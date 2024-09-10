Детская Ладога «На уровень выше» 3+

Приглашаем отдохнуть на Ладоге всей семьей! Мы легко и непринужденно научим Вас разным туристическим премудростям и отправимся в радиальные походы с горячим обедом в котлах, как у настоящих туристов.

Не забудем
читать дальше

про семейное ориентирование, научим вязать все необходимые в походе узлы, а также приоткроем завесу тайны выживания в лесу.

Будет походная баня, вкусная еда, приготовленная на костре, творческие и спортивные мастер-классы, театральные представления от приглашенных артистов, сказки и песни у костра.

Семь дней пролетят в дружеской и комфортной атмосфере, где всем хватит времени и пообщаться, и побыть наедине с самим собой.

5
3 отзыва
Детская Ладога «На уровень выше» 3+
Детская Ладога «На уровень выше» 3+
Детская Ладога «На уровень выше» 3+
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заселение, знакомство, первые задания

С самого утра, в 9:00 ждём всех участников в нашем уютном лагере на первый лесной завтрак!

Всё! Теперь можно расслабиться и никуда не спешить! Ладога Вас дождалась, и мы вместе с ней. Заселяемся в лес, в палатки, осматриваем территорию. Инструкторы дадут первые вводные и первые задания, проведут веселые игры на знакомство, после которых Вы точно не ошибетесь в имени своего собеседника!

Сегодня к нам в гости придет замечательный и таинственный гость, но давайте не будем все рассказывать сейчас, а дождемся встречи в лесу…

Заселение, знакомство, первые заданияЗаселение, знакомство, первые заданияЗаселение, знакомство, первые задания
2 день

Осваиваем навыки заядлого путешественника

Сегодня Вас ждет много новой, полезной и интересной информации, а также тематические мастер-классы.

Мы расскажем Вам разные лесные премудрости, научим ходить по азимуту, пользоваться компасом.

Расскажем, где же садится солнце, и что это значит.

Сами навяжем тент, изучим узлы и подготовим все для приготовления суперпоходного деликатеса. Что это? А вот и узнаете!

Осваиваем навыки заядлого путешественникаОсваиваем навыки заядлого путешественникаОсваиваем навыки заядлого путешественника
3 день

Программа для всей семьи и поиск клада

Пора воплощать в жизнь все наши навыки и умения!

Сегодня у нас активность для всей семьи: вас ждут квесты, полоса препятствий, программа "Юный следопыт", основы ориентирования.

На пути нам могут встретиться сказочные герои, которые обязательно помогут и подскажут.

Но разве может быть ориентирование и полоса препятствий без поиска клада? Конечно, нет! И мы с вами обязательно все дружно отыщем самый настоящий клад!

Программа для всей семьи и поиск кладаПрограмма для всей семьи и поиск кладаПрограмма для всей семьи и поиск клада
4 день

Мастер-классы у детей, релакс у родителей

Этот день точно будет ярким и красочным!

Сегодня мы опробуем технику тай-дай — окрашивание футболок с помощью скручивания и нанесения краски. Вы получите уникальные узоры на своих вещах. Так что берите с собой футболки и всё, чему хотите дать новую яркую жизнь!

Также сегодня у нас с вами небольшой день релакса. Пока дети заняты различными мастер-классами, у родителей будет время полежать в гамаке с книжкой или чаем, полюбоваться Ладогой и просто отдохнуть.

Мастер-классы у детей, релакс у родителейМастер-классы у детей, релакс у родителейМастер-классы у детей, релакс у родителей
5 день

Отправляемся в поход

Больше движения? О, да! Сегодня мы идем в поход!

И это не просто поход, а настоящий поход с горячим обедом, который мы сами приготовим на костре в котлах!

Что же за место нас ждёт? Старый маяк?"Жабокамень"? Или деревянная церковь? А может, заброшенный карьер или лодка водяного? Вот и узнаем!

А вечером вас в лагере обязательно будет ждать ужин, песни/колыбельные у костра и сказка на ночь.

Отправляемся в походОтправляемся в походОтправляемся в поход
6 день

Учимся выживанию в лесу

Сегодня будет плотный и насыщенный день!

В первой половине дня мы с Вами превратимся в настоящих первопроходцев, научимся выживать и ориентироваться в лесу! Как определить, где север, а где юг? Какую еду можно себе найти в лесных условиях? Какое жилье смастерить? Как оказать себе первую помощь? Чем можно разжечь огонь? И еще много чего полезного мы с Вами сегодня узнаем и даже попробуем что-то сделать!

А после тихого часа нас с Вами будет ждать творчество. Мы будем создавать и сохранять память о нашем выезде! Будем творить! Вы уже придумали какие воспоминания вложите в свой ладожский сувенир?

Учимся выживанию в лесу
7 день

Прощание

Сегодня заключительный день. Отъезд. Но это не повод печалиться! Зарядка, вкусный завтрак, творчество и игры — это то, что нужно!

После обеда, в 13:00, начинаем потихоньку собирать вещи и разъезжаться. Кто-то поедет в свой "дневной сон", кто-то заскочит в Приозерск посмотреть на крепость, а кто-то отправится в Рускеалу, ведь полпути пройдено!

Обнимаемся, обмениваемся контактами и впечатлениями, обещаем друг другу еще раз встретиться на лесных или горных тропинках.

ПрощаниеПрощание

Проживание

Будем жить в палатках в обустроенном лагере.

Стоимость тура на 1 взрослого, руб: 23 900 руб.

Детям от 7 до 12 лет: стоимость 17 200 руб.

Детям от 4 до 6 лет: стоимость 15 200 руб.

Детям от 2 до 3 лет: стоимость 9 200 руб.

Детям от 0 до 1 лет: стоимость 3 200 руб.

