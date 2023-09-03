Байкал и Саяны. Расширенный тур

Групповой тур в Листвянке
5
3 отзыва
Увидеть сердце Байкала — остров Ольхон, прикоснуться к истории и побродить по туннелям Кругобайкальской железной дороги, восхититься бескрайними просторами на вершине пика в горах — всё это и многое другое ждёт вас в новом, расширенном варианте тура «Байкал и Саяны»!
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Ближайшие даты:
31
мая
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июн
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Что вас ожидает:

Минеральные источники Аршана
Минеральные источники Аршана
Посетим места, богатые минеральными источниками, по составу близкими к кавказскому Нарзану
Водопады и термальные источники
Водопады и термальные источники
При желании посетим целебные горячие источники в Аршане
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Прогуляемся по таинственным туннелям и рельсам известной железной дороги
Волшебные пейзажи Ольхона
Волшебные пейзажи Ольхона
Остановимся в месте со сказочными пейзажами, будто только сошедшими с открытки
Прогулки на катере
Прогулки на катере
Промчимся на катере по водной глади озера и увидим острова с другого ракурса

Программа тура по дням

1 день

Трансфер в Листвянку и заселение в отель

Сбор группы в Иркутске в 10.00

Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням. Подробнее смотрите в разделе Важно знать.

Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка – это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Находится посёлок от Иркутска на расстоянии около 70 км. Где-то через час пути вы уже увидите Байкал!

По пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».

«Тальцы» — это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Включено в стоимость: проживание, групповой трансфер

Трансфер в Листвянку и заселение в отельТрансфер в Листвянку и заселение в отельТрансфер в Листвянку и заселение в отельТрансфер в Листвянку и заселение в отельТрансфер в Листвянку и заселение в отельТрансфер в Листвянку и заселение в отельТрансфер в Листвянку и заселение в отель
2 день

Экскурсия на КБЖД на катерах

Завтрак.

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) на катерах (3 часа).

Вы прикоснётесь к истории России, насладитесь живописными видами Байкала и окружающих его сопок. Катер прокатит вас по озеру, во время остановок вы сможете погулять по таинственным туннелям, пройтись по бесконечным рельсам железной дороги.

Экскурсия завершится возвращением в Листвянку.

Вечером у вас останется свободное время для отдыха.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия на катерах вдоль КБЖД.

Экскурсия на КБЖД на катерахЭкскурсия на КБЖД на катерахЭкскурсия на КБЖД на катерахЭкскурсия на КБЖД на катерахЭкскурсия на КБЖД на катерахЭкскурсия на КБЖД на катерахЭкскурсия на КБЖД на катерах
3 день

Дорога на Ольхон

Групповой трансфер на остров Ольхон.

Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Паромная переправа к острову.

Заселение.

Свободное время.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.

Мы рекомендуем прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Отдых.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.

Дорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на Ольхон
4 день

Экскурсия на мыс Хобой

Завтрак.

Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Обед на фоне красивой байкальской природы.

Возвращение в гостиницу.

Отдых.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
5 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.

Включено в стоимость: завтрак, обед по дороге в Иркутск, проживание, групповой трансфер.

Прощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с Ольхоном
6 день

Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам

Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия.

Ранним утром после завтрака вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук, расположенный на берегу Байкала.

А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.

Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками. По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.

Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки.

По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).

Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида, разрешение на посещение национального парка.

Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам
7 день

Экскурсия в Тагархай

После завтрака вы отправитесь в село Тагархай, расположенное недалеко от Аршана.

По приезду в Тагархай вас встретят местные жители с программой!

Вас встретят по традиционному бурятскому обычаю с хадаком (Хадак – шарфик или платок в форме длинного узкого прямоугольника. Этот предмет обладает сакральным смыслом в буддийской философии.), расскажут вам историю бурятского праздника «Сагаалган» (бурятский Новый год), а также познакомят со статуей Будды!

Эта статуя высотой 2 метра (с постаментом), заказанная в Тибете, одна из самых привлекательных вещей для наших гостей.

Открытие статуи состоялось 23 июня 2022 года при участии лам Сангхи России, именно Дид-Хамбо Дымбрыл Ламы и лам всего района.

Сама Статуя называется "Лhакан", что означает дом Будды, Бурханай гэр.

Дополнительно вам могут провести мастер-класс по национальному танцу Ёхор, а также вы можете прокатиться верхом на лошади или на санях (по желанию). В стоимость не входит (800 ₽ – мастер-класс, 200 ₽ – катание на лошади\санях).

