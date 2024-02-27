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Авторский тур
14 дней
Колыма: озеро Джека Лондона и пик Абориген
Начало: Магадан
«Утром мы прощаемся с нашим лагерем и всем природным парком Джека Лондона»
26 авг в 10:00
101 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Начало: г. Магадан
«И, конечно, волшебная и суровая северная природа, которая навсегда остается в сердце»
4 сен в 10:00
89 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
9 дней
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Начало: Г. Якутск
«Нас ждёт тёплый приём на вечере якутской культуры, знакомство с Хранителем Холода, путешествие по бухтам Охотского моря с экскурсоводом-историком и захватывающие дух пейзажи республики в зимнем одеянии»
19 мар в 10:00
304000260 000₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
11 дней
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Начало: г. Якутск
«Подледная рыбалка на реке Индигирка»
17 мар в 10:00
333000290 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина27 февраля 2024Спасибо организатору за красивый тур
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЕЕкатерина17 января 2024Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
- ООксана23 сентября 2023Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))
- ССевостьянова6 июля 2023Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный сопровождающий Алексей, ему огромнейшее спасибо.
- ССветлана31 марта 2023От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.
- ММария2 октября 2022Очень продуманы вопросы логистики, перемещения на местности, безопасности. Шикарный коллектив! Красивые места! У меня нет ни единой претензии к организации, есть только огромная благодарность гиду - поездка получилась идеальной!
Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Природа и пейзажи»
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