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Экскурсии по Ленинградской области и городам

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Шлиссельбург
Гатчина
Приозерск
Лодейное Поле
Токсово

Индивидуальные экскурсии

Выборг сквозь эпохи
Выборг сквозь эпохи
5
22 отзыва
7000
за всё
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Выборг
Кулинарный мастер-класс в Выборге «Секреты скандинавской кухни»
Кулинарный мастер-класс в Выборге «Секреты скандинавской кухни»
от
3800
за чел.
Приготовить два блюда по старинным рецептам и продегустировать другие нордические специалитеты
Выборг
Квест-экскурсия без гида «Выборг. Секреты Старого города»
Квест-экскурсия без гида «Выборг. Секреты Старого города»
1499
за всё
4 километра брусчатки и 7 веков истории, которые вы пройдёте в своём темпе
Выборг
Зелёное кольцо Суур-Мерийоки: разрушенная усадьба в черте Выборга
Зелёное кольцо Суур-Мерийоки: разрушенная усадьба в черте Выборга
5000
за всё
Лесная тропа к забытой истории: виды, арки и обсерватория среди сосен
Выборг
Все парки и замки Гатчины за один день
Все парки и замки Гатчины за один день
5
5 отзывов
7600
за всё
Насладиться пейзажами и узнать о жизни города на познавательной треккинг-экскурсии
Гатчина
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
5
3 отзыва
6600
за всё
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
Гатчина
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
9170
за всё
За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию
Гатчина
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (индивидуальная экскурсия)
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (индивидуальная экскурсия)
5
1 отзыв
4200
за всё
Познакомиться с историей рыцарской крепости, а также бытом и нравом её обитателей
Выборг
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
4.7
21 отзыв
9300
за всё
«Город на каменной скале» - от скандинавских преданий и новгородских летописей до наших дней
Приозерск

Групповые экскурсии

Открывая Ленобласть: удивительное Токсово
Открывая Ленобласть: удивительное Токсово
1650
за чел.
Озёра, холмы, панорамы и многослойная история Ингрии
Токсово
Гатчина: величие дворца и магия парка
Гатчина: величие дворца и магия парка
2700
за чел.
Пройти по царским покоям, уютным аллеям и следам прошлого
Гатчина
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт
2700
за чел.
Дворец и парк, где можно гулять бесконечно - и каждый раз находить что-то новое
Гатчина
Путешествие вдоль крепостных стен Выборга
Путешествие вдоль крепостных стен Выборга
5
3 отзыва
1550
за чел.
Пройти по следам ганзейских купцов, шведских рыцарей и солдат Петра I
Выборг
Переправа в крепость Орешек и обратно
Переправа в крепость Орешек и обратно
5
3 отзыва
475
за чел.
Добраться до древнего русского укрепления с комфортом из Шлиссельбурга
Шлиссельбург
Туристский информационный центр Тихвина: пространство новых открытий
Туристский информационный центр Тихвина: пространство новых открытий
1000
за чел.
Туристский информационный центр Тихвина — место, где традиции встречаются с современностью. Экскурсии по живописным местам, мастер-классы по валянию, ...
Тихвин
Тайны русских трав: экскурсия и мастер-класс в Выборге
Тайны русских трав: экскурсия и мастер-класс в Выборге
4.6
5 отзывов
600
за чел.
Погрузиться в традиции чаепития, создать собственный купаж с иван-чаем и выпить чашечку напитка
Выборг
Квадротур Большое Поле
Квадротур Большое Поле
20000
за чел.
Выборг
Прогулка на сапах у Выборгского замка и вдоль парка Монрепо
Прогулка на сапах у Выборгского замка и вдоль парка Монрепо
5
2 отзыва
3800
за чел.
Освоить сап-борд и насладиться видами исторической части города с воды
Выборг

