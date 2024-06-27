-
13%
Мини-группа
до 7 чел.
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4999.90 ₽
5747 ₽ за человека
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14%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно в 06:00, 6:30, 7:00
4699.90 ₽
5465 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в горы Домбая
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30,07:00
4770 ₽
5300 ₽ за человека
-
14%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в горы Верхней Балкарии и к Языку Тролля
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно в 06:00,06:30, 7:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5590 ₽
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лермонтова в Домбай, величие гор
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Смотрите свободные даты.
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Экстремальная дорога, красивые виды гор! Надёжный гид и водитель!
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Всего 1 отзыв в Лермонтове
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Ответы на вопросы от путешественников по Лермонтову
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