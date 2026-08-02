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Экскурсии в Магасе

Найдено 8 экскурсий в Магасе, цены от 8451 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Средневековая Ингушетия
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековая Ингушетия
Индивидуальная экскурсия по башням и храмам Ингушетии. Узнайте историю края, традиции и обычаи, посетите уникальные архитектурные памятники
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
На машине
8 часов
81 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
Завтра в 08:00
10 авг в 09:00
от 14 510 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Ингушетии! Узнайте историю ингушей, осмотрите старинные башни и храмы, насладитесь видами с Цей-Лоамского перевала
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
На машине
4 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Индивидуальная экскурсия по Магасу и Назрани, где вы узнаете об истории, культуре и традициях Ингушетии, посетите уникальные достопримечательности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 8451 ₽ за всё до 3 чел.
Из Магаса - в возрожденный Грозный
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
Начало: По договоренности
Расписание: по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
Начало: По договорённости
Расписание: Пн-вс с 07:00-22:00
12 000 ₽ за всё до 20 чел.
Влюбиться в Грозный за один день
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Грозный за один день
Начало: Магас, по запросу
18 990 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Путешествие в Горную Ингушетию
Впервые в Ингушетии. Очень рады, что в двух путешествиях по этой республике нас сопровождал гид Батыр. Впечатляющие картины природы, переплетающиеся
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с рассказами об истории края, сделали путешествие незабываемым. Огромное спасибо Батыру за эти два дня, что позволили познакомиться не только с удивительной природой, но и с замечательными людьми.

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Ольга
Средневековая Ингушетия
Замечательная экскурсия, потрясающие виды!!! Гид Васхан очень грамотный, интересный рассказчик! Рекомендую всем!
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Ю
Средневековая Ингушетия
Большое спасибо Абдуллаху за наше комфортное и насыщенное знакомство с прекрасной Ингушетией! Это было невероятно красиво и интересно! хочется вернуться ♥️
Большое спасибо Абдуллаху за наше комфортное и насыщенное знакомство с прекрасной Ингушетией! Это было невероятно красиво
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Елена
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.+1
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
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Наталия
Путешествие в Горную Ингушетию
Прекрасная, очень информативная и красивая поездка. Интересно было погрузиться в новую для себя историю народа, познакомиться с его удивительной архитектурой, которая так гармонично вписывается в окружающий пейзаж
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А
Путешествие в Горную Ингушетию
Огромная благодарность,экскурсия в горную Ингушетию была превосходной,красивые,завораживающие виды гор,на их фоне башенные комплексы со своей историей, много полезной,интересной и исторической информации,я осталась в восторге, 👍👍👍
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В
Путешествие в Горную Ингушетию
Остались под большим впечатлением от Ингушетии и в основном благодаря гиду Батыру.
На всем протяжении маршрута нас сопровождали необыкновенные пейзажи горной
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Ингушетии и невероятная история Республики.
Большое спасибо Батыру за то, что позволил нам узнать многое об Ингушетии, ее истории, традициях и обычаях. Однозначно рекомендую предложение!

Остались под большим впечатлением от Ингушетии и в основном благодаря гиду Батыру.
Остались под большим впечатлением от Ингушетии и в основном благодаря гиду Батыру.
Остались под большим впечатлением от Ингушетии и в основном благодаря гиду Батыру.
Остались под большим впечатлением от Ингушетии и в основном благодаря гиду Батыру.+3
Остались под большим впечатлением от Ингушетии и в основном благодаря гиду Батыру.
Остались под большим впечатлением от Ингушетии и в основном благодаря гиду Батыру.
Остались под большим впечатлением от Ингушетии и в основном благодаря гиду Батыру.
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В
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
Однозначная рекомендация отправиться в Грозный, особенно в сопровождении Ибрагима, который отлично знает историю родных мест, аккуратно вел автомобиль и с пониманием относился ко всем запросам.
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!+2
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
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Е
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Добрый день. Хочу выразить огромную благодарность гиду Мавли. Экскурсия была потрясающая!
Мы сами с Дагестана и что такое горы знаем не
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по наслышке и в связи с этим не ожидали ни чего сверхъестественного. Но то, что мы услышали, то что мы увидели поразило нас! По пути встречались отзывчивые, добрые люди. Этот край был закрыт и не изведан для нас, но с помощью данной экскурсии, мы смогли открыть перед собой новые горизонты.

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А
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Отличная была поездка, Ибрагим - прекрасный рассказчик и знаток Ингушетии! Съездили по кругу Магас - Осетия - Джейрахское ущелье - Эгикал - Вовнушки - Ассинское ущелье - Магас, это немного больше чем по программе, точно как я хотел! Спасибо!
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Всего 162 отзыва в Магасе

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Ответы на вопросы от путешественников по Магасу

Самые популярные экскурсии в Магасе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Средневековая Ингушетия;
  2. Путешествие в Горную Ингушетию;
  3. Тайны и мифы средневековой Ингушетии;
  4. Магас и Назрань - две столицы Ингушетии;
  5. Из Магаса - в возрожденный