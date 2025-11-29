Мои заказы

Колымские приключения. Всё включено

Насладиться природой и кухней, порыбачить, познакомиться с устоями местных и пройти мастер-классы
Дикая и завораживающая Колыма — это край, где нет прикрас — только чистая, нетронутая красота природы: покрытые стлаником сопки, шёпот ветра над вечной мерзлотой и закаты, окрашивающие тундру в пурпур.

Тут
читать дальше

вы не просто увидите Север — вы почувствуете его душу, любуясь бескрайними просторами Магаданской области и наблюдая за нерпами, оленями, птицами, если повезёт — за овцебыками.

В этнопарке и на стойбище узнаете, как живут коренные народы, и приобщитесь к их промыслам — поймаете рыбу, вырежете сувенир из кости, отыщете золото и самоцветы.

Насладитесь дарами Охотского моря — икрой, лососем, палтусом, крабом и другими деликатесами — и во время выездов будете согреваться ароматным таёжным чаем. Приезжайте в гости — суровый и бесконечно прекрасный мир ждёт!

Описание тура

Организационные детали

В поездку необходимо взять:
- рюкзак для ежедневных экскурсий
- спортивный костюм
- мембранный костюм (водонепроницаемый)
- ветровку или дождевик
- шапку
- треккинговые ботинки с высоким голенищем, также рекомендуем взять гамаши
- личную аптечку, средства от укачивания
- спрей и крем от гнуса с высоким содержанием диэтилтолуамида, но не более 50

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Колыму! Заселение и мастер-класс от костореза

Мы встретим вас в аэропорту Магадана, и с этого момента вам больше не о чем беспокоиться — наслаждайтесь путешествием. По дороге в отель мы развеем 10 мифов о Колыме и расскажем много интересного о нашем далёком крае.

После заселения можно перевести дыхание и подкрепиться, а потом мы посетим мастер-класс костореза. Узнаем о традициях резьбы по кости и создадим сувенир или амулет на поездку.

Вечером вы можете самостоятельно исследовать Магадан — молодой город с непростой историей: увидеть архитектуру и парк и насладиться закатом в бухте Нагаева вместе с Высоцким.

2 день

Прогулки по Магадану, знакомство с природой и культурой местных

Продолжим наше путешествие изучением Магадана. Вы узнаете, как, когда и зачем он появился, пройдёте и проедете его вдоль и поперёк, побываете в обеих бухтах, между которыми раскинулся город. В этнопарке прикоснётесь к культуре коренных народов.

Далее пройдёмся по живописным тропам над обрывами и птичьими базарами, спустимся к подвесному мосту над бурной рекой. Переместимся к полуострову Вдовушка, где при хорошей погоде будет возможность добраться до лежбища нерп. Насладимся вкусной едой и таёжным чаем на берегу Охотского моря.

После отправимся на Арманский перевал, по дороге сделав остановку у мемориала «Маска скорби» работы Эрнста Неизвестного. Осмотрим древние каменные мегалиты и попробуем разгадать их тайны. Завершим день на стойбище, где понаблюдаем за северными оленями, увидим традиционные жилища, познакомимся с образом жизни и кулинарными предпочтениями местных.

3 день

Морская прогулка к острову Завьялова с рыбалкой

Сегодня посетим остров Завьялова — место, где природа сохранила первозданную красоту. Здесь вы почувствуете себя настоящим исследователем, прогуливаясь по тропам, наслаждаясь пейзажами и наблюдая за птицами, животными и морскими млекопитающими. Если повезёт, увидите овцебыков в естественной среде обитания.

Для желающих предусмотрена морская рыбалка. Капитан покажет лучшие места для клёва, а вы поймете, почему жители Магадана всегда обеспечены уловом, даже если в семье нет рыбаков.

4 день

Знакомство с историей золотодобычи, мастер-класс от геолога

Колыма — золотое сердце России, и сегодня вы узнаете почему. Мы посетим место высадки первой экспедиции и послушаем о геологическом освоении этих земель: как безумная идея молодых учёных изменила жизнь целого региона и как развивалась добыча золота.

Наведаемся в Северо-Восточный НИИ, где вас познакомят с уникальными экспонатами, рассказывающими о формировании территорий до прихода человека, а также о природных богатствах помимо золота.

Также мы посетим мастер-класс по промывке золота, где вы почувствуете себя настоящим старателем. Вечером — свободное время.

5 день

Поиски самоцветов на Ольском плато

Наши исследовательские приключения продолжаются! Путь начнётся от Магадана по Колымской трассе, о которой сложено немало легенд и баек. Преодолев более 150 км, мы окажемся вблизи истока реки Ола и Ольского плато, где таится целая сокровищница.

Тут, среди древних вулканических пород, ещё в 1933 году нашли полудрагоценные камни. Мы, как настоящие геологи, побродим по пойме и отыщем халцедоны, агаты, аметисты и другие минералы. Это будет подарок на память о прекрасной Колыме.

6 день

Возвращение домой

Сегодня наше удивительное путешествие завершается. Вас ждут тёплые объятия, искренние слова благодарности и проводы в аэропорт. Уверены, воспоминания о Колыме останутся с вами надолго!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту, топливный сбор
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, активности, экскурсии по программе
  • Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
Что не входит в цену
  • Билеты в Магадан и обратно в ваш город
  • По желанию:
  • Питание, морепродукты, алкоголь вне программы
  • Активности вне программы, индивидуальный трансфер
  • Личные медикаменты, индивидуальная страховка от несчастного случая
  • Сувениры, фото - и видеосъёмка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Магадана, 12:00
Завершение: Аэропорт Магадана, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Магадане
Мы — те, кто влюблён в Колыму. И готовы сделать все, чтобы влюбить в неё вас. Наши гиды — настоящие проводники в другой мир. С ними — водители, фотографы, менеджеры и просто друзья, которые верят, что путешествие может стать настоящим открытием, если его создают с любовью.

