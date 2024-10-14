Красивые плавающие льдины, необычайно прозрачная вода и бесконечные байкальские просторы удивляют и завораживают.
мая
Программа тура по дням
Пос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музей
Встреча туристов в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска, знакомство с гидом и группой.
Отправление на первую встречу с Байкалом в п. Листвянка (70 км от Иркутска).
По пути мы посетим архитектурно-этнографический комплекс под открытым небом «Тальцы».
Прогуляемся среди старинных деревянных построек, познакомимся с сибирским бытом и полюбуемся видами на Ангару.
Обед в ресторане в Листвянке.
После обеда посетим Байкальский музей, где познакомимся с удивительным миром Байкала, узнаем о его происхождении и, конечно, увидим знаменитую Байкальскую нерпу.
После экскурсии – заселение в отель.
Ужин.
Питание включено: обед и ужин.
Остров Ольхон. Скала Шаманка
После завтрака нас ждет трансфер на остров Ольхон (расстояние около 300 км).
Наша дорога пройдет через небольшой горный перевал и красивые степи.
На пароме пересекаем пролив Ольхонские ворота и оказываемся на острове.
Размещение в отеле в п. Хужир, туристическом центре острова.
После небольшого отдыха отправляемся на пешую прогулку к скале Шаманка.
Невероятная красота и энергетика этого места завораживают и не оставляют равнодушными.
Вы узнаете о древних легендах и столбах-сэргэ, украшенных разноцветными лентами.
Питание включено: завтрак и ужин.
Мыс Хобой. Мыс Любви и падь Узуры
После завтрака начинаем наше путешествие по острову Ольхон.
Нам откроется все природное многообразие острова, здесь степи сменяются хвойными лесами, а пологие берега превращаются в причудливые обрывы и скалы.
По пути мы увидим, как пробуждается Байкал, местами он еще покрыт льдом, а где-то уже видны отблески воды.
Бескрайние просторы Байкала откроются нам на мысе Хобой.
В таких местах особенно чувствуется мощь, красота и невероятная энергетика древнего озера.
После прогулки устроим пикник на свежем воздухе.
Пообедав, продолжаем нашу экскурсию на мысе Шунтэ (или мыс Любви).
Возвращение на базу.
Ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Дорога домой
После завтрака сборы и отправление в Иркутск.
Время в пути займет около 6 часов.
Ориентировочное прибытие с 16 до 19 часов.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в пос. Листвянка и на о. Ольхон.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от вариантов размещения:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|57 900
|6 500
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Варианты проживания
Отель «Крестовая Падь» или аналогичная
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".
Мини-отель «Байкал»
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча на ж/д вокзале и в аэропорту в 09:30 утра (время местное)
- Трансферы по программе
- Размещение в отеле в п. Листвянка, 2-местный номер стандарт
- Экскурсия в музей «Тальцы»
- Экскурсия в Байкальский лимнологический музей
- Размещение в отеле на о. Ольхон, 2-местный номер стандарт
- Экскурсия на мыс Бурхан
- Экскурсия по острову Ольхон
- Питание по программе: 1 день - обед и ужин 2 день - завтрак, ужин 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин 4 день - завтрак
- 1 день - обед и ужин
- 2 день - завтрак, ужин
- 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин
- 4 день - завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание в придорожных кафе
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем иметь:
- аптечку, в которой должны быть:
- средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
- лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
- при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
- теплые вещи (ветровка, головной убор – обязательно);
- дождевик;
- кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
- купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
- репеллент от клещей;
- солнцезащитный крем;
- фонарик (по желанию).
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Стандартное место и время встречи:
- Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3, 09:30 ч утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому);
- Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа, 09:30 ч. утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому).
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30, прибытие в Иркутск после 16:00-19:00 (сквер им. Кирова).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть скидки в туре?
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%
Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет
Есть ли клещи, комары на Байкале?
Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Немного разочаровал место проживания, ибо один санузел на этаж - очень нелогично. Нас проживало немного человек в такой сезон, но и это доставляло неудобство.