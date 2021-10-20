Все экскурсии в Магасе
Доступно 4 экскурсии 🚌 в Магасе на 2021 год, 62 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 600₽
за 1-4 чел.
По Горной Ингушетии - стране башен и легенд
В ходе экскурсии гости узнают историю строительства башен, их предназначение, о судьбе людей, строивших...
по запросу
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 800₽
за 1-4 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 300₽
за 1-4 чел.
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 000₽
за 1-4 чел.
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
Последние отзывы «Экскурсии Магаса»
- ИИрина20 октября 2021Отличная экскурсия - нам показали рассказали как интересна культура и традиции этого края. Подойдем тем, кто интересуется новыми местами и культурой, историей, традициями. Узнали как проходит свадьба и жизнь семей в современной Ингушетии. Попробовали местную кухню. Батыр отличный рассказчик, создавал и поддерживал разговоры на любую тему. Ну и ходить много не нужно, т. к. вся экскурсия проходит на машине) для кого-то это бывает важно.
- ААлексей13 октября 2021Большое спасибо Мураду, Рамазану и Магомеду за 3 прекрасных экскурсионных дня!
- ННаталья7 октября 2021Благодаря Батыру наше путешествие получилось интересным и запоминающимся😍 Настоящий знаток своего дела! Доброжелательный, уравновешенный, пунктуальный и внимательный. Интереснейший повествователь! Прекрасно владеет историческими сведениями о местах и особенностях региона, о людях и объектах, расположенных на маршруте. Спасибо за подаренные эмоции и ощущения🤗
- ННаталья22 сентября 2021С утра пошёл дождь. Думала что экскурсия под угрозой срыва. Но Ингушетия нас встретила хоть и строго но величаво. Спасибо!
- ААнна30 июля 2021Спасибо Мураду, нам очень понравилось! Целый день погружение!
- ССвешникова24 июля 2021Доброго времени суток всем, кто хочет познакомиться с Магасом и Ингушетией рекомендуем Батыра. На нас он произвёл впечатление эрудированного, неравнодушного и очень интересного гида. Он доступно и понятно описал нам жизнь, традиции, важные событиях в истории ингушского народа. Он ответил на все наши вопросы, рассказал о национальной кухне, показал важнейшие памятники, посоветовал интересные маршруты для самостоятельных путешествий. Мы остальсь очень довольны этой экскурсией.
- ВВера30 мая 2021Экскурсия была проведена прекрасно. Несмотря на плохую погоду у нас остались прекрасные впечатления! Мы очень снова надеемся приехать в Ингушетию. Мурад, огромное спасибо!
- ААлександр14 октября 2020Очень интересная экскурсия. Не основная в Ингушетии (т. к. почти все знаковые места региона сосредоточены не в Магасе и Назрани, а в горном Джейрахском районе), однако дает хорошее представление об истории, быте и традициях местного народа. Магас – очень красивый и ухоженный современный город, имеющий в своем центре 100-метровую по высоте смотровую площадку со стеклянным полом и замечательными видами. Назрань – более исторический город, сочетающий в себе места, связанные с основанием региона, а также места боевой славы, памяти и скорби. О каждом из посещаемых мест интересно и профессионально рассказывает гид Батыр, параллельно знакомя с традициями и обычаями местного народа, а также со всеми значимыми светлыми и печальными моментами его истории. В конце экскурсии был вкусный обед в местном этно-кафе, где можно попробовать все основные блюда вайнахской кухни, приготовленные весьма неплохо. В целом, данную экскурсию всем очень рекомендую (как дополнение к посещению горной Ингушетии). И длится она на самом деле несколько дольше, чем заявленные 4 часа, что в моем случае было только плюсом.
- ББогдан18 ноября 2019Экскурсия с Батыром получилась отличная! Гид встретил нас на авто в аэропорту Магас. Далее поехали в Назрань, пообедали в отличном этно-кафе, посмотрели парк, посетили мемориал. Всё это с подробным, интересным рассказом. Затем поехали в Магас, отличная экскурсия на закате с подъёмом на вершину Башни Согласия. Почти 6 часов отличного времени, с образованным и интеллигентным Батыром, всем рекомендую!