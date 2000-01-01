Вездецикл, он же квадроход, он же вездеход "Универсальный", мощный, вездепроходимый! Может проехать по любому бездорожью, льду, болотам. Предлагаем Вам ощутить на себе всю мощь этой эксклюзивной техники!

Год выпуска: 2022 г. Длинна: 3 м. Ширина: 1.9 м. Высота: 1.7 м. Масса: 700 кг. Пассажировместимость: 3 человека. Оборудованы мотором TOYOTA мощностью 110 л. с. Максимальная скорость: 80 км/ч.

Комплектация: — подогрев сидения — подогрев ручек и курка газа — передний багажник — задний багажник с бортами — передний и задний бампера с фаркопами — спинка второго пассажира — кожаный чехол на руль с карманом — передняя и задняя светодиодная оптика — светодиодная люстра (балка) — расширители колесных арок.

Все маршруты начинаются из поселка Листвянка. Вы можете отправиться на смотровую площадку на Камень Черского или совершить лёгкую часовую прогулку по Крестовой пади. По всем маршрутам Вас будет сопровождать инструктор. Если же Вы не хотите сами управлять техникой, то Вам предоставят инструктора. Обязательно проводится инструктаж и выдается экипировка.