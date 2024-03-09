1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дайвинг на Байкале: эксклюзивное погружение с инструктором
Познайте тайны Байкала под водой в сопровождении опытного инструктора. Уникальное погружение ждёт вас
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Популярное предложение
Ольхон за один день: эксклюзивный тур с Иркутска / Листвянки
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ольхону, где каждый уголок острова пронизан историей и мистикой
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
45 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучший день в Листвянке: Путешествие по музеям и природе
Познавательное путешествие по Листвянке с эксклюзивным посещением музеев и прогулкой по набережной
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе (ББТ)
Начало: Листвянка, отель Маяк
Расписание: июнь / июль / авг / сент
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 12 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 000₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина9 марта 2024Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из локаций,загадывали вместе желания, любуясь
- ААнна4 марта 2024Великолепная Листвянка + исторические ТальцыВсе прошло хорошо) спасибо за индивидуальный подход
- ББорис19 февраля 2024У нас был гид Андрей, весёлый и добродушный дядька, был очень приветлив с нами и с нашими детьми. Построил интересный маршрут, подробно отвечал на всё наши вопросы! Очень довольны экскурсией! В восторге от Байкала!
- ООльга16 февраля 2024Ездили на экскурсию на хивусе в Бухта песчаная. Все понравилось) в середине экскурсии был по плану плотный и вкусный обед👍 сама экскурсия очень завораживающая. Комфортный и теплый хивус. Экскурсией остались довольны😊
- ИИрина12 января 2024Замечательный гид Тамара!!! всегда была на связи, вовремя забрала нас из отеля. Мы были с дочкой легко одеты - Тамара
- ААлексей22 октября 2023Отличная экскурсия! Перед поездкой все подробно обговорили с организатором, помимо основной программы согласовали корректировку маршрута по моим пожеланиям. Всё очень
- ЛЛюба5 октября 2023Идеальный Байкал - поселок Порт-Байкал (+ п. Листвянка)Это было просто нереально! Показали самые красивые места поселка Порт-Байкал, рассказали историю, легенды и все о флоре и фауне Байкала. Очень довольна экскурсией
- ММария24 августа 2023Великолепная Листвянка + исторические ТальцыСегодня счастье было такое чистое и искреннее. Погуляла по архитектурно-этнографическому музею «Тальцы». Я обожаю краеведческие музеи. Мне нравится заглядывать в быт
- ЕЕлена14 августа 2023Несмотря на не очень хорошую погоду, экскурсия пошла отлично!!! Спасибо гиду Евгению за действительно лучший день в Листвянке. Информации ровно
- РРоман15 июня 2023Прекрасная возможность увидеть что скрывается под водой Байкала
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 11 000 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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