Обзорные по городам

Выборг сквозь эпохи
Выборг сквозь эпохи
5
22 отзыва
7000
за всё
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Выборг
Открывая Ленобласть: удивительное Токсово
Открывая Ленобласть: удивительное Токсово
1650
за чел.
Озёра, холмы, панорамы и многослойная история Ингрии
Токсово
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
4.7
21 отзыв
9300
за всё
«Город на каменной скале» - от скандинавских преданий и новгородских летописей до наших дней
Приозерск
Выборг на ладони: 700 лет между Швецией, Финляндией и Россией
Выборг на ладони: 700 лет между Швецией, Финляндией и Россией
5
9 отзывов
6200
за всё
Увидеть город четырёх культур и разобраться в хитросплетении его судеб
Выборг
Экскурсия-квест «В поисках рыцарей Выборга»
Экскурсия-квест «В поисках рыцарей Выборга»
5
1 отзыв
8000
за всё
Для взрослых и детей от 10 лет
Выборг
Выборг изнутри: обзор города и чаепитие в деревянной усадьбе
Выборг изнутри: обзор города и чаепитие в деревянной усадьбе
4.9
16 отзывов
9200
за всё
Пройти по историческому центру и побывать в доме 19 века
Выборг
Рождественский Выборг
Рождественский Выборг
9900
за всё
Откройте историю Рождества в Выборге через его архитектуру и традиции. Вы увидите башни XV века, самую старую гражданскую постройку России и замок с л...
Выборг
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
5
39 отзывов
16000
за всё
Проникнуться атмосферой старинных усадеб и насладиться природой Южной Карелии
Выборг
Малый Китеж, или Городец на Волге (из Городца)
Малый Китеж, или Городец на Волге (из Городца)
5
13 отзывов
22000
за всё
Открыть самобытность старого городка, красоту его архитектуры и вкус местных угощений
Городец

Билеты

Переправа в крепость Орешек и обратно
Переправа в крепость Орешек и обратно
5
3 отзыва
475
за чел.
Добраться до древнего русского укрепления с комфортом из Шлиссельбурга
Шлиссельбург
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
4
34 отзыва
1080
за чел.
Монрепо – единственный в России скально-пейзажный парк. Его суть в том, что за каждым поворотом и за каждым спуском Вас ожидает новый вид и необычные ...
Выборг

Водные прогулки

От Монрепо до Сайменского канала - на катере
От Монрепо до Сайменского канала - на катере
5
1 отзыв
20000
за всё
Путешествие по самым красивым водным маршрутам Выборга
Выборг
Переправа в крепость Орешек и обратно
Переправа в крепость Орешек и обратно
5
3 отзыва
475
за чел.
Добраться до древнего русского укрепления с комфортом из Шлиссельбурга
Шлиссельбург
Вокруг Выборга на катере
Вокруг Выборга на катере
5
4 отзыва
9500
за всё
Увидеть город с воды и узнать его историю
Выборг
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
5
39 отзывов
16000
за всё
Проникнуться атмосферой старинных усадеб и насладиться природой Южной Карелии
Выборг
Прогулка на сапах у Выборгского замка и вдоль парка Монрепо
Прогулка на сапах у Выборгского замка и вдоль парка Монрепо
5
2 отзыва
3800
за чел.
Освоить сап-борд и насладиться видами исторической части города с воды
Выборг
Прогулка на катере по Сайменскому каналу и вдоль парка Монрепо
Прогулка на катере по Сайменскому каналу и вдоль парка Монрепо
5
1 отзыв
18000
за всё
Приглашаем вас на прогулку на небольшом комфортабельном катере. За два часа мы с вами увидим все самые красивые места вокруг Выборга с воды. Мы рассмо...
Выборг
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере в мини-группе
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере в мини-группе
5
232 отзыва
2000
за чел.
Насладиться городскими и природными пейзажами в сопровождении капитана
Выборг
Водная прогулка на катере вдоль побережья парка Монрепо
Водная прогулка на катере вдоль побережья парка Монрепо
5
88 отзывов
2000
за чел.
Выборг
К волшебному Монрепо - на катере
К волшебному Монрепо - на катере
5
19 отзывов
9500
за всё
С борта комфортабельного катера увидеть сказочный парк и познакомиться с его историей
Выборг

