1 день

Прибытие. Погружение в кочевую культуру

Рекомендуем ранние рейсы S7.

Встреча группы.

Выезд на программу в Туву.

Республика Тува - кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.

По прибытии в г. Кызыл обед в кафе.

Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения - «хоомей».

Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея. Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков. Площадь Арата, где находится символ города - Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.

Размещение в отеле.

Ужин.

Продолжительность - 11 часов.

Дорога ок 400 км в одну сторону, комфортная дорога, часть торгового «Усинского тракта».