После экскурсии вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Жемчуге.

Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.

Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура.

Входят в стоимость: групповой трансфер, завтрак, экскурсии, проживание.

Экскурсия в ТагархайЭкскурсия в ТагархайЭкскурсия в ТагархайЭкскурсия в Тагархай
8 день

Завершение программы тура

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.

Включено в стоимость: завтрак.

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться в п. Листвянка (2 ночи), на о. Ольхон (2 ночи), в г. Иркутск (2 ночи) и п. Аршан (1 ночь). Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
  • Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

Эконом СтандартКомфорт
98 000123 000176 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
15 75028 00052 500

Варианты проживания

ГД "Байкальские просторы", ГД "Байкал" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” в Листвянке.

Гостевой дом “Байкальские просторы” расположен в 8 минутах ходьбы от озера Байкал и центра города. К услугам гостей паровая баня и общая полностью оборудованная кухня.

Номера выходят на балкон. Они оснащены шкафом для одежды, полотенцами и постельным бельем. В числе прочих удобств гостевого дома — терраса, принадлежности для барбекю и прачечная. Кроме того, гости могут воспользоваться гладильными услугами.

Гостевой дом “Байкал” находится в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с гостевым домом — Байкал Бизнес Центр, Дом-музей Волконского и Стадион "Труд". Среди развлечений на территории — площадка для пикника и площадка для барбекю.

ГД "Байкальские просторы", ГД "Байкал" или аналогичныеГД "Байкальские просторы", ГД "Байкал" или аналогичныеГД "Байкальские просторы", ГД "Байкал" или аналогичныеГД "Байкальские просторы", ГД "Байкал" или аналогичные

ГК "Малина", ГД "Даурия" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” в Листвянке.

Гостевой дом "Малина" ждёт своих гостей на берегу озера Байкал. На территории оборудована общая кухня, где можно приготовить любимые блюда как дома.

Отель “Даурия” находится в 4 минутах ходьбы от пляжа. К услугам гостей бесплатный WiFi, паровая баня, а также номера в загородном стиле с видом на озеро. В каждом номере есть чайник. На территории отеля имеются принадлежности для барбекю.

ГК "Малина", ГД "Даурия" или аналогичныеГК "Малина", ГД "Даурия" или аналогичныеГК "Малина", ГД "Даурия" или аналогичныеГК "Малина", ГД "Даурия" или аналогичныеГК "Малина", ГД "Даурия" или аналогичныеГК "Малина", ГД "Даурия" или аналогичные

Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь" или аналогичные

2 ночи

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Номера отеля “Маяк” оформлены в лаконичном стиле и оснащены телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната. К услугам гостей паровая баня и сауна. В числе удобств панорамный конференц-зал на 180 мест.

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь" или аналогичныеОтель "Маяк", ГК "Крестовая падь" или аналогичныеОтель "Маяк", ГК "Крестовая падь" или аналогичныеОтель "Маяк", ГК "Крестовая падь" или аналогичныеОтель "Маяк", ГК "Крестовая падь" или аналогичныеОтель "Маяк", ГК "Крестовая падь" или аналогичныеОтель "Маяк", ГК "Крестовая падь" или аналогичныеОтель "Маяк", ГК "Крестовая падь" или аналогичныеОтель "Маяк", ГК "Крестовая падь" или аналогичные

БО "Шаманка", БО "Алдартай" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” на о. Ольхон.

Мини-гостиница “Шаманка” расположена рядом с пляжем в поселке Хужир. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. До пляжа можно дойти всего за 6 минут.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном, постельное белье, полотенца и терраса с видом на озеро. Все номера оборудованы холодильником.

База отдыха "Алдартай" расположена в 600 метрах от центра поселке Хужир и в одном километре от озера Байкал. В каждом номере обустроен гостиный уголок и предоставляется постельное белье. Из техники и мебели предоставляется все самое необходимое для комфортного проживания.

На территории базы отдыха есть снэк-бар, где предоставляется большой выбор прохладительных напитков.

БО "Шаманка", БО "Алдартай" или аналогичныеБО "Шаманка", БО "Алдартай" или аналогичныеБО "Шаманка", БО "Алдартай" или аналогичные

Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” на о. Ольхон.

