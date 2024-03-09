Индивидуальные экскурсии в Листвянке с личным гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Листвянке, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш лучший день на Байкале
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.
Дайвинг на Байкале
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Дайвинг на Байкале: эксклюзивное погружение с инструктором
Познайте тайны Байкала под водой в сопровождении опытного инструктора. Уникальное погружение ждёт вас
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
11 000 за человека
Ольхон: однодневная экскурсия (с Иркутска/Листвянки)
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ольхон за один день: эксклюзивный тур с Иркутска / Листвянки
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ольхону, где каждый уголок острова пронизан историей и мистикой
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
45 000 за всё до 4 чел.
Лучший день в Листвянке
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Лучший день в Листвянке: Путешествие по музеям и природе
Познавательное путешествие по Листвянке с эксклюзивным посещением музеев и прогулкой по набережной
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 000 за всё до 4 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе (ББТ)
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе (ББТ)
Начало: Листвянка, отель Маяк
Расписание: июнь / июль / авг / сент
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 12 500 за всё до 6 чел.
Большая Байкальская тропа
Индивидуальная
9 часов
Большая Байкальская тропа
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 000 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    9 марта 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из локаций,загадывали вместе желания, любуясь
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    истоком Ангары, обедали в бурятской юрте. Звезду снимаю за некорректную информацию про дополнительные расходы, они не соответствуют совершенно действительности, публикую экскурсию необходимо проверять такие данные. Попали в неловкую ситуацию с Хаски (которые даже не похожи на Хасок), вместо заявленных 1700 заплатили 3000. Цены на вход в музеи также иные.

    Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую изМы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую изМы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из
  • А
    Анна
    4 марта 2024
    Великолепная Листвянка + исторические Тальцы
    Все прошло хорошо) спасибо за индивидуальный подход
  • Б
    Борис
    19 февраля 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    У нас был гид Андрей, весёлый и добродушный дядька, был очень приветлив с нами и с нашими детьми. Построил интересный маршрут, подробно отвечал на всё наши вопросы! Очень довольны экскурсией! В восторге от Байкала!
  • О
    Ольга
    16 февраля 2024
    Ольхон: однодневная экскурсия (с Иркутска/Листвянки)
    Ездили на экскурсию на хивусе в Бухта песчаная. Все понравилось) в середине экскурсии был по плану плотный и вкусный обед👍 сама экскурсия очень завораживающая. Комфортный и теплый хивус. Экскурсией остались довольны😊
  • И
    Ирина
    12 января 2024
    Лучший день в Листвянке
    Замечательный гид Тамара!!! всегда была на связи, вовремя забрала нас из отеля. Мы были с дочкой легко одеты - Тамара
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    дала нам теплые варежки и шарфы. Много рассказывала о истории, мне кажется Тамару не переслушаеш))))) В следующий раз когда будем в Иркутске обязательно поедем еще на какую нибудь экскурсию и только с Тамарой))) Она просто чудо, именно она нас так заинтересовала Байкалом, Иркутском)))))

  • А
    Алексей
    22 октября 2023
    Ваш лучший день на Байкале
    Отличная экскурсия! Перед поездкой все подробно обговорили с организатором, помимо основной программы согласовали корректировку маршрута по моим пожеланиям. Всё очень
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    понравилось: интересные рассказы об истории и современной жизни Иркутска, о деревянном зодчестве окрестных деревень, посещение музея, а также прогулки на катере и по Листвянке. Увёз с собой приятные впечатления!

  • Л
    Люба
    5 октября 2023
    Идеальный Байкал - поселок Порт-Байкал (+ п. Листвянка)
    Это было просто нереально! Показали самые красивые места поселка Порт-Байкал, рассказали историю, легенды и все о флоре и фауне Байкала. Очень довольна экскурсией
  • М
    Мария
    24 августа 2023
    Великолепная Листвянка + исторические Тальцы
    Сегодня счастье было такое чистое и искреннее. Погуляла по архитектурно-этнографическому музею «Тальцы». Я обожаю краеведческие музеи. Мне нравится заглядывать в быт
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    людей прошлого. Было здорово опускать руки в холодную и прозрачную воду Байкала. Прогулялась в дендропарке. Воздух там, тёплый и душистый, как свежезаваренный травяной чай. Пахнет нагретой травой, цветами, листьями деревьев и хвоей кедра. А еще прочувствовала суету базара Листвянки. И ещё много-много всего. Спасибо гиду Вячеславу!

  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    Лучший день в Листвянке
    Несмотря на не очень хорошую погоду, экскурсия пошла отлично!!! Спасибо гиду Евгению за действительно лучший день в Листвянке. Информации ровно
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    столько сколько нужно, чтобы она была интересна и полезна и взрослым и детям. Евгений отвечал на все вопросы, никуда не торопил, дал ценные советы. Для тех, кто первый раз на Байкале однозначно рекомендую!!!

  • Р
    Роман
    15 июня 2023
    Дайвинг на Байкале
    Прекрасная возможность увидеть что скрывается под водой Байкала

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 11 000 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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