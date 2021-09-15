Магадан, берег Охотского моря

Встреча в Магадане.
Заселение (проживание и питание в Магадане не входит в стоимость тура).
Прогулка по городу по берегу Охотского моря.
В 18.00 встреча с группой на набережной прогулка к мамонту, знакомство.
Дорога до Ягодного (500 км заброска до Ягодного и на вахтовке 70км) на озеро Джека Лондона.
Ночевка в лагере.
Радиальный выход на озеро Танцующего Хариуса, протоке вариантов и подъем к плато с озерами Мечта, Анемон и серая чайка (16 км).
Переплываем в бухту биологов (16 км).
Для тех кто идет на восхождение на Абориген, переправа с снаряжением в долину ручья Неведомый.
Подъем по ручью до озера Неведимка.
Кто не идет на восхождение идут налегке и возвращаются обратно в Бухту биологов (15 км пешком).
Остальные поднимаются выше по ручью.
Дневка в бухте биологов для тех кто остается.
Очень красивое место.
Возможность сделать баню.
Рыбалка.
Для второй части группы.
Попытка восхождения на Абориген.
1 часть группы.
Запасной день для восхождения на Абориген, либо перевал в долину Пурги и Студеного.
2 часть группы.
Переплываем в долину реки Пурга.
Разбиваем лагерь.
Прогулки по долине, рыбалка.
Подъем на рядом стоящую безымянную вершину, откуда открывается на горы, долину и бирюзовую реку (16 км) и оба озера.
Вид великолепный.
Прогулка по косе.
Сбор ягод.
Дневка, баня.
В месте впадения Студеного и Пурги отличная рыбалка.
Радиальный выход по долине Пурги, к наледи.
Переправа в точку финиша на стоянку на озере Джека Лондона.
Крайний вечер на озере.
Прогулка по окрестностям.
Радиальный выход на 8 км для желающих к озерам на плато.
Вечер у костра.
Выброска с озера Джека Лондона на вахтовке в п. Ягодное.
70 км по Колымскому нагорью.
Очень красивая дорога.
Дорога до Магадана.
Позднее прибытие в город.
Размещение в гостинице (бронировать заранее).
Запасной день на непогоду.
Река Дебин.
Которую переезжаем на вахтовке, очень сильно может подняться во время дождей и снега.
И приходится ждать несколько дней, пока уровень не спадет
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.