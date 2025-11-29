Тут
Описание тура
Организационные детали
В поездку необходимо взять:
- рюкзак для ежедневных экскурсий
- спортивный костюм
- мембранный костюм (водонепроницаемый)
- ветровку или дождевик
- шапку
- треккинговые ботинки с высоким голенищем, также рекомендуем взять гамаши
- личную аптечку, средства от укачивания
- спрей и крем от гнуса с высоким содержанием диэтилтолуамида, но не более 50
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Колыму! Заселение и мастер-класс от костореза
Мы встретим вас в аэропорту Магадана, и с этого момента вам больше не о чем беспокоиться — наслаждайтесь путешествием. По дороге в отель мы развеем 10 мифов о Колыме и расскажем много интересного о нашем далёком крае.
После заселения можно перевести дыхание и подкрепиться, а потом мы посетим мастер-класс костореза. Узнаем о традициях резьбы по кости и создадим сувенир или амулет на поездку.
Вечером вы можете самостоятельно исследовать Магадан — молодой город с непростой историей: увидеть архитектуру и парк и насладиться закатом в бухте Нагаева вместе с Высоцким.
Прогулки по Магадану, знакомство с природой и культурой местных
Продолжим наше путешествие изучением Магадана. Вы узнаете, как, когда и зачем он появился, пройдёте и проедете его вдоль и поперёк, побываете в обеих бухтах, между которыми раскинулся город. В этнопарке прикоснётесь к культуре коренных народов.
Далее пройдёмся по живописным тропам над обрывами и птичьими базарами, спустимся к подвесному мосту над бурной рекой. Переместимся к полуострову Вдовушка, где при хорошей погоде будет возможность добраться до лежбища нерп. Насладимся вкусной едой и таёжным чаем на берегу Охотского моря.
После отправимся на Арманский перевал, по дороге сделав остановку у мемориала «Маска скорби» работы Эрнста Неизвестного. Осмотрим древние каменные мегалиты и попробуем разгадать их тайны. Завершим день на стойбище, где понаблюдаем за северными оленями, увидим традиционные жилища, познакомимся с образом жизни и кулинарными предпочтениями местных.
Морская прогулка к острову Завьялова с рыбалкой
Сегодня посетим остров Завьялова — место, где природа сохранила первозданную красоту. Здесь вы почувствуете себя настоящим исследователем, прогуливаясь по тропам, наслаждаясь пейзажами и наблюдая за птицами, животными и морскими млекопитающими. Если повезёт, увидите овцебыков в естественной среде обитания.
Для желающих предусмотрена морская рыбалка. Капитан покажет лучшие места для клёва, а вы поймете, почему жители Магадана всегда обеспечены уловом, даже если в семье нет рыбаков.
Знакомство с историей золотодобычи, мастер-класс от геолога
Колыма — золотое сердце России, и сегодня вы узнаете почему. Мы посетим место высадки первой экспедиции и послушаем о геологическом освоении этих земель: как безумная идея молодых учёных изменила жизнь целого региона и как развивалась добыча золота.
Наведаемся в Северо-Восточный НИИ, где вас познакомят с уникальными экспонатами, рассказывающими о формировании территорий до прихода человека, а также о природных богатствах помимо золота.
Также мы посетим мастер-класс по промывке золота, где вы почувствуете себя настоящим старателем. Вечером — свободное время.
Поиски самоцветов на Ольском плато
Наши исследовательские приключения продолжаются! Путь начнётся от Магадана по Колымской трассе, о которой сложено немало легенд и баек. Преодолев более 150 км, мы окажемся вблизи истока реки Ола и Ольского плато, где таится целая сокровищница.
Тут, среди древних вулканических пород, ещё в 1933 году нашли полудрагоценные камни. Мы, как настоящие геологи, побродим по пойме и отыщем халцедоны, агаты, аметисты и другие минералы. Это будет подарок на память о прекрасной Колыме.
Возвращение домой
Сегодня наше удивительное путешествие завершается. Вас ждут тёплые объятия, искренние слова благодарности и проводы в аэропорт. Уверены, воспоминания о Колыме останутся с вами надолго!
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту, топливный сбор
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, активности, экскурсии по программе
- Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
Что не входит в цену
- Билеты в Магадан и обратно в ваш город
- По желанию:
- Питание, морепродукты, алкоголь вне программы
- Активности вне программы, индивидуальный трансфер
- Личные медикаменты, индивидуальная страховка от несчастного случая
- Сувениры, фото - и видеосъёмка