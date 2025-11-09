1 день

Путь до Хандыги

Разница во времени с Москвой составляет 6 часов. Для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.

06:00 Встреча на площадке рядом с гостиницей «Азимут».

Знакомство, инструктаж и начало путешествия. Сегодня вас ожидает живописный путь, включающий две паромные переправы через величественные реки Лена и Алдан.

Спустя 100 км пути мы сделаем остановку на обед в придорожном кафе поселка Тенгюлю.

Тенгюлю расположен на аласе – уникальной форме рельефа, возникшей в результате термокарстовых процессов, когда оттаивание подземных льдов приводит к усадке грунта, суффозии и карстообразованию.

Характерной особенностью аласа является низина, часто занятая заболоченным озером, и окружающие её лугово-степные склоны.

На протяжении всего маршрута вы сможете любоваться многочисленными скульптурными композициями, посвященными героям якутского эпоса и народным сказкам.

Мы остановимся у монументальной скульптуры богатыря Нюргуна Боотура, одного из ключевых персонажей эпоса Олонхо.

Поселок Хандыга – административный центр Томпонского района, важный промышленный узел. Расположенный на берегу реки Алдан, Хандыга был отправной точкой для освоения территорий, входивших в систему «Дальстроя».

Поселок основан в 1938 году как опорная база строительства Колымской трассы, ведущей в Магадан.

В годы Второй мировой войны здесь функционировал аэродром, принимавший самолеты, поставляемые из США по ленд-лизу в рамках Аляскинско-Сибирской воздушной трассы для нужд Восточного фронта.

По прибытии в Хандыгу запланировано посещение местного краеведческого музея, экспозиция которого подробно освещает историю «Дальстроя» и его влияние на регион.

Размещение на ночь предусмотрено в гостевом доме поселка.

Протяженность автомаршрута сегодняшнего дня – 432 км.