Кемпинг-отель “Ольхон” с рестораном расположен в поселке Хужир. К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый включает в себя удобные спальные места, необходимую мебель. Из некоторых окон открывается великолепный вид на гору или озеро. Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.

Отель “Байкал Терра” расположен в 150 м от озера Байкал. Номера оформлены в загородном стиле и оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Номера расположены в двух- и трехэтажных зданиях.

На территории работает кафе. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом.

Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра" или аналогичныеКемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра" или аналогичныеКемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра" или аналогичныеКемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра" или аналогичные

Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные

2 ночи

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Четырехзвездочный отель “Вилла Малина” находится в 3-х минутах ходьбы от пляжа. В каждом номере есть гостиная зона. Из некоторых номеров виллы «Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

К услугам гостей ресторан, бар и терраса. Стойка регистрации этого 4-звездочного отеля открыта круглосуточно. Личные вещи можно оставить в камере хранения багажа. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные

Хостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” в Иркутске.

Хостел “Браво” находится рядом с международным аэропортом города. Номера с общей ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. Для гостей предоставляется бесплатный WiFi.\

Отель “Riverside” расположен в 4,1 км от Иркутского драматического театра. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Отель находится в 600 м от реки Ангары. В 150 м от мини-гостиницы находится автобусная остановка и круглосуточная охраняемая парковка.

Хостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичныеХостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичныеХостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичныеХостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичныеХостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичныеХостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичные

Отель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” в Иркутске.

Отель “Матрешка” расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.

Отель “Аэро” с рестораном и собственной бесплатной парковкой расположен в 5 км от Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов и Галереи В. Бронштейна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Желающие могут забронировать семейные номера.

По утрам для гостей сервируются континентальный завтрак.

Отель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичныеОтель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичныеОтель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичныеОтель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичныеОтель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичныеОтель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичные

Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичные

2 ночи

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Отель “Baikal Forest” расположен в 1,3 км от Иркутского музея декабристов. В номерах отеля есть кондиционер, рабочий стол, сейф, чайник, холодильник, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. В каждом номере предоставляются полотенца и постельное белье.

К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает ресторан, по запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — крытый бассейн и банкомат. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.

Отель “Тайга” расположен в 1,9 км от зоны исторической застройки «130-й квартал». К услугам гостей бар, ресторан и бесплатная частная парковка.

В номерах есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с ванной. Предоставляются полотенца и постельное белье. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичные

ГД «Аршан» или аналогичный

1 ночь

Объект размещения уровня “Эконом” в п. Аршан.

Гостевой дом “Аршан” с террасой расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общая кухня и детская игровая площадка. За дополнительную плату можно воспользоваться частной парковкой. Номера гостевого дома «Аршан» оснащены чайником. Во всех номерах предоставляется постельное белье.

ГД «Аршан» или аналогичныйГД «Аршан» или аналогичныйГД «Аршан» или аналогичныйГД «Аршан» или аналогичный

Гостиница Иркут или аналогичная

1 ночь

Объект размещения уровня “Стандарт” в п. Аршан.

Отель “Иркут” расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.

Гостиница Иркут или аналогичнаяГостиница Иркут или аналогичнаяГостиница Иркут или аналогичнаяГостиница Иркут или аналогичнаяГостиница Иркут или аналогичная

Отель «Корона Плюс» или аналогичный

1 ночь

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Отель “Корона Плюс” с баром расположен в поселке Аршан. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен шкаф для одежды. Ежедневно по утрам сервируют континентальный завтрак.

Отель «Корона Плюс» или аналогичныйОтель «Корона Плюс» или аналогичныйОтель «Корона Плюс» или аналогичныйОтель «Корона Плюс» или аналогичныйОтель «Корона Плюс» или аналогичный

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтраки (кроме первого дня), 1 обед-пикник, обед по дороге на Ольхон, обед по дороге с Ольхона
  • Групповые трансферы
  • Услуги гида
  • Разрешение на посещение нац. парка
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж, д билеты к месту начала тура
  • Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Какая последовательность маршрута в зависимости от даты заезда?

Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням.

Маршрут: Иркутск – Листвянка – КБЖД – Ольхон – Аршан – Иркутск.

Зеркальный маршрут 1: Иркутск– Ольхон – Аршан – КБЖД – Листвянка – Иркутск.

Зеркальный маршрут 2: Иркутск – Аршан – Ольхон – КБЖД – Листвянка – Иркутск.

