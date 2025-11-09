Автопутешествие по легендарной трассе «Колыма» — это не просто поездка, это погружение в сердце суровой
Программа тура по дням
Путь до Хандыги
Разница во времени с Москвой составляет 6 часов. Для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.
06:00 Встреча на площадке рядом с гостиницей «Азимут».
Знакомство, инструктаж и начало путешествия. Сегодня вас ожидает живописный путь, включающий две паромные переправы через величественные реки Лена и Алдан.
Спустя 100 км пути мы сделаем остановку на обед в придорожном кафе поселка Тенгюлю.
Тенгюлю расположен на аласе – уникальной форме рельефа, возникшей в результате термокарстовых процессов, когда оттаивание подземных льдов приводит к усадке грунта, суффозии и карстообразованию.
Характерной особенностью аласа является низина, часто занятая заболоченным озером, и окружающие её лугово-степные склоны.
На протяжении всего маршрута вы сможете любоваться многочисленными скульптурными композициями, посвященными героям якутского эпоса и народным сказкам.
Мы остановимся у монументальной скульптуры богатыря Нюргуна Боотура, одного из ключевых персонажей эпоса Олонхо.
Поселок Хандыга – административный центр Томпонского района, важный промышленный узел. Расположенный на берегу реки Алдан, Хандыга был отправной точкой для освоения территорий, входивших в систему «Дальстроя».
Поселок основан в 1938 году как опорная база строительства Колымской трассы, ведущей в Магадан.
В годы Второй мировой войны здесь функционировал аэродром, принимавший самолеты, поставляемые из США по ленд-лизу в рамках Аляскинско-Сибирской воздушной трассы для нужд Восточного фронта.
По прибытии в Хандыгу запланировано посещение местного краеведческого музея, экспозиция которого подробно освещает историю «Дальстроя» и его влияние на регион.
Размещение на ночь предусмотрено в гостевом доме поселка.
Протяженность автомаршрута сегодняшнего дня – 432 км.
Путь до Томтора
07:30 Подъем и завтрак в гостевом доме.
09:00 Выезд.
Сегодняшний маршрут начинается от поселка Хандыга.
Дорога, по которой мы поедем, была построена в 1940-50-х годах XX века узниками лагерей ГУЛАГа. В те годы вдоль трассы, каждые 20-30 километров, располагались исправительные лагеря.
Наш путь пролегает через живописные горные хребты: Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята. На этом участке нам предстоит преодолеть несколько горных перевалов: Томпорунский, Черный Прижим и Алдано-Индигирский.
В пути мы будем делать остановки в местах, которые поражают своей красотой и имеют историческое значение: у Томпорукского перевала, у Шаман Ручья, на Черном Прижиме, в районе Заячьей петли и на границе Оймяконского улуса.
Обед запланирован в придорожном кафе «Одо».
От района автозаправки «Куба» начинается ответвление дороги на Оймякон. Расстояние отсюда до села Томтор составляет 156 километров.
Прибытие в Томтор.
По прибытии в село Томтор мы разместимся в гостевом доме, где также будет организовано питание.
В гостевом доме имеются все удобства внутри помещений, а также доступна баня.
Протяженность автомаршрута – 481 км. Планируемое время в пути – 10-12 часов.
Томтор. Оймякон
07:00 Подъем, завтрак.
09:00 Прибытие в село Томтор.
Программа в Томторе: посещение краеведческого музея, где представлена богатая экспозиция, посвященная истории ГУЛАГа.
Посещение подземной резиденции Чысхана – Повелителя Холода.
11:00 Выезд в поселок Оймякон (40 км, время в пути – около 1 часа).
В Оймяконе расположен метеопункт. Благодаря своему расположению в низине, Оймякон отличается более низкими температурами, чем Томтор, так как здесь концентрируется холодный воздух.
12:00 Летняя программа в Оймяконе «В гостях у Чысхана»: встреча с Чысханом у стелы Холода.
Получение сертификата о посещении Полюса Холода, фотосессия.
Обряд благословения «Алгыс».
Этноконцерт-приветствие.
Обед с дегустацией блюд северной кухни.
Посещение фотогалереи «Красоты Оймякона».
Экскурсия по реке Индигирка на моторных лодках с возможностью восхождения (по желанию) на одну из вершин Семи Горных Ликов (продолжительность – 3 часа).
Возвращение в Томтор.
Ужин в гостевом доме, отдых.
Протяженность автомаршрута – 80 км.
Переезд до поселка Усть-Нера
Сегодня мы снова отправляемся по федеральной автодороге «Колыма».
