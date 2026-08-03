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Сафроновой! Нам досталась совсем не тёплая погода с дождём, но как будто и не замечали этого) настолько интересный рассказ был, что все прямо влюбились в этот город, в его насыщенную событиями историю. Набрали сувениров , попробовали знаменитый Выборгский крендель) … очень довольны поездкой! Спасибо и организаторам!