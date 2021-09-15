Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона

Экспедиция в Магаданскую область - это прикосновение ко многим вехам российской истории

5
3 отзыва
Экспедиция в Магаданскую область – это прикосновение ко многим вехам российской истории.

Это и отечественная «золотая лихорадка», благодаря которой город появился на свет, и мрачные страницы, связанные с печально известным лагерем ГУЛАГ. И, конечно, волшебная и суровая северная природа, которая навсегда остается в сердце.
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Ближайшие даты:
3
сен

Программа тура по дням

1 день

Магадан, берег Охотского моря

Встреча в Магадане.

Заселение (проживание и питание в Магадане не входит в стоимость тура).

Прогулка по городу по берегу Охотского моря.

В 18.00 встреча с группой на набережной прогулка к мамонту, знакомство.

2 день

Ягодное

Дорога до Ягодного (500 км заброска до Ягодного и на вахтовке 70км) на озеро Джека Лондона.

Ночевка в лагере.

3 день

Озеро Танцующего Хариуса

Радиальный выход на озеро Танцующего Хариуса, протоке вариантов и подъем к плато с озерами Мечта, Анемон и серая чайка (16 км).

4 день

Бухта биологов

Переплываем в бухту биологов (16 км).

5 день

Восхождение на Абориген

Для тех кто идет на восхождение на Абориген, переправа с снаряжением в долину ручья Неведомый.

Подъем по ручью до озера Неведимка.

Кто не идет на восхождение идут налегке и возвращаются обратно в Бухту биологов (15 км пешком).

Остальные поднимаются выше по ручью.

6 день

Дневка в бухте биологов или восхождение на Абориген

Дневка в бухте биологов для тех кто остается.

Очень красивое место.

Возможность сделать баню.

Рыбалка.

Для второй части группы.

Попытка восхождения на Абориген.

7 день

Запасной день для восхождения на Абориген или перевал в долину Пурги и Студеного

1 часть группы.

Запасной день для восхождения на Абориген, либо перевал в долину Пурги и Студеного.

2 часть группы.

Переплываем в долину реки Пурга.

Разбиваем лагерь.

Прогулки по долине, рыбалка.

8 день

Восхождение на безымянную вершину

Подъем на рядом стоящую безымянную вершину, откуда открывается на горы, долину и бирюзовую реку (16 км) и оба озера.

Вид великолепный.

9 день

День отдыха

Прогулка по косе.

Сбор ягод.

Дневка, баня.

В месте впадения Студеного и Пурги отличная рыбалка.

10 день

Радиальный выход по долине Пурги

Радиальный выход по долине Пурги, к наледи.

11 день

Переправа к озеру

Переправа в точку финиша на стоянку на озере Джека Лондона.

12 день

Крайний вечер на озере

Крайний вечер на озере.

Прогулка по окрестностям.

Радиальный выход на 8 км для желающих к озерам на плато.

Вечер у костра.

13 день

Дорога до Магадана

Выброска с озера Джека Лондона на вахтовке в п. Ягодное.

70 км по Колымскому нагорью.

Очень красивая дорога.

Дорога до Магадана.

Позднее прибытие в город.

Размещение в гостинице (бронировать заранее).

14 день

Запасной день на непогоду

Запасной день на непогоду.

Река Дебин.

Которую переезжаем на вахтовке, очень сильно может подняться во время дождей и снега.

И приходится ждать несколько дней, пока уровень не спадет

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Аренда необходимого снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
  • Транспортная заброска и выброска с маршрута на вахтовке
  • Транспорт от Магадана и обратно
  • Страховой полис на группу
  • Питание на маршруте
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до г. Магадана и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Ночевки в Магадане
  • Дополнительные поездки и экскурсии
Место начала и завершения?
г. Магадан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак (не менее 80 л),
  • спальник,
  • пенка,
  • легкая шапка,
  • перчатки,
  • теплая легкая куртка,
  • дождевик,
  • мембранная куртка и штаны,
  • термобелье,
  • флисовая кофта,
  • треккинговые носки,
  • 2 пары обуви (треккинговые ботинки + сапоги),
  • репеленты,
  • личная аптечка,
  • фонарик + комлпект батареек,
  • индивидуальный набор (спички, зажигалка, средство для розжига, нож),
  • личная посуда (тарелка, кружка, ложка),
  • средства личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, туалетная бумага и т. д.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
15 сен 2021
Тур на озеро Джека Лондона соответствует ожиданиям
С
15 сен 2021
Тур на озеро Джека Лондона соответствует ожиданиям
Б
15 сен 2021
Довольна организацией тура
Особенную благодарность хотела бы выразить нашему гиду Анастасии Ложкиной за высокий профессионализм, доброжелательность и отзывчивость. В походе Анастасия быстро и очень вкусно готовила, адекватно реагировала на нестандартные ситуации, всегда была готова помочь и поддержать. Спасибо тебе большое, Настя!

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