Краткая программа по классическому маршруту:

1 день. Дорога в Листвянку на берегу Байкала.

2 день. Экскурсия на КБЖД на катерах.

3 день. Дорога на остров Ольхон.

4 день. Экскурсия на мыс Хобой.

5 день. Прощание с Ольхоном.

6 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам.

7 день. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск.

8 день. Завершение программы тура.

Краткая программа по зеркальному маршруту 1:

1 день. Дорога на остров Ольхон.

2 день. Экскурсия на мыс Хобой.

3 день. Прощание с Ольхоном.

4 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам.

5 день. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск.

6 день. Экскурсия на КБЖД на катерах.

7 день. Дорога из Листвянки в Иркутск.

8 день. Завершение программы тура.

Краткая программа по зеркальному маршруту 2:

1 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам.

2 день. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск.

3 день. Дорога на остров Ольхон.

4 день. Экскурсия на мыс Хобой.

5 день. Прощание с Ольхоном.

6 день. Экскурсия на КБЖД на катерах.

7 день. Дорога из Листвянки в Иркутск.

8 день. Завершение программы тура.

Даты:

  • 02.06.23-зеркальный 1
  • 05.06.23-зеркальный 2
  • 07.06.23-зеркальный 1
  • 10.06.23
  • 12.06.23-зеркальный 1
  • 15.06.23-зеркальный 2
  • 17.06.23-зеркальный 1
  • 20.06.23
  • 22.06.23-зеркальный 1
  • 25.06.23-зеркальный 2
  • 27.06.23-зеркальный 1
  • 30.06.23
  • 02.07.23- зеркальный 1
  • 05.07.23- зеркальный 2
  • 07.07.23- зеркальный 1
  • 10.07.23
  • 12.07.23- зеркальный 1
  • 15.07.23- зеркальный 2
  • 17.07.23- зеркальный 1
  • 20.07.23
  • 22.07.23- зеркальный 1
  • 25.07.23- зеркальный 2
  • 27.07.23-зеркальный 1
  • 30.07.23
  • 01.08.23- зеркальный 1
  • 04.08.23- зеркальный 2
  • 06.08.23- зеркальный 1
  • 09.08.23
  • 11.08.23- зеркальный 1
  • 14.08.23- зеркальный 2
  • 16.08.23- зеркальный 1
  • 19.08.23
  • 21.08.23- зеркальный 1
  • 24.08.23- зеркальный 2
  • 26.08.23- зеркальный 1
Какие организационные особенности тура?
  • Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
  • Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
  • Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
  • Завершение программы тура в 12:00 по местному времени. Учитывайте это при планировании приобретения билетов.
  • За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
  • На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
  • В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
  • "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
  • "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
  • "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
  • Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
  • Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
  • Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
  • Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
  • Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
  • В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
  • У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
  • Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
3 сен 2023
Очень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменита Иркутская область, ну и, конечно, как велик, могуч и прекрасен Байкал. Обязательно вернусь!
Очень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменитаОчень интересный, насыщенный, познавательный тур - теперь знаю где находится Бурятия, Саяны, кем и чем знаменита
И
25 авг 2023
Насыщенный тур. Много чего успели увидеть. Единственный минус это катание на катере по Байкалу. Я бы лучше теплоход вместо катера организовал. Такими красотами хочется наслаждаться на медленной скорости)) ну и на КБЖД одна остановка всего лишь, максимально растянутая по времени. Можно было бы побольше точек организовать. А в остальном тур отличный.
А
24 авг 2023
Тур хороший, нам понравился. За 8 дней получилось увидеть все главные места. Уверен, что у каждого тут получится найти что-то своё. У нас был вариант Ольхон-Листвянка-Ирктуск-Аршан-Иркутск. Аршан и восхождение на Пик Любви оказались вишенкой на торте.
Что стоит учесть:
- Много времени уходит на дорогу. Иркутск тут как центральная точка, из которого идут выезды на все стороны
- Тур достаточно активный местами (а Аршан без восхождения вообще, как мне кажется, не имеет смысла)
- Листвянка оказалась самой неинтересной точкой, лучше больше времени на Ольхоне провести.
- Нашего маршрута не было на сайте (не основной и ни один из зеркальных). При выборе стоит это учесть и связаться с организаторами чтобы выяснить какой именно маршрут будет, если это играет роль.

Тур входит в следующие категории Листвянки

ПешеходныеМожно с детьмиВсе турыНа автобусе

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