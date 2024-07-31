Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе

Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан
Автопутешествие из Якутска в Магадан через лагеря системы ГУЛАГ с посещением Ленских столбов и Полюса холода.

Мы посетим Музей мамонта, прокатимся на собачьих упряжках, побываем на вечере якутской культуры, познакомимся с Хранителем Холода, и насладимся захватывающими дух панорамами.
5
3 отзыва
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Якутску. Катание на собачьих упряжках. Царство вечной мерзлоты

Встреча в аэропорту Якутска с табличкой. Трансфер до гостиницы.

10:45 Отъезд от гостиницы на экскурсию.

Посещение Музея мамонта Северо-Восточного Федерального Университета и этноцентр «Усадьба Атласовых».

±14:00 Время для обеда и знакомства в ресторане комплекса «Чочур Муран» (оплата на месте по меню).

Катание на собачьих упряжках с якутскими лайками.

Посещение ледового туннельного комплекса «Царство вечной мерзлоты».

18:00 Трансфер до гостиницы. Отдых.

Экскурсия по Якутску. Катание на собачьих упряжках. Царство вечной мерзлотыЭкскурсия по Якутску. Катание на собачьих упряжках. Царство вечной мерзлотыЭкскурсия по Якутску. Катание на собачьих упряжках. Царство вечной мерзлотыЭкскурсия по Якутску. Катание на собачьих упряжках. Царство вечной мерзлоты
2 день

Ленские столбы

08:00 Сбор участников по месту проживания.

На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки напитков и снеков в дорогу.

08:30 Проезд до села Батамай, ±200 км.

±12:30 Пересечение реки Лена на снегоходе с пассажирскими санями, 15 минут, или пешком, 30 минут. Способ зависит от состояния торосов и наличия/отсутствия наледей.

13:00 Свободное время на территории парка Ленские столбы.

Подъем на смотровую площадку (возможен, если тропа в 2 км очищена от снега и безопасна).

±15:30 Возвращение в Батамай.

16:00 Обед.

17:00 Посадка в авто. Обратный проезд до Якутска.

±21:00 Возвращение в гостиницу.

Ленские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбы
3 день

Якутск - Хандыга. Ледовые переправы и историко-архитектурный музей в селе Черкех

Проезд на авто от Якутска до Хандыги, 432 км, 8–10 часов в пути.

С пересечением рек Лена и Алдан по ледовым переправам.

Остановки на маршруте у придорожных кафе (питание за свой счет).

Посещение историко-архитектурного музея в селе Черкех.

±19:00 Прибытие в Хандыгу вечером.

Размещение в частной гостинице квартирного типа (двухместное размещение).

Питание в кафе за свой счет.

Якутск - Хандыга. Ледовые переправы и историко-архитектурный музей в селе ЧеркехЯкутск - Хандыга. Ледовые переправы и историко-архитектурный музей в селе ЧеркехЯкутск - Хандыга. Ледовые переправы и историко-архитектурный музей в селе ЧеркехЯкутск - Хандыга. Ледовые переправы и историко-архитектурный музей в селе Черкех
4 день

Поездка из Хандыги к лагерям системы ГУЛАГ

Однодневный выезд к лагерям системы ГУЛАГ.

Остановки в Теплом ключе для посещения Музея истории ГУЛАГов.

Осмотр лагерей на Тополинской трассе.

Размещение в частной гостинице квартирного типа (двухместное размещение) в Хандыге.

Питание в кафе за свой счет.

Поездка из Хандыги к лагерям системы ГУЛАГПоездка из Хандыги к лагерям системы ГУЛАГ
5 день

Хандыга - Оймякон. Путевая фотосессия

Проезд на авто от Хандыги до Оймякона, 514 км.

±08:00 Отъезд от гостиницы.

Остановка у кафе в п. Теплый ключ (питание за свой счет).

Остановки на фотосессию на прижимах и других местах Верхоянского хребта.

