2 день

Экскурсия по Выборгу. Водная прогулка с высадкой в парке Монрепо

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Выборга. Прогуливаясь по мощенным улочкам, среди соборов и жилых домов, насчитывающих уже более 500 лет.

Вы окунетесь в ту эпоху, когда по мостовым стучали подковы рыцарских коней и грохотали телеги купцов, свозивших в Выборг товары со всей Европы.

Вы пройдете по «Старому Выборгу», который наградит нас свои новогодним убранством.

Посещение Замкового острова.

Обед (дополнительная оплата).

Новогодний мастер-класс. Вы сможете познакомиться с историей кренделя от официального производителя «Выборгского кренделя» и приобрести настоящие вкусные сувениры для всей семьи!

Экскурсия «Подземный Выборг» на пивоваренный завод с дегустацией (дополнительная оплата).

В завершении нашего тура мы познакомим вас с возрожденным выборгским пивоваренным заводом. Завод был построен еще в финском Выборге в 1863 году, но долгое время был закрыт.

2024 года он вновь открыл свои двери для посетителей. Для туристов, которые не берут дополнительную экскурсию предусмотрено свободное время, вы сможете посетить кофейню, пивной магазин и сувенирную лавку.

Отправление в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия 20:00-21:00.

