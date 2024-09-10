Не забудем
Программа тура по дням
Заселение, знакомство, первые задания
С самого утра, в 9:00 ждём всех участников в нашем уютном лагере на первый лесной завтрак!
Всё! Теперь можно расслабиться и никуда не спешить! Ладога Вас дождалась, и мы вместе с ней. Заселяемся в лес, в палатки, осматриваем территорию. Инструкторы дадут первые вводные и первые задания, проведут веселые игры на знакомство, после которых Вы точно не ошибетесь в имени своего собеседника!
Сегодня к нам в гости придет замечательный и таинственный гость, но давайте не будем все рассказывать сейчас, а дождемся встречи в лесу…
Осваиваем навыки заядлого путешественника
Сегодня Вас ждет много новой, полезной и интересной информации, а также тематические мастер-классы.
Мы расскажем Вам разные лесные премудрости, научим ходить по азимуту, пользоваться компасом.
Расскажем, где же садится солнце, и что это значит.
Сами навяжем тент, изучим узлы и подготовим все для приготовления суперпоходного деликатеса. Что это? А вот и узнаете!
Программа для всей семьи и поиск клада
Пора воплощать в жизнь все наши навыки и умения!
Сегодня у нас активность для всей семьи: вас ждут квесты, полоса препятствий, программа "Юный следопыт", основы ориентирования.
На пути нам могут встретиться сказочные герои, которые обязательно помогут и подскажут.
Но разве может быть ориентирование и полоса препятствий без поиска клада? Конечно, нет! И мы с вами обязательно все дружно отыщем самый настоящий клад!
Мастер-классы у детей, релакс у родителей
Этот день точно будет ярким и красочным!
Сегодня мы опробуем технику тай-дай — окрашивание футболок с помощью скручивания и нанесения краски. Вы получите уникальные узоры на своих вещах. Так что берите с собой футболки и всё, чему хотите дать новую яркую жизнь!
Также сегодня у нас с вами небольшой день релакса. Пока дети заняты различными мастер-классами, у родителей будет время полежать в гамаке с книжкой или чаем, полюбоваться Ладогой и просто отдохнуть.
Отправляемся в поход
Больше движения? О, да! Сегодня мы идем в поход!
И это не просто поход, а настоящий поход с горячим обедом, который мы сами приготовим на костре в котлах!
Что же за место нас ждёт? Старый маяк?"Жабокамень"? Или деревянная церковь? А может, заброшенный карьер или лодка водяного? Вот и узнаем!
А вечером вас в лагере обязательно будет ждать ужин, песни/колыбельные у костра и сказка на ночь.
Учимся выживанию в лесу
Сегодня будет плотный и насыщенный день!
В первой половине дня мы с Вами превратимся в настоящих первопроходцев, научимся выживать и ориентироваться в лесу! Как определить, где север, а где юг? Какую еду можно себе найти в лесных условиях? Какое жилье смастерить? Как оказать себе первую помощь? Чем можно разжечь огонь? И еще много чего полезного мы с Вами сегодня узнаем и даже попробуем что-то сделать!
А после тихого часа нас с Вами будет ждать творчество. Мы будем создавать и сохранять память о нашем выезде! Будем творить! Вы уже придумали какие воспоминания вложите в свой ладожский сувенир?
Прощание
Сегодня заключительный день. Отъезд. Но это не повод печалиться! Зарядка, вкусный завтрак, творчество и игры — это то, что нужно!
После обеда, в 13:00, начинаем потихоньку собирать вещи и разъезжаться. Кто-то поедет в свой "дневной сон", кто-то заскочит в Приозерск посмотреть на крепость, а кто-то отправится в Рускеалу, ведь полпути пройдено!
Обнимаемся, обмениваемся контактами и впечатлениями, обещаем друг другу еще раз встретиться на лесных или горных тропинках.
Проживание
Будем жить в палатках в обустроенном лагере.
Стоимость тура на 1 взрослого, руб: 23 900 руб.
Детям от 7 до 12 лет: стоимость 17 200 руб.
Детям от 4 до 6 лет: стоимость 15 200 руб.
Детям от 2 до 3 лет: стоимость 9 200 руб.
Детям от 0 до 1 лет: стоимость 3 200 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь на берегу Ладоги
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Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем организационным вопросам
- 4-разовое походное питание от повара
- Обустройство лагеря (зона кухни и столовой, тенты для общественных зон, место для мастер-классов, умывальники, туалеты, баня, костровое оборудование, гамаки)
- Прокат палаток
- Организация всего досуга в лагере
- Работа профессиональных ведущих спортивных и творческих мастер-классов
- Выступление актеров
- Все материалы к мастер-классам
- Подарки от турклуба
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Проезд до ж/д станции Приозерск и обратно (билеты на электричку и такси/затраты на бензин)
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- пенки (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5℃);
- очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3)
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- палатка.
