Курск — свидетель многих исторических событий. Мы пройдем с экскурсией по мемориальному комплексу «Курская дуга». Увидим Триумфальную арку, памятник Жукову, могилу неизвестного солдата. Осмотрим монументальную стелу, аллею военной техники. Пройдем по главной улице Курска — Ленина. Увидим Драматический театр, памятник Пушкину и многое, многое другое.

Затем переедем в Железногорск. Город 🏙️ в 130 км. от Курска, в котором находится Курская магнитная аномалия (самый большой железнорудный бассейн в мире). Побываем на смотровой площадке Михайловского горно-обогатительного комбината. Посетим музей 🖼, рассказывающий историю 📖 первопроходцев Курской магнитной аномалии.