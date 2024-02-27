Вы увидите горные хребты и долины, изрезанные реками и ручьями, озера, кипящие от изобилия рыбы, и все это в огненных красках осени!
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прилет в Магадан
Место и время встречи группы: в 22:00 на автовокзале г. Магадан.
Прилет в Магадан в любое время до 20:00, расстояние от аэропорта до города — 50 км.
Сегодня нас ждет ночной переезд в сторону поселка Ягодное.
Тем, кто прилетает накануне/утром и располагает запасом времени, рекомендуем дать своему организму перестроиться на новый часовой пояс.
Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться или посетить местные достопримечательности и погулять по городу.
Магадан — столица Колымы.
Славится своим суровым климатом, но городу стоит посвятить хотя бы день.
Прогулки по берегу Охотского моря с видом на близлежащие сопки, атмосферный маяк и монумент «Маска скорби», современные кафе с панорамными видами и богатые историей здания культуры не оставят вас равнодушными.
В 22:00 общий сбор, выезд в сторону п. Ягодное, знакомство и брифинг в дороге.
Автобус: 530 км.
Питание: самостоятельно.
Лагерь «Боевой» на озере Танцующих Хариусов
Сегодня наш сложный и долгий путь продолжится. Ориентировочно в 5:00 мы прибудем к началу маршрута.
После завтрака загрузимся в вахтовку и преодолеем 70 км по бездорожью до нашего лагеря.
Периодически будем останавливаться, чтобы запечатлеть прекрасные виды Колымского нагорья в памяти и на фото.
Лагерь «Боевой» расположен в ущелье на берегу озера Танцующих Хариусов между двумя невысокими, но крутыми сопками.
Ранее это был детский оздоровительный лагерь, который дети ласково именовали «Джек». Сейчас от лагеря остались несколько деревянных корпусов в хорошем состоянии, столовая, баня и даже какое-то подобие местного клуба.
В лагерь мы прибудем к обеду, вторую половину для посвятим подготовке к пешей части маршрута и отдыху: сходим в полевую баню с мостиком, с которого можно прыгать в озеро, устроим вечерние посиделки и познакомимся поближе.
Автобус: 70 км.
Пешком: 2 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сопка Юнтур
После завтрака мы направимся на близлежащую сопку Юнтур.
Несмотря на небольшую протяженность подъема, набор высоты составит почти 400 метров, поэтому наш путь в одну сторону займет несколько часов.
По желанию группы и в зависимости от погодных условий, мы сможем встретить там рассвет и увидеть, как просыпается этот суровый край.
С сопки действительно открываются потрясающие виды на хребет Большой Аннгачак и три небольших озера: Мечта, Анемон и Серая чайка.
Все озера образовались в результате таяния древних ледников и расположены в небольшой впадине, окруженной горными массивами.
По возвращению в лагерь — ужин и отдых, ведь завтра нас ждет первый ходовой день.
Пешком: 15 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Озеро Джека Лондона - Озеро Невидимка
Сегодня мы покидаем нашу базу и со всеми вещами направляемся по берегу озера Джека Лондона до стоянки егерей.
Озеро Джека Лондона — визитная карточка Колымы.
Водная гладь с пологой и изрезанной мысами береговой линией на фоне стройных хребтов и огненного леса никого не оставит равнодушным. Пейзаж напоминает знаменитые норвежские фьорды.
Ради этого стоит преодолеть любые расстояния.
Дойдя до стоянки егерей, загрузим наши вещи в лодку и отправимся до ручья Неведомый.
Здесь начинается наш переход в сторону пика Абориген.
После обеда мы выйдем в долину ручья Неведомого. Кажется, что это уже совсем другой мир! Вот оно — царство «Властелина Колец».
Неприступные горные массивы, множество озер и ручьев, которые буквально изрезали все пространство, огненные краски топей, и во всем этом кипит дикая жизнь.
Вдоволь налюбовавшись красотами, мы продолжим путь к нашей цели — озеру Невидимка, откуда хорошо просматриваются знаменитые зубья Пилы и пик Бараний.
Пешком: 10 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Озеро Невидимка - гора Трезубец
Сегодня мы продолжим путь.
Нам предстоит добраться до небольшого озера, которое расположено под горой Трезубец.
Троп практически нет, будем пробираться сквозь заросли вдоль разлившегося повсюду ручья. Вероятно, что почти всю дорогу придется идти в броднях.
Все наши страдания окупятся с лихвой, когда мы доберемся до места стоянки на озере.
Здесь нас ждут нереальной красоты виды, целых два дня мы будем наблюдать их, открывая утром свои палатки.
Пешком: 12 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гора Трезубец - пик Абориген (днёвка)
Пик Абориген (2286 м) является одной из высочайших вершин Магаданской области.
