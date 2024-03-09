Необычные экскурсии по Листвянке

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Листвянке, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш лучший день на Байкале
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.
Дайвинг на Байкале
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Дайвинг на Байкале: эксклюзивное погружение с инструктором
Познайте тайны Байкала под водой в сопровождении опытного инструктора. Уникальное погружение ждёт вас
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
11 000 за человека
Большая Байкальская тропа
Индивидуальная
9 часов
Большая Байкальская тропа
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 000 за экскурсию
В бухту Песчаная (на катере)
🚤 На катере
🚤 На катере
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в бухту Песчаная на Байкале на катере
Откройте для себя красоту бухты Песчаная в увлекательной морской прогулке и пешем туре с гидом
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
12 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    9 марта 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из локаций,загадывали вместе желания, любуясь
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    истоком Ангары, обедали в бурятской юрте. Звезду снимаю за некорректную информацию про дополнительные расходы, они не соответствуют совершенно действительности, публикую экскурсию необходимо проверять такие данные. Попали в неловкую ситуацию с Хаски (которые даже не похожи на Хасок), вместо заявленных 1700 заплатили 3000. Цены на вход в музеи также иные.

    Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую изМы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую изМы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из
  • Б
    Борис
    19 февраля 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    У нас был гид Андрей, весёлый и добродушный дядька, был очень приветлив с нами и с нашими детьми. Построил интересный маршрут, подробно отвечал на всё наши вопросы! Очень довольны экскурсией! В восторге от Байкала!
  • А
    Алексей
    22 октября 2023
    Ваш лучший день на Байкале
    Отличная экскурсия! Перед поездкой все подробно обговорили с организатором, помимо основной программы согласовали корректировку маршрута по моим пожеланиям. Всё очень
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    понравилось: интересные рассказы об истории и современной жизни Иркутска, о деревянном зодчестве окрестных деревень, посещение музея, а также прогулки на катере и по Листвянке. Увёз с собой приятные впечатления!

  • О
    Ольга
    19 августа 2023
    На катере в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
    Экскурсия отличная. Нас прокатили на катере, мы прошлись по побережью Байкала от бухты Синичка до бухты Бабушка, познакомились с флорой
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    и фауной, увидели ходульные деревья, пообедали на пляже. И даже поплавали в водах Байкала. Отдельное спасибо гиду Никите и капитану катера Алексею за комфортную и запоминающуюся экскурсию

  • И
    Ирина
    17 июля 2023
    На катере в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
    Великолепная экскурсия,очень насыщенная,и интересная! Гид Кристина,очень интересно и подробно рассказывает,создала все условия для удовлетворения нашего любопытства и для поддержания интереса.
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    Отвечала на интересующие вопросы. Времени для фотографий и осмотра окресностей было достаточно. Виды неописуемые и непередаваемые ни одной камерой. Не смотря на непрогретую воду(4с') мы успели поймать шикарную погоду,немного обгореть и окунуться в Байкал! Безумно довольны что решали выбрать эту локацию!

  • Р
    Роман
    15 июня 2023
    Дайвинг на Байкале
    Прекрасная возможность увидеть что скрывается под водой Байкала

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ваш лучший день на Байкале
  2. Дайвинг на Байкале
  3. Большая Байкальская тропа
  4. В бухту Песчаная (на катере)
Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 11 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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