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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер в Листвянку и заселение в отель
Сбор группы в Иркутске в 10.00
Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням. Подробнее смотрите в разделе Важно знать.
Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.
Листвянка – это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Находится посёлок от Иркутска на расстоянии около 70 км. Где-то через час пути вы уже увидите Байкал!
По пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».
«Тальцы» — это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Включено в стоимость: проживание, групповой трансфер
Экскурсия на КБЖД на катерах
Завтрак.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) на катерах (3 часа).
Вы прикоснётесь к истории России, насладитесь живописными видами Байкала и окружающих его сопок. Катер прокатит вас по озеру, во время остановок вы сможете погулять по таинственным туннелям, пройтись по бесконечным рельсам железной дороги.
Экскурсия завершится возвращением в Листвянку.
Вечером у вас останется свободное время для отдыха.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия на катерах вдоль КБЖД.
Дорога на Ольхон
Групповой трансфер на остров Ольхон.
Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Паромная переправа к острову.
Заселение.
Свободное время.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.
Мы рекомендуем прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Отдых.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.
Экскурсия на мыс Хобой
Завтрак.
Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Обед на фоне красивой байкальской природы.
Возвращение в гостиницу.
Отдых.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.
Прощание с Ольхоном
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.
Включено в стоимость: завтрак, обед по дороге в Иркутск, проживание, групповой трансфер.
Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам
Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия.
Ранним утром после завтрака вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук, расположенный на берегу Байкала.
А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.
Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками. По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.
Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки.
По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).
Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида, разрешение на посещение национального парка.
Экскурсия в Тагархай
После завтрака вы отправитесь в село Тагархай, расположенное недалеко от Аршана.
По приезду в Тагархай вас встретят местные жители с программой!
Вас встретят по традиционному бурятскому обычаю с хадаком (Хадак – шарфик или платок в форме длинного узкого прямоугольника. Этот предмет обладает сакральным смыслом в буддийской философии.), расскажут вам историю бурятского праздника «Сагаалган» (бурятский Новый год), а также познакомят со статуей Будды!
Эта статуя высотой 2 метра (с постаментом), заказанная в Тибете, одна из самых привлекательных вещей для наших гостей.
Открытие статуи состоялось 23 июня 2022 года при участии лам Сангхи России, именно Дид-Хамбо Дымбрыл Ламы и лам всего района.
Сама Статуя называется "Лhакан", что означает дом Будды, Бурханай гэр.
Дополнительно вам могут провести мастер-класс по национальному танцу Ёхор, а также вы можете прокатиться верхом на лошади или на санях (по желанию). В стоимость не входит (800 ₽ – мастер-класс, 200 ₽ – катание на лошади\санях).
После экскурсии вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Жемчуге.
Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.
Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура.
Входят в стоимость: групповой трансфер, завтрак, экскурсии, проживание.
Завершение программы тура
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.
Включено в стоимость: завтрак.
Проживание
Во время тура мы будем останавливаться в п. Листвянка (2 ночи), на о. Ольхон (2 ночи), в г. Иркутск (2 ночи) и п. Аршан (1 ночь). Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
- Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|98 000
|123 000
|176 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|15 750
|28 000
|52 500
Варианты проживания
ГД "Байкальские просторы", ГД "Байкал" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” в Листвянке.
Гостевой дом “Байкальские просторы” расположен в 8 минутах ходьбы от озера Байкал и центра города. К услугам гостей паровая баня и общая полностью оборудованная кухня.
Номера выходят на балкон. Они оснащены шкафом для одежды, полотенцами и постельным бельем. В числе прочих удобств гостевого дома — терраса, принадлежности для барбекю и прачечная. Кроме того, гости могут воспользоваться гладильными услугами.
Гостевой дом “Байкал” находится в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с гостевым домом — Байкал Бизнес Центр, Дом-музей Волконского и Стадион "Труд". Среди развлечений на территории — площадка для пикника и площадка для барбекю.
ГК "Малина", ГД "Даурия" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” в Листвянке.
