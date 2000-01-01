В бухту Песчаная (на катере)

Смешанная экскурсия в Листвянке: Катание на катере и пешеходная прогулка

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: катание на катере и пешеходная. Важно! Дети до 5 лет без предосвления места.
В бухту Песчаная (на катере)
В бухту Песчаная (на катере)
В бухту Песчаная (на катере)
В бухту Песчаная (на катере)
В бухту Песчаная (на катере)

Что вас ожидает:

  • Бухта Академическая
  • Бухта Песчаная
  • Бухта Бабушка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Мы предлагаем Вам совершить поездку в одно из самых живописных и труднодоступных мест на Байкале. Бухта Песчаная расположена на западном берегу Байкала, 80 км. северо-восточнее посёлка Листвянки, между посёлком Большим Голоустным и посёлком Бугульдейка на территории Прибайкальского национального парка. Покой этого удивительного места охраняют две скалы – Большая и Малая колокольня.

Программа

  • 13:00 - прибытие в бухту Академическая;
  • Экскурсия в бухту Песчаная;
  • Бухта Бабушка;
  • Обед на свежем воздухе;
  • После обеда Вас ждет прогулка по окрестностям;
  • 15:30 - примерное отправление в Листвянку.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание Аренда катера Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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