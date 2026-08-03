Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ленинградской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
22 отзыва
7000
₽
за всё
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
от
3800
₽
за чел.
Приготовить два блюда по старинным рецептам и продегустировать другие нордические специалитеты
1499
₽
за всё
4 километра брусчатки и 7 веков истории, которые вы пройдёте в своём темпе
5000
₽
за всё
Лесная тропа к забытой истории: виды, арки и обсерватория среди сосен
5
5 отзывов
7600
₽
за всё
Насладиться пейзажами и узнать о жизни города на познавательной треккинг-экскурсии
5
3 отзыва
6600
₽
за всё
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
9170
₽
за всё
За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию
5
1 отзыв
4200
₽
за всё
Познакомиться с историей рыцарской крепости, а также бытом и нравом её обитателей
4.7
21 отзыв
9300
₽
за всё
«Город на каменной скале» - от скандинавских преданий и новгородских летописей до наших дней
Групповые экскурсии
1650
₽
за чел.
Озёра, холмы, панорамы и многослойная история Ингрии
2700
₽
за чел.
Пройти по царским покоям, уютным аллеям и следам прошлого
2700
₽
за чел.
Дворец и парк, где можно гулять бесконечно - и каждый раз находить что-то новое
5
3 отзыва
1550
₽
за чел.
Пройти по следам ганзейских купцов, шведских рыцарей и солдат Петра I
5
3 отзыва
475
₽
за чел.
Добраться до древнего русского укрепления с комфортом из Шлиссельбурга
1000
₽
за чел.
Туристский информационный центр Тихвина — место, где традиции встречаются с современностью. Экскурсии по живописным местам, мастер-классы по валянию, ...
4.6
5 отзывов
600
₽
за чел.
Погрузиться в традиции чаепития, создать собственный купаж с иван-чаем и выпить чашечку напитка
5
2 отзыва
3800
₽
за чел.
Освоить сап-борд и насладиться видами исторической части города с воды
Обзорные по городам
5
22 отзыва
7000
₽
за всё
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
1650
₽
за чел.
Озёра, холмы, панорамы и многослойная история Ингрии
4.7
21 отзыв
9300
₽
за всё
«Город на каменной скале» - от скандинавских преданий и новгородских летописей до наших дней
5
9 отзывов
6200
₽
за всё
Увидеть город четырёх культур и разобраться в хитросплетении его судеб
4.9
16 отзывов
9200
₽
за всё
Пройти по историческому центру и побывать в доме 19 века
9900
₽
за всё
Откройте историю Рождества в Выборге через его архитектуру и традиции. Вы увидите башни XV века, самую старую гражданскую постройку России и замок с л...
5
39 отзывов
16000
₽
за всё
Проникнуться атмосферой старинных усадеб и насладиться природой Южной Карелии
5
13 отзывов
22000
₽
за всё
Открыть самобытность старого городка, красоту его архитектуры и вкус местных угощений
Билеты
5
3 отзыва
475
₽
за чел.
Добраться до древнего русского укрепления с комфортом из Шлиссельбурга
4
34 отзыва
1080
₽
за чел.
Монрепо – единственный в России скально-пейзажный парк. Его суть в том, что за каждым поворотом и за каждым спуском Вас ожидает новый вид и необычные ...
Водные прогулки
5
1 отзыв
20000
₽
за всё
Путешествие по самым красивым водным маршрутам Выборга
5
3 отзыва
475
₽
за чел.
Добраться до древнего русского укрепления с комфортом из Шлиссельбурга
5
39 отзывов
16000
₽
за всё
Проникнуться атмосферой старинных усадеб и насладиться природой Южной Карелии
5
2 отзыва
3800
₽
за чел.
Освоить сап-борд и насладиться видами исторической части города с воды
5
1 отзыв
18000
₽
за всё
Приглашаем вас на прогулку на небольшом комфортабельном катере. За два часа мы с вами увидим все самые красивые места вокруг Выборга с воды. Мы рассмо...
5
232 отзыва
2000
₽
за чел.
