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Тайные тропы прошлого. Волосово на взгляд и на вкус.

Татьяна Г.
Татьяна Г. – Гид из Ленинградской области
Тайные тропы прошлого.

Волосово на взгляд и на вкус.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 650 ₽ за экскурсию

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Тайные тропы прошлого. Волосово на взгляд и на вкус.
Тайные тропы прошлого. Волосово на взгляд и на вкус.

Что вы увидите

  • Усадьба барона Врангеля в Торосово
  • Здания 19 века в Кикерино (Изразцовая школа, дом Барона, завод, где работал п. К. Ваулин)
  • Усадьба Н. К. Рериха в Изваре (в музей можно зайти индивидуально, по желанию)
  • Эко-тропа в Изварском парке, Училищный дом со встроенной церковью.
  • Загадаем желание в сакральной точке парка
  • Выставка в Культурном Центре Извара 15, Арт-кафе
  • Сыроварня " Галанов и К"

Во время экскурсии:

  • Вы получите удовольствие, не уезжая далеко.
  • -Вы увидите остатки средневекового замка, узнаете его историю 📖 и историю 📖 его владельцев (Усадьба барона Врангеля);
  • -Вы побываете в дачном поселке «второго сословия», узнаете, как развлекались «скучающие купеческие дочки». Здесь работал известный художник- керамик П. К. Ваулин.
-Пройдете по экологической тропе в парке 🌳 Музея -Усадьбы Н. К. Рериха в Изваре
-Загадаете желание в сакральной точке усадебного парка
-Посетите выставку в культурном центре «Извара 15», где узнаете о жизни Н. К. Рериха в Индии, на Алтае, сможете выпить 🍹 чашечку масалы.
-Попробуете (да и купите) удивительные сыры в семейной сыроварне " Галанов и К"

Цель этого путешествия - дать возможность горожанам:

  • отдохнуть от суеты большого города,
-услышать интересные истории 📖 о знаменитых людях,
-подышать свежим воздухом,
-полюбоваться природой,
-прикоснуться к Истории 📖,
А главное- почувствовать гордость за свой край!
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Транспорт, обед.
  • (Для группы в 4 человека возможно проведение всей экскурсии на автомобиле гида ).
  • Билет на дегустацию сыров в сыроварне "Галанов и К" -500 рублей
Начало
🚩 на остановке "Деревня Торосово. Магазин "Верный"
Место завершения
🏁 Ленинградская область, д. Извара, д.15
Тайные тропы прошлого. Волосово на взгляд и на вкус.
Тайные тропы прошлого. Волосово на взгляд и на вкус.
Тайные тропы прошлого. Волосово на взгляд и на вкус.
Тайные тропы прошлого. Волосово на взгляд и на вкус.
Тайные тропы прошлого. Волосово на взгляд и на вкус.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна Г.
Татьяна Г.
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