 6750 ₽ за всё до 3 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. По уютному центру Кургана От крепости на Тоболе до культурного сердца региона от 5950 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 3 чел. Курган и декабристы Погулять по зауральскому городу и зайти в музей, где время остановилось от 5950 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Кургану Самые популярные экскурсии в Кургане От Дворянской до Невского: живая история Кургана; Прогулка по Кургану с посещением Дома-музея декабристов; По уютному центру Кургана; Курган и декабристы. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4: Сколько стоит экскурсия по Кургану в августе 2026 Сейчас в Кургане можно забронировать 4 экскурсии от 5900 до 6750. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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