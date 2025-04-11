Приглашаем вас познакомиться с Чеченской Республикой! Вы побываете во всех знаковых местах Грозного, осмотрите хай-тек мечеть «Сердце матери» в городе Аргун и мечеть «Гордость мусульман» в Шали. По пути мы расскажем о чеченских традициях, истории, культуре и быте.
Описание экскурсии
Экскурсия по Грозному. Вы увидите мечеть «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела и Цветочный парк, открытый в подарок всем женщинам Чечни. А также подниметесь на смотровую площадку одного из небоскрёбов в современном квартале «Грозный-Сити».
Мечеть «Сердце матери» в Аргуне. Это первая мечеть в России, построенная в стиле хай-тек. Вы узнаете, кому она посвящена.
Мечеть «Гордость мусульман» в Шали. Вы полюбуетесь крупнейшей мечетью Европы с великолепными куполами и мозаиками.
Организационные детали
- Транспорт и входные билеты включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе башни Согласия
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зулейха — ваша команда гидов в Магасе
Провели экскурсии для 22 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники, зовут меня Зулейха. Я родилась и выросла Дербенте, самом южном городе России. Я гид, сотрудник музея-заповедника «Нарын-Кала». Работаю с командой профессионалов, знающих и любящих историю своего города. С нами вы проведёте время интересно и по-настоящему познавательно.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Магаса
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
Завтра в 11:00
8 апр в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
8 апр в 09:00
9 апр в 10:00
6670 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Мифы и тайны горной Ингушетии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Ингушетию за один день! Посетите древние башенные комплексы, старейший храм России и насладитесь обедом у подножия горы Цей-лоам
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы с 09.00 до 17.00
Сегодня в 16:00
8 апр в 09:00
11 000 ₽ за экскурсию