1 день

Трансфер в Листвянку и заселение в отель

Сбор группы в Иркутске в 10.00

Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням. Подробнее смотрите в разделе Важно знать.

Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка – это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Находится посёлок от Иркутска на расстоянии около 70 км. Где-то через час пути вы уже увидите Байкал!

По пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».

«Тальцы» — это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Включено в стоимость: проживание, групповой трансфер