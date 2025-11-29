Мы встретим вас в аэропорту Магадана, и с этого момента вам больше не о чем беспокоиться — наслаждайтесь путешествием. По дороге в отель мы развеем 10 мифов о Колыме и расскажем много интересного о нашем далёком крае.

После заселения можно перевести дыхание и подкрепиться, а потом мы посетим мастер-класс костореза. Узнаем о традициях резьбы по кости и создадим сувенир или амулет на поездку.

Вечером вы можете самостоятельно исследовать Магадан — молодой город с непростой историей: увидеть архитектуру и парк и насладиться закатом в бухте Нагаева вместе с Высоцким.