Обед запланирован в придорожном кафе «Куба».
Нас ждут горные перевалы: Брюнгядинский и Ольчанский. Последний, к слову, является самым высоким на участках трассы, пролегающей между бассейнами рек Индигирка и Колыма.
На перевалах предусмотрены остановки для фотосъемки.
После спуска с перевала мы пересечем реку Индигирка по мосту.
Через 2 км за мостом находится поселок Усть-Нера. Усть-Нера — настоящая «золотая» столица северо-восточной Якутии.
Здесь мы остановимся на ночлег в местной гостинице и поужинаем в одном из кафе поселка.
Протяженность сегодняшнего маршрута — 393 км.
Переезд до поселка Сусуман
08:00 Завтрак в кафе.
Сегодня наш путь пролегает вдоль реки Нера, известной активной золотодобычей.
Через 85 км, у моста через реку Бурустах, мы увидим ответвление дороги – это зимник, ведущий на Чукотку. Здесь отличная возможность для фото.
Далее, через 93 км, пересечем границу Якутии и Магаданской области. Здесь находится метеостанция Делянкир, где зафиксированы рекордно низкие температуры Якутии.
Нас ждут горные перевалы: Колымо-Индигирский и Архагалинский.
Обед запланирован на Колымо-Индигирском перевале.
В 175 км от границы нас встретит заброшенный поселок городского типа Кадыкчан – знаменитый «Город-призрак».
Поселок был законсервирован в 2001 году и окончательно покинут в 2010.
Дорога на Кадыкчан не обслуживается, и после дождей здесь образуются глубокие ямы. Поэтому возможен пеший переход к поселку (около 1 км).
Ночь проведем в гостинице «Сусуман Золото» в Сусумане.
Ужин – в местном кафе.
Протяженность сегодняшнего маршрута – 391 км.
Переезд до Магадана
Сегодня нас ждет насыщенный день и долгий путь.
07:30 Сбор около автобуса.
Выезд в кафе.
Начало нашего маршрута пройдет через живописный перевал Бурхалинский.
В 106 километрах от Сусумана расположен поселок Ягодный. Здесь мы посетим музей, созданный местным краеведом Иваном Паникаровым.
Экспозиция музея представляет собой обширный материал, посвященный истории ГУЛАГа.
Далее наш путь пролегает вдоль реки Дебин.
Через 74 километра мы пересечем одну из крупнейших рек на маршруте – Колыму.
Обед в придорожном кафе «Ларюковая».
После обеда дорога вновь уведет нас в горы.
Нас ждут перевалы: Гербинский, Дедушкина Лысина, Черноозерский, Яблоневый и Карамкенский. Преодолев их, мы войдем в бассейн Охотского моря.
Ужин в кафе поселка Палатка.
Палатка – поселок, который выделяется среди других своим уникальным убранством улиц. Жители создали здесь множество красивых уголков.
От Палатки до Магадана – 82 километра.
В Магадане размещение в гостинице «Магадан».
Протяженность автомаршрута сегодняшнего дня – 626 км.
Экскурсионный день в Магадане
08:00 Завтрак в гостинице.
Сегодня команда, которая была с вами с Якутска, прощается с вами, и руководство группой переходит к нашим магаданским партнерам. Такой формат позволит вам получить более глубокое погружение в историю и особенности города.
Программа дня:
- Мемориал «Маска скорби»: Посещение мемориала, посвященного памяти жертв политических репрессий, с профессиональным экскурсоводом.
- Краеведческий музей: Осмотр экспозиций «История ГУЛАГ» и «Люди земли и моря».
- Набережная Ногайской бухты: Прогулка по набережной с экскурсоводом.
13:00 Обед в кафе «Маяк».
После обеда свободное время для самостоятельного изучения города или отдыха.
Завершение программы
11:00 Трансфер в аэропорт.
Аэропорт находится в 52-х км от центра города.
Если у вас другие часы полета, то мы возместим ваши затраты на такси до аэропорта.
В другие дни трансфер до аэропорта не осуществляется и затраты на такси не возмещаются.
Проживание
Для акклиматизации рекомендуем приехать в Якутск за день до начала тура.
Тур предусматривает размещение:
- гостевой дом в селе Томтор;
- гостевой дом в посёлке Хандыга;
- гостиницы «Солнечная» в п. Усть Нера, «Сусуман Золото» в п. Сусуман, «Магадан» в г. Магадан.
Стоимость тура на 1 человека – 243 000 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом в Хадыге
Гостевой дом квартирного типа. Есть все, что есть в благоустроенных квартирах.
