Дорогами викингов: мужской поход по Ладоге на драккаре (всё включено)
Выживать в дикой природе, управлять ладьёй, оттачивать боевые навыки и пировать с единомышленниками
Начало: Ленинградская область, Приозёрский район, пос. Бер...
18 мая в 12:00
1 июн в 12:00
60 000 ₽ за человека
Рождество в Выборге и Приозерске. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
6 янв в 10:00
от 21 200 ₽ за человека
Северный дуэт: Выборг - Приозерск
Экскурсионный тур «Северный дуэт: Выборг - Приозерск» на 2 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
7 мар в 10:00
18 апр в 10:00
от 12 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Приозерску в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Приозерске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Приозерске в феврале 2026
Сейчас в Приозерске в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 12 500 до 60 000.
Туры по окрестностям Приозерска и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель