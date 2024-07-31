Мы посетим Музей мамонта, прокатимся на собачьих упряжках, побываем на вечере якутской культуры, познакомимся с Хранителем Холода, и насладимся захватывающими дух панорамами.
Программа тура по дням
Экскурсия по Якутску. Катание на собачьих упряжках. Царство вечной мерзлоты
Встреча в аэропорту Якутска с табличкой. Трансфер до гостиницы.
10:45 Отъезд от гостиницы на экскурсию.
Посещение Музея мамонта Северо-Восточного Федерального Университета и этноцентр «Усадьба Атласовых».
±14:00 Время для обеда и знакомства в ресторане комплекса «Чочур Муран» (оплата на месте по меню).
Катание на собачьих упряжках с якутскими лайками.
Посещение ледового туннельного комплекса «Царство вечной мерзлоты».
18:00 Трансфер до гостиницы. Отдых.
Ленские столбы
08:00 Сбор участников по месту проживания.
На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки напитков и снеков в дорогу.
08:30 Проезд до села Батамай, ±200 км.
±12:30 Пересечение реки Лена на снегоходе с пассажирскими санями, 15 минут, или пешком, 30 минут. Способ зависит от состояния торосов и наличия/отсутствия наледей.
13:00 Свободное время на территории парка Ленские столбы.
Подъем на смотровую площадку (возможен, если тропа в 2 км очищена от снега и безопасна).
±15:30 Возвращение в Батамай.
16:00 Обед.
17:00 Посадка в авто. Обратный проезд до Якутска.
±21:00 Возвращение в гостиницу.
Якутск - Хандыга. Ледовые переправы и историко-архитектурный музей в селе Черкех
Проезд на авто от Якутска до Хандыги, 432 км, 8–10 часов в пути.
С пересечением рек Лена и Алдан по ледовым переправам.
Остановки на маршруте у придорожных кафе (питание за свой счет).
Посещение историко-архитектурного музея в селе Черкех.
±19:00 Прибытие в Хандыгу вечером.
Размещение в частной гостинице квартирного типа (двухместное размещение).
Питание в кафе за свой счет.
Поездка из Хандыги к лагерям системы ГУЛАГ
Однодневный выезд к лагерям системы ГУЛАГ.
Остановки в Теплом ключе для посещения Музея истории ГУЛАГов.
Осмотр лагерей на Тополинской трассе.
Размещение в частной гостинице квартирного типа (двухместное размещение) в Хандыге.
Питание в кафе за свой счет.
Хандыга - Оймякон. Путевая фотосессия
Проезд на авто от Хандыги до Оймякона, 514 км.
±08:00 Отъезд от гостиницы.
Остановка у кафе в п. Теплый ключ (питание за свой счет).
Остановки на фотосессию на прижимах и других местах Верхоянского хребта.
Остановка у кафе «Куба» в Кюбюме (питание за свой счет).
Приезд в Оймякон к 20:00/22:00.
Ужин в семье (включено).
Двух-трехместное размещение в частном доме в Оймяконе.
Оймякон. Стела «Полюс холода». Подледная рыбалка. Вечер якутской культуры
Завтрак.
Посещение стелы «Полюс холода».
Фотосессия со сказочным персонажем Чысхааном, Хранителем Холода.
Осмотр деревни.
Посещение конебазы с якутскими лошадьми.
Обед.
Подледная рыбалка на реке Индигирка.
Ужин.
Вечер якутской культуры в центре «Арчы».
Вечерний чай в семье.
Проживание в частном доме с двух-трехместным размещением в Оймяконе.
Оймякон - Томтор - Усть-Нера. Конеферма, ледовый туннельный комплекс и база оленеводов
Проезд до Усть-Неры, 435 км.
Завтрак.
Выезд из Оймякона в 08:00.
В Томторе посещение ледового туннельного комплекса «Резиденция Чысхана», незамерзающей реки Куйдусун, других объектов.
За 20 км до Кюбюме — посещение зимней базы оленеводов.
18:00 Остановка у кафе «Куба» в Кюбюме.
