От истока Ангары к Сердцу Байкала

Вы хотите насладиться комфортабельным водным отдыхом

4.7
3 отзыва
Вы хотите насладиться комфортабельным водным отдыхом? Совершив круиз по Байкалу, вы увидите невероятной красоты водные просторы и ощутите мощнейшую энергетику этих мест, насладитесь тишиной и чистейшим воздухом. А байкальский закат останется в Вашей памяти навсегда.
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
Ближайшие даты:
01
июл
01
авг
01
сен
22
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • индивидуальный подход – отправимся в круиз только своей семьей или дружеской компанией, сможем самостоятельно выбрать подходящие даты путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение;
  • разнообразная и насыщенная программа – увидим единственное в своем роде представление байкальской нерпы, посетим святые источники и Ступу Просветления, осмотрим окрестности острова Ольхона, насладимся изумительной красотой бухты Песчаной и совершенством Северного Байкала;
  • уникальные виды и яркие впечатления – сможем увидеть с палубы корабля дно озера, находящееся на глубине нескольких десятков метров, а также совершим незабываемую воздушную прогулку над просторами Байкала.

Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с июня по сентябрь для групп от 2-х человек.

Программа тура по дням

1 день
Иркутск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Автомобильно-пешеходная экскурсия по историческому центру города.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Автотранспортом: примерно 15 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

ИркутскИркутскИркутскИркутскИркутскИркутск
2 день
Листвянка

Переезд  в поселок Листвянку, расположенный на байкальском побережье.

По пути остановка в музее деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы».

Продолжение пути в Листвянку.

Остановка у истока Ангары, у культового места «Шаман-камень».

Обед в ресторане на берегу озера.

Далее – посещение Лимнологического музея.

После музея Вы отправитесь на обзорную площадку «Камень Черского», чтобы взглянуть на Байкал и исток Ангары (самый широкий в мире!) с высоты птичьего полета.

Подъем по канатной дороге.

Затем Вы посетите представление байкальской нерпы – единственного в мире пресноводного тюленя-эндемика.

Заселение в гостиницу.

Питание включено: обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 70 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 8 ч.  

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
3 день
Бухта Песчаная

Водный переход от Листвянки до бухты Песчаной.

Размещение на корабле.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Водным транспортом: примерно 90 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Бухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта Песчаная
4 день
Ольхон

Водный переход из бухты Песчаной до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: обед.
Водным транспортом: примерно 160 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 12 ч.  

ОльхонОльхонОльхонОльхон
5 день
Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км.   
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч. 

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
6 день
Остров Огой

Водная прогулка по проливу Малое Море до острова Огой и святых источников. 

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Водным транспортом: примерно 60 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Остров ОгойОстров ОгойОстров ОгойОстров ОгойОстров Огой
7 день
Воздушный маршрут над Байкалом

Перелёт с острова Ольхон до города Иркутска.

Воздушный маршрут будет пролегать вдоль береговой линии Байкала над кромкой воды и Байкальским хребтом.

Прибытие в аэропорт Иркутска.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак.
Авиатранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

Воздушный маршрут над БайкаломВоздушный маршрут над БайкаломВоздушный маршрут над БайкаломВоздушный маршрут над Байкалом
8 день
Отъезд

Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.   
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.  

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице, на турбазе и корабле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

При размещении Стандарт:

  • Размещение: Иркутск — Гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 1, 7
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 2
  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 4-6
Количество человек в группе:246810
Обычные даты 1 128 800604 300432 900386 000330 600
Праздничные даты1 132 400607 900436 500389 600334 200

При размещении Премиум:

  • Размещение: Иркутск — Бутик-отель Хистори — 2-местный благоустроенный номер повышенной комфортности. 2 ночи: ночь 1, 7
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Анастасия — 2-местный благоустроенный номер повышенной комфортности. 1 ночь: ночь 2
  • Размещение: Ольхон — Эко-отель Байкал Вуд — 2-местный благоустроенный номер повышенной комфортности. 3 ночи: ночь 4-6
Количество человек в группе:246810
все даты1 189 500664 900493 600446 700391 300

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 20 июля – 10 августа

Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение
  • Питание: день 2, 4: обед день 5-6: завтрак, обед, ужин день 7: завтрак
  • День 2, 4: обед
  • День 5-6: завтрак, обед, ужин
  • День 7: завтрак
  • Транспортные услуги день 1: по Иркутску день 3: Листвянка – Бухта Песчаная день 4: Бухта Песчаная – Ольхон день 5: По Ольхону день 6: По заливу Малое Море день 7: Ольхон – Иркутск день 8: по Иркутску
  • День 1: по Иркутску
  • День 3: Листвянка – Бухта Песчаная
  • День 4: Бухта Песчаная – Ольхон
  • День 5: По Ольхону
  • День 6: По заливу Малое Море
  • День 7: Ольхон – Иркутск
  • День 8: по Иркутску
  • Экскурсионные услуги: день 1: Обзорная по Иркутску день 2: Посещение Тальцов музея под открытым небом день 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) день 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике день 2: Посещение нерпинария день 5: Поездка в северную часть острова Ольхон день 6: Водная прогулка до острова Огой и святых источников.
  • День 1: Обзорная по Иркутску
  • День 2: Посещение Тальцов музея под открытым небом
  • День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 2: Посещение нерпинария
  • День 5: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 6: Водная прогулка до острова Огой и святых источников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание: день 1, 3, 8
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой

Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько начинается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

Как проводятся круизы?

Круизы проводятся по предварительно согласованной программе только в условиях удовлетворительной погоды. Если погодные условия неудовлетворительные: сильные ветер и волны, то программа может быть скорректирована капитаном на месте. Капитан ставит в известность туристов, что, учитывая погодные условия, программа запланированного маршрута не может быть выполнена и предлагает туристам на выбор альтернативные варианты круиза. В этом случае стоимость криуза не меняется.

Может ли измениться программа?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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