Остановка у кафе «Куба» в Кюбюме (питание за свой счет).

Приезд в Оймякон к 20:00/22:00.

Ужин в семье (включено).

Двух-трехместное размещение в частном доме в Оймяконе.

Хандыга - Оймякон. Путевая фотосессияХандыга - Оймякон. Путевая фотосессия
6 день

Оймякон. Стела «Полюс холода». Подледная рыбалка. Вечер якутской культуры

Завтрак.

Посещение стелы «Полюс холода».

Фотосессия со сказочным персонажем Чысхааном, Хранителем Холода.

Осмотр деревни.

Посещение конебазы с якутскими лошадьми.

Обед.

Подледная рыбалка на реке Индигирка.

Ужин.

Вечер якутской культуры в центре «Арчы».

Вечерний чай в семье.

Проживание в частном доме с двух-трехместным размещением в Оймяконе.

Оймякон. Стела «Полюс холода». Подледная рыбалка. Вечер якутской культурыОймякон. Стела «Полюс холода». Подледная рыбалка. Вечер якутской культурыОймякон. Стела «Полюс холода». Подледная рыбалка. Вечер якутской культурыОймякон. Стела «Полюс холода». Подледная рыбалка. Вечер якутской культурыОймякон. Стела «Полюс холода». Подледная рыбалка. Вечер якутской культурыОймякон. Стела «Полюс холода». Подледная рыбалка. Вечер якутской культурыОймякон. Стела «Полюс холода». Подледная рыбалка. Вечер якутской культурыОймякон. Стела «Полюс холода». Подледная рыбалка. Вечер якутской культуры
7 день

Оймякон - Томтор - Усть-Нера. Конеферма, ледовый туннельный комплекс и база оленеводов

Проезд до Усть-Неры, 435 км.

Завтрак.

Выезд из Оймякона в 08:00.

В Томторе посещение ледового туннельного комплекса «Резиденция Чысхана», незамерзающей реки Куйдусун, других объектов.

За 20 км до Кюбюме — посещение зимней базы оленеводов.

18:00 Остановка у кафе «Куба» в Кюбюме.

Проезд через Брюгандинский и Уолчанский перевалы.

Приезд в Усть-Неру поздно вечером.

Ночевка в гостинице (двухместные номера с удобствами).

Питание в кафе за свой счет.

Оймякон - Томтор - Усть-Нера. Конеферма, ледовый туннельный комплекс и база оленеводовОймякон - Томтор - Усть-Нера. Конеферма, ледовый туннельный комплекс и база оленеводовОймякон - Томтор - Усть-Нера. Конеферма, ледовый туннельный комплекс и база оленеводовОймякон - Томтор - Усть-Нера. Конеферма, ледовый туннельный комплекс и база оленеводовОймякон - Томтор - Усть-Нера. Конеферма, ледовый туннельный комплекс и база оленеводов
8 день

Усть-Нера - Сусуман. Заброшенный посёлок Кадыкчан

Проезд на авто до п. Сусуман, 390 км, 9–10 часов.

С заездом в заброшенный поселок городского типа Кадыкчан.

Остановки у примечательных мест для фотосессий.

Время для завтрака в Усть-Нере и ужин в Сусумане. На маршруте кафе нет.

Питание за свой счет.

Усть-Нера - Сусуман. Заброшенный посёлок КадыкчанУсть-Нера - Сусуман. Заброшенный посёлок КадыкчанУсть-Нера - Сусуман. Заброшенный посёлок КадыкчанУсть-Нера - Сусуман. Заброшенный посёлок Кадыкчан
9 день

Сусуман - Магадан

Проезд на авто до Магадана, 625 км, 12–15 часов.

С заездами в п. Ягодное и п. Синегорье.

С остановками на мосту через реку Колыма, Бурхалинском перевале.

Остановки у кафе в Ларюковая, Палатке.

Приезд в Магадан поздно вечером.

Питание за свой счет.

Сусуман - МагаданСусуман - МагаданСусуман - Магадан
10 день

Mагадан и бухты Охотского моря

Свободное время до обеда.

14:00 Обзорная экскурсия по Магадану, в частности, с посещением бухты Нагаева, памятника мамонту, Маски Скорби на сопке Крутая, музея истории, рыбного рынка.

Вечером совместный ужин в гриль-баре Torro / «Крокодил».

Питание за свой счет.

Mагадан и бухты Охотского моряMагадан и бухты Охотского моря
11 день

Вылет из Магадана

Трансфер групповой в аэропорт «Сокол», 50 км от Магадана.

Вылет из Магадана.

Внимание! Фактический тайминг зависит от количества и продолжительности остановок на маршруте и от времени старта проездов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах по маршруту.

Проживание в Якутске и Магадане не включено в стоимость (можно заказать дополнительно).

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Вид тураРазмер группыСтоимость
Групповой3–10 человек, в составе группы по указанным датам (рассадка по 3–4 человека в авто)290 000
Индивидуальный2 человека (на 1 авто)375 000
1 человек (на 1 авто)700 000

Тарифы действительны до сентября 2024 года — до момента корректировки цен с учетом прогнозируемой на зиму инфляции. Возможен внеплановый пересмотр цен.

Варианты проживания

Гостиница квартирного типа в Хандыге

2 ночи

Размещение в частной гостинице квартирного типа — двухместное размещение, общая кухня, общие душевая и туалетные комнаты, без завтрака.

Гостевой дом в Оймяконе

2 ночи

Размещение в гостевом доме в Оймяконе — двух-трехместное размещение, общая кухня, умывальник, без душа, туалет на улице.

Альтернатива — гостевой дом в Томторе с туалетом и умывальником внутри.

Гостиница в Усть-Нере

1 ночь

Двухместный номер с двухместным размещением в гостинице советского образца с ванной и туалетом в номере.

Гостиница в Сусумане

1 ночь

Двухместные номера DBL в гостинице золотодобывающей компании с душем и туалетом в номере.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы и передвижения по программе: групповой трансфер из аэропорта в первый день тураавто на время экскурсий в дни 1, 2автотранспорт для проезда по маршруту Якутск - Оймякон - Магадан (по программе) групповой трансфер в аэропорт «Сокол» в последний день тура
  • Групповой трансфер из аэропорта в первый день тура
  • Авто на время экскурсий в дни 1, 2
  • Автотранспорт для проезда по маршруту Якутск - Оймякон - Магадан (по программе)
  • Групповой трансфер в аэропорт «Сокол» в последний день тура
  • Проживание в Хандыге, Оймяконе, Усть-Нере и Сусумане
  • Питание: день 2: обед (либо в ресторане турбазы, либо на вынос от ресторана) день 5: ужиндень 6: завтрак, обед, ужиндень 7: ужин
  • День 2: обед (либо в ресторане турбазы, либо на вынос от ресторана)
  • День 5: ужин
  • День 6: завтрак, обед, ужин
  • День 7: ужин
  • Активности, указанные в программе
  • Услуги гида во время экскурсий по Якутску (день 1) и Магадану (день 10)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Якутск и из Магадана
  • Проживание в Якутске (дни 1, 2) и Магадане (дни 9, 10)
  • Питание в придорожных кафе по маршруту и местах проживания в Хандыге, Усть-Нере, Сусумане
  • Другие услуги вне рамок тура, до начала тура и после окончания тура
  • Страховка
  • Аренда теплой одежды (по запросу аренда полного комплекта, а именно шапки, шарфа, штанов, рукавиц, теплой куртки, валенок)
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Г. Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Несколько советов насчет одежды.

Здесь необходимо придерживаться правила «чем больше слоев — тем лучше», при этом вся одежда должна лежать на теле свободно, не впритык. Между слоями должна быть прослойка воздуха.