Туры на автомобиле

Морские ворота Выборга: крепость Тронгзунд
Морские ворота Выборга: крепость Тронгзунд
12500
за всё
Руины шведской цитадели, маяк-локатор на подводном камне и атмосфера портового города
Выборг
Калейдоскоп истории Выборга
Калейдоскоп истории Выборга
5
6 отзывов
9000
за всё
От средневекового замка до архитектуры модерна
Выборг
Вся правда о Выборге
Вся правда о Выборге
5
3 отзыва
9800
за всё
Разоблачить мифы и научиться читать город через архитектуру
Выборг
Лесная сказка: погружение в природу Карельского перешейка
Лесная сказка: погружение в природу Карельского перешейка
5
2 отзыва
11000
за всё
Отправиться из Выборга в северные леса и познакомиться с историей края
Выборг
Выборгский вайб: средневековые тайны и каменные легенды
Выборгский вайб: средневековые тайны и каменные легенды
5
15 отзывов
8800
за всё
Послушать шёпот стен, погрузиться в историю и ощутить уникальную атмосферу города
Выборг
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
5
39 отзывов
16000
за всё
Проникнуться атмосферой старинных усадеб и насладиться природой Южной Карелии
Выборг
Затерянный мир Карельского перешейка
Затерянный мир Карельского перешейка
5
49 отзывов
12300
за всё
Оценить природу одного из красивейших уголков Ленинградской области и отыскать памятники прошлого
Выборг
Малый Китеж, или Городец на Волге (из Городца)
Малый Китеж, или Городец на Волге (из Городца)
5
13 отзывов
22000
за всё
Открыть самобытность старого городка, красоту его архитектуры и вкус местных угощений
Городец
Городец ремесленный (из Городца)
Городец ремесленный (из Городца)
5
10 отзывов
25000
за всё
Увлекательное знакомство с народными промыслами и прогулка по набережной Волги
Городец

Гастрономические туры

Кулинарный мастер-класс в Выборге «Секреты скандинавской кухни»
Кулинарный мастер-класс в Выборге «Секреты скандинавской кухни»
от
3800
за чел.
Приготовить два блюда по старинным рецептам и продегустировать другие нордические специалитеты
Выборг
Быт богатых горожан 19 века: экскурсия и мастер-класс в Выборге
Быт богатых горожан 19 века: экскурсия и мастер-класс в Выборге
5
2 отзыва
от
3800
за чел.
В старинном особняке приготовить финское блюдо из прошлого или сделать магический амулет
Выборг
Тайный Городец: когда главное уже посмотрели
Тайный Городец: когда главное уже посмотрели
5
1 отзыв
от
8000
за всё
Изучить редкие коллекции, локальные вкусы и промыслы, которые формируют характер и душу города
Городец
Тайны русских трав: экскурсия и мастер-класс в Выборге
Тайны русских трав: экскурсия и мастер-класс в Выборге
4.6
5 отзывов
600
за чел.
Погрузиться в традиции чаепития, создать собственный купаж с иван-чаем и выпить чашечку напитка
Выборг
Индивидуальный мастер-класс по изготовлению Выборгского кренделя
Индивидуальный мастер-класс по изготовлению Выборгского кренделя
5
3 отзыва
9500
за всё
Выборгский крендель — легендарная выпечка с историей от Средневековья до наших дней. Посетите «Фабрику кренделей» в старинном особняке Выборга, чтобы ...
Выборг
Экскурсия по Крендельной тропе с Братом Виттаусом
Экскурсия по Крендельной тропе с Братом Виттаусом
5
2 отзыва
5500
за всё
Выборгский замок, Усадьба Бюргера и тайны кренделя — погружение в средневековый город с русским характером и европейской душой.
Выборг
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
5
39 отзывов
16000
за всё
Проникнуться атмосферой старинных усадеб и насладиться природой Южной Карелии
Выборг
Квест-экскурсия «Рыцари, монахи и торговцы города W»
Квест-экскурсия «Рыцари, монахи и торговцы города W»
5
6 отзывов
8500
за всё
Прогулка, в ходе которой вы разгадаете тайны старинного города, сыграете в настоящие средневековые игры и, конечно же, узнаете множество захватывающих...
Выборг
Выборг, о котором вы не знали
Выборг, о котором вы не знали
4.9
78 отзывов
9900
за всё
Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Выборг

Последние отзывы об экскурсиях по Ленинградской области

О
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Дата посещения: 1 авг 2026
Поездка на "Крепыше" в сопровождении капитана Юсефа была замечательная! Мы катались 1 августа, отмечали день рождения нашего друга и оказалось,
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что у Юсефа тоже был день рождения в этот день. Всё прошло замечательно, море позитива, прекрасных фоток, интересных историй от капитана. Рекоменлуем на 200%

Поездка на "Крепыше" в сопровождении капитана Юсефа была замечательная! Мы катались 1 августа, отмечали день рождения
Поездка на "Крепыше" в сопровождении капитана Юсефа была замечательная! Мы катались 1 августа, отмечали день рождения
Поездка на "Крепыше" в сопровождении капитана Юсефа была замечательная! Мы катались 1 августа, отмечали день рождения
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О
Замок и улочки средневекового Выборга
Дата посещения: 21 июл 2026
Экскурсия великолепная! И в большей степени благодаря удивительно талантливому, эрудированному, искренне любящему свой город, с замечательным чувством юмора экскурсоводу Наталье
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Сафроновой! Нам досталась совсем не тёплая погода с дождём, но как будто и не замечали этого) настолько интересный рассказ был, что все прямо влюбились в этот город, в его насыщенную событиями историю. Набрали сувениров , попробовали знаменитый Выборгский крендель) … очень довольны поездкой! Спасибо и организаторам!

