Вас ждет поездка по священным местам, знакомство с тувинскими шаманами, с их ритуалами и обрядами, освоение методов самолечения.
Все практические занятия в этом путешествии направлены на
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Как кочевники
07:00 – 16:00 Прибытие туристов, встреча в аэропорту или автовокзале города Кызыла, трансфер до юрточного комплекса «Бий-Хем».
Размещение в войлочных юртах.
В лагере можно почувствовать себя настоящим кочевником, с тем лишь различием, что здесь предусмотрены все удобства, к которым привык городской житель.
Юрточный комплекс расположен в 22 километрах от Кызыла, оттуда путешественники будут совершать поездки в разные уголки Тувы.
Долина, в которой расположен комплекс, названа как река, протекающая в ней – Бий-Хем, что значит «Большой Енисей».
После прибытия в лагерь и размещения будет свободное время.
При желании можно будет подняться на гору и полюбоваться всей долиной.
А вечером, после ужина, группа сможет собраться у костра.
Питание: завтрак, обед и ужин в юрточном комплексе.
Маршрут: 25 км на автобусе.
Знакомство с шаманами
После завтрака экскурсия в Кызыл, столицу Тувы.
Посещение географического центра Азии.
Это главный символ Кызыла, самая известная достопримечательность города.
После этого визит в буддийский монастырь, где можно будет встретиться с настоящим ламой.
Тува соединила в себе много культур, одна из самых притягательных шаманизм.
Выезд к минеральному источнику Дунгур, где пройдет вводная лекция по шаманизму.
По возвращению в лагерь группу будет ждать ужин с блюдами тувинской национальной кухни.
Основными продуктами тувинцев много веков были молоко и мясо, продукты животноводства.
Большой популярностью пользуется кумыс – сквашенное кобылье молоко, согажа – поджаренная на углях печень.
И ни одна трапеза не обходится без чая с молоком. Чай обязательно зеленый и варят его с добавлением соли.
После ужина выступление исполнителей традиционного тувинского горлового пения – «хоомей».
Это особый стиль пения, которым владеют тувинцы и еще некоторые народы Сибири.
Это горловое пение, способность издавать сразу несколько звуков разной высоты и держать их до 30 секунд.
Если не видеть исполнителя, сложно представить, что звуки издает человек, а не музыкальный инструмент.
Питание: завтрак и ужин в юрточном комплексе, обед в ресторане.
Маршрут: 100 км на автобусе.
Дорогой кочевников
Завтрак, после которого группа направится на запад к минеральному источнику аржаан «Шивилиг».
Аржаан в переводе означает «святая вода, минеральная вода, целебный источник».
Встреча с шаманом, который будет сопровождать группу далее.
До обеда – остановка у захватывающей дух горы Хайыракан, это одно из самых святых и почитаемых мест в Туве.
В 1992 году она была выбрана как энергетически сильное место и освящена Далай Ламой XIV.
Как минимум раз в год местные шаманы приезжают сюда, чтобы зарядиться энергией, укрепить и очистить дух. Почему бы не воспользоваться такой возможность и вам?
Обед-пикник.
Прибытие в местечко Чиндозын, организация палаточного городка.
Питание: завтрак в юрточном комплексе, обед ланч-бокс, ужин на костре.
Маршрут: 420 км на автобусе.
Камлание
Выезд на минеральный источник «Шивилиг», посещение источника, далее вместе с гидом группа отправляется на пешую прогулку до следующего минерального источника Чурек-аржан.
Это слаборадиоактивный источник, где температура воды колеблется от З до 9°С, содержание радона соответствует нижнему пределу для лечебных вод этого типа.
Во время посещения источников туристы узнают об их лечебных свойствах и методах лечения на источниках.
Возвращение в лагерь, обед.
Участие в подготовке к обряду камлания.
Обряд, как правило, проводится ночью или в течение нескольких ночей.
Другой вариант – в юрте при зажженном очаге, либо в священном месте в присутствии множества людей.
