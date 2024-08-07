К центру Азии. Тур в Тыву на 3 дня

Вас ждет увлекательное путешествие к центру Азии, в Тыву, где вы сможете насладиться красотами природы, погрузиться в культуру и историю этого удивительного региона. Вы посетите Национальный музей «Скифское золото», обзорную экскурсию по г. Кызыл, набережную Енисея, музыкальный центр «Хоомей», Дургенский каньон, монастырь "Тубтен Шедруб Линг" и многое другое.
5
3 отзыва
К центру Азии. Тур в Тыву на 3 дня
К центру Азии. Тур в Тыву на 3 дня
К центру Азии. Тур в Тыву на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Погружение в кочевую культуру

Рекомендуем ранние рейсы S7.

Встреча группы.

Выезд на программу в Туву.

Республика Тува - кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.

По прибытии в г. Кызыл обед в кафе.

Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения - «хоомей».

Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея. Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков. Площадь Арата, где находится символ города - Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.

Размещение в отеле.

Ужин.

Продолжительность - 11 часов.

Дорога ок 400 км в одну сторону, комфортная дорога, часть торгового «Усинского тракта».

Прибытие. Погружение в кочевую культуруПрибытие. Погружение в кочевую культуруПрибытие. Погружение в кочевую культуруПрибытие. Погружение в кочевую культуру
2 день

Священное место для монахов и монгольских ханов

Завтрак в отеле.

Выезд на активную программу.

Священное место Бурган-Изи (След Будды). На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».

Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма — Ламаизма. Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве.

След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны.

Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой.

Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.

Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.

Посещение юрты кочевников - Чабанской стоянки.

Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода. Фотографирование, можно арендовать национальный костюм и устроить фотосессию.

Ужин в тувинских традициях, национальные блюда (баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью).

Позднее возвращение в отель.

Продолжительность - 11 часов.

Дорога ок 210 км в одну сторону, частично асфальт, частично полевая дорога.

Священное место для монахов и монгольских хановСвященное место для монахов и монгольских хановСвященное место для монахов и монгольских хановСвященное место для монахов и монгольских ханов
3 день

Этническая Тува в золоте скифов. Завершение программы

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».

Национальный музей Тувы - достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана. Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.

Посещение крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг".

Обед в кафе. Выезд в г. Абакан.

Позднее возвращение в Абакан после 18:00, поэтому туристам рекомендуем брать доп. ночь до и после тура.

Продолжительность - 12 часов.

Дорога ок. 400 км в одну сторону, комфортная дорога-асфальт, частично горный серпантин.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Этническая Тува в золоте скифов. Завершение программыЭтническая Тува в золоте скифов. Завершение программыЭтническая Тува в золоте скифов. Завершение программы

Проживание

Проживание в туре: отель «Кызыл Гранд и СПА» 5*, отель «Буян Бадыргы» 3*, отель «Одуген» 3*.

Стоимость на 1 человека в руб:

  • Одноместное размещение в отеле «Кызыл Гранд и СПА» 5* - 42 000 рублей с человека.
  • Двухместное размещение в отеле «Кызыл Гранд и СПА» 5* - 38 000 рублей с человека.
  • Одноместное размещение в отеле «Буян Бадыргы» 3* - 39 000 рублей с человека.
  • Двухместное размещение в отеле «Буян Бадыргы» 3* - 36 000 рублей с человека.
  • Одноместное размещение в отеле «Одуген» 3* - 38 000 рублей с человека.
  • Двухместное размещение в отеле «Одуген» 3* - 34 000 рублей с человека.

В отеле "Гранд отель Кызыл и СПА" все номера с двуспальными кроватями. В СПА зону не допускаются дети до 18 лет.

Рекомендуем прибывать в г. Абакан за 1-2 дня до начала тура. Забронировать доп. сутки можно у менеджера при бронировании тура.

Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в стоимость не включены. Туристы могут заказать индивидуальный трансфер.

