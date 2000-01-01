Экскурсии Курска

Все экскурсии в Курске

Доступно 4 экскурсии 🚌 в Курске на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Поездка в Рыльск и экскурсия по дворцово-парковому ансамблю «Марьино»
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000
за 1-10 чел.
Поездка в Рыльск и экскурсия по дворцово-парковому ансамблю «Марьино»
Обзорная экскурсия по Рыльску с посещением Свято-Николаевского мужского монастыря и Успенского...
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Курску
Индивидуальная экскурсия
4
2
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Курску
Ежедневно
Экскурсия в Курскую Коренную пустынь и усадьбу А.А. Фета
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 000
за 1-10 чел.
Экскурсия в Курскую Коренную пустынь и усадьбу А.А. Фета
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Курску и посещение Курской магнитной аномалии
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Курску и посещение Курской магнитной аномалии
Ежедневно
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