Экскурсия по Курску: современному городу с богатой историей 📖, отраженной в достопримечательностях 🏛️ пройдем по мемориальному комплексу «Курская дуга». Посетим Триумфальную арку, памятник Жукову, могилу неизвестного солдата. Осмотрим аллею военной техники и церковь ⛪ Георгия Победоносца. Подойдем к 44-метровой дугообразной стеле, символизирующей линию фронта.
Прогуляемся по улице Ленина, полной необычных скульптур и знаковых для Курска зданий. Увидим Драматический театр, Воскресенско-Ильинскую церковь и бывшее здание лютеранской кирхи. Полюбуемся ансамблем Красной площади и Знаменским Кафедральным собором. Сделаем памятные фото у палат бояр Ромодановских 17 века постройки и Сергиево-Казанского собора. Уделим внимание памятнику курской антоновке и белому гусю.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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