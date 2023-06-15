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Индивидуальная
1.5 часа
Дайвинг на Байкале: эксклюзивное погружение с инструктором
Познайте тайны Байкала под водой в сопровождении опытного инструктора. Уникальное погружение ждёт вас
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 000₽ за экскурсию
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в бухту Песчаная на Байкале на катере
Откройте для себя красоту бухты Песчаная в увлекательной морской прогулке и пешем туре с гидом
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
12 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман15 июня 2023Прекрасная возможность увидеть что скрывается под водой Байкала
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Активный отдых»
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