Насладиться городскими и природными пейзажами в сопровождении капитана
5
19 отзывов
9500
₽
за всё
С борта комфортабельного катера увидеть сказочный парк и познакомиться с его историей
Туры на автомобиле
12500
₽
за всё
Руины шведской цитадели, маяк-локатор на подводном камне и атмосфера портового города
5
6 отзывов
9000
₽
за всё
От средневекового замка до архитектуры модерна
5
3 отзыва
9800
₽
за всё
Разоблачить мифы и научиться читать город через архитектуру
5
2 отзыва
11000
₽
за всё
Отправиться из Выборга в северные леса и познакомиться с историей края
5
15 отзывов
8800
₽
за всё
Послушать шёпот стен, погрузиться в историю и ощутить уникальную атмосферу города
5
39 отзывов
16000
₽
за всё
Проникнуться атмосферой старинных усадеб и насладиться природой Южной Карелии
5
49 отзывов
12300
₽
за всё
Оценить природу одного из красивейших уголков Ленинградской области и отыскать памятники прошлого
5
13 отзывов
22000
₽
за всё
Открыть самобытность старого городка, красоту его архитектуры и вкус местных угощений
5
10 отзывов
25000
₽
за всё
Увлекательное знакомство с народными промыслами и прогулка по набережной Волги
Гастрономические туры
от
3800
₽
за чел.
Приготовить два блюда по старинным рецептам и продегустировать другие нордические специалитеты
5
2 отзыва
от
3800
₽
за чел.
В старинном особняке приготовить финское блюдо из прошлого или сделать магический амулет
5
1 отзыв
от
8000
₽
за всё
Изучить редкие коллекции, локальные вкусы и промыслы, которые формируют характер и душу города
4.6
5 отзывов
600
₽
за чел.
Погрузиться в традиции чаепития, создать собственный купаж с иван-чаем и выпить чашечку напитка
5
3 отзыва
9500
₽
за всё
Выборгский крендель — легендарная выпечка с историей от Средневековья до наших дней. Посетите «Фабрику кренделей» в старинном особняке Выборга, чтобы ...
5
2 отзыва
5500
₽
за всё
Выборгский замок, Усадьба Бюргера и тайны кренделя — погружение в средневековый город с русским характером и европейской душой.
5
39 отзывов
16000
₽
за всё
Проникнуться атмосферой старинных усадеб и насладиться природой Южной Карелии
5
6 отзывов
8500
₽
за всё
Прогулка, в ходе которой вы разгадаете тайны старинного города, сыграете в настоящие средневековые игры и, конечно же, узнаете множество захватывающих...
4.9
78 отзывов
9900
₽
за всё
Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Последние отзывы об экскурсиях по Ленинградской области
О
Дата посещения: 1 авг 2026
Поездка на "Крепыше" в сопровождении капитана Юсефа была замечательная! Мы катались 1 августа, отмечали день рождения нашего друга и оказалось,
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О
Дата посещения: 21 июл 2026
Экскурсия великолепная! И в большей степени благодаря удивительно талантливому, эрудированному, искренне любящему свой город, с замечательным чувством юмора экскурсоводу Наталье
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А
Дата посещения: 1 авг 2026
Экскурсия очень высокого уровня! Сегодня с нашим гидом Татьяной мы прошли весь старый Выборг. Все было очень деликатно, в дружеской
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Т
Дата посещения: 1 авг 2026
Сегодня были на экскурсии у Татьяны. Восхитили оригинальный стиль проведения и подачи материала. 3 часа пролетели незаметно: каждый уголок города
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И
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия прошла на отлично, несмотря на +32°!!!
Очень интересный гид, много получили новой исторической информации!
Очень интересный гид, много получили новой исторической информации!
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И
Дата посещения: 30 июл 2026
Отличная, познавательная экскурсия
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П
Дата посещения: 24 июл 2026
Нам все понравилось. Интересно, познавательно, вкусно! Очень рекомендуем. Спасибо!
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Ю
Дата посещения: 23 июл 2026
Отличная экскурсия, очень понравился экскурсовод (Ольге Ивановне отдельная благодарность).
Маршрут удачный, посмотрели большинство достопримечательностей, услышали подробный и интересный рассказ.
Сам город очень
Маршрут удачный, посмотрели большинство достопримечательностей, услышали подробный и интересный рассказ.
Сам город очень
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М
Дата посещения: 17 июл 2026
Прекрасная экскурсия от профессионала Надежды Александровны, любящего Выборг, его историю и достопримечательности. Интересна для всех возрастов, полов и вероисповеданий. Рекомендуется всем, интересующимся прошлым этих красивейших русских земель..
Спасибо.
Спасибо.
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П
Дата посещения: 24 июл 2026
Прекрасный вояж, все понравилось! Рекомендуем. Спасибо!
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