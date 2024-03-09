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дала нам теплые варежки и шарфы. Много рассказывала о истории, мне кажется Тамару не переслушаеш))))) В следующий раз когда будем в Иркутске обязательно поедем еще на какую нибудь экскурсию и только с Тамарой))) Она просто чудо, именно она нас так заинтересовала Байкалом, Иркутском)))))