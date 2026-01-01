Вы пообедаете с российскими немцами и отведаете немецкие булочки, фирменный лимонад, крем-суп и баварский бургер. Выпьете чая из самовара в купеческом
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые поезда
Туда:
Москва– Липецк, №025Я, отправление в 21:04, прибытие в 6:13
Москва – Липецк, №061Ч, отправление в 21:15, прибытие в 6:32
Обратно:
Липецк – Москва, №033С, отправление в 21:30, прибытие в 6:18
Липецк – Москва, №025В, отправление в 23:28, прибытие в 8:08
Программа тура по дням
Чаплыгин, немецкая пекарня и Липецк
Встречаемся и отправляемся на медовое чаепитие с иван-чаем, блинами, вареньем, пшённой кашей с тыквой и местными пышками. Затем переедем в Чаплыгин — бывший Раненбург, основанный Петром I как крепость Ораниенбург. Во время обзорной экскурсии вы увидите старинную крепость, купеческие дома и храмы. Узнаете, как город получил своё нынешнее название и почему на его гербе сохранились апельсиновые ветви.
Посетим музей купечества. Вы познакомитесь с бытом семьи купцов Григорьевых, осмотрите подвалы, жилые комнаты и лавку со старинными товарами, а затем попробуете русские разносолы по старинным рецептам.
В селе Большая Кузьминка вас ждут экскурсия и обед в немецкой пекарне, основанной семьёй российских немцев Нойфельдов. Вы попробуете немецкую выпечку, торт, лимонад, крем-суп и баварский бургер.
В Липецке состоится обзорная экскурсия по главным площадям, паркам и историческим местам города. Вы узнаете о петровских железных рудниках, развитии металлургии и курортной истории города, увидите театр драмы им. Л. Н. Толстого, Соборную площадь, Христорождественский собор, Нижний парк, минеральный источник и Путевой дворец Петра I.
Сыроварня, Задонск и Кудыкина гора
Утром едем в село Рогожино на семейную сыроварню. Во время экскурсии по сырным хранилищам вы узнаете о производстве сыров и попробуете чеддер, нострано, грюейр, пармезан, брынзу, скаморцу, сырные трюфели и другие сорта.
Затем переедем в Задонск — город, который называют Русским Иерусалимом. Посетим Задонский Рождество-Богородицкий монастырь, Свято-Тихоновский Преображенский монастырь, храм Успения Пресвятой Богородицы и колокольню с церковью Николая Чудотворца.
После обеда побываем в интерактивном музее «Жили-Были», посвящённом традициям Задонья. Вы познакомитесь с укладом купеческой жизни, научитесь носить картузы и платки, поучаствуете в чаепитии с пирогами и чаем из дровяного самовара.
Далее заглянем в музей-лавку «Старая дорога» в купеческом доме, где вы услышите историю старинного тракта и попробуете местные деликатесы. Затем отправимся на предприятие «Масляная история», где производят сыродавленные масла, ореховые пасты и халву.
Вечером прогуляемся по парку «Кудыкина гора» на берегу Дона. Вы увидите арт-объекты, крепостные стены, фермы, пляж, Город мастеров и знаменитого Змея Горыныча, который станет главным героем вечернего огненного шоу.
После вернёмся в Липецк.
Елец и винодельня Кулешовых
Едем в Елец — город кружевниц, кузнецов и гармонистов. Во время обзорной экскурсии прогуляемя по Елецкому Арбату, увидим Знаменский монастырь и Великокняжеский храм. Вы узнаете, как эти места связаны с Буниным, Пришвиным, композитором Хренниковым и художником Жуковым.
После обеда — театрализованная экскурсия в музее И. А. Бунина. В атмосфере 19 века вы познакомитесь с жизнью гимназиста Бунина, услышите рассказы о его семье и учёбе, увидите старинный граммофон и узнаете о традициях того времени.
Затем переедем в село Введенка на частную винодельню семьи Кулешовых. Во время экскурсии по виноградникам и саду вы узнаете о технологиях выращивания лозы и производстве вина. После продегустируете несколько сортов вина, травяной чай, выпечку и поучаствуете в застолье с песнями под гармонь.
В 19:30 — завершение программы на ж/д вокзале Липецка.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|27 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака и 3 обеда
- Трансфер
- Работа гида-сопровождающего
- Обзорные экскурсии по Липецку, Ельцу, Задонску и Чаплыгину
- Входные билеты и экскурсия в музей купечества
- Дегустация разносолов русской кухни
- Экскурсия на частную винодельню с дегустацией
- Экскурсия на частную сыроварню с дегустацией
- Экскурсия в немецкую пекарню с дегустацией
- Экскурсия в музей «Старая дорога» с дегустацией
- Экскурсия в музей «Жили-Были» с чаепитием
- Посещение Задонского Рождество-Богородицкого монастыря * Театрализованная экскурсия в музее И.А. Бунина
Что не входит в цену
- Ж/д проезд Москва-Липецк-Москва
- Ужины
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 29 900 ₽