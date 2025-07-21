Лучшее время для водной прогулки по Кругобайкальской железной дороге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, вода тёплая, а природа Байкала особенно красива. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае вода ещё прохладная, а в сентябре могут начаться дожди. В остальное время года прогулка возможна, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что может повлиять на комфорт путешествия.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Шаман-камень
Итальянская стенка
Половинный мыс
Описание экскурсии
Шаман-камень
В 11:00 мы отплывём на катере из посёлка Листвянка. И для начала отправимся к Шаман-камню. Рассмотрим его на расстоянии вытянутой руки и вспомним легенды, связанные с этим местом. Заодно полюбуемся лазурным цветом воды в истоке Ангары и рассмотрим дно Байкала: здесь очень маленькая глубина, и потому видно каждый камушек.
Посёлок Шумиха, Итальянская стенка
Причалим к посёлку Шумиха и отправимся пешком до Итальянской стенки — одного из самых красивых мест КБЖД. Название стенка получила из-за того, что её арки очень напоминают итальянскую архитектуру. Что неудивительно: проект разрабатывал итальянец с интересной фамилией Феррари.
По возвращении в Шумиху вас будет ждать сытный обед на свежем воздухе. К тому же здесь очень тёплая вода, поэтому самые закалённые и смелые могут искупаться и подзарядиться энергией Байкала.
Мыс Половинный
На катере отправимся к Половинному мысу. Здесь находятся и самый короткий, и самый длинный тоннели КБЖД (по длинному погуляем). Увидим главную достопримечательность — экскурсионный паровоз, по которому можно как следует полазить. И два красивейших моста — по одному в настоящее время курсируют поезда.
Во время экскурсии вы услышите немало интересных исторических фактов, баек и легенд о КБЖД.
Организационные детали
Экскурсия проходит частично на быстроходном 11-местном катере, частично пешком
В стоимость входит: трансфер на катере, обед
За дополнительную плату мы можем организовать для вас трансфер в Листвянку (до 4 человек) — детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 10 лет
9500 ₽
Стандартный билет
12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Листвянке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Листвянке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 817 туристов
Наша компания работает в туризме на Байкале с 2003 года. У нас большой опыт в организации летних и зимних программ по озеру Байкал — мы хотим, чтобы вы отлично провели читать дальшеуменьшить
время и сохранили теплые воспоминания о поездке.
С каждым годом интерес к Прибайкалью только растет, точно так же растет и обновляется наш парк снегоходов, СВП (хивусов) и быстроходных катеров — чтобы вы путешествовали быстро и с комфортом. Будем рады показать вам красоты нашего региона!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Наталия
Дата посещения: 21 июл 2025
Большое спасибо гиду Кристине и капитану Евгению за приятное и познавательное путешествие! !!!
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Н
Наталья
Спасибо огромное за увлекательную экскурсию! Елизавета — замечательный экскурсовод. Экскурсия была лёгкой для восприятия, насыщенной и интересной. Мы не пожалели, что выбрали эту программу. Она подойдёт для тех, кто не любит долгие прогулки, для семей с детьми или для людей с проблемами со здоровьем. Вы подарили нам незабываемые впечатления!
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А
Анна
Добрый день! Экскурсия очень достойная. Рекомендую.
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А
Анна
Все супер!
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И
Иван
Организация четкая и понятная. Дорога до места первой высадки была спокойная, по месту высадки и до него гид Елизавета привела достаточно справочной информации для понимания истории КБЖД, этапов строительства и читать дальшеуменьшить
нынешнего состояния. Обед быль нормальный, в живописной деревушке. Возле входов в тоннели также имелась справочная информация в виде стендов. Обратная дорога оказалась непредсказуемо длинной и "протрясающей", было страшновато идти наперерез волнам на столь небольшом судне. По итогу причалили без потерь и взбодрившись. Единственное чего не хватило - возможности за что-то держаться на палубе.
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Е
Евгений
Попали на эту экскурсию случайно, но совсем не пожалели. Красивые места (станции Шумиха, Половинная), интересный рассказ гида Кристины, достойный перекус. Желающие смогли искупаться, но мы были немного простужены и прогулялиаь по окрестностям - в том числе до речки в Шумихе. Нам очень понравилось.
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