Гостевой дом в Томторе
Размещение в гостевом доме.
Здесь имеются все удобства внутри помещений, а также доступна баня.
Гостиница «Солнечная»
Гостиница расположена в п. Усть-Нера.
Гостиница больше похожая на хостел, но без ярусных кроватей.
Размещение по 2–3 человека.
Гостиница «Сусуман Золото»
Гостиница «Сусуман Золото» находится в п. Сусуман (Магаданская область).
Адрес: ул. Билибина, 1.
В отеле есть следующие номера:
- Одноместный номер стандарт (одна односпальная кровать);
- Номер люкс (одна двуспальная кровать);
- Номер стандарт с 2 односпальными кроватями (две односпальные кровати);
- Номер стандарт улучшенный с 2 односпальными кроватями (две односпальные кровати).
Гостиница «Магадан»
Отель «Магадан» расположен в одноимённом городе. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.
Уютные номера выполнены в классическом стиле, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город.
Для питания гостей в номерах имеется мини-холодильник. Каждое утро в ресторане сервируется завтрак «шведский стол». Доступна доставка еды и напитков специализированными службами. В непосредственной близости имеются продуктовые магазины, рестораны и кафе.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортировка на микроавтобусе «Тойота-Хайс» по маршруту Якутск-Хандыга-Усть-Нера-Сусуман-Магадан
- Проживание и питание в гостевых домах поселков Хандыга и Томтор, в гостинице «Магадан» завтрак
- Проживание в гостиницах "Солнечная" п. Усть-Нера, "Сусуман Золото" п. Сусуман, "Магадан" г. Магадан
- Питание, указанное в программе тура (4 завтрака, 2 обеда, 3 ужина)
- Услуги инструктора-проводника
- Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Регистрация группы в Службе Спасения Республики Саха (Якутия)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Якутска и из г. Магадана
- Питание в кафе поселков Усть-Нера, Сусуман, Палатка и города Магадан
- Всё, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- солнцезащитные очки;
- лагерная обувь;
- головной убор;
- дождевик;
- ветровка/штормовка;
- флисовая кофта/теплая кофта;
- термобелье;
- кружка, ложка, миска;
- термос (по желанию);
- комаринка рефтамид/гардекс;
- средство от укусов комаров;
- индивидуальная аптечка;
- Powerbank/солнечная панель.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть рекомендации по прибытию в Якутск?
Разница во времени с Москвой составляет 6 часов. Для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура не входит страхование от несчастного случая.
В стоимость тура входит страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск.
Чем известен Томтор?
Томтор известен своими экстремальными температурами.
В 1926 году здесь проводил свои исследования известный геолог С. В. Обручев. Его наблюдения показали, что средняя температура воздуха в зимние месяцы в Томторе была на 3,4 градуса ниже, чем в Верхоянске.
На основании этих данных Обручев предположил, что в 1885 году, когда в Верхоянске была зафиксирована рекордная температура -67,8°C, в Томторе она могла опускаться до -71,2°C.
С 1929 года в селе начала функционировать первая районная метеостанция.
6 февраля 1933 года она зафиксировала температуру -67,7°C.
Позднее станция была перенесена на 2 километра юго-западнее.
Значительную роль в развитии села сыграло строительство трассы Магадан — Хандыга. Как следствие, был построен аэропорт, ставший первым в Якутии и обслуживавший самолеты, перегоняемые из США в Красноярск.
Какая история у посёлка Палатка?
Палатка была основана в 1932 году в связи со строительством Колымской трассы. Свое название поселок получил от реки Палатки, на берегу которой он расположен. На языках юкагиров и эвенов название реки означает «Каменистая» («Паля-аткан»).
Во времена Дальстроя в Палатке функционировали три лагерных пункта, включая один женский.
Во время Второй мировой войны Палатка стала одним из крупнейших автотранспортных центров Дальнего Востока СССР.
Здесь, в частности, проводилось переоборудование карбюраторных автомобилей на газогенераторы, работающие на дровах.
В 1950-х годах Палатка служила конечной станцией узкоколейной железной дороги Магадан – Палатка (разобрана в конце 1950-х).
Статус поселка городского типа был присвоен в 1953 году.
В эпоху «застоя» Палатка была «спальным» поселком для старателей-золотодобытчиков и шахтеров Карамкенского горно-обогатительного комбината.
В 2019 году поселок попал в Книгу рекордов России как населенный пункт с наибольшим количеством фонтанов на душу населения: четыре фонтана при населении около 3200 человек (один фонтан на 800 жителей).
Какая длина маршрута?
Длина маршрута – 1987 км.