Мои заказы

Гастротур по Липецкому краю: кружева, история и вкусы русской провинции

Русские разносолы, немецкая выпечка и вина Дона
Узнайте Липецкий край через вкусы и атмосферу старых русских городов.

Вы пообедаете с российскими немцами и отведаете немецкие булочки, фирменный лимонад, крем-суп и баварский бургер. Выпьете чая из самовара в купеческом
читать дальшеуменьшить

доме.

Мы погостим на винодельне, где выращивают более 200 сортов винограда, и попробуем домашние вина, чеддер, нострано, грюейр, пармезан, брынзу и сырные трюфели. Навестим столицу кружевниц Елец и заглянем в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь.

Испытаем силу целебной водицы из Липецкого бювета и увидим, как на берегу Дона оживает огнедышащий Змей Горыныч.

Гастротур по Липецкому краю: кружева, история и вкусы русской провинции
Гастротур по Липецкому краю: кружева, история и вкусы русской провинции
Гастротур по Липецкому краю: кружева, история и вкусы русской провинции

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые поезда
Туда:
Москва– Липецк, №025Я, отправление в 21:04, прибытие в 6:13
Москва – Липецк, №061Ч, отправление в 21:15, прибытие в 6:32
Обратно:
Липецк – Москва, №033С, отправление в 21:30, прибытие в 6:18
Липецк – Москва, №025В, отправление в 23:28, прибытие в 8:08

Программа тура по дням

1 день

Чаплыгин, немецкая пекарня и Липецк

Встречаемся и отправляемся на медовое чаепитие с иван-чаем, блинами, вареньем, пшённой кашей с тыквой и местными пышками. Затем переедем в Чаплыгин — бывший Раненбург, основанный Петром I как крепость Ораниенбург. Во время обзорной экскурсии вы увидите старинную крепость, купеческие дома и храмы. Узнаете, как город получил своё нынешнее название и почему на его гербе сохранились апельсиновые ветви.

Посетим музей купечества. Вы познакомитесь с бытом семьи купцов Григорьевых, осмотрите подвалы, жилые комнаты и лавку со старинными товарами, а затем попробуете русские разносолы по старинным рецептам.

В селе Большая Кузьминка вас ждут экскурсия и обед в немецкой пекарне, основанной семьёй российских немцев Нойфельдов. Вы попробуете немецкую выпечку, торт, лимонад, крем-суп и баварский бургер.

В Липецке состоится обзорная экскурсия по главным площадям, паркам и историческим местам города. Вы узнаете о петровских железных рудниках, развитии металлургии и курортной истории города, увидите театр драмы им. Л. Н. Толстого, Соборную площадь, Христорождественский собор, Нижний парк, минеральный источник и Путевой дворец Петра I.

Чаплыгин, немецкая пекарня и ЛипецкЧаплыгин, немецкая пекарня и ЛипецкЧаплыгин, немецкая пекарня и Липецк
2 день

Сыроварня, Задонск и Кудыкина гора

Утром едем в село Рогожино на семейную сыроварню. Во время экскурсии по сырным хранилищам вы узнаете о производстве сыров и попробуете чеддер, нострано, грюейр, пармезан, брынзу, скаморцу, сырные трюфели и другие сорта.

Затем переедем в Задонск — город, который называют Русским Иерусалимом. Посетим Задонский Рождество-Богородицкий монастырь, Свято-Тихоновский Преображенский монастырь, храм Успения Пресвятой Богородицы и колокольню с церковью Николая Чудотворца.

После обеда побываем в интерактивном музее «Жили-Были», посвящённом традициям Задонья. Вы познакомитесь с укладом купеческой жизни, научитесь носить картузы и платки, поучаствуете в чаепитии с пирогами и чаем из дровяного самовара.

Далее заглянем в музей-лавку «Старая дорога» в купеческом доме, где вы услышите историю старинного тракта и попробуете местные деликатесы. Затем отправимся на предприятие «Масляная история», где производят сыродавленные масла, ореховые пасты и халву.

Вечером прогуляемся по парку «Кудыкина гора» на берегу Дона. Вы увидите арт-объекты, крепостные стены, фермы, пляж, Город мастеров и знаменитого Змея Горыныча, который станет главным героем вечернего огненного шоу.

После вернёмся в Липецк.

Сыроварня, Задонск и Кудыкина гораСыроварня, Задонск и Кудыкина гораСыроварня, Задонск и Кудыкина гораСыроварня, Задонск и Кудыкина гораСыроварня, Задонск и Кудыкина гора
3 день

Елец и винодельня Кулешовых

Едем в Елец — город кружевниц, кузнецов и гармонистов. Во время обзорной экскурсии прогуляемя по Елецкому Арбату, увидим Знаменский монастырь и Великокняжеский храм. Вы узнаете, как эти места связаны с Буниным, Пришвиным, композитором Хренниковым и художником Жуковым.

После обеда — театрализованная экскурсия в музее И. А. Бунина. В атмосфере 19 века вы познакомитесь с жизнью гимназиста Бунина, услышите рассказы о его семье и учёбе, увидите старинный граммофон и узнаете о традициях того времени.

Затем переедем в село Введенка на частную винодельню семьи Кулешовых. Во время экскурсии по виноградникам и саду вы узнаете о технологиях выращивания лозы и производстве вина. После продегустируете несколько сортов вина, травяной чай, выпечку и поучаствуете в застолье с песнями под гармонь.

В 19:30 — завершение программы на ж/д вокзале Липецка.

Елец и винодельня КулешовыхЕлец и винодельня КулешовыхЕлец и винодельня Кулешовых

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет27 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака и 3 обеда
  • Трансфер
  • Работа гида-сопровождающего
  • Обзорные экскурсии по Липецку, Ельцу, Задонску и Чаплыгину
  • Входные билеты и экскурсия в музей купечества
  • Дегустация разносолов русской кухни
  • Экскурсия на частную винодельню с дегустацией
  • Экскурсия на частную сыроварню с дегустацией
  • Экскурсия в немецкую пекарню с дегустацией
  • Экскурсия в музей «Старая дорога» с дегустацией
  • Экскурсия в музей «Жили-Были» с чаепитием
  • Посещение Задонского Рождество-Богородицкого монастыря * Театрализованная экскурсия в музее И.А. Бунина
Что не входит в цену
  • Ж/д проезд Москва-Липецк-Москва
  • Ужины
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 29 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Липецк, 7:00
Завершение: Липецк, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Липецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша команда имеет опыт работы в создании авторских путешествий с 1997 г. География наших туров: от Калининграда до Урала, от Карелии до Кавказа. Мы всегда стараемся делать программы «как для себя», максимально удобные для путешественников и по самой выгодной цене.

Тур входит в следующие категории Липецка

Похожие туры на «Гастротур по Липецкому краю: кружева, история и вкусы русской провинции»

Край Мичуринских садов. Тур в Липецк и Тамбов
На автобусе
На микроавтобусе
4 дня
Край Мичуринских садов. Тур в Липецк и Тамбов
Экскурсионный тур «Край Мичуринских садов. Тур в Липецк и Тамбов» на 4 дня
Начало: Липецк
25 июн в 10:00
от 34 300 ₽ за человека
России дух благословенный рождает гениев талант. Тула - Липецк - Елец - Тамбов - Пенза - Нижний Новгород
На автобусе
6 дней
России дух благословенный рождает гениев талант. Тула - Липецк - Елец - Тамбов - Пенза - Нижний Новгород
Начало: Москва
2 июн в 10:00
30 июн в 10:00
от 50 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Липецке
Все туры из Липецка
27 200 ₽ за человека