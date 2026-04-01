Вы можете заказать Рождественский ужин в уютной гостинице и посетить мастер-классы, это подарит вам тепло настоящего праздника, а замок Корела раскроет свои новогодние секреты.
Программа тура по дням
Осмотр храмового комплекса в пос. Сосново. Экскурсия по Приозерску
09:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. м. «Озерки». Экскурсия по трассе.
Осмотр храмового комплекса в пос. Сосново – шедевра деревянного зодчества. Великолепная деревянная церковь Всех Святых отлично вписывается в прекрасную природу Карельского перешейка.
Прибытие в Приозерск. Пешеходная экскурсия по Приозерску.
Обед (дополнительная оплата).
Новогодняя экскурсия в крепость Корела.
Переезд в Выборг. Заселение в гостиницу«Дружба».
Рождественский праздничный ужин в гостинице «Дружба» (дополнительная оплата).
Экскурсия по Выборгу. Водная прогулка с высадкой в парке Монрепо
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Выборга. Прогуливаясь по мощенным улочкам, среди соборов и жилых домов, насчитывающих уже более 500 лет.
Вы окунетесь в ту эпоху, когда по мостовым стучали подковы рыцарских коней и грохотали телеги купцов, свозивших в Выборг товары со всей Европы.
Вы пройдете по «Старому Выборгу», который наградит нас свои новогодним убранством.
Посещение Замкового острова.
Обед (дополнительная оплата).
Новогодний мастер-класс. Вы сможете познакомиться с историей кренделя от официального производителя «Выборгского кренделя» и приобрести настоящие вкусные сувениры для всей семьи!
Экскурсия «Подземный Выборг» на пивоваренный завод с дегустацией (дополнительная оплата).
В завершении нашего тура мы познакомим вас с возрожденным выборгским пивоваренным заводом. Завод был построен еще в финском Выборге в 1863 году, но долгое время был закрыт.
2024 года он вновь открыл свои двери для посетителей. Для туристов, которые не берут дополнительную экскурсию предусмотрено свободное время, вы сможете посетить кофейню, пивной магазин и сувенирную лавку.
Отправление в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия 20:00-21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- 2-местный – 21 200 рублей.
- 1-местный – 23 300 рублей.
Варианты проживания
Дружба
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проживание в номерах категории «улучшенный»
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
- Входные билеты на все объекты тура
- Новогодний мастер-класс
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Личные расходы
- Питание, не указанное в туре: пакет питания - 2 обеда и 1 Рождественский ужин - 5 800 рублей (оплачивается при покупке тура) и ужины
- Подземный Выборг с дегустацией в пивоварне - 1 800 рублей (оплачивается при покупке тура)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.