Активный отдых в Листвянке

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Листвянке, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дайвинг на Байкале
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Дайвинг на Байкале: эксклюзивное погружение с инструктором
Познайте тайны Байкала под водой в сопровождении опытного инструктора. Уникальное погружение ждёт вас
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
11 000 за человека
Большая Байкальская тропа
Индивидуальная
9 часов
Большая Байкальская тропа
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 000 за экскурсию
В бухту Песчаная (на катере)
🚤 На катере
🚤 На катере
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в бухту Песчаная на Байкале на катере
Откройте для себя красоту бухты Песчаная в увлекательной морской прогулке и пешем туре с гидом
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
12 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    15 июня 2023
    Дайвинг на Байкале
    Прекрасная возможность увидеть что скрывается под водой Байкала

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Активный отдых»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дайвинг на Байкале
  2. Большая Байкальская тропа
  3. В бухту Песчаная (на катере)
Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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