Гостевой дом "Малина" ждёт своих гостей на берегу озера Байкал. На территории оборудована общая кухня, где можно приготовить любимые блюда как дома.
Отель “Даурия” находится в 4 минутах ходьбы от пляжа. К услугам гостей бесплатный WiFi, паровая баня, а также номера в загородном стиле с видом на озеро. В каждом номере есть чайник. На территории отеля имеются принадлежности для барбекю.
Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь" или аналогичные
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Номера отеля “Маяк” оформлены в лаконичном стиле и оснащены телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната. К услугам гостей паровая баня и сауна. В числе удобств панорамный конференц-зал на 180 мест.
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
БО "Шаманка", БО "Алдартай" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” на о. Ольхон.
Мини-гостиница “Шаманка” расположена рядом с пляжем в поселке Хужир. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. До пляжа можно дойти всего за 6 минут.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном, постельное белье, полотенца и терраса с видом на озеро. Все номера оборудованы холодильником.
База отдыха "Алдартай" расположена в 600 метрах от центра поселке Хужир и в одном километре от озера Байкал. В каждом номере обустроен гостиный уголок и предоставляется постельное белье. Из техники и мебели предоставляется все самое необходимое для комфортного проживания.
На территории базы отдыха есть снэк-бар, где предоставляется большой выбор прохладительных напитков.
Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” на о. Ольхон.
Кемпинг-отель “Ольхон” с рестораном расположен в поселке Хужир. К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый включает в себя удобные спальные места, необходимую мебель. Из некоторых окон открывается великолепный вид на гору или озеро. Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.
Отель “Байкал Терра” расположен в 150 м от озера Байкал. Номера оформлены в загородном стиле и оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Номера расположены в двух- и трехэтажных зданиях.
На территории работает кафе. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом.
Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Четырехзвездочный отель “Вилла Малина” находится в 3-х минутах ходьбы от пляжа. В каждом номере есть гостиная зона. Из некоторых номеров виллы «Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
К услугам гостей ресторан, бар и терраса. Стойка регистрации этого 4-звездочного отеля открыта круглосуточно. Личные вещи можно оставить в камере хранения багажа. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Хостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” в Иркутске.
Хостел “Браво” находится рядом с международным аэропортом города. Номера с общей ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. Для гостей предоставляется бесплатный WiFi.\
Отель “Riverside” расположен в 4,1 км от Иркутского драматического театра. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Отель находится в 600 м от реки Ангары. В 150 м от мини-гостиницы находится автобусная остановка и круглосуточная охраняемая парковка.
Отель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” в Иркутске.
Отель “Матрешка” расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
Отель “Аэро” с рестораном и собственной бесплатной парковкой расположен в 5 км от Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов и Галереи В. Бронштейна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Желающие могут забронировать семейные номера.
По утрам для гостей сервируются континентальный завтрак.
Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичные
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Отель “Baikal Forest” расположен в 1,3 км от Иркутского музея декабристов. В номерах отеля есть кондиционер, рабочий стол, сейф, чайник, холодильник, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. В каждом номере предоставляются полотенца и постельное белье.
К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает ресторан, по запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — крытый бассейн и банкомат. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Отель “Тайга” расположен в 1,9 км от зоны исторической застройки «130-й квартал». К услугам гостей бар, ресторан и бесплатная частная парковка.
В номерах есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с ванной. Предоставляются полотенца и постельное белье. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
ГД «Аршан» или аналогичный
Объект размещения уровня “Эконом” в п. Аршан.
Гостевой дом “Аршан” с террасой расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общая кухня и детская игровая площадка. За дополнительную плату можно воспользоваться частной парковкой. Номера гостевого дома «Аршан» оснащены чайником. Во всех номерах предоставляется постельное белье.
Гостиница Иркут или аналогичная
Объект размещения уровня “Стандарт” в п. Аршан.
