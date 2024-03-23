Экспедиции в Магадане 2024

Найдено 3 тура в категории «Экспедиции» в Магадане, цены от 89 000 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Начало: г. Магадан
«Экспедиция в Магаданскую область — это прикосновение ко многим вехам российской истории»
4 сен в 10:00
89 000 за человека
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Начало: Якутск
«Это путешествие — настоящая экспедиция»
18 сен в 10:00
3 янв в 10:00
205 000 за человека
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
скидка
14%
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Начало: Г. Якутск
«Маршрут проверен на зарубежных туристах и съёмочных группах, начиная с 2010 года, и является одной из самых популярных экспедиций по зимней Якутии»
19 мар в 10:00
304000260 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
    Спасибо организатору за красивый тур
    Спасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый тур
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
    Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло, но уютно! Окунулись в Индигирке при -50, посетили музеи, познакомились с лисами))). Спасибо за путешествие! Якутия и Колымский край бесподобные.
    Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
    Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
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    (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора. В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.

  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
    Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))
    Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))
  • С
    Севостьянова
    6 июля 2023
    Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
    Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный сопровождающий Алексей, ему огромнейшее спасибо.
    Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный
  • С
    Светлана
    31 марта 2023
    Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
    От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.
    От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации
  • М
    Мария
    2 октября 2022
    Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
    Очень продуманы вопросы логистики, перемещения на местности, безопасности. Шикарный коллектив! Красивые места! У меня нет ни единой претензии к организации, есть только огромная благодарность гиду - поездка получилась идеальной!

Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Экспедиции»

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  1. Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
  2. Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
  3. Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Сколько стоит тур в Магадане в июне 2024
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