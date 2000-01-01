Все экскурсии в Курске
Доступно 4 экскурсии 🚌 в Курске на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000₽
за 1-10 чел.
Поездка в Рыльск и экскурсия по дворцово-парковому ансамблю «Марьино»
Обзорная экскурсия по Рыльску с посещением Свято-Николаевского мужского монастыря и Успенского...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно