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Обзорная экскурсия по Курску и посещение Курской магнитной аномалии

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Курска
Обзорная экскурсия по Курску и посещение Курской магнитной аномалии
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Обзорная экскурсия по Курску и посещение Курской магнитной аномалии
Обзорная экскурсия по Курску и посещение Курской магнитной аномалии

Что вы увидите

  • Курская магнитная аномалия (самый большой железнорудный бассейн в мире). смотровая площадка Михайловского горно-обогатительного комбината и др.
Курск — свидетель многих исторических событий. Мы пройдем с экскурсией по мемориальному комплексу «Курская дуга». Увидим Триумфальную арку, памятник Жукову, могилу неизвестного солдата. Осмотрим монументальную стелу, аллею военной техники. Пройдем по главной улице Курска — Ленина. Увидим Драматический театр, памятник Пушкину и многое, многое другое.
Затем переедем в Железногорск. Город 🏙️ в 130 км. от Курска, в котором находится Курская магнитная аномалия (самый большой железнорудный бассейн в мире). Побываем на смотровой площадке Михайловского горно-обогатительного комбината. Посетим музей 🖼, рассказывающий историю 📖 первопроходцев Курской магнитной аномалии.
  • Входные билеты 🎫 в музей и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музей и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Курску и посещение Курской магнитной аномалии
Обзорная экскурсия по Курску и посещение Курской магнитной аномалии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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