Во время экскурсии:

Вы получите удовольствие, не уезжая далеко.

-Вы увидите остатки средневекового замка, узнаете его историю 📖 и историю 📖 его владельцев (Усадьба барона Врангеля);

-Вы побываете в дачном поселке «второго сословия», узнаете, как развлекались «скучающие купеческие дочки». Здесь работал известный художник- керамик П. К. Ваулин.

-Пройдете по экологической тропе в парке 🌳 Музея -Усадьбы Н. К. Рериха в Изваре

-Загадаете желание в сакральной точке усадебного парка

-Посетите выставку в культурном центре «Извара 15», где узнаете о жизни Н. К. Рериха в Индии, на Алтае, сможете выпить 🍹 чашечку масалы.

-Попробуете (да и купите) удивительные сыры в семейной сыроварне " Галанов и К"

Цель этого путешествия - дать возможность горожанам:

отдохнуть от суеты большого города,

-услышать интересные истории 📖 о знаменитых людях,

-подышать свежим воздухом,

-полюбоваться природой,

-прикоснуться к Истории 📖,

А главное- почувствовать гордость за свой край!