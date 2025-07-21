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Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере

Увлекательная водная прогулка вдоль Кругобайкальской железной дороги на катере. Откройте для себя уникальные места и истории Байкала, наслаждаясь природой
Кругобайкальская железная дорога - это не просто транспортная артерия, а настоящий памятник инженерного искусства.

Прогулка на катере вдоль этой дороги позволит увидеть её вблизи, начиная с Шаман-камня, который окружён легендами, и
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заканчивая мысом Половинный с его знаменитыми тоннелями. Посёлок Шумиха и Итальянская стенка добавят в путешествие итальянского колорита.

Участники экскурсии смогут насладиться обедом на свежем воздухе и, возможно, искупаться в тёплых водах Байкала.

Это идеальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и настоящего, соединённых в этом уникальном месте

4.9
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Уникальный маршрут вдоль КБЖД
  • 🌊 Лазурные воды Байкала
  • 🏛 Итальянская стенка
  • 🍽 Обед на свежем воздухе
  • 🚂 Экскурсионный паровоз
  • 🏞 Прекрасные виды природы

Лучшее время для посещения

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мар
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май
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Лучшее время для водной прогулки по Кругобайкальской железной дороге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, вода тёплая, а природа Байкала особенно красива. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае вода ещё прохладная, а в сентябре могут начаться дожди. В остальное время года прогулка возможна, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что может повлиять на комфорт путешествия.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере

Что можно увидеть

  • Шаман-камень
  • Итальянская стенка
  • Половинный мыс

Описание экскурсии

Шаман-камень

В 11:00 мы отплывём на катере из посёлка Листвянка. И для начала отправимся к Шаман-камню. Рассмотрим его на расстоянии вытянутой руки и вспомним легенды, связанные с этим местом. Заодно полюбуемся лазурным цветом воды в истоке Ангары и рассмотрим дно Байкала: здесь очень маленькая глубина, и потому видно каждый камушек.

Посёлок Шумиха, Итальянская стенка

Причалим к посёлку Шумиха и отправимся пешком до Итальянской стенки — одного из самых красивых мест КБЖД. Название стенка получила из-за того, что её арки очень напоминают итальянскую архитектуру. Что неудивительно: проект разрабатывал итальянец с интересной фамилией Феррари.

По возвращении в Шумиху вас будет ждать сытный обед на свежем воздухе. К тому же здесь очень тёплая вода, поэтому самые закалённые и смелые могут искупаться и подзарядиться энергией Байкала.

Мыс Половинный

На катере отправимся к Половинному мысу. Здесь находятся и самый короткий, и самый длинный тоннели КБЖД (по длинному погуляем). Увидим главную достопримечательность — экскурсионный паровоз, по которому можно как следует полазить. И два красивейших моста — по одному в настоящее время курсируют поезда.

Во время экскурсии вы услышите немало интересных исторических фактов, баек и легенд о КБЖД.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит частично на быстроходном 11-местном катере, частично пешком
  • В стоимость входит: трансфер на катере, обед
  • За дополнительную плату мы можем организовать для вас трансфер в Листвянку (до 4 человек) — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 10 лет9500 ₽
Стандартный билет12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Листвянке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Листвянке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 817 туристов
Наша компания работает в туризме на Байкале с 2003 года. У нас большой опыт в организации летних и зимних программ по озеру Байкал — мы хотим, чтобы вы отлично провели
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время и сохранили теплые воспоминания о поездке. С каждым годом интерес к Прибайкалью только растет, точно так же растет и обновляется наш парк снегоходов, СВП (хивусов) и быстроходных катеров — чтобы вы путешествовали быстро и с комфортом. Будем рады показать вам красоты нашего региона!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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3
2
1
Н
Дата посещения: 21 июл 2025
Большое спасибо гиду Кристине и капитану Евгению за приятное и познавательное путешествие! !!!
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Н
Спасибо огромное за увлекательную экскурсию! Елизавета — замечательный экскурсовод. Экскурсия была лёгкой для восприятия, насыщенной и интересной. Мы не пожалели, что выбрали эту программу. Она подойдёт для тех, кто не любит долгие прогулки, для семей с детьми или для людей с проблемами со здоровьем. Вы подарили нам незабываемые впечатления!
Спасибо огромное за увлекательную экскурсию! Елизавета — замечательный экскурсовод. Экскурсия была лёгкой для восприятия, насыщенной и
Спасибо огромное за увлекательную экскурсию! Елизавета — замечательный экскурсовод. Экскурсия была лёгкой для восприятия, насыщенной и
Спасибо огромное за увлекательную экскурсию! Елизавета — замечательный экскурсовод. Экскурсия была лёгкой для восприятия, насыщенной и
Спасибо огромное за увлекательную экскурсию! Елизавета — замечательный экскурсовод. Экскурсия была лёгкой для восприятия, насыщенной и
Спасибо огромное за увлекательную экскурсию! Елизавета — замечательный экскурсовод. Экскурсия была лёгкой для восприятия, насыщенной и
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А
Добрый день! Экскурсия очень достойная. Рекомендую.
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А
Все супер!
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И
Организация четкая и понятная. Дорога до места первой высадки была спокойная, по месту высадки и до него гид Елизавета привела достаточно справочной информации для понимания истории КБЖД, этапов строительства и
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нынешнего состояния. Обед быль нормальный, в живописной деревушке. Возле входов в тоннели также имелась справочная информация в виде стендов. Обратная дорога оказалась непредсказуемо длинной и "протрясающей", было страшновато идти наперерез волнам на столь небольшом судне. По итогу причалили без потерь и взбодрившись. Единственное чего не хватило - возможности за что-то держаться на палубе.

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Е
Попали на эту экскурсию случайно, но совсем не пожалели. Красивые места (станции Шумиха, Половинная), интересный рассказ гида Кристины, достойный перекус. Желающие смогли искупаться, но мы были немного простужены и прогулялиаь по окрестностям - в том числе до речки в Шумихе. Нам очень понравилось.
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Входит в следующие категории Листвянки

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