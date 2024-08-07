Программа тура по дням
Прибытие. Погружение в кочевую культуру
Рекомендуем ранние рейсы S7.
Встреча группы.
Выезд на программу в Туву.
Республика Тува - кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.
По прибытии в г. Кызыл обед в кафе.
Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения - «хоомей».
Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея. Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков. Площадь Арата, где находится символ города - Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.
Размещение в отеле.
Ужин.
Продолжительность - 11 часов.
Дорога ок 400 км в одну сторону, комфортная дорога, часть торгового «Усинского тракта».
Священное место для монахов и монгольских ханов
Завтрак в отеле.
Выезд на активную программу.
Священное место Бурган-Изи (След Будды). На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».
Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма — Ламаизма. Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве.
След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны.
Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой.
Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.
Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.
Посещение юрты кочевников - Чабанской стоянки.
Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода. Фотографирование, можно арендовать национальный костюм и устроить фотосессию.
Ужин в тувинских традициях, национальные блюда (баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью).
Позднее возвращение в отель.
Продолжительность - 11 часов.
Дорога ок 210 км в одну сторону, частично асфальт, частично полевая дорога.
Этническая Тува в золоте скифов. Завершение программы
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».
Национальный музей Тувы - достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана. Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.
Посещение крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг".
Обед в кафе. Выезд в г. Абакан.
Позднее возвращение в Абакан после 18:00, поэтому туристам рекомендуем брать доп. ночь до и после тура.
Продолжительность - 12 часов.
Дорога ок. 400 км в одну сторону, комфортная дорога-асфальт, частично горный серпантин.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.
Проживание
Проживание в туре: отель «Кызыл Гранд и СПА» 5*, отель «Буян Бадыргы» 3*, отель «Одуген» 3*.
Стоимость на 1 человека в руб:
- Одноместное размещение в отеле «Кызыл Гранд и СПА» 5* - 42 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение в отеле «Кызыл Гранд и СПА» 5* - 38 000 рублей с человека.
- Одноместное размещение в отеле «Буян Бадыргы» 3* - 39 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение в отеле «Буян Бадыргы» 3* - 36 000 рублей с человека.
- Одноместное размещение в отеле «Одуген» 3* - 38 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение в отеле «Одуген» 3* - 34 000 рублей с человека.
В отеле "Гранд отель Кызыл и СПА" все номера с двуспальными кроватями. В СПА зону не допускаются дети до 18 лет.
Рекомендуем прибывать в г. Абакан за 1-2 дня до начала тура. Забронировать доп. сутки можно у менеджера при бронировании тура.
Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в стоимость не включены. Туристы могут заказать индивидуальный трансфер.
Варианты проживания
Отель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. Кызыл
Отель «AZIMUT Кызыл» с общим лаунджем и фитнес-центром расположен в городе Кызыл. При отеле работают бар и ресторан. В этом 5-звездочном отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi, осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории отеля установлен банкомат. Среди других удобств — крытый бассейн, хаммам и круглосуточная стойка регистрации.
Номера отеля оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате есть душ. В числе удобств всех номеров письменный стол и чайник. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.
Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями, только двуспальная кровать. Посещение спа и бассейна строго от 18 лет.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
В отеле AZIMUT Kyzyl работает сауна.
К услугам гостей спа-салон, парикмахерская и бизнес-центр.
Отель Буян Бадырги 3
Отель находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.
Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории "Люкс","Стандарт","Студио","Улучшенный люкс", в которых вы сможете отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.
Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.
Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.
В шаговой доступности есть ресторан "Буян-Бадыргы", кафе "Пицца-Роллы" и гастроном "Южный" и "Звезда" находятся в шаговой доступности.
Отель «Одуген» 3
Гостиница "Одуген" расположена на одной из центральных улиц города Кызыл. Внимательные сотрудники готовы встретить гостей в любое время суток и помочь при необходимости. Для постояльцев есть сауна и бассейн на территории. Свои вещи можно отдать в прачечную, где их тщательно постирают и отгладят. Открыта также сувенирная лавка. Жильцам с личным автомобилем предоставляются места для парковки.
Размещение предлагается в уютные номера, которые прекрасно подходят для длительного или кратковременного проживания как семьей или компанией, так и одному. Каждая категория оборудована удобной мебелью и нужной техникой. В ванной комнате установлена качественная сантехника, а специально для большего комфорта предусмотрен комплект полотенец и набор гигиенических принадлежностей.
При гостинице имеется ресторан, в котором представлен широкий выбор блюд традиционной кухни. Персонал поможет подобрать еду и напитки с учетом Ваших пожеланий. Поблизости находятся продуктовые магазины и прочие места быстрого питания, которые помогут разнообразить рацион.
Удобное месторасположение в самом центре Кызыла обеспечивает гостям шаговую доступность ко многим важным объектам, учреждениям и достопримечательностям. Отсюда также быстро можно доехать до любой точки города на общественном транспорте. Расстояние до аэропорта составляет около 5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Проживание
- Питание трехразовое по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
- Доп. ночи
- Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ТУР:
- головной убор;
- удобную обувь и одежду для длительных переездов и прогулок на природе;
- репелленты от клещей и комаров;
- дождевик;
- городской рюкзак для личных вещей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
Рекомендуем прибывать в г. Абакан за 1-2 дня до начала тура. Забронировать доп. сутки можно у менеджера при бронировании тура.
Завершение тура около 18:00, поэтому туристам рекомендуем брать доп. ночь до и после тура.
Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в стоимость не включены. Туристы могут заказать индивидуальный трансфер.