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки и термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом или термофутболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- тёплые ботинки;
- резиновые сапоги;
- кроссовки;
- удобные штаны;
- платье;
- пуховик тонкий.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (клмн);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце и банное;
- телефон;
- медицинский полис;
- детская индивидуальная аптечка;
- средство от комаров;
- средство от клещей;
- пауэрбанк.
Какой примерный распорядок дня в лагере?
8:30 Подъем, зарядка
9.00 Завтрак
10.30 Различные мероприятия
13.00 Обед
14.00-16.00 Тихий час или время для себя
16.00 Полдник
16.30 Различные мероприятия
19.00 Ужин
21:30 Сказка на ночь у костра, песни под гитару, сон
22:00 Отбой
Что и как будем кушать?
Питание походное. Готовить будет профессиональный повар. Ниже представлено примерное меню:
Завтрак: каша со сгущенкой/сухим молоком и сухофруктами (для аллергиков и тех, кто не любит — на воде), чай/кофе, бутерброды с сыром, печеньки.
Обед: суп (овощи свежие, тушенка), салат, чай/компот, бутерброды, шоколадка, сушки (есть вариант супа без мяса, если заранее об этом сообщить).
Полдник: напиток (кисель, компот, морс, чай, кефир), фрукты, печенье.
Ужин: макароны/греча/рис/пшено с тушенкой, овощи запечённые, чай с печеньем (есть вариант ужина без мяса, если заранее об этом сообщить).
Также предусмотрены различные топпинги в виде черники, варенья, грибов, плавленого сыра, баклажанной/кабачковой икры.
Есть ли в лагере питьевая вода?
Да, около кухни находится бутыль с помпой, где используется привозная вода. Пользоваться можно круглосуточно.
Как организованы умывальники?
Умывальники расположены на разных уровнях, висят на деревьях в зоне столовой и кухни.
Как мыть свою посуду?
Посуду моем экологичными средствами (предоставляются). Можно мыть в Ладоге, а также есть организованное место для мытья посуды около столовой.
Все пищевые отходы выбрасываются в специальную яму.
Как мыться?
Ежедневно будет организована походная баня и отдельная помывочная с теплой водой.
Какие еще вещи могут пригодиться?
В этот выезд можно испытать своё снаряжение, опробовать варианты сочетания одежды при разных погодных условиях, составить список необходимого (много, много носков) и не нужного (термос для еды). Протестить, нужен ли ночью дополнительный плед для ребенка или достаточно просто флисового комбинезона. Спать с ребенком в спарке, или каждому по спальнику. До места можно добраться на машине, поэтому можно взять даже горшок!
Как организованы туалеты?
В лагере будет 2 туалета (глубокая яма в земле, с удобным пологом и стенками вокруг). Они расположены на окраине лагеря.
Далеко ли от лагеря стоянка автомобилей участников?
Стоянка в пешей доступности. До центра лагеря 70 метров
Далеко ли магазин?
Ближайший в трех километрах от лагеря, поселок Моторное. В Приозерске (20 минут на машине) находятся разные магазины и гипермаркеты.
Можно ли будет купаться?
Лагерь расположен рядом с песчаным пляжем, с плавным заходом в воду. Но вода в Ладоге непредсказуема и может быть прохладно.
Мобильная связь и интернет
Интернет в лагере практически отсутствуют. Мобильная связь ловит. В лагере отправляются и приходят сообщения из Telegram и WhatsApp, просто с небольшим отставанием. Для хорошего интернета можно дойти до ближайшего мыса (10 минут пешком по пляжу) и поймать 4G, также есть участки на асфальтированной дороге.
Есть ли клещи?
Лагерь расположен в сосновом лесу с песчаной почвой. Лиственных деревьев и кустарников практически нет, а это означает, что встреча с клещом сводится к минимуму. В 2023 году ни одного клеща не обнаружили.
Есть ли скидки детям?
Детям от 7 до 12 лет: стоимость 17 200 руб.
Детям от 4 до 6 лет: стоимость 15 200 руб.
Детям от 2 до 3 лет: стоимость 9 200 руб.
Детям от 0 до 1 лет: стоимость 3 200 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всё организовано хорошо. Единственный минус- на совсем комфортное размещение по прилёту в Петропавловск- Камчатский (в общей комнате ночевали 5 человек)
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Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!