Из-за ошибки при определении высоты пик долгое время считался самой высокой вершиной Колымы.
Название впервые появилось на картах геологов в 30-е годы прошлого столетия. Абориген — с латинского языка «изначальный житель».
И правда, гора резко выделяется среди других в этой горной системе. А сама горная система, редкого для этих мест альпийского типа: острые камни, трудно проходимые марены, вертикальные стенки.
Восхождение на вершину (набор высоты 1200 метров) технически сложное и в зависимости от погоды может потребовать использования альпинистского снаряжения (каска, кошки), поэтому не является обязательной частью программы.
Действовать будем исходя из уровня подготовки и состояния участников группы, а также погодных условий.
При наличии желания и возможности мы совершим восхождение.
В противном случае сможем совершить не менее увлекательную прогулку до подножья Пилы и к озёрам Фестивальное и Баранье.
Пешком: 10 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гора Трезубец - ручей Неведомый
Как бы ни хотелось остаться, сегодня нам предстоит обратный путь до озера Джека Лондона по Красному плато.
Листья голубики, арктической берёзки и других кустарников при первых морозах меняют свой окрас и становятся красными, жёлтыми, оранжевыми и бордовыми.
Это придает неповторимую насыщенную гамму всей округе.
Спускаться будем уже частично знакомой дорогой мимо ожерелья озер Аквариум, Невидимка, Соседнее.
В устье реки установим наш лагерь.
Пешком: 12 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Озеро Неведимка - озеро Джека Лондона - коса Биологов
Сегодня идем до места впадения ручья Неведомый в озеро Джека Лондона, где нас переправят на лодке на Косу Биологов — длинную песчаную полосу вдоль озера.
Ее назвали в честь ученых, чья научная станция некогда находилась недалеко от озера.
Коса изогнута и закрыта от ветров хребтами, поэтому здесь часто по утрам стелются туманы — незабываемое зрелище, ради которого стоит встать на рассвете.
Пешком: 6 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Коса Биологов (дневка)
Коса Биологов — одно из самых популярных мест на озере благодаря песчаному пляжу, обустроенным местам для палаточного лагеря и костровищу, а также бане, которой может воспользоваться любой желающий. И мы не будем исключением.
Сегодня мы никуда не торопимся, гуляем налегке, любуемся красотами, а после обеда затопим жаркую баню и отдохнем после тяжелых дней похода.
Пешком: 5 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Возвращение в лагерь на озере Танцующих Хариусов
Сегодня возвращаемся в лагерь на озере Танцующих Хариусов.
Озеро получило своё название еще в 1932 году во время первых геологических походов.
На вечернюю кормежку стекается огромное количество хариуса, вода становится ярко-золотистого цвета. Рыба выпрыгивает из воды совершенно вертикально, вытягиваясь в струнку.
Её так много, и прыжки так часты, что человек не в состоянии увидеть отдельные фазы взлёта и падения рыб.
Наш глаз фиксирует единую целую картину — кипящее от падения множества рыб золото воды, и серебристые, изгибающиеся тела хариусов, стоящих на хвостах.
Надев бродни, мы осторожно перейдем на другой берег через бурную с крупными валунами протоку Вариантов.
Она соединяет озеро Джека Лондона и озеро Танцующих Хариусов.
Активная часть нашего маршрута подошла к концу.
Последний вечер проведем в лагере, сходим в баню, устроим вечерние посиделки и поделимся своими впечатлениями о нашем путешествии.
Пешком: 15 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Запасной день на случай непогоды
Вода в реках, которые мы пересекаем на транспорте повышенной проходимости по пути на озеро, в результате большого количества осадков может очень сильно подняться.
В этом случае нам придётся ждать спада воды либо идти до лагеря часть пути пешком.
Если этот день нам не понадобится, мы сможем устроить дневку на озере и еще немного погулять.
Возвращение в Магадан
Ранний подъем.
Утром мы прощаемся с нашим лагерем и всем природным парком Джека Лондона.
После завтрака грузимся в транспорт повышенной проходимости и отправляемся по уже знакомой дороге Колымского нагорья до трассы (около 70 км).
На трассе нас будет ждать комфортабельный автобус, который доставит нас в Магадан.
Путь будет пролегать по Колымской трассе, известной как «дорога на костях».
Это 500 км суровых, но живописных долин и перевалов, изрезанных множеством рек и ручьев.
Это единственная сухопутная дорога на Колыме (ж/д сообщение отсутствует), и поэтому очень важная транспортная артерия, соединяющая область и «материк». Именно так местные называют остальную часть России, считая себя по сути островитянами.
Именно на обратном пути в светлое время суток мы сможем оценить её масштаб.
По приезду в Магадан заселяемся в отель/хостел.
Автобус: 600 км.
Питание: завтрак, обед.
