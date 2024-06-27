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Экскурсии в Лермонтове

Найдено 6 экскурсий в Лермонтове, цены от 4699 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Тур в горы на Плато Бермамыт
10 часов
-
13%
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4999.90 ₽5747 ₽ за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Пешая
12 часов
-
14%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно в 06:00, 6:30, 7:00
4699.90 ₽5465 ₽ за человека
Тур в горы Домбая
Пешая
14 часов
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в горы Домбая
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30,07:00
4770 ₽5300 ₽ за человека
Тур в горы Верхней Балкарии и к Языку Тролля
14 часов
-
14%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в горы Верхней Балкарии и к Языку Тролля
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно в 06:00,06:30, 7:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5590 ₽6500 ₽ за человека
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Лермонтова в Домбай, величие гор
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лермонтова в Домбай, величие гор
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Смотрите свободные даты.
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Тур в горы на Плато Бермамыт
Экстремальная дорога, красивые виды гор! Надёжный гид и водитель!
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Всего 1 отзыв в Лермонтове

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Ответы на вопросы от путешественников по Лермонтову

Самые популярные экскурсии в Лермонтове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Тур в горы на Плато Бермамыт;
  2. Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит;
  3. Тур в горы Домбая;
  4. Тур в горы Верхней Балкарии и к Языку Тролля;
  5. Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день.
Сколько стоит экскурсия по Лермонтову в августе 2026
Сейчас в Лермонтове можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4699 до 17 000 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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