1 день

Знакомство с хакасской культурой

Встреча в аэропорту.

09:00 Завтрак.

Выезд на экскурсию на участок Оглахты заповедника «Хакасский». В 2014 году был открыт новый участок заповедника – туристический комплекс «Оглахты».

В состав комплекса входит тематический визит-центр, пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе «Сорок зубьев».

Возраст петроглифов оценивается в 5000-1000 лет. Некоторые рисунки можно увидеть, поднявшись по лестнице в 965 ступеней. У подножия лестницы находится плита «Шаман-камень» с изображением 34 скифских кинжалов, нескольких колесниц, животных и личины.

В визит-центре заповедника познакомят с историей заселения народов в Хакасско-Минусинской котловине.

Обед в заповеднике.

Выезд в Казановку: экскурсия по Хакасскому государственному музею-заповеднику «Казановка». Заповедник образован в 1996 году по инициативе историка, археолога, искренне любящего Хакасию человека – Леонида Еремина.

«Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию. Туристам будет предоставлена возможность прикоснуться к одному из самых древних и обладающих необычайной силой камню Ах Тас (Белый камень), увидеть рисунки древних художников.

В хакасском аале вас встретят радушные хозяева, которые познакомят с национальной культурой.

Возможна организация встречи с шаманом (по предварительной заявке).

Размещение в юрточном комплексе «Кюг», который представляет собой новое направление экотуризма – этно-глэмпинг.

Это отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем погружение в культуру, традиции коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными праздниками.

18:00 Выступление исполнителя горлового пения «хай».

Возможна организация национального хакасского ужина.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута 230 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160