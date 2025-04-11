Приглашаем вас познакомиться с Чеченской Республикой! Вы побываете во всех знаковых местах Грозного, осмотрите хай-тек мечеть «Сердце матери» в городе Аргун и мечеть «Гордость мусульман» в Шали. По пути мы расскажем о чеченских традициях, истории, культуре и быте.

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Описание экскурсии

Экскурсия по Грозному. Вы увидите мечеть «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела и Цветочный парк, открытый в подарок всем женщинам Чечни. А также подниметесь на смотровую площадку одного из небоскрёбов в современном квартале «Грозный-Сити».

Мечеть «Сердце матери» в Аргуне. Это первая мечеть в России, построенная в стиле хай-тек. Вы узнаете, кому она посвящена.

Мечеть «Гордость мусульман» в Шали. Вы полюбуетесь крупнейшей мечетью Европы с великолепными куполами и мозаиками.

Организационные детали