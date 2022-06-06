В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно. Автотранспортом: примерно 15 км. Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянку, расположенный на байкальском побережье.

По пути остановка в музее деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы».

Продолжение пути в Листвянку.

Остановка у истока Ангары, у культового места «Шаман-камень».

Обед в ресторане на берегу озера.

Далее – посещение Лимнологического музея.

После музея Вы отправитесь на обзорную площадку «Камень Черского», чтобы взглянуть на Байкал и исток Ангары (самый широкий в мире!) с высоты птичьего полета.

Подъем по канатной дороге.

Затем Вы посетите представление байкальской нерпы – единственного в мире пресноводного тюленя-эндемика.

Заселение в гостиницу.

Питание включено: обед.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 70 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 8 ч.