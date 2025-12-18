Откройте для себя древние цивилизации Сибири! Вас ждет таинственная
Программа тура по дням
Знакомство с хакасской культурой
Встреча в аэропорту.
09:00 Завтрак.
Выезд на экскурсию на участок Оглахты заповедника «Хакасский». В 2014 году был открыт новый участок заповедника – туристический комплекс «Оглахты».
В состав комплекса входит тематический визит-центр, пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе «Сорок зубьев».
Возраст петроглифов оценивается в 5000-1000 лет. Некоторые рисунки можно увидеть, поднявшись по лестнице в 965 ступеней. У подножия лестницы находится плита «Шаман-камень» с изображением 34 скифских кинжалов, нескольких колесниц, животных и личины.
В визит-центре заповедника познакомят с историей заселения народов в Хакасско-Минусинской котловине.
Обед в заповеднике.
Выезд в Казановку: экскурсия по Хакасскому государственному музею-заповеднику «Казановка». Заповедник образован в 1996 году по инициативе историка, археолога, искренне любящего Хакасию человека – Леонида Еремина.
«Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию. Туристам будет предоставлена возможность прикоснуться к одному из самых древних и обладающих необычайной силой камню Ах Тас (Белый камень), увидеть рисунки древних художников.
В хакасском аале вас встретят радушные хозяева, которые познакомят с национальной культурой.
Возможна организация встречи с шаманом (по предварительной заявке).
Размещение в юрточном комплексе «Кюг», который представляет собой новое направление экотуризма – этно-глэмпинг.
Это отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем погружение в культуру, традиции коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными праздниками.
18:00 Выступление исполнителя горлового пения «хай».
Возможна организация национального хакасского ужина.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута 230 км.
К матери матерей Хуртуях Тас
09:00 Завтрак.
Выезд в аал Анхаков. Остановка около хакасской деревни, где установлена стела «Улуг Хуртуях Тас» (большая каменная бабушка), которой поклоняются и приносят дары хакасские женщины, желающие родить ребенка. Менгиры Хакасии вошли в топ «мест силы» страны. Составил его сайт телеканала «Моя Планета».
Наши каменные изваяния значатся в списке семи мест России, где можно зарядиться положительной энергетикой, привести мысли в порядок и попросить исполнения желания. Одним из самых уникальных назван менгир Улуг Хуртуях Тас. Люди верят, что «Каменная старуха» помогает бездетным женщинам.
Выезд на базу отдыха Снежный барс.
13:00 Обед на маршруте.
16:00 Размещение на базе отдыха Снежный барс.
19:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра или в кафе.
Питание: завтрак, ужин.
Протяженность маршрута 270 км.
Лучше гор могут быть только горы
09:00 Завтрак.
База находится в самом сердце сибирской тайги на берегу горной реки Стоктыш. Это место расположено в центре Западного Саяна.
Здесь в полной гармонии сливаются кристальный воздух, вода и земля, покрытая мхом, нежными лесными кораллами – ягелем, брусничными и черничными полянами, карликовыми берёзами.
10:00 Туристам представится возможность принять участие в походах (на выбор):
- на гору Маяк (3 км в одну сторону, 3 часа), с которой открывается великолепная панорама на местные достопримечательности (гольцы, пойму реки Б-Он, Саянский хребет);
- в избушку охотника (1 км в одну сторону, 2 часа), где туристы смогут познакомиться с жизнью и бытом современного охотника, а также узнать некоторые секреты охотничьего ремесла;
- на подвесной «Мостик любви» (2 км в одну сторону, 2,5 часа). Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он. Местная традиция – мужчина должен пронести свою возлюбленную на руках по «Мостику любви» над водами горной реки;
- на озера Любимое, Каменистое (1,5 км пешком, 9 км на автомобиле, 3,5 часа). Туристы пройдут по очень красивой тропе, усыпанной камнями, заросшей множеством лекарственных растений;
- по кедровому лесу до горного озера Маранкуль (8 км в одну сторону) или на Стоктышские горные озера (10 км в одну сторону).
Альтернатива походам: прогулка в окрестностях базы и сбор грибов, ягод и лечебных трав, которые в изобилии растут в этих краях.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Протяженность автомаршрута 20 км, пешеходного маршрута – в зависимости от выбора.
В центр буддизма
08:00 Завтрак.
09:00 Выезд в Туву.
Экскурсия в центр буддийской культуры, восстановленный монастырь Устуу-Хурээ, который является центром духовности и государственности Тувы. На территории хурээ была заложена основа тувинского алфавита, отчеканена первая монета Тувинской Народной Республики.