Под звук бубна шаман издает крики, подражая крикам вороны или кукушки. Эти птицы дают шаману способность слагать песни. Затем шаман садится спиной к огню или к присутствующим, тихо и мерно стучит в бубен и ведет разговор со своими эренами.
В результате общения шаман либо изгоняет злых духов, либо говорит, что положение безнадежно.
В любом случае он делает подношения духам-помощникам.
Для этого специальной лопаткой он разбрызгивает молоко по четырем сторонам света и сжигает в огне кусочки мяса и хлеба. Затем пищу пробуют присутствующие.
Обряд камлания шамана связан с достижением двух целей: обряды излечения и культовые обряды.
Это может быть культ огня, гор, священных деревьев, отдельных родовых покровителей.
Во всех случаях камлание проходит примерно по одинаковой схеме: очищение – вызов соответствующих духов – поиск причины болезни либо культовое освящение – изгнание враждебных духов – гадание об исходе камлания и судьбе присутствующих – уход шамана.
Питание: Завтрак, обед, ужин на костре
Маршрут: 12 км на автобусе, 5 км пешком
Секреты шаманизма
Сегодня шаман проведет семинар, посвященный атрибутам шаманской одежды.
После обеда на свежем воздухе небольшой отдых, прогулки.
Ближе к вечеру шаман раскроет секреты и методы гадания на камнях.
Ритуальные камлания совершаются преимущественно с целью врачевания людей, реже в связи с неудачами, падежом скота, гаданием и т. д.
Шаманы – люди очень практичные, и не станут камлать абстрактно, без конкретной цели, и лишний раз тревожить духов.
После камлания возможно посетить индивидуальные приемы (за доп. плату).
Питание: завтрак, обед, ужин на костре.
Буддизм
Завтрак, сборы группы и отправление в сторону Кызыла.
По дороге туристы увидят центр буддийской культуры, восстановленный монастырь Устуу-Хурээ.
Храм стал венцом буддийского строительства в Туве.
Подобного ему не было не только в Туве, но и на территории всего бывшего Союза.
К вечеру прибытие в юрточный комплекс «Бий-Хем».
После ужина можно увидеть настоящую чайную церемонию по-тувински.
Во время церемонии вы услышите рассказ о способах приготовления, заваривания тувинского национального чая с молоком и солью, узнаете об истории возникновения чая в Туве, чайные легенды и притчи.
Чтобы жизнь наших гостей была светлой, как белое молоко, чтобы духи неба и земли способствовали удачному разрешению дел, чтобы путешествия были беспрепятственными, мы приглашаем вас на тувинскую чайную церемонию.
Вместе с чаем, вы почувствуйте вкус богатой культуры тувинского народа, ощутите удивительный край степей и просторов Тувы.
Питание: завтрак на костре, обед ланч-бокс, ужин в юрточном комплексе.
Маршрут: 420 км на автобусе.
Шаманская клиника
Сразу после завтрака группа отправится в Кызыл.
Во время дневной программы – посещение шаманской клиники.
Встреча с обществом шаманов.
Посещение ремесленников, где можно узнать секреты изготовления шаманских бубнов.
Прогулка по городу, посещение сувенирных лавок.
Обед в ресторане.
После обеда предстоит визит в Национальный музей Тувы, где хранятся экспонаты из кургана Аржаан-2, в том числе и ювелирные изделия легендарного Золота Скифов.
Экскурсия «Золото скифов» посвящена знаменитому кургану Аржан-II, раскопки которого были проведены в 2000-2003 гг. специалистами Эрмитажа в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом.
Сокровища найденные в кургане (всего более 20 кг золотых изделий) стали настоящей сенсацией в археологическом мире.
К вечеру прибытие в юрточный комплекс, отдых.
Вечерний костер и прощальный обряд камлания.
Питание: завтрак и ужин в юрточном комплексе, обед в ресторане.
Маршрут: 50 км на автобусе.
Отъезд
С 06:00 до 12:00 трансфер в аэропорт или на автовокзал.
Питание: завтрак в юрточном комплексе.
