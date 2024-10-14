Майский Байкал

Встретить закат, в тишине прогуляться по берегу и почувствовать пробуждение природы – поездка на Байкал в мае станет для вас настоящей перезагрузкой! Май на Байкале – это великолепное время, когда озеро просыпается и начинает освобождаться ото льда.

Красивые плавающие льдины, необычайно прозрачная вода и бесконечные байкальские просторы удивляют и завораживают.
4.67
3 отзыва
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Ближайшие даты:
1
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Пос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музей

Встреча туристов в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска, знакомство с гидом и группой.

Отправление на первую встречу с Байкалом в п. Листвянка (70 км от Иркутска).

По пути мы посетим архитектурно-этнографический комплекс под открытым небом «Тальцы».

Прогуляемся среди старинных деревянных построек, познакомимся с сибирским бытом и полюбуемся видами на Ангару.

Обед в ресторане в Листвянке.

После обеда посетим Байкальский музей, где познакомимся с удивительным миром Байкала, узнаем о его происхождении и, конечно, увидим знаменитую Байкальскую нерпу.

После экскурсии – заселение в отель.

Ужин.

Питание включено: обед и ужин.

Пос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музейПос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музейПос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музейПос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музей
2 день

Остров Ольхон. Скала Шаманка

После завтрака нас ждет трансфер на остров Ольхон (расстояние около 300 км).

Наша дорога пройдет через небольшой горный перевал и красивые степи.

На пароме пересекаем пролив Ольхонские ворота и оказываемся на острове.

Размещение в отеле в п. Хужир, туристическом центре острова.

После небольшого отдыха отправляемся на пешую прогулку к скале Шаманка.

Невероятная красота и энергетика этого места завораживают и не оставляют равнодушными.

Вы узнаете о древних легендах и столбах-сэргэ, украшенных разноцветными лентами.

Питание включено: завтрак и ужин.

Остров Ольхон. Скала ШаманкаОстров Ольхон. Скала ШаманкаОстров Ольхон. Скала ШаманкаОстров Ольхон. Скала Шаманка
3 день

Мыс Хобой. Мыс Любви и падь Узуры

После завтрака начинаем наше путешествие по острову Ольхон.

Нам откроется все природное многообразие острова, здесь степи сменяются хвойными лесами, а пологие берега превращаются в причудливые обрывы и скалы.

По пути мы увидим, как пробуждается Байкал, местами он еще покрыт льдом, а где-то уже видны отблески воды.

Бескрайние просторы Байкала откроются нам на мысе Хобой.

В таких местах особенно чувствуется мощь, красота и невероятная энергетика древнего озера.

После прогулки устроим пикник на свежем воздухе.

Пообедав, продолжаем нашу экскурсию на мысе Шунтэ (или мыс Любви).

Возвращение на базу.

Ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Мыс Хобой. Мыс Любви и падь УзурыМыс Хобой. Мыс Любви и падь УзурыМыс Хобой. Мыс Любви и падь УзурыМыс Хобой. Мыс Любви и падь Узуры
4 день

Дорога домой

После завтрака сборы и отправление в Иркутск.

Время в пути займет около 6 часов.

Ориентировочное прибытие с 16 до 19 часов.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в пос. Листвянка и на о. Ольхон.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от вариантов размещения:

ДвухместноеДоплата за одноместное
57 9006 500

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.

Варианты проживания

Отель «Крестовая Падь» или аналогичная

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".

Отель «Крестовая Падь» или аналогичнаяОтель «Крестовая Падь» или аналогичнаяОтель «Крестовая Падь» или аналогичнаяОтель «Крестовая Падь» или аналогичная

Мини-отель «Байкал»

2 ночи

Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.

Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.

Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.

Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча на ж/д вокзале и в аэропорту в 09:30 утра (время местное)
  • Трансферы по программе
  • Размещение в отеле в п. Листвянка, 2-местный номер стандарт
  • Экскурсия в музей «Тальцы»
  • Экскурсия в Байкальский лимнологический музей
  • Размещение в отеле на о. Ольхон, 2-местный номер стандарт
  • Экскурсия на мыс Бурхан
  • Экскурсия по острову Ольхон
  • Питание по программе: 1 день - обед и ужин 2 день - завтрак, ужин 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин 4 день - завтрак
  • 1 день - обед и ужин
  • 2 день - завтрак, ужин
  • 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день - завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь:

  • аптечку, в которой должны быть:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор – обязательно);
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию).
Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи:

  • Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3, 09:30 ч утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому);
  • Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа, 09:30 ч. утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому).

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30, прибытие в Иркутск после 16:00-19:00 (сквер им. Кирова).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть скидки в туре?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%

Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет

Есть ли клещи, комары на Байкале?

Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.

Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
14 окт 2024
Все на высшем уровне!!! 👍
И
14 окт 2024
Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.
Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.
Н
5 окт 2024
Чёткая организация
Немного разочаровал место проживания, ибо один санузел на этаж - очень нелогично. Нас проживало немного человек в такой сезон, но и это доставляло неудобство.

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