Монастырь Устуу-Хурээ был основан в 1905-1907 гг. нойоном Хайдыпом. Строительство осуществлялось под руководством и по проекту специально приглашенного тибетского ламы Кунтана Римпоче и при участии китайских мастеров.
В 1930 г. после принятия специального постановления монастырь был закрыт. В 1937 г. принято решение о разрушении главного храма – Цогчена, однако полностью разрушить комплекс не удалось, от храма остались высокие глинобитные стены.
В 1999 г. Правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность Устуу-Хурээ, приняло решение о его восстановлении.
В том же году для привлечения внимания к храму и сбора средств на восстановление по идее Игоря Дулуша был проведён Международный благотворительный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ», с тех пор он проводится ежегодно.
Обед на маршруте.
14:00 Выезд в Кызыл.
17:00 Размещение в гостинице 3* «Буян Бадыргы».
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 410 км.
Знакомство с Тывой
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию в крупнейший буддийский монастырь России «Тубтен Шедруб Линг» или «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни», который находится в столице Тувы Кызыле.
В молитвенном помещении установлены пять статуй буддийских божеств, в том числе главная – Будды Шакьямуни. Ранее их «оживили»: наполнили свитками с текстом молитв, подношениями и буддийскими святынями.
В статую Будды вложили реликвию – частицу праха Будды Шакьямуни. Это один из подарков Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо, который фактически взял монастырь под свое духовное покровительство.
Кроме частиц праха Будды, Далай-лама подарил обители свои монашеские одежды, подписав их, а также священные тексты. Также лидер тибетского буддизма назначил для монастыря защитника дхармы (учения) – Шестирукого Махакалу.
Статую высотой один метр выполнили из меди с позолотой мастера в Непале, после чего доставили в монастырь и закрыли от посторонних глаз.
Обед в ресторане (возможна организация национального обеда).
Экскурсия по Кызылу, столице Тывы.
Посещение Национального музея Тывы (экскурсия по экспозиции «Золото скифов»). Экскурсия «Золото скифов» посвящена знаменитому кургану «Аржан-II», раскопки которого были проведены в 2000-2003 гг. специалистами Эрмитажа в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом.
Сокровища, найденные в кургане (всего более 20 кг золотых изделий) стали настоящей сенсацией в археологическом мире.
Посещение Центра тувинской культуры, где можно услышать исполнителей горлового пения «хоомей», увидеть и приобрести изделия местных ремесленников.
Посещение географического центра Азии, который расположен недалеко от места слияния двух рек: Бий-Хем (Большой Енисей) и Ка-Хем (Малый Енисей). Здесь же можно увидеть скульптурную композицию Даши Намдакова «Царская охота».
Возвращение в гостиницу «Буян Бадыргы».
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 50 км.
Встреча со Спящим Саяном
08:00 Завтрак. Освобождение номеров.
09:00 Выезд в природный парк Ергаки.
12:00 Обед на маршруте.
14:00 Размещение на б/о в природном парке Ергаки.
15:00 Выезд на маршрут на Висячий камень – прекрасный вариант для первого знакомства с природным парком Ергаки. Встреча с хозяином этих мест – «Спящим Саяном». Вы услышите красивую легенду о каменном великане и узнаете, кто сможет его разбудить, столкнув Висячий Камень.
Если присмотреться, его можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди. Почему именно здесь, туристы узнают из рассказа гида.
Перекус на маршруте.
20:00 Возвращение на б/о.
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность автомаршрута 320 км, пешего маршрута до Висячего камня 12 км.
Из прошлого в настоящее
09:00 Завтрак, освобождение номеров.
10:00 Выезд в Шушенское.
12:30 Экскурсия в музей-заповедник «Шушенское» – уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом. Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села.
Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX-XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.
14:00 Обед.
15:00 Выезд на СШГЭС.
16:00 Экскурсия в музей гидроэнергетики, экскурсия на смотровую площадку плотины Саяно-Шушенской ГЭС. Грандиозная и завораживающая Саяно-Шушенская ГЭС – это масштабное сооружение Сибири.
Эта плотина – уникальное по сложности и размерам гидротехническое сооружение, не имеющее аналогов в мировой и отечественной практике. Особенность её в том, что она с обеих сторон вмонтирована в горы. Высота плотины 242 метра, длина 1068 метров, ширина 110 метров.
Своим появлением она, по мнению специалистов, опередила эволюционный процесс развития расчётных моделей подобных конструкций.
