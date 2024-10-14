3 день

Мыс Хобой. Мыс Любви и падь Узуры

После завтрака начинаем наше путешествие по острову Ольхон.

Нам откроется все природное многообразие острова, здесь степи сменяются хвойными лесами, а пологие берега превращаются в причудливые обрывы и скалы.

По пути мы увидим, как пробуждается Байкал, местами он еще покрыт льдом, а где-то уже видны отблески воды.

Бескрайние просторы Байкала откроются нам на мысе Хобой.

В таких местах особенно чувствуется мощь, красота и невероятная энергетика древнего озера.

После прогулки устроим пикник на свежем воздухе.

Пообедав, продолжаем нашу экскурсию на мысе Шунтэ (или мыс Любви).

Возвращение на базу.

Ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.