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Обзорная экскурсия по Курску

4
2 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Курска
Обзорная экскурсия по Курску
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Обзорная экскурсия по Курску
Обзорная экскурсия по Курску

Что вы увидите

  • Мемориальный комплекс «Курская дуга»
  • Триумфальная арка
  • памятник Жукову
  • могила неизвестного солдата
  • аллея военной техники
  • церковь Георгия Победоносца и др.
Экскурсия по Курску: современному городу с богатой историей 📖, отраженной в достопримечательностях 🏛️ пройдем по мемориальному комплексу «Курская дуга». Посетим Триумфальную арку, памятник Жукову, могилу неизвестного солдата. Осмотрим аллею военной техники и церковь ⛪ Георгия Победоносца. Подойдем к 44-метровой дугообразной стеле, символизирующей линию фронта.
Прогуляемся по улице Ленина, полной необычных скульптур и знаковых для Курска зданий. Увидим Драматический театр, Воскресенско-Ильинскую церковь и бывшее здание лютеранской кирхи. Полюбуемся ансамблем Красной площади и Знаменским Кафедральным собором. Сделаем памятные фото у палат бояр Ромодановских 17 века постройки и Сергиево-Казанского собора. Уделим внимание памятнику курской антоновке и белому гусю.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Курску
Обзорная экскурсия по Курску

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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2 отзыва оставили туристы

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