До смотровой площадки плотины ведет единственная дорога по горному серпантину, вдоль полноводного Енисея. Это самая богатая дорога – она выстлана мрамором.
18:00 Заселение на базу отдыха Изербельский ключ.
19:00 Катерная прогулка по Енисею.
20:00 Ужин (сибирская кухня).
Питание: завтрак, ужин.
Протяженность маршрута 240 км.
Из Долины царей в подземный мир
09:00 Завтрак.
Выезд на экскурсию на Салбыкский курган в «Долину Царей», где находятся около 50 могильных курганов III-IV века до н. э. Большой Салбыкский курган в Хакасии, когда-то сооружённый над могилой знатной семьи тагарского племени и раскопанный археологами в 1954-56 гг., уже давно называют Стоунхенджем Сибири.
Вес некоторых мегалитов Салбыка достигает 70 тонн. Хакасы с почтением относятся к этому древнему сооружению, повязывая на каменные выступы ленточки, как символ обожествления многотонных исполинов.
Обед.
Экскурсия в Бородинскую пещеру – одну из самых больших пещер сибирского региона. Она была открыта в 1969 году и сразу привлекла внимание туристов и ученых. Впервые в Сибири там был найден пещерный жемчуг.
В пещере можно увидеть ледяные сталагмиты. Иногда встречается «крылатый ушан» – редчайший вид летучих мышей.
Большое разнообразие натёчных образований в гроте «Грандиозный», самый большой в Сибири сталагмит – «Пагода», «Драпировка» на своде, сталагмит «Останкинская башня», «Древнеиндийский храм» и многое другое – это то, что стоит увидеть своими глазами.
По сложности пещера некатегорийная, но имеются сложные участки. Экскурсионная программа предусматривает посещение основной части пещеры, которая в должной степени позволит ознакомиться с красотами подземного мира.
Протяжённость ходов более 2000 м. Глубина достигает 86 м. Температура в пещере от -2 до +4. В пещере установлено освещение, сделаны дорожки и ограждения. Это единственная в Хакасии пещера, оборудованная для проведения экскурсий.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 300 км.
Завершение тура
Ранний завтрак. Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, юрточном комплексе и на базах отдыха.
Стоимость тура на 1 чел. / руб:
|Тариф
|Цена
|Взрослый
|123 000
|Ребёнок до 14 лет включительно
|110 700
|Пенсионер
|110 700
Одноместное размещение: доплата 18 500 руб.
Варианты проживания
Юрточный комплекс «Кюг»
Туристический юрточный комплекс "Кюг" состоит из: 15 отдельностоящих деревянных хакасских юрт-номеров, юрты-ресепшен, юрты-столовой, юрты-душевой и сан. узлов, юрты-прачечной, бани и юрты-музея.
Размещение:
Юрты расположены на берегу горной реки Аскиз.
Все юрты-номера двухместные, с отдельно стоящими односпальными кровавтями, которые можно соединить, сделав их двуспальными. В каждой юрте есть возможность установки 1-2 дополнительного спального места.
На территории комплекса имеется бесплатная парковка, зона баребекю, зона для костра, пляж у реки.
Данный этнокомплекс позволяет туристу ознакомиться с традициями, культурой, фольклором и кухней хакасского народа. Также, имеется возможность оздоровления в спа-центре комплекса, состоящего из русской бани, японской фурако, кедровых бочек, массажа и большого ассортимента травянных чаёв.
Посетителям предлагается трехразовое питание, практически все меню которого состоит из местных продуктов.
Рядом в комплексом находится Хакасский национальный музей-заповедник, где предлагаются обзорные и тематические экскурсии по памятникам археологии, этнографии и природы.
Снежный барс
Туристический комплекс «Снежный барс» располагается в экологически чистом районе Сибири, у берегов горной реки Стоктыш. Здесь обеспечен простой, но комфортный отдых для семей с детьми и путешественников.
Для проживания комплекс предлагает гостям на выбор 10 кедровых кемпингов и корпус с номерами класса «Эконом». В домах предусмотрено печное отопление. В летний период по желанию гостя предоставляются палатки.
На территории комплекса имеется парковка для автомобилей и мангалы для приготовления шашлыков. Оборудованы мансарды и летние душевые кабины с горячей водой. Поиграть в командные игры можно на оборудованной спортивной площадке. Любителям путешествий по новым местам предоставляется возможность совершить конную прогулку, сходить в поход или сплавиться по реке. К услугам настоящая русская баня, которая работает круглосуточно, по предварительному заказу.
