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Экскурсия по Курской Коренной пустыни и усадьбе А. А. Фета

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Курска
Экскурсия по Курской Коренной пустыни и усадьбе А.

А.

Фета
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Экскурсия по Курской Коренной пустыни и усадьбе А. А. Фета
Экскурсия по Курской Коренной пустыни и усадьбе А. А. Фета

Что вы увидите

  • Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы Пустынь.
  • Музей-усадьба А. А. Фета, в деревне Воробьёвке.
Мы посетим Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы Пустынь. Первый мужской монастырь на курской земле, действующий по настоящее время. Именно здесь в конце XIII века явилась людям икона Божьей Матери «Знамение», забил чудотворный источник. Нас ждет путешествие с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ обители: монастырских часовен и четырех храмов.
Продолжим нашу экскурсию ⛳ в музее-усадьбе А. А. Фета, в деревне Воробьёвке. В отреставрированном доме осмотрим рабочий кабинет с оригинальными вещами. Библиотеку, в которой читал книги Л. Н. Толстой. Гостевые комнаты, в которых принимали Чайковского и других друзей поэта. Пройдем по аллеям великолепного парка, примыкающего к дому.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музей, аренда автомобиля, обед оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Экскурсия по Курской Коренной пустыни и усадьбе А. А. Фета
Экскурсия по Курской Коренной пустыни и усадьбе А. А. Фета
Экскурсия по Курской Коренной пустыни и усадьбе А. А. Фета

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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