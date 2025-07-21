Лучшее время для водной прогулки по Кругобайкальской железной дороге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, вода тёплая, а природа Байкала особенно красива. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае вода ещё прохладная, а в сентябре могут начаться дожди. В остальное время года прогулка возможна, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что может повлиять на комфорт путешествия.

Кругобайкальская железная дорога - это не просто транспортная артерия, а настоящий памятник инженерного искусства.Прогулка на катере вдоль этой дороги позволит увидеть её вблизи, начиная с Шаман-камня, который окружён легендами, и

заканчивая мысом Половинный с его знаменитыми тоннелями. Посёлок Шумиха и Итальянская стенка добавят в путешествие итальянского колорита. Участники экскурсии смогут насладиться обедом на свежем воздухе и, возможно, искупаться в тёплых водах Байкала. Это идеальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и настоящего, соединённых в этом уникальном месте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Шаман-камень

В 11:00 мы отплывём на катере из посёлка Листвянка. И для начала отправимся к Шаман-камню. Рассмотрим его на расстоянии вытянутой руки и вспомним легенды, связанные с этим местом. Заодно полюбуемся лазурным цветом воды в истоке Ангары и рассмотрим дно Байкала: здесь очень маленькая глубина, и потому видно каждый камушек.

Посёлок Шумиха, Итальянская стенка

Причалим к посёлку Шумиха и отправимся пешком до Итальянской стенки — одного из самых красивых мест КБЖД. Название стенка получила из-за того, что её арки очень напоминают итальянскую архитектуру. Что неудивительно: проект разрабатывал итальянец с интересной фамилией Феррари.

По возвращении в Шумиху вас будет ждать сытный обед на свежем воздухе. К тому же здесь очень тёплая вода, поэтому самые закалённые и смелые могут искупаться и подзарядиться энергией Байкала.

Мыс Половинный

На катере отправимся к Половинному мысу. Здесь находятся и самый короткий, и самый длинный тоннели КБЖД (по длинному погуляем). Увидим главную достопримечательность — экскурсионный паровоз, по которому можно как следует полазить. И два красивейших моста — по одному в настоящее время курсируют поезда.

Во время экскурсии вы услышите немало интересных исторических фактов, баек и легенд о КБЖД.

Организационные детали