Экскурсия по Курску: современному городу с богатой историей 📖, отраженной в достопримечательностях 🏛️ пройдем по мемориальному комплексу «Курская дуга». Посетим Триумфальную арку, памятник Жукову, могилу неизвестного солдата. Осмотрим аллею военной техники и церковь ⛪ Георгия Победоносца. Подойдем к 44-метровой дугообразной стеле, символизирующей линию фронта.

Прогуляемся по улице Ленина, полной необычных скульптур и знаковых для Курска зданий. Увидим Драматический театр, Воскресенско-Ильинскую церковь и бывшее здание лютеранской кирхи. Полюбуемся ансамблем Красной площади и Знаменским Кафедральным собором. Сделаем памятные фото у палат бояр Ромодановских 17 века постройки и Сергиево-Казанского собора. Уделим внимание памятнику курской антоновке и белому гусю.