Маршрут: 25 км на автобусе.
Проживание
Тур предусматривает 2-х местное размещение в юрточном комплексе и в палаточном лагере.
Доплата за одноместное размещение – 8 500 руб. (возможно только в юрточном комплексе «Бий-Хем», 4 ночи).
Варианты проживания
Юрточный комплекс «Бий-Хем»
Юрткомплекс представляет собой юрточный лагерь, построенный здесь специально для приема туристов.
Юрты самые настоящие, в натуральную величину, войлочные, низкая дверь, как и положено, обращена на восток, пол также застелен войлоком. Обставлены они в расчете на одного-двух человек.
В юрте просторно и уютно. Из мебели – деревянные кровати, небольшой шкаф, тумбочка, подставка для чемодана. У двери – рукомойник и раковина-тюльпан. Остальные удобства – стационарный туалет и душевые кабины с горячей водой - располагаются в отдельной большой юрте.
Размещение туристов в туре в двухместных юртах.
На время выезда туристов на радиальные маршруты на 2-3 дня, предполагающие ночевки вне юрточного комплекса, туристам необходимо выселиться из юрты, сдать лишний багаж в камеру хранения, взяв с собой на маршрут самое необходимое в поездке, ценные вещи.
По прибытию обратно в юрточный комплекс туристы заселяются в свободные юрты.
Палаточный лагерь
Палаточный городок устанавливается на время радиального выезда на маршруте в удобных для туристов местах. Палатки устанавливает сопровождающий персонал.
Лагерь представляет собой палаточный городок с 2-х и 3-х местными палатками. Для проживания в комплексе вам будет предоставлен полный комплект туристического снаряжения: коврики, спальники.
Электричества в комплексе нет, поэтому советуем заранее зарядить аккумуляторы сотовых телефонов и фотоаппаратов, а также взять запасные комплекты батареек.
Во время проживания в палатках туристы будут обеспечены трехразовым горящим питанием, которое повар готовит на костре. В пути организуются небольшие пикники.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги (микроавтобусы, джипы)
- 2-х местное размещение в юрточном комплексе, в палатках
- Полный пансион (включая воду, кофе, чай)
- Трансферы
- Экскурсии
- Концерт горлового пения
- Входные билеты в музей
- Услуги гида
- Сопровождение шаманом
- Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Кызыл/Абакан и обратно
- Индивидуальные приемы у шамана
- Спиртные напитки
- Репелленты
- Одноместное размещение - 8 500 руб. (возможно только в юрточном комплексе «Бий-Хем», 4 ночи)
- Такси Абакан-Кызыл - 2 500 руб. /чел (4 чел в машине)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.
- рюкзак или дорожная сумка;
- cветлых тонов рубашка с длинными рукавами и легкие брюки, которые смогут защитить ваши ноги от колючей травы в степях Тувы;
- шорты, футболки светлых тонов;
- теплый свитер или флисовая куртка, термобелье, перчатки, шапка;
- носки х/б 2-3 пары; шерстяные носки;
- непродуваемая и непромокаемая куртка, дождевик;
- 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви закрытого типа, пара непромокаемой обуви (треккинговые ботинки с высоким голенищем);
- шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем (в Туве высокая солнечная активность);
- купальный костюм;
- фонарик с двумя комплектами батареек;
- предметы личной гигиены (в т. ч. мыло и туалетная бумага);
- полотенце;
- репелленты;
- индивидуальный спальник и надувной матрас, чтобы было мягче спать в палатках (по желанию);
- на ваш вкус сладости, орехи, другой перекус, спиртные напитки по желанию;
- договор, подтверждающий приобретение тура;
- полис ОМС;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, сладости, спиртные напитки, прочие личные расходы).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться?
Маршрут начинается в Кызыле. Часовая разница с Москвой +4 часа
Авиасообщение (расписание 2022 года)
В Кызыл можно прилететь из Москвы на самолетах авиакомпании «ИрАэро».