Отель “Иркут” расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Отель «Корона Плюс» или аналогичный
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Отель “Корона Плюс” с баром расположен в поселке Аршан. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен шкаф для одежды. Ежедневно по утрам сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки (кроме первого дня), 1 обед-пикник, обед по дороге на Ольхон, обед по дороге с Ольхона
- Групповые трансферы
- Услуги гида
- Разрешение на посещение нац. парка
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж, д билеты к месту начала тура
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обязательно: паспорт, полис омс;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- герметичная упаковка для документов;
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
- бинокль;
- сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
Будет ли мобильная связь во время тура?
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Какая последовательность маршрута в зависимости от даты заезда?
Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням.
Маршрут: Иркутск – Листвянка – КБЖД – Ольхон – Аршан – Иркутск.
Зеркальный маршрут 1: Иркутск– Ольхон – Аршан – КБЖД – Листвянка – Иркутск.
Зеркальный маршрут 2: Иркутск – Аршан – Ольхон – КБЖД – Листвянка – Иркутск.
Краткая программа по классическому маршруту:
1 день. Дорога в Листвянку на берегу Байкала.
2 день. Экскурсия на КБЖД на катерах.
3 день. Дорога на остров Ольхон.
4 день. Экскурсия на мыс Хобой.
5 день. Прощание с Ольхоном.
6 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам.
7 день. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск.
8 день. Завершение программы тура.
Краткая программа по зеркальному маршруту 1:
1 день. Дорога на остров Ольхон.
2 день. Экскурсия на мыс Хобой.
3 день. Прощание с Ольхоном.
4 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам.
5 день. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск.
6 день. Экскурсия на КБЖД на катерах.
7 день. Дорога из Листвянки в Иркутск.
8 день. Завершение программы тура.
Краткая программа по зеркальному маршруту 2:
1 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам.
2 день. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск.
3 день. Дорога на остров Ольхон.
4 день. Экскурсия на мыс Хобой.
5 день. Прощание с Ольхоном.
6 день. Экскурсия на КБЖД на катерах.
7 день. Дорога из Листвянки в Иркутск.
8 день. Завершение программы тура.
Даты:
- 02.06.23-зеркальный 1
- 05.06.23-зеркальный 2
- 07.06.23-зеркальный 1
- 10.06.23
- 12.06.23-зеркальный 1
- 15.06.23-зеркальный 2
- 17.06.23-зеркальный 1
- 20.06.23
- 22.06.23-зеркальный 1
- 25.06.23-зеркальный 2
- 27.06.23-зеркальный 1
- 30.06.23
- 02.07.23- зеркальный 1
- 05.07.23- зеркальный 2
- 07.07.23- зеркальный 1
- 10.07.23
- 12.07.23- зеркальный 1
- 15.07.23- зеркальный 2
- 17.07.23- зеркальный 1
- 20.07.23
- 22.07.23- зеркальный 1
- 25.07.23- зеркальный 2
- 27.07.23-зеркальный 1
- 30.07.23
- 01.08.23- зеркальный 1
- 04.08.23- зеркальный 2
- 06.08.23- зеркальный 1
- 09.08.23
- 11.08.23- зеркальный 1
- 14.08.23- зеркальный 2
- 16.08.23- зеркальный 1
- 19.08.23
- 21.08.23- зеркальный 1
- 24.08.23- зеркальный 2
- 26.08.23- зеркальный 1
Какие организационные особенности тура?
- Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
- Завершение программы тура в 12:00 по местному времени. Учитывайте это при планировании приобретения билетов.
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
- На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
- В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
- "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
- "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
- Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
- Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
- Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
- Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
- В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
- Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Что стоит учесть:
- Много времени уходит на дорогу. Иркутск тут как центральная точка, из которого идут выезды на все стороны
- Тур достаточно активный местами (а Аршан без восхождения вообще, как мне кажется, не имеет смысла)
- Листвянка оказалась самой неинтересной точкой, лучше больше времени на Ольхоне провести.
- Нашего маршрута не было на сайте (не основной и ни один из зеркальных). При выборе стоит это учесть и связаться с организаторами чтобы выяснить какой именно маршрут будет, если это играет роль.