Это путешествие — погружение в сакральное сердце Сибири, где
Программа тура по дням
Знакомство с хакасской культурой
09:00 Завтрак.
Выезд на экскурсию на участок Оглахты заповедника «Хакасский». В 2014 году был открыт новый участок заповедника – туристический комплекс «Оглахты».
В состав комплекса входит тематический визит-центр, пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе «Сорок зубьев».
Возраст петроглифов оценивается в 5000-1000 лет. Некоторые рисунки можно увидеть, поднявшись по лестнице в 965 ступеней. У подножия лестницы находится плита «Шаман-камень» с изображением 34 скифских кинжалов, нескольких колесниц, животных и личины.
В визит-центре заповедника познакомят с историей заселения народов в Хакасско-Минусинской котловине.
Обед в заповеднике.
Выезд в Казановку: экскурсия по Хакасскому государственному музею-заповеднику «Казановка». Заповедник образован в 1996 году по инициативе историка, археолога, искренне любящего Хакасию человека – Леонида Еремина.
«Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию. Туристам будет предоставлена возможность прикоснуться к одному из самых древних и обладающих необычайной силой камню Ах Тас (Белый камень), увидеть рисунки древних художников.
В хакасском аале вас встретят радушные хозяева, которые познакомят с национальной культурой.
Возможна организация встречи с шаманом (по предварительной заявке).
Размещение в юрточном комплексе «Кюг», который представляет собой новое направление экотуризма – этно-глэмпинг.
Это отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем погружение в культуру, традиции коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными праздниками.
18:00 Выступление исполнителя горлового пения «хай».
Возможна организация национального хакасского ужина.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута 230 км.
К матери матерей Хуртуях Тас
09:00 Завтрак.
Выезд в аал Анхаков. Остановка около хакасской деревни, где установлена стела «Улуг Хуртуях Тас» (большая каменная бабушка), которой поклоняются и приносят дары хакасские женщины, желающие родить ребенка. Менгиры Хакасии вошли в топ «мест силы» страны. Составил его сайт телеканала «Моя Планета».
Наши каменные изваяния значатся в списке семи мест России, где можно зарядиться положительной энергетикой, привести мысли в порядок и попросить исполнения желания. Одним из самых уникальных назван менгир Улуг Хуртуях Тас. Люди верят, что «Каменная старуха» помогает бездетным женщинам.
Выезд на базу отдыха Снежный барс.
13:00 Обед на маршруте.
16:00 Размещение на базе отдыха Снежный барс.
19:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра или в кафе.
Питание: завтрак, ужин.
Протяженность маршрута 270 км.
Лучше гор могут быть только горы
09:00 Завтрак.
База находится в самом сердце сибирской тайги на берегу горной реки Стоктыш. Это место расположено в центре Западного Саяна.
Здесь в полной гармонии сливаются кристальный воздух, вода и земля, покрытая мхом, нежными лесными кораллами – ягелем, брусничными и черничными полянами, карликовыми берёзами.
10:00 Туристам представится возможность принять участие в походах (на выбор):
- на гору Маяк (3 км в одну сторону, 3 часа), с которой открывается великолепная панорама на местные достопримечательности (гольцы, пойму реки Б-Он, Саянский хребет);
- в избушку охотника (1 км в одну сторону, 2 часа), где туристы смогут познакомиться с жизнью и бытом современного охотника, а также узнать некоторые секреты охотничьего ремесла;
- на подвесной «Мостик любви» (2 км в одну сторону, 2,5 часа). Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он. Местная традиция – мужчина должен пронести свою возлюбленную на руках по «Мостику любви» над водами горной реки;
- на озера Любимое, Каменистое (1,5 км пешком, 9 км на автомобиле, 3,5 часа). Туристы пройдут по очень красивой тропе, усыпанной камнями, заросшей множеством лекарственных растений;
- по кедровому лесу до горного озера Маранкуль (8 км в одну сторону) или на Стоктышские горные озера (10 км в одну сторону).
Альтернатива походам: прогулка в окрестностях базы и сбор грибов, ягод и лечебных трав, которые в изобилии растут в этих краях.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Протяженность автомаршрута 20 км, пешеходного маршрута – в зависимости от выбора.
В центр буддизма
08:00 Завтрак.
09:00 Выезд в Туву.
