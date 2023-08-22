1 день

Как кочевники

07:00 – 16:00 Прибытие туристов, встреча в аэропорту или автовокзале города Кызыла, трансфер до юрточного комплекса «Бий-Хем».

Размещение в войлочных юртах.

В лагере можно почувствовать себя настоящим кочевником, с тем лишь различием, что здесь предусмотрены все удобства, к которым привык городской житель.

Юрточный комплекс расположен в 22 километрах от Кызыла, оттуда путешественники будут совершать поездки в разные уголки Тувы.

Долина, в которой расположен комплекс, названа как река, протекающая в ней – Бий-Хем, что значит «Большой Енисей».

После прибытия в лагерь и размещения будет свободное время.

При желании можно будет подняться на гору и полюбоваться всей долиной.

А вечером, после ужина, группа сможет собраться у костра.

Питание: завтрак, обед и ужин в юрточном комплексе.

Маршрут: 25 км на автобусе.