Расписание: вторник, четверг, воскресенье, вылет в 22:00 прибытие в 07:10. Обратно понедельник, среда, пятница, вылет из Кызыла в 08:10, прибытие в 09:40.
В Кызыл можно прилететь из Красноярска на самолетах авиакомпании «Красавиа».
Расписание: вторник, среда, четверг и суббота, вылет в 07:30, прибытие в 09:00. Обратно: вторник, среда, четверг и суббота, вылет в 17:50, прибытие в 19:35.
В Кызыл можно прилететь из Новосибирска на самолетах авиакомпании «Нордстар».
Расписание: вторник, четверг, суббота, вылет в 13:25, прибытие в 15:40. Обратно так же вторник, четверг, суббота, вылет из Кызыла в 10:10, прибытие в 12:35.
В Кызыл можно прилететь из Иркутска на самолетах авиакомпании «ИрАэро».
Расписание: вторник, пятница, вылет в 14:30, прибытие в 15:45. Обратно так же, вторник, среда, пятница, вылет из Кызыла в 10:25, прибытие в 13:40.
Железнодорожное сообщение
Железнодорожного сообщения в Туве нет!
Ближайшая железнодорожная станция – это город Абакан – столица Республики Хакасия (400 км на север от Кызыла). В Абакан, в свою очередь, можно приехать поездом из Красноярска (№124 ежедневно) или из Москвы через Ярославль, Екатеринбург, Омск, Новосибирск (№068).
Автотранспорт
В республике 2 автомобильные трассы федерального значения, связывающих Кызыл и Абакан, Кызыл-Ак-Довурак-Абакан, по которым можно добраться на рейсовых автобусах и маршрутных такси из Красноярска и Абакана. Расстояние от Абакана до Кызыла 400 км.
Дорога пройдет по живописным перевалам Западных Саян.
- на заказном трансфере, который мы можем организовать по предварительной заявке.
Время в пути 6 часов, цена за легковую машину 20 000 рублей, микроавтобус до 7 мест 25 000 рублей, микроавтобус до 10 мест – 36 000 рублей.
- на частных такси, легковые автомобили с железнодорожного вокзала начиная с 06:00 до 11:00.
Отправление по наполняемости машины пассажирами (обычно 4 человека в машине), как правило, время ожидания составляет до 3-х часов. В пути 5-6 часов, цена 2 500 руб. /чел.
При этом, можно договориться с водителем о месте встречи (например, аэропорт, ж/д вокзал или гостиница Абакана).
- на личном автомобиле по трассе М-54, расстояние Абакан- Кызыл – 400 км.
Какая будет погода?
В Туве климат резко континентальный, лето засушливое, температура воздуха летом до + 40 градусов, зима малоснежная, температура до -50 мороза.
- В июне очень красиво, так как зелень еще очень нежная и свежая, все цветет, и каждую неделю меняются цвета. В горах можно увидеть снег. Днем тепло, но вечером прохладно. В этот период стоит стабильная теплая погода.
- Июль – самый жаркий месяц, но иногда неделю могут идти дожди. В этом месяце обычно стабильная теплая температура воздуха ночью и днем. В конце месяца начинает выгорать степь.
- В августе до середины месяца обычно стоит теплая погода, а во второй половине уже начинает холодать. Ночи становятся прохладнее. В конце августа опять начинают меняться цвета, листья на деревьях становятся красными и желтыми. В этот период много грибов и ягод.
- Сентябрь богат различными красками. Преобладают красно-желто-зеленые тона. Обычно в начале сентября стоит теплая погода, но ночи уже прохладные. Во второй половине сентября возможны затяжные дожди, температура воздуха опускается до +5 С.
Порядок встречи и проводов
В день заезда с 07:00 до 16:00 возможен трансфер из Кызыла до юрточного комплекса «Бий-Хем».
Индивидуальный турист/группа туристов встречаются в аэропорту или на автовокзале Кызыла (куда обычно прибывают такси из Абакана) в назначенное время c табличкой.
Проводы осуществляются согласно купленных билетов, в промежутке между 06:00 и 12:00.