Варианты проживания

Палаточный лагерь на берегу Ладоги

6 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Консультация и сопровождение по всем организационным вопросам
  • 4-разовое походное питание от повара
  • Обустройство лагеря (зона кухни и столовой, тенты для общественных зон, место для мастер-классов, умывальники, туалеты, баня, костровое оборудование, гамаки)
  • Прокат палаток
  • Организация всего досуга в лагере
  • Работа профессиональных ведущих спортивных и творческих мастер-классов
  • Выступление актеров
  • Все материалы к мастер-классам
  • Подарки от турклуба
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Проезд до ж/д станции Приозерск и обратно (билеты на электричку и такси/затраты на бензин)
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка
Место начала и завершения?
Ленинградская область, Приозерск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • пенки (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5℃);
  • очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3)
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • палатка.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • шорты;
  • носки и термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом или термофутболка;
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • тёплые ботинки;
  • резиновые сапоги;
  • кроссовки;
  • удобные штаны;
  • платье;
  • пуховик тонкий.

Личные вещи:

  • полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • деньги;
  • набор посуды (клмн);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце и банное;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • детская индивидуальная аптечка;
  • средство от комаров;
  • средство от клещей;
  • пауэрбанк.
Какой примерный распорядок дня в лагере?

8:30 Подъем, зарядка

9.00 Завтрак

10.30 Различные мероприятия

13.00 Обед

14.00-16.00 Тихий час или время для себя

16.00 Полдник

16.30 Различные мероприятия

19.00 Ужин

21:30 Сказка на ночь у костра, песни под гитару, сон

22:00 Отбой

Что и как будем кушать?

Питание походное. Готовить будет профессиональный повар. Ниже представлено примерное меню:

Завтрак: каша со сгущенкой/сухим молоком и сухофруктами (для аллергиков и тех, кто не любит — на воде), чай/кофе, бутерброды с сыром, печеньки.

Обед: суп (овощи свежие, тушенка), салат, чай/компот, бутерброды, шоколадка, сушки (есть вариант супа без мяса, если заранее об этом сообщить).

Полдник: напиток (кисель, компот, морс, чай, кефир), фрукты, печенье.

Ужин: макароны/греча/рис/пшено с тушенкой, овощи запечённые, чай с печеньем (есть вариант ужина без мяса, если заранее об этом сообщить).

Также предусмотрены различные топпинги в виде черники, варенья, грибов, плавленого сыра, баклажанной/кабачковой икры.

Есть ли в лагере питьевая вода?

Да, около кухни находится бутыль с помпой, где используется привозная вода. Пользоваться можно круглосуточно.

Как организованы умывальники?

Умывальники расположены на разных уровнях, висят на деревьях в зоне столовой и кухни.

Как мыть свою посуду?

Посуду моем экологичными средствами (предоставляются). Можно мыть в Ладоге, а также есть организованное место для мытья посуды около столовой.

Все пищевые отходы выбрасываются в специальную яму.

Как мыться?

Ежедневно будет организована походная баня и отдельная помывочная с теплой водой.

Какие еще вещи могут пригодиться?

В этот выезд можно испытать своё снаряжение, опробовать варианты сочетания одежды при разных погодных условиях, составить список необходимого (много, много носков) и не нужного (термос для еды). Протестить, нужен ли ночью дополнительный плед для ребенка или достаточно просто флисового комбинезона. Спать с ребенком в спарке, или каждому по спальнику. До места можно добраться на машине, поэтому можно взять даже горшок!

Как организованы туалеты?

В лагере будет 2 туалета (глубокая яма в земле, с удобным пологом и стенками вокруг). Они расположены на окраине лагеря.

Далеко ли от лагеря стоянка автомобилей участников?

Стоянка в пешей доступности. До центра лагеря 70 метров

Далеко ли магазин?

Ближайший в трех километрах от лагеря, поселок Моторное. В Приозерске (20 минут на машине) находятся разные магазины и гипермаркеты.

Можно ли будет купаться?

Лагерь расположен рядом с песчаным пляжем, с плавным заходом в воду. Но вода в Ладоге непредсказуема и может быть прохладно.

Мобильная связь и интернет

Интернет в лагере практически отсутствуют. Мобильная связь ловит. В лагере отправляются и приходят сообщения из Telegram и WhatsApp, просто с небольшим отставанием. Для хорошего интернета можно дойти до ближайшего мыса (10 минут пешком по пляжу) и поймать 4G, также есть участки на асфальтированной дороге.

Есть ли клещи?

Лагерь расположен в сосновом лесу с песчаной почвой. Лиственных деревьев и кустарников практически нет, а это означает, что встреча с клещом сводится к минимуму. В 2023 году ни одного клеща не обнаружили.

Есть ли скидки детям?

Детям от 7 до 12 лет: стоимость 17 200 руб.

Детям от 4 до 6 лет: стоимость 15 200 руб.

Детям от 2 до 3 лет: стоимость 9 200 руб.

Детям от 0 до 1 лет: стоимость 3 200 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
10 сен 2024
Организация отличная.
Я
9 сен 2024
Огромное спасибо организаторам, что вошли в положение и подождали, так как я сильно опаздывала к назначенному времени встречи!
Ф
2 сен 2024
Очень понравилось путешествие! Нашему гиду - Катюше огромное спасибо!
Всё организовано хорошо. Единственный минус- на совсем комфортное размещение по прилёту в Петропавловск- Камчатский (в общей комнате ночевали 5 человек)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Похожие туры из Приозерска

Детский сплав по реке Вуокса
3 отзыва
2 дня
Детский сплав по реке Вуокса
Начало: Ленинградская область, Приозерск
12 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 14 000 за человека