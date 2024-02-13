Е Елена К центру Азии. Тур в Тыву на 3 дня Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за безопасную езду и огромное количество информации, которой он часами делился с нами. Безусловно рекомендую съездить в этот тур. Зима придаёт туру особый колорит.

Т Татьяна К центру Азии. Тур в Тыву на 3 дня Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.

А Анна К центру Азии. Тур в Тыву на 3 дня Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.

С Сергей Эзотерический тур-семинар «Посвящение в шаманизм» Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром, а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

Ю Юрий Эзотерический тур-семинар «Посвящение в шаманизм» Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.