Туристы провожаются в аэропорт – за 3 часа.
На чем мы будем перемещаться?
Путешествия организуется на минивэнах, микроавтобусах, УАЗАХ, джипах в зависимости от количества человек в группе.
Все туристические программы обслуживают комфортабельный транспорт с кондиционером (кроме УАЗов).
Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники.
Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.
Ночные переезды запрещены в связи с сезонным выпасом скота.
Какие у нас будут гиды?
На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы на маршруте, прослушавшие обязательный курс по оказанию первой медицинской помощи.
Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия.
Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут вам почувствовать древнее дыхание этой земли.
Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд – всего лишь преодоление расстояний, с гидом – это уже путешествие.
Во время радиальных выездов вас будут сопровождать опытные проводники.
Какое будет питание?
На протяжении всего тура вы будете обеспечены трехразовым горячим питанием.
В юрточных комплексах, на пикниках будет предложено горячее питание, во время переездов короткие пикники, сух пайки. Чай и вода входят в стоимость.
Во время проживания в палатках туристы будут обеспечены трехразовым горящим питанием, которое повар готовит на костре. В пешие походы выдается сухой паек.
Алкогольные напитки не входят в стоимость.
Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев.
Для этого вам необходимо сообщить об этом менеджеру при бронировании.
В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.
Традиционными блюдами русской кухни считаются блины, жареные и печеные пироги, пельмени, соленые огурцы, винегрет, щи, морсы и многое другое.
Основу питания тувинцев составляют мясные и молочные продукты. По существу они едят только мясо, все остальное является добавлением к нему. Особой популярностью пользуются блюда, представляющие собой сочетание мяса и муки. Это суп с мясом и лапшой (узкен быдаа), пельмени паровые (боозы) и обычные (манчы), беляши (хуужууры), фарш с тестом (тырткан) и т. д.
Кроме этого, на столе у тувинцев можно увидеть молочную водку – арага, которую гонят из кислого молока, боорзаки – кусочки теста, зажаренные в кипящем масле, и лепешки, представляющие собой самостоятельное кушанье, соктаан далган (толченый ячмень). А также кровяную колбасу, зеленый чай с молоком, в него добавляют либо соль, либо масло, иногда то и другое вместе.
Роль молочных продуктов, так же, как мясных, очень велика в рационе тувинцев. Они выработали различные способы приготовления продуктов из молока: сыра (быштак), масла (саржаг), сливок (ореме), кумыса (хымыс), кефира (тарак), простокваши (хойтпак), сушеного творога твердой (курут) и рассыпчатой (ааржы) консистенции и др.
Как будет обеспечена безопасность?
В каждом транспортном средстве имеется аптечка.
Водители и гиды, сопровождающие группу, прослушали курс по оказанию первой медицинской помощи. На период отдыха каждому туристу предоставляется страховка от несчастного случая.
Район Тувы – местность, где встречаются змеи, энцефалитные клещи. Соблюдайте правила предосторожности и личной безопасности.
Будет ли работать сотовая связь?
На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, которая работает, но с перебоями.
Связи не будет с 3 по 6 день.
Будут ли клещи и комары?
В Туве комаров не много, всплески их активности в основном приурочены к длительным дождям, а это очень редкое явление для Тувы.
Мы рекомендуем следить за тем, чтобы руки и ноги были закрыты после сумерек, так как комары более всего активны вечером. Репелленты от комаров рекомендованы.
Клещи встречаются в степях.
В юрточном комплексе «Бий-Хем» обязательно проводится специальная обработка.
Пик автивности клещей приходится на май и июнь. Репелленты от клещей рекомендованы.
Кроме того, мы рекомендуем всем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову. Чаще всего клещи цепляются к ногам человека, а потом ползут вверх, присасываясь к верхней части тела, выше пояса.
Особенности тура
Каких-либо предварительных знаний для участия в тренинге не требуется.
К участию в тренинге не допускаются люди с психическими заболеваниями (шизофренией, эпилепсией и т. д.).