Экскурсия в центр буддийской культуры, восстановленный монастырь Устуу-Хурээ, который является центром духовности и государственности Тувы. На территории хурээ была заложена основа тувинского алфавита, отчеканена первая монета Тувинской Народной Республики.
Монастырь Устуу-Хурээ был основан в 1905-1907 гг. нойоном Хайдыпом. Строительство осуществлялось под руководством и по проекту специально приглашенного тибетского ламы Кунтана Римпоче и при участии китайских мастеров.
В 1930 г. после принятия специального постановления монастырь был закрыт. В 1937 г. принято решение о разрушении главного храма – Цогчена, однако полностью разрушить комплекс не удалось, от храма остались высокие глинобитные стены.
В 1999 г. Правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность Устуу-Хурээ, приняло решение о его восстановлении.
В том же году для привлечения внимания к храму и сбора средств на восстановление по идее Игоря Дулуша был проведён Международный благотворительный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ», с тех пор он проводится ежегодно.
Обед на маршруте.
14:00 Выезд в Кызыл.
17:00 Размещение в гостинице 3* «Буян Бадыргы».
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 410 км.
Знакомство с Тывой
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию в крупнейший буддийский монастырь России «Тубтен Шедруб Линг» или «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни», который находится в столице Тувы Кызыле.
В молитвенном помещении установлены пять статуй буддийских божеств, в том числе главная – Будды Шакьямуни. Ранее их «оживили»: наполнили свитками с текстом молитв, подношениями и буддийскими святынями.
В статую Будды вложили реликвию – частицу праха Будды Шакьямуни. Это один из подарков Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо, который фактически взял монастырь под свое духовное покровительство.
Кроме частиц праха Будды, Далай-лама подарил обители свои монашеские одежды, подписав их, а также священные тексты. Также лидер тибетского буддизма назначил для монастыря защитника дхармы (учения) – Шестирукого Махакалу.
Статую высотой один метр выполнили из меди с позолотой мастера в Непале, после чего доставили в монастырь и закрыли от посторонних глаз.
Обед в ресторане (возможна организация национального обеда).
Экскурсия по Кызылу, столице Тывы.
Посещение Национального музея Тывы (экскурсия по экспозиции «Золото скифов»). Экскурсия «Золото скифов» посвящена знаменитому кургану «Аржан-II», раскопки которого были проведены в 2000-2003 гг. специалистами Эрмитажа в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом.
Сокровища, найденные в кургане (всего более 20 кг золотых изделий) стали настоящей сенсацией в археологическом мире.
Посещение Центра тувинской культуры, где можно услышать исполнителей горлового пения «хоомей», увидеть и приобрести изделия местных ремесленников.
Посещение географического центра Азии, который расположен недалеко от места слияния двух рек: Бий-Хем (Большой Енисей) и Ка-Хем (Малый Енисей). Здесь же можно увидеть скульптурную композицию Даши Намдакова «Царская охота».
Возвращение в гостиницу «Буян Бадыргы».
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 50 км.
Гостеприимная чабанская стоянка
09:00 Завтрак.
10:00 Посещение места Бурган изи (след Будды). В конце 90-х годов в Туве на одной из скал вблизи с. Целинное был обнаружен большой след Будды. Легенда гласит, что, когда Далай-Лама XIV пролетал над Тувой, то он увидел на земле светящийся свет, исходящий от села Учителя.
След Будды (Buddhapada на санскрите) является отпечатком одной или обеих ног Готамы Будды. Есть две формы: естественный, как обычно в камне или скале, и сделанный искусственно.
Многие из «естественных», конечно, как признают специалисты, не являются фактическими следами Будды, но представляют собой своеобразные реликвии или ранние неканонические символические представления Будды.
11:00 Выезд в чабанскую стоянку Кара-Чыраа. Знакомство с традиционным бытом и укладом жизни тувинцев:
- верховая езда;
- фотосессия в национальных одеждах (имеется в наличии);
- игры;
- тувинская национальная кухня.
13:00 Обед на чабанской стоянке Кара-Чыраа.
14:00 Выезд и посещение Дургенского каньона. Дургенский каньон и живописнейший водопад при всей своей таёжной дикости вполне доступны для туристов. Высота ущелья – от 20 до 40 метров в разных местах.
Название протекающей по дну каньона быстрой, бурной речки Дурген, местные жители связывают с Чингисханом, отправившимся завоёвывать лесные народы. Дурген — самая красивая река в горах Танну-Ола.
