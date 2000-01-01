Индивидуальная экскурсия на вездецикле в Листвянке: адреналин и удовольствие
Важно! Вместимость одного вездецикла - 3 человека, если вы хотите кататься по одному, сделайте несколько отдельных заказов. Внимание! На данную программу допускаются дети от 10 лет и старше при сопровождении взрослых.
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка на Камень Черского
- Крестовая пади
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Вездецикл, он же квадроход, он же вездеход "Универсальный", мощный, вездепроходимый! Может проехать по любому бездорожью, льду, болотам. Предлагаем Вам ощутить на себе всю мощь этой эксклюзивной техники!
Год выпуска: 2022 г. Длинна: 3 м. Ширина: 1.9 м. Высота: 1.7 м. Масса: 700 кг. Пассажировместимость: 3 человека. Оборудованы мотором TOYOTA мощностью 110 л. с. Максимальная скорость: 80 км/ч.
Комплектация: — подогрев сидения — подогрев ручек и курка газа — передний багажник — задний багажник с бортами — передний и задний бампера с фаркопами — спинка второго пассажира — кожаный чехол на руль с карманом — передняя и задняя светодиодная оптика — светодиодная люстра (балка) — расширители колесных арок.
Все маршруты начинаются из поселка Листвянка. Вы можете отправиться на смотровую площадку на Камень Черского или совершить лёгкую часовую прогулку по Крестовой пади. По всем маршрутам Вас будет сопровождать инструктор. Если же Вы не хотите сами управлять техникой, то Вам предоставят инструктора. Обязательно проводится инструктаж и выдается экипировка.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание на вездециклах самостоятельно либо с инструктором
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.