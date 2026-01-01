Встречаемся и отправляемся на медовое чаепитие с иван-чаем, блинами, вареньем, пшённой кашей с тыквой и местными пышками. Затем переедем в Чаплыгин — бывший Раненбург, основанный Петром I как крепость Ораниенбург. Во время обзорной экскурсии вы увидите старинную крепость, купеческие дома и храмы. Узнаете, как город получил своё нынешнее название и почему на его гербе сохранились апельсиновые ветви.

Посетим музей купечества. Вы познакомитесь с бытом семьи купцов Григорьевых, осмотрите подвалы, жилые комнаты и лавку со старинными товарами, а затем попробуете русские разносолы по старинным рецептам.

В селе Большая Кузьминка вас ждут экскурсия и обед в немецкой пекарне, основанной семьёй российских немцев Нойфельдов. Вы попробуете немецкую выпечку, торт, лимонад, крем-суп и баварский бургер.

В Липецке состоится обзорная экскурсия по главным площадям, паркам и историческим местам города. Вы узнаете о петровских железных рудниках, развитии металлургии и курортной истории города, увидите театр драмы им. Л. Н. Толстого, Соборную площадь, Христорождественский собор, Нижний парк, минеральный источник и Путевой дворец Петра I.