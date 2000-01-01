Смешанная: катание на катере и пешеходная. Важно! Дети до 5 лет без предосвления места.

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Описание

Мы предлагаем Вам совершить поездку в одно из самых живописных и труднодоступных мест на Байкале. Бухта Песчаная расположена на западном берегу Байкала, 80 км. северо-восточнее посёлка Листвянки, между посёлком Большим Голоустным и посёлком Бугульдейка на территории Прибайкальского национального парка. Покой этого удивительного места охраняют две скалы – Большая и Малая колокольня.