Во время экскурсии:
- Вы получите удовольствие, не уезжая далеко.
- -Вы увидите остатки средневекового замка, узнаете его историю 📖 и историю 📖 его владельцев (Усадьба барона Врангеля);
- -Вы побываете в дачном поселке «второго сословия», узнаете, как развлекались «скучающие купеческие дочки». Здесь работал известный художник- керамик П. К. Ваулин.
-Пройдете по экологической тропе в парке 🌳 Музея -Усадьбы Н. К. Рериха в Изваре
-Загадаете желание в сакральной точке усадебного парка
-Посетите выставку в культурном центре «Извара 15», где узнаете о жизни Н. К. Рериха в Индии, на Алтае, сможете выпить 🍹 чашечку масалы.
-Попробуете (да и купите) удивительные сыры в семейной сыроварне " Галанов и К"
Цель этого путешествия - дать возможность горожанам:
- отдохнуть от суеты большого города,
-услышать интересные истории 📖 о знаменитых людях,
-подышать свежим воздухом,
-полюбоваться природой,
-прикоснуться к Истории 📖,
А главное- почувствовать гордость за свой край!