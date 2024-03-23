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Авторский тур
11 дней
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Начало: г. Магадан
«Экспедиция в Магаданскую область — это прикосновение ко многим вехам российской истории»
4 сен в 10:00
89 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Начало: Якутск
«Это путешествие — настоящая экспедиция»
18 сен в 10:00
3 янв в 10:00
205 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
9 дней
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Начало: Г. Якутск
«Маршрут проверен на зарубежных туристах и съёмочных группах, начиная с 2010 года, и является одной из самых популярных экспедиций по зимней Якутии»
19 мар в 10:00
304000260 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ННаталья27 февраля 2024Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ММарина27 февраля 2024Спасибо организатору за красивый тур
- ЕЕвгений26 февраля 2024Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло, но уютно! Окунулись в Индигирке при -50, посетили музеи, познакомились с лисами))). Спасибо за путешествие! Якутия и Колымский край бесподобные.
- ЕЕкатерина17 января 2024Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
- ООксана23 сентября 2023Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))
- ССевостьянова6 июля 2023Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный сопровождающий Алексей, ему огромнейшее спасибо.
- ССветлана31 марта 2023От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.
- ММария2 октября 2022Очень продуманы вопросы логистики, перемещения на местности, безопасности. Шикарный коллектив! Красивые места! У меня нет ни единой претензии к организации, есть только огромная благодарность гиду - поездка получилась идеальной!
Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Экспедиции»
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