Курская магнитная аномалия (самый большой железнорудный бассейн в мире). смотровая площадка Михайловского горно-обогатительного комбината и др.
Курск — свидетель многих исторических событий. Мы пройдем с экскурсией по мемориальному комплексу «Курская дуга». Увидим Триумфальную арку, памятник Жукову, могилу неизвестного солдата. Осмотрим монументальную стелу, аллею военной техники. Пройдем по главной улице Курска — Ленина. Увидим Драматический театр, памятник Пушкину и многое, многое другое.
Затем переедем в Железногорск. Город 🏙️ в 130 км. от Курска, в котором находится Курская магнитная аномалия (самый большой железнорудный бассейн в мире). Побываем на смотровой площадке Михайловского горно-обогатительного комбината. Посетим музей 🖼, рассказывающий историю 📖 первопроходцев Курской магнитной аномалии.
Входные билеты 🎫 в музей и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты в музей и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.