Гостевой комплекс уделяет особое внимание организации детского досуга. Здесь постоянно проводятся мероприятия для школьников и подростков: мастер-классы, путешествия, экспедиции, тематические праздники. По заказу гостей на базе возможна организация праздников и мероприятий.
«Снежный барс» специализируется на экскурсиях и походах. Это могут быть однодневные маршруты или же туры, протяженностью в несколько дней. В основном корпусе находится столовая, где осуществляется трёхразовое питание.
В местных водоемах разрешена летняя и зимняя рыбалка. Зимой к месту ловли можно добраться на снегоходе. Комплекс отличается своей простотой и доступностью в сочетании с комфортом и развитой инфраструктурой. Расстояние до города Абаза Составляет 120 км, а до столицы республики Абакана — 300 км.
Гостиница «Буян-Бадыргы» 3
Гостиница «Буян Бадыргы» находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.
Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории «Люкс», «Стандарт», «Студио», «Улучшенный люкс», в которых гость сможет отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.
Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.
Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.
В шаговой доступности есть ресторан «Буян-Бадыргы», кафе «Пицца-Роллы» и гастроном «Южный» и «Звезда» находятся в шаговой доступности.
Изербельский ключ
База отдыха «Изербельский ключ» расположена в Хакасии на енисейском берегу. Территория базы огорожена, ничего не мешает отдыхающим в десяти комфортабельных домиках. «Изербельский ключ» удачно вписан в местный ландшафт, основа которого – смешанный лес и Енисей.
Чистый воздух и природа - важнейшие составляющие полноценного отдыха, но нельзя забывать и о правильном питании. Кафе на базе отдыха примечательно своим рационом, вкусовыми качествами блюд и доброжелательной атмосферой. Оно открыто не только для отдыхающих, но и для тех, кто решит провести в нем торжественное мероприятие. А кто-то просто останавливается перекусить в дороге и понимает, что в будущем мимо этого кафе он уже не проедет, не лишит себя возможности отменно покушать.
На базе обустроены девать уютных беседок с оборудованными местами для мангалов. В беседках можно проводить время за шашлычком не только вечером, но и ночью, так как по территории проведено освещение. В трех домиках есть бани, четвертая расположена в отдельной постройке. Система отопления централизованная, за исключением д. №7.
База отдыха Ергаки
База «Ергаки» расположена в природном парке Сибири. Это место подойдёт для активных, любящих приключения и путешествия, людей. Нескучный досуг гарантирован каждому гостю.
Для расселения отдыхающих имеются разнообразные варианты жилья: одноэтажные и двухэтажные гостиничные корпуса, отдельно стоящие деревянные домики, современный отель «FreeRide». Апартаменты могут разместить от двух до восьми человек в одном номере. Одновременно гостевой дом может принять более двухсот гостей.
На территории базы есть вместительная парковка, беседки для пикника, мангалы. Доступен высокоскоростной интернет.
В зимний сезон к услугам любителей активного отдыха горнолыжные трассы Сибирского парка, на границе Красноярского края и Тувы. В летнее время отдыхающим предлагаются туристические маршруты и восхождения на вершины и перевалы. В пунктах проката имеется необходимый спортивный инвентарь.
Банный комплекс приглашает на оздоровительные процедуры. Для этого имеется 4 бани, фитобочки и японская баня Фаруко.
Взрослые могут оставить своих детей в детской комнате «Ергуша» под присмотром опытного воспитателя.
База специализируется на проведении корпоративных вечеринок, детских праздников, свадеб и других мероприятий. Персонал поможет в организации и проведении любого торжества на высшем уровне.
По заказу гостей организовываются всевозможные экскурсионные маршруты: велосипедные прогулки, сплавы по горным рекам, пешие маршруты в сопровождении инструктора.
Питание гостей осуществляется в кафе ресторанного типа. Завтраки включены в стоимость проживания в номере. Для приготовления еды на огне имеются мангалы и шампура.
Для гостей работает СПА – салон с кедровыми бочками и массажным кабинетом.
«Ергаки» предоставляет сервис высокого европейского уровня. Администрация заботиться о комфортном проживании и приятном досуге своих постояльцев.
База отдыха находится в Красноярском крае, рядом с озером Ойское, в горах Западного Саяна, на высоте 1510 метров.
Что включено
- Проживание
- Трансфер по программе
- Питание, указанное в программе: завтраки, 2 обеда, 4 ужина
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Услуги гида-экскурсовода
- Выступление исполнителя горлового пения «хай»
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе: 6 обедов, 4 ужина (организация национального хакасского ужина 800 руб.)
- Услуги шамана (цена договорная)
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура. Также увозим на ж/д вокзал.