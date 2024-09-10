1 день

Заселение, знакомство, первые задания

С самого утра, в 9:00 ждём всех участников в нашем уютном лагере на первый лесной завтрак!

Всё! Теперь можно расслабиться и никуда не спешить! Ладога Вас дождалась, и мы вместе с ней. Заселяемся в лес, в палатки, осматриваем территорию. Инструкторы дадут первые вводные и первые задания, проведут веселые игры на знакомство, после которых Вы точно не ошибетесь в имени своего собеседника!

Сегодня к нам в гости придет замечательный и таинственный гость, но давайте не будем все рассказывать сейчас, а дождемся встречи в лесу…