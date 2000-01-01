Смешанная экскурсия в Листвянке: Катание на катере и пешеходная прогулка
Смешанная: катание на катере и пешеходная. Важно! Дети до 5 лет без предосвления места.
Что вас ожидает:
- Бухта Академическая
- Бухта Песчаная
- Бухта Бабушка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Мы предлагаем Вам совершить поездку в одно из самых живописных и труднодоступных мест на Байкале. Бухта Песчаная расположена на западном берегу Байкала, 80 км. северо-восточнее посёлка Листвянки, между посёлком Большим Голоустным и посёлком Бугульдейка на территории Прибайкальского национального парка. Покой этого удивительного места охраняют две скалы – Большая и Малая колокольня.
Программа
- 13:00 - прибытие в бухту Академическая;
- Экскурсия в бухту Песчаная;
- Бухта Бабушка;
- Обед на свежем воздухе;
- После обеда Вас ждет прогулка по окрестностям;
- 15:30 - примерное отправление в Листвянку.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание Аренда катера Обед
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Листвянке
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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