Варианты проживания

Отель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. Кызыл

2 ночи

Отель «AZIMUT Кызыл» с общим лаунджем и фитнес-центром расположен в городе Кызыл. При отеле работают бар и ресторан. В этом 5-звездочном отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi, осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории отеля установлен банкомат. Среди других удобств — крытый бассейн, хаммам и круглосуточная стойка регистрации.

Номера отеля оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате есть душ. В числе удобств всех номеров письменный стол и чайник. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.

Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями, только двуспальная кровать. Посещение спа и бассейна строго от 18 лет.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

В отеле AZIMUT Kyzyl работает сауна.

К услугам гостей спа-салон, парикмахерская и бизнес-центр.

Отель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. Кызыл

Отель Буян Бадырги 3

2 ночи

Отель находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.

Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории "Люкс","Стандарт","Студио","Улучшенный люкс", в которых вы сможете отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.

Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.

Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.

В шаговой доступности есть ресторан "Буян-Бадыргы", кафе "Пицца-Роллы" и гастроном "Южный" и "Звезда" находятся в шаговой доступности.

Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3

Отель «Одуген» 3

2 ночи

Гостиница "Одуген" расположена на одной из центральных улиц города Кызыл. Внимательные сотрудники готовы встретить гостей в любое время суток и помочь при необходимости. Для постояльцев есть сауна и бассейн на территории. Свои вещи можно отдать в прачечную, где их тщательно постирают и отгладят. Открыта также сувенирная лавка. Жильцам с личным автомобилем предоставляются места для парковки.

Размещение предлагается в уютные номера, которые прекрасно подходят для длительного или кратковременного проживания как семьей или компанией, так и одному. Каждая категория оборудована удобной мебелью и нужной техникой. В ванной комнате установлена качественная сантехника, а специально для большего комфорта предусмотрен комплект полотенец и набор гигиенических принадлежностей.

При гостинице имеется ресторан, в котором представлен широкий выбор блюд традиционной кухни. Персонал поможет подобрать еду и напитки с учетом Ваших пожеланий. Поблизости находятся продуктовые магазины и прочие места быстрого питания, которые помогут разнообразить рацион.

Удобное месторасположение в самом центре Кызыла обеспечивает гостям шаговую доступность ко многим важным объектам, учреждениям и достопримечательностям. Отсюда также быстро можно доехать до любой точки города на общественном транспорте. Расстояние до аэропорта составляет около 5 км.

Отель «Одуген» 3Отель «Одуген» 3Отель «Одуген» 3Отель «Одуген» 3Отель «Одуген» 3Отель «Одуген» 3Отель «Одуген» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание трехразовое по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
  • Доп. ночи
  • Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ТУР:

  • головной убор;
  • удобную обувь и одежду для длительных переездов и прогулок на природе;
  • репелленты от клещей и комаров;
  • дождевик;
  • городской рюкзак для личных вещей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация

Рекомендуем прибывать в г. Абакан за 1-2 дня до начала тура. Забронировать доп. сутки можно у менеджера при бронировании тура.

Завершение тура около 18:00, поэтому туристам рекомендуем брать доп. ночь до и после тура.

Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в стоимость не включены. Туристы могут заказать индивидуальный трансфер.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
7 авг 2024
Импонирует чёткая организация тура на всём его протяжении, удобное расположение гостиницы в центре города, оперативное решение возникающих вопросов.
Г
2 авг 2024
Организация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейс все было спланировано великолепно. Огромное спасибо гиду Виталию и водителю Александру за интересную информацию и безопасную езду. Отдельно благодарю за “Мадрид”, потрясающее место с великолепной кухней и замечательным персоналом! Обязательно буду рекомендовать тур друзьям и знакомым!
Организация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейс
Н
9 июн 2024
Очень хорошая организация как самих экскурсий, так и разнообразного питания в течение всей поездки. Спасибо!

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