16:00 Размещение на б/о «Золотые пески» на оз. Чагытай.
17:00 Свободный вечер. Купание в оз. Чагытай. Это самое глубокое и большое пресное озеро Тывы. В его водах водятся рыбы: язь, щука, пелядь, лещ, карп.
19:00 – Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута 120 км.
Завершение тура
08:00 Завтрак.
12:00 Освобождение номеров, выезд в аэропорт на рейс Кызыл – Москва.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, юрточном комплексе и на базах отдыха.
Стоимость тура на 1 чел. / руб:
|Тариф
|Цена
|Взрослый
|95800
|Ребёнок до 14 лет включительно
|86220
|Пенсионер
|86220
Одноместное размещение: доплата 12 300 руб.
Варианты проживания
Юрточный комплекс «Кюг»
Туристический юрточный комплекс "Кюг" состоит из: 15 отдельностоящих деревянных хакасских юрт-номеров, юрты-ресепшен, юрты-столовой, юрты-душевой и сан. узлов, юрты-прачечной, бани и юрты-музея.
Размещение:
Юрты расположены на берегу горной реки Аскиз.
Все юрты-номера двухместные, с отдельно стоящими односпальными кровавтями, которые можно соединить, сделав их двуспальными. В каждой юрте есть возможность установки 1-2 дополнительного спального места.
На территории комплекса имеется бесплатная парковка, зона баребекю, зона для костра, пляж у реки.
Данный этнокомплекс позволяет туристу ознакомиться с традициями, культурой, фольклором и кухней хакасского народа. Также, имеется возможность оздоровления в спа-центре комплекса, состоящего из русской бани, японской фурако, кедровых бочек, массажа и большого ассортимента травянных чаёв.
Посетителям предлагается трехразовое питание, практически все меню которого состоит из местных продуктов.
Рядом в комплексом находится Хакасский национальный музей-заповедник, где предлагаются обзорные и тематические экскурсии по памятникам археологии, этнографии и природы.
Снежный барс
Туристический комплекс «Снежный барс» располагается в экологически чистом районе Сибири, у берегов горной реки Стоктыш. Здесь обеспечен простой, но комфортный отдых для семей с детьми и путешественников.
Для проживания комплекс предлагает гостям на выбор 10 кедровых кемпингов и корпус с номерами класса «Эконом». В домах предусмотрено печное отопление. В летний период по желанию гостя предоставляются палатки.
На территории комплекса имеется парковка для автомобилей и мангалы для приготовления шашлыков. Оборудованы мансарды и летние душевые кабины с горячей водой. Поиграть в командные игры можно на оборудованной спортивной площадке. Любителям путешествий по новым местам предоставляется возможность совершить конную прогулку, сходить в поход или сплавиться по реке. К услугам настоящая русская баня, которая работает круглосуточно, по предварительному заказу.
Гостевой комплекс уделяет особое внимание организации детского досуга. Здесь постоянно проводятся мероприятия для школьников и подростков: мастер-классы, путешествия, экспедиции, тематические праздники. По заказу гостей на базе возможна организация праздников и мероприятий.
«Снежный барс» специализируется на экскурсиях и походах. Это могут быть однодневные маршруты или же туры, протяженностью в несколько дней. В основном корпусе находится столовая, где осуществляется трёхразовое питание.
В местных водоемах разрешена летняя и зимняя рыбалка. Зимой к месту ловли можно добраться на снегоходе. Комплекс отличается своей простотой и доступностью в сочетании с комфортом и развитой инфраструктурой. Расстояние до города Абаза Составляет 120 км, а до столицы республики Абакана — 300 км.
Гостиница «Буян-Бадыргы» 3
Гостиница «Буян Бадыргы» находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.
Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории «Люкс», «Стандарт», «Студио», «Улучшенный люкс», в которых гость сможет отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.
Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.
Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.
В шаговой доступности есть ресторан «Буян-Бадыргы», кафе «Пицца-Роллы» и гастроном «Южный» и «Звезда» находятся в шаговой доступности.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер по программе
- Питание, указанное в программе: завтраки, 3 обеда, 4 ужина
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Услуги гида-экскурсовода
- Выступление исполнителя горлового пения «хай»
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе: 3 обеда, 2 ужина (организация национального хакасского ужина 800 руб.)
- Услуги шамана (цена договорная)
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура. Также увозим на ж/д вокзал.