Мы посетим Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы Пустынь. Первый мужской монастырь на курской земле, действующий по настоящее время. Именно здесь в конце XIII века явилась людям икона Божьей Матери «Знамение», забил чудотворный источник. Нас ждет путешествие с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ обители: монастырских часовен и четырех храмов.
Продолжим нашу экскурсию ⛳ в музее-усадьбе А. А. Фета, в деревне Воробьёвке. В отреставрированном доме осмотрим рабочий кабинет с оригинальными вещами. Библиотеку, в которой читал книги Л. Н. Толстой. Гостевые комнаты, в которых принимали Чайковского и других друзей поэта. Пройдем по аллеям великолепного парка, примыкающего к дому.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты в музей, аренда автомобиля, обед оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.