Проезд через Брюгандинский и Уолчанский перевалы.
Приезд в Усть-Неру поздно вечером.
Ночевка в гостинице (двухместные номера с удобствами).
Питание в кафе за свой счет.
Усть-Нера - Сусуман. Заброшенный посёлок Кадыкчан
Проезд на авто до п. Сусуман, 390 км, 9–10 часов.
С заездом в заброшенный поселок городского типа Кадыкчан.
Остановки у примечательных мест для фотосессий.
Время для завтрака в Усть-Нере и ужин в Сусумане. На маршруте кафе нет.
Питание за свой счет.
Сусуман - Магадан
Проезд на авто до Магадана, 625 км, 12–15 часов.
С заездами в п. Ягодное и п. Синегорье.
С остановками на мосту через реку Колыма, Бурхалинском перевале.
Остановки у кафе в Ларюковая, Палатке.
Приезд в Магадан поздно вечером.
Питание за свой счет.
Mагадан и бухты Охотского моря
Свободное время до обеда.
14:00 Обзорная экскурсия по Магадану, в частности, с посещением бухты Нагаева, памятника мамонту, Маски Скорби на сопке Крутая, музея истории, рыбного рынка.
Вечером совместный ужин в гриль-баре Torro / «Крокодил».
Питание за свой счет.
Вылет из Магадана
Трансфер групповой в аэропорт «Сокол», 50 км от Магадана.
Вылет из Магадана.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах по маршруту.
Проживание в Якутске и Магадане не включено в стоимость (можно заказать дополнительно).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Вид тура
|Размер группы
|Стоимость
|Групповой
|3–10 человек, в составе группы по указанным датам (рассадка по 3–4 человека в авто)
|290 000
|Индивидуальный
|2 человека (на 1 авто)
|375 000
|1 человек (на 1 авто)
|700 000
Тарифы действительны до сентября 2024 года — до момента корректировки цен с учетом прогнозируемой на зиму инфляции. Возможен внеплановый пересмотр цен.
Варианты проживания
Гостиница квартирного типа в Хандыге
Размещение в частной гостинице квартирного типа — двухместное размещение, общая кухня, общие душевая и туалетные комнаты, без завтрака.
Гостевой дом в Оймяконе
Размещение в гостевом доме в Оймяконе — двух-трехместное размещение, общая кухня, умывальник, без душа, туалет на улице.
Альтернатива — гостевой дом в Томторе с туалетом и умывальником внутри.
Гостиница в Усть-Нере
Двухместный номер с двухместным размещением в гостинице советского образца с ванной и туалетом в номере.
Гостиница в Сусумане
Двухместные номера DBL в гостинице золотодобывающей компании с душем и туалетом в номере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы и передвижения по программе: групповой трансфер из аэропорта в первый день тураавто на время экскурсий в дни 1, 2автотранспорт для проезда по маршруту Якутск - Оймякон - Магадан (по программе) групповой трансфер в аэропорт «Сокол» в последний день тура
- Групповой трансфер из аэропорта в первый день тура
- Авто на время экскурсий в дни 1, 2
- Автотранспорт для проезда по маршруту Якутск - Оймякон - Магадан (по программе)
- Групповой трансфер в аэропорт «Сокол» в последний день тура
- Проживание в Хандыге, Оймяконе, Усть-Нере и Сусумане
- Питание: день 2: обед (либо в ресторане турбазы, либо на вынос от ресторана) день 5: ужиндень 6: завтрак, обед, ужиндень 7: ужин
- День 2: обед (либо в ресторане турбазы, либо на вынос от ресторана)
- День 5: ужин
- День 6: завтрак, обед, ужин
- День 7: ужин
- Активности, указанные в программе
- Услуги гида во время экскурсий по Якутску (день 1) и Магадану (день 10)
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Якутск и из Магадана
- Проживание в Якутске (дни 1, 2) и Магадане (дни 9, 10)
- Питание в придорожных кафе по маршруту и местах проживания в Хандыге, Усть-Нере, Сусумане
- Другие услуги вне рамок тура, до начала тура и после окончания тура
- Страховка
- Аренда теплой одежды (по запросу аренда полного комплекта, а именно шапки, шарфа, штанов, рукавиц, теплой куртки, валенок)
- Чаевые
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Несколько советов насчет одежды.
Здесь необходимо придерживаться правила «чем больше слоев — тем лучше», при этом вся одежда должна лежать на теле свободно, не впритык. Между слоями должна быть прослойка воздуха.
В самые лютые морозы при долгом нахождении на улице у нас обычно одеваются так:
- Голова — меховая шапка или любая другая теплая толстая (на которую можно надеть капюшон), плотный или вязаный шарф (обматываем его вокруг шеи, при этом стараемся, чтобы были закрыты нос и рот). Иностранцы обычно надевают балаклавы, но они обычно тонкие и не держат тепло.
- Верх — тонкая футболка, рубашка, тонкий свитер/кофта, просторный толстый вязаный свитер, пуховая куртка.
- Низ — тонкие подштанники, спортивные тренировочные штаны из плотного материала (по идее, этот слой можно заменить хорошим плотным теплым термобельем), относительно толстые зимние штаны.
- Обувь — тонкие носки, теплые просторные носки и зимняя обувь (валенки/унты/обувь из меха животного или современные экспедиционные зимние сапоги; важно помнить, что размер обуви должен быть на один-два размера больше фактического, для того чтобы был воздух между носками и обувью; больше воздуха — больше тепла).
В самом городе лучше не надевать всю перечисленную одежду, так как большую часть времени будете находиться в помещениях и в машине. Словом, по ситуации. В зданиях очень жарко. Во время проездом на маршруте обычно сидят без пуховика и даже снимают свитера.
Что взять с собой:
- термоноски, не менее 2 пар;
- шерстяные носки;
- термобелье;
- нижнее белье из флиса;
- флисовый джемпер/кофта типа Polartec (желательно с высоким воротником);
- куртка (пуховая/PrimaLoft/ClimaShield);
- теплые штаны (пуховые/PrimaLoft/ClimaShield);
- обувь теплая на один-два размера больше фактического (валенки, унты классические, унты пилотки, типа Baffin);
- шарф;
- балаклава;
- теплая шапка (если куртка с капюшоном, то толстой вязаной шапки достаточно);
- налобный фанарик;
- рукавицы шерстяные/PrimaLoft/ClimaShield;
- тонкие флисовые перчатки;
- средства личной гигиены;
- медикаменты;
- тапочки для мест ночевок (желательно теплые);
- один большой рюкзак. Большой чемодан или твердый чемодан не практичен;
- Один маленький рюкзак;
- много резервных батарей для фото/видеокамер (на морозе батареи быстро садятся);
- наушники;
- powerbank для подзарядки гаджетов (в машинах все USB разъемы могут быть заняты).
Внимание!
Для поездки по маршруту Якутск — Магадан дополнительно взять непромокаемую теплую обувь для Магадана.
Для поездки в марте ориентироваться на температурный режим -20°С… -45°С.
На каком транспорте осуществляются передвижения по маршруту?
Мы используем следующие типы автомобилей, готовых к зимним автоэкспедициям:
- внедорожники Toyota Land Cruiser 105 / Toyota Land Cruiser Prado на 1–3 места;
- внедорожный микроавтобус Mitsubishi Delica на 4 места;
- комфортный микроавтобус Toyota Hiace на 5 мест.
Все авто подготовлены к экспедиционным условиям использования и при экстремально низких температурах, салоны оборудованы дополнительными печками.
Какая погода в туре?
Оймякон считается одним из самых холодных населенных мест в мире. По расчетам академика Обручева, шкала градусника могла теоретически опуститься до отметки -71,2°C.
Погода: днем от -25°C до -45°C, ночью до -65°C; в Якутске густые туманы при сильном морозе, по маршруту преимущественно ясно, без ветра; в долине Оймякона — ясно, без ветра, с небольшими низкими морозными облаками.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.