Свободный день в Магадане
Сегодня есть возможность устроить прогулку по набережной и городу, если не успели это сделать до начала маршрута, посетить местные музеи, театры и кинотеатры, съездить на морскую прогулку, выбрав один из многочисленных близлежащих островов, устроить рыбалку, закупиться сувенирами и рыбой.
Скучать точно не придется!
Питание: самостоятельно.
Вылет домой
Сегодня мы прощаемся с Магаданом. Вылет домой.
Рекомендуем приобретать билеты не ранее, чем на вторую половину дня, чтобы был запас времени на случай непредвиденных обстоятельств, а также учитывать дополнительные личные планы.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе в домиках, в палатках на активной части маршрута и в хостеле/гостинице г. Магадан.
Варианты проживания
Лагерь «Боевой»
Проживание в лагере «Боевой» в домиках. 6-местное размещение. Есть общая кухня, баня.
Палаточный лагерь
Размещение в 3- и 4-местных палатках.
Хостел «Книжный» или аналогичный
Хостел «Книжный» находится в Магадане. Этот хостел расположен в пешей доступности от центра города, в районе с развитой инфраструктурой. 3-х и 4-х местное размещение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Магадан - Ягодное - Магадан
- Заброска на транспорте повышенной проходимости Ягодное - лагерь «Боевой» - Ягодное
- Переправа на лодке от озера Джека Лондона до ручья Невидимый и от ручья Невидимый до косы Биологов
- Проживание в гостинице/хостеле в Магадане, 2 ночи (3 - и 4-местное размещение)
- Проживание в лагере «Боевой» в домиках, 4 ночи (6-местное размещение)
- Питание на активной части маршрута (горячие завтраки и ужины, обеденные перекусы на переходах и радиальных выходах, горячие обеды на полудневках/дневках)
- Регистрация группы в МЧС
- Баня в лагере «Боевой» в день прибытия и в день возвращения с маршрута
- Работа инструкторов
- Групповое снаряжение (палатки, тент, посуда для приготовления пищи)
- Средства связи и навигации
- Консультации по подбору снаряжения, одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Магадана и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Питание в Магадане
- Страховка
- Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Поход представляет собой треккинг с рюкзаками, где мы несем продукты, личное и общественное снаряжение на себе. Поэтому необходима хорошая физическая форма и удобный рюкзак с жесткой спинкой и широким поясным ремнем.
Также необходимо быть морально готовым к трудностям, связанным с изменением погодных условий: от теплой солнечной погоды до сильного ветра и холодного дождя и снега. Нужно максимально внимательно отнестись к своей экипировке.
Снаряжение:
- рюкзак 80–100 л. (жесткая спинка, комфортный и широкий поясной ремень) + маленький легкий рюкзак для радиальных выходов;
- накидка на рюкзак от дождя;
- коврик туристический;
- спальный мешок (температура комфорт 0/-5);
- треккинговые палки (желательно с зажимами системы ClickLock или FlickLock);
- сидушка на резинке (хоба);
- фонарик налобный + запасной комплект батареек;
- альпинистское снаряжение для желающих подняться на Абориген: каска, страховочная система, усы самостраховки с карабинами, прусик/жумар.
Одежда и обувь:
- ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва). Новые ботинки разнашиваем 10 дней до похода;
- бродни для преодоления бродов (човерсы не подходят)
- сандалии спортивные или кроксы для лагеря/бани;
- гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок, защищают от снега и мусора);
- куртка и шатны ветро- и влагозащитные (мембрана);
- штаны ходовые;
- куртка утепленная;
- кофта флисовая;
- термобельё 2 комплекта (ходовое и для сна);
- футболка либо рубашка с длинным рукавом;
- 1–2 футболки (лучше синтетические);
- носки треккинговые (2–3 пары, синтетические);
- носки теплые;
- шапка 2 шт. (легкая и теплая), бафф, перчатки 2 пары (легкие флисовые и теплые).
Что еще взять:
- посуда (тарелка кружка ложка, нож - не керамические, спички в гермоупаковке);
- средства личной гигиены;
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., хлоргексидин в мал. бутылочке, пластырь рулонный на тканевой основе, широкий;
- набор ниток с иголкой;
- термос (0,5–0,7 л.);
- индивидуальная бутылка для воды 0,5 л.;
- 1 л. сухарей (можно уложить в тетрапак из-под сока на 1 л.);
- личный карманный перекус (орехи, батончики);
- репеллент от комаров и гнуса;
- веревка 3–4 м, прочная (для просушки одежды, ремонта);
- крем для лица от загара (50 мл хватит на несколько человек);
- помада гигиеническая;
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет.
Документы:
- паспорт;
- деньги на дополнительные расходы (до 5 000 руб.).
Дополнительно (по желанию):
- фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!