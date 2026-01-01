-
13%
Мини-группа
до 7 чел.
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно в 7:00
4999.90 ₽
5747 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день
Насладитесь живописными видами Лермонтова за один день: Медовые водопады, гора Кольцо и перевал Гумбаши подарят незабываемые впечатления
Начало: В любом удобном для Вас месте
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно в 06:00, 6:30, 7:00
4590 ₽
5100 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лермонтову в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лермонтове
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Лермонтову в январе 2026
Сейчас в Лермонтове в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 4590 до 15 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Лермонтова и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март