Мы посетим Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы Пустынь. Первый мужской монастырь на курской земле, действующий по настоящее время. Именно здесь в конце XIII века явилась людям икона Божьей Матери «Знамение», забил чудотворный источник. Нас ждет путешествие с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ обители: монастырских часовен и четырех храмов.

Продолжим нашу экскурсию ⛳ в музее-усадьбе А. А. Фета, в деревне Воробьёвке. В отреставрированном доме осмотрим рабочий кабинет с оригинальными вещами. Библиотеку, в которой читал книги Л. Н. Толстой. Гостевые комнаты, в которых принимали Чайковского и других друзей поэта. Пройдем по аллеям великолепного парка, примыкающего к дому.