Преимущества этого путешествия:
Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с июня по сентябрь для групп от 2-х человек.
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по историческому центру города.
Размещение в гостинице.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 15 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Переезд в поселок Листвянку, расположенный на байкальском побережье.
По пути остановка в музее деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы».
Продолжение пути в Листвянку.
Остановка у истока Ангары, у культового места «Шаман-камень».
Обед в ресторане на берегу озера.
Далее – посещение Лимнологического музея.
После музея Вы отправитесь на обзорную площадку «Камень Черского», чтобы взглянуть на Байкал и исток Ангары (самый широкий в мире!) с высоты птичьего полета.
Подъем по канатной дороге.
Затем Вы посетите представление байкальской нерпы – единственного в мире пресноводного тюленя-эндемика.
Заселение в гостиницу.
Питание включено: обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 8 ч.
Водный переход от Листвянки до бухты Песчаной.
Размещение на корабле.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Водным транспортом: примерно 90 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Водный переход из бухты Песчаной до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: обед.
Водным транспортом: примерно 160 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 12 ч.
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Водная прогулка по проливу Малое Море до острова Огой и святых источников.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Водным транспортом: примерно 60 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Перелёт с острова Ольхон до города Иркутска.
Воздушный маршрут будет пролегать вдоль береговой линии Байкала над кромкой воды и Байкальским хребтом.
Прибытие в аэропорт Иркутска.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак.
Авиатранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Тур предусматривает проживание в гостинице, на турбазе и корабле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
При размещении Стандарт:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Обычные даты
|1 128 800
|604 300
|432 900
|386 000
|330 600
|Праздничные даты
|1 132 400
|607 900
|436 500
|389 600
|334 200
При размещении Премиум:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|все даты
|1 189 500
|664 900
|493 600
|446 700
|391 300
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
Круизы проводятся по предварительно согласованной программе только в условиях удовлетворительной погоды. Если погодные условия неудовлетворительные: сильные ветер и волны, то программа может быть скорректирована капитаном на месте. Капитан ставит в известность туристов, что, учитывая погодные условия, программа запланированного маршрута не может быть выполнена и предлагает туристам на выбор альтернативные варианты круиза. В этом случае стоимость криуза не меняется.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.