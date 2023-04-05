Кухня природыФактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка. Главная часть плато (так называемый Большой Бермамыт) находится на высоте 2591 метров над уровнем моря. А рядом расположился скромный скалистый выступ — Малый Бермамыт, высота которого достигает 2643 метров.

Название плато пришло из тюркских языков и означает «кривое колено». Хотя есть и другие версии: например, жители окрестностей говорят, что на самом деле название нужно произносить как «Бурмамыт», что значит «кудрявый». Это связано с особенностями местной погоды: в этих краях скапливается огромное количество курчавых облаков. Еще говорят, что плато — это своего рода «кухня природы», ведь именно здесь формируются местные мощные грозы.

Плато Бермамыт — на удивление мало известное чудо природы в Карачаево-Черкессии. На удивление потому, что по мощности оставляемого впечатления оно вполне способно сравниться с Гранд Каньоном в США. До плато не так просто добраться, что создает вокруг этого места дополнительный ореол недоступности и тайны. На вершине плато Относительно небольшая высота горных пиков потрясает причудливостью рельефа: совершенно несимметричные склоны, резные каньоны, каменные столбы на западе гряды. Большой и Малый Бермамыт соединены друг с другом седловиной, ширина которой измеряется буквально в десятках метров. Сюда едут за особым внутренним состоянием умиротворения и единения с силами природы. Тут обитает настоящая оглушающая тишина, которая так благотворно влияет на психику современного человека, ежедневно погруженного в водоворот городов и связанных с ними стрессов. Важная информация: Тур можно провести для большего количества человек (Подробности уточняйте в сообщении гиду).