Экскурсия великолепная! И в большей степени благодаря удивительно талантливому, эрудированному, искренне любящему свой город, с замечательным
Экскурсия великолепная! И в большей степени благодаря удивительно талантливому, эрудированному, искренне любящему свой город, с замечательным
Экскурсия великолепная! И в большей степени благодаря удивительно талантливому, эрудированному, искренне любящему свой город, с замечательным
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А
Замок и улочки средневекового Выборга
Дата посещения: 1 авг 2026
Экскурсия очень высокого уровня! Сегодня с нашим гидом Татьяной мы прошли весь старый Выборг. Все было очень деликатно, в дружеской
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атмосфере. Я в Выборге впервые, и после экскурсии осталось ощущение достаточно глубокого знакомства с городом. Время пролетело незаметно! Особенно порадовало, что во время нашей прогулки была возможность посидеть и был даже перекус кренделями!

Экскурсия очень высокого уровня! Сегодня с нашим гидом Татьяной мы прошли весь старый Выборг. Все было
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Т
Замок и улочки средневекового Выборга
Дата посещения: 1 авг 2026
Сегодня были на экскурсии у Татьяны. Восхитили оригинальный стиль проведения и подачи материала. 3 часа пролетели незаметно: каждый уголок города
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стал открытием для нас. Сочетание красоты города и таланта нашего экскурсовода сделали прогулку настоящим праздником. Завидуем сами себе. Пожалели, что не пригласили с собой подружек. Если будете в Выборге, обязательно идите на эту экскурсию, ну а, если встретитесь с Татьяной, вам просто повезет! Кстати, экскурсия полна приятнейших сюрпризов😉

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И
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия прошла на отлично, несмотря на +32°!!!
Очень интересный гид, много получили новой исторической информации!
Экскурсия прошла на отлично, несмотря на +32°!!!
Экскурсия прошла на отлично, несмотря на +32°!!!
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И
Путешествие по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей
Дата посещения: 30 июл 2026
Отличная, познавательная экскурсия
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П
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Дата посещения: 24 июл 2026
Нам все понравилось. Интересно, познавательно, вкусно! Очень рекомендуем. Спасибо!
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Ю
Замок и улочки средневекового Выборга
Дата посещения: 23 июл 2026
Отличная экскурсия, очень понравился экскурсовод (Ольге Ивановне отдельная благодарность).
Маршрут удачный, посмотрели большинство достопримечательностей, услышали подробный и интересный рассказ.
Сам город очень
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уютный, есть ощущение, что погружаешься в мир Средневековья.
Осталось время для личной прогулки, на Башню Святого Олафа поднялись уже после экскурсии, прекраснейший вид!
Хотелось здесь остаться на пару дней.
Рекомендую.

Отличная экскурсия, очень понравился экскурсовод (Ольге Ивановне отдельная благодарность).
Отличная экскурсия, очень понравился экскурсовод (Ольге Ивановне отдельная благодарность).
Отличная экскурсия, очень понравился экскурсовод (Ольге Ивановне отдельная благодарность).
Отличная экскурсия, очень понравился экскурсовод (Ольге Ивановне отдельная благодарность).
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М
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (в группе)
Дата посещения: 17 июл 2026
Прекрасная экскурсия от профессионала Надежды Александровны, любящего Выборг, его историю и достопримечательности. Интересна для всех возрастов, полов и вероисповеданий. Рекомендуется всем, интересующимся прошлым этих красивейших русских земель..
Спасибо.
Прекрасная экскурсия от профессионала Надежды Александровны, любящего Выборг, его историю и достопримечательности. Интересна для всех возрастов,
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П
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Дата посещения: 24 июл 2026
Прекрасный вояж, все понравилось! Рекомендуем. Спасибо!
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