В самые лютые морозы при долгом нахождении на улице у нас обычно одеваются так:

  • Голова — меховая шапка или любая другая теплая толстая (на которую можно надеть капюшон), плотный или вязаный шарф (обматываем его вокруг шеи, при этом стараемся, чтобы были закрыты нос и рот). Иностранцы обычно надевают балаклавы, но они обычно тонкие и не держат тепло.
  • Верх — тонкая футболка, рубашка, тонкий свитер/кофта, просторный толстый вязаный свитер, пуховая куртка.
  • Низ — тонкие подштанники, спортивные тренировочные штаны из плотного материала (по идее, этот слой можно заменить хорошим плотным теплым термобельем), относительно толстые зимние штаны.
  • Обувь — тонкие носки, теплые просторные носки и зимняя обувь (валенки/унты/обувь из меха животного или современные экспедиционные зимние сапоги; важно помнить, что размер обуви должен быть на один-два размера больше фактического, для того чтобы был воздух между носками и обувью; больше воздуха — больше тепла).

В самом городе лучше не надевать всю перечисленную одежду, так как большую часть времени будете находиться в помещениях и в машине. Словом, по ситуации. В зданиях очень жарко. Во время проездом на маршруте обычно сидят без пуховика и даже снимают свитера.

Что взять с собой:

  • термоноски, не менее 2 пар;
  • шерстяные носки;
  • термобелье;
  • нижнее белье из флиса;
  • флисовый джемпер/кофта типа Polartec (желательно с высоким воротником);
  • куртка (пуховая/PrimaLoft/ClimaShield);
  • теплые штаны (пуховые/PrimaLoft/ClimaShield);
  • обувь теплая на один-два размера больше фактического (валенки, унты классические, унты пилотки, типа Baffin);
  • шарф;
  • балаклава;
  • теплая шапка (если куртка с капюшоном, то толстой вязаной шапки достаточно);
  • налобный фанарик;
  • рукавицы шерстяные/PrimaLoft/ClimaShield;
  • тонкие флисовые перчатки;
  • средства личной гигиены;
  • медикаменты;
  • тапочки для мест ночевок (желательно теплые);
  • один большой рюкзак. Большой чемодан или твердый чемодан не практичен;
  • Один маленький рюкзак;
  • много резервных батарей для фото/видеокамер (на морозе батареи быстро садятся);
  • наушники;
  • powerbank для подзарядки гаджетов (в машинах все USB разъемы могут быть заняты).

Внимание!

Для поездки по маршруту Якутск — Магадан дополнительно взять непромокаемую теплую обувь для Магадана.

Для поездки в марте ориентироваться на температурный режим -20°С… -45°С.

На каком транспорте осуществляются передвижения по маршруту?

Мы используем следующие типы автомобилей, готовых к зимним автоэкспедициям:

  • внедорожники Toyota Land Cruiser 105 / Toyota Land Cruiser Prado на 1–3 места;
  • внедорожный микроавтобус Mitsubishi Delica на 4 места;
  • комфортный микроавтобус Toyota Hiace на 5 мест.

Все авто подготовлены к экспедиционным условиям использования и при экстремально низких температурах, салоны оборудованы дополнительными печками.

Какая погода в туре?

Оймякон считается одним из самых холодных населенных мест в мире. По расчетам академика Обручева, шкала градусника могла теоретически опуститься до отметки -71,2°C.

Погода: днем от -25°C до -45°C, ночью до -65°C; в Якутске густые туманы при сильном морозе, по маршруту преимущественно ясно, без ветра; в долине Оймякона — ясно, без ветра, с небольшими низкими морозными облаками.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
31 июл 2024
Отличный тур, профессиональный менеджмент от Большой Страны, изумительные сопровождающие! Корректируют тур по пожеланиям клиентов, очень внимательны! Спасибо Рустаму - лучший сопровождающий!
М
27 фев 2024
Спасибо организатору за красивый тур
Спасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый тур
Е
17 янв 2024
Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно,
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блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора.
В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.

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