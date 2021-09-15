Магадан, берег Охотского моря

5 день

Восхождение на Абориген

Для тех кто идет на восхождение на Абориген, переправа с снаряжением в долину ручья Неведомый.

Подъем по ручью до озера Неведимка.

Кто не идет на восхождение идут налегке и возвращаются обратно в Бухту биологов (15 км пешком).

Остальные поднимаются выше по ручью.