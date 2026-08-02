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по наслышке и в связи с этим не ожидали ни чего сверхъестественного. Но то, что мы услышали, то что мы увидели поразило нас! По пути встречались отзывчивые, добрые люди. Этот край был закрыт и не изведан для нас, но с помощью данной экскурсии, мы смогли открыть перед собой новые горизонты.