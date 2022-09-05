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Встреча в аэропорту. Дорога в п. Хандыга

Прилёт до 9:00. Встреча в аэропорту, если вы прилетели в день начала тура.

Рекомендуем приехать за день до начала тура в целях акклиматизации.

Дорога в Хандыгу. Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".

В пути вас ждут две ледовые переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги: это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура"Собрание птиц" и другие.

Интересная скульптура "Шаман" находится на удаленности от основной дороги. Посещение возможно, если в зимний сезон проложили к ней дорогу и содержат в приемлемом состоянии.

По пути заезды в посёлок Уолба к скульптурам из биологических материалов и в посёлок Мегино-Алдан для посещения уменьшенной копии Эйфелевой башни.

Посёлок Хандыга — это центр промышленного Томпонского улуса. С реки Алдан, на которой расположен посёлок, начинается бывшая территория «Дальстроя».

Прибыв в Хандыгу, вы посетите местный музей, в котором есть экспозиция, посвященная узникам ГУЛАГа.

На ночь вы разместитесь в гостинице посёлка.

Протяженность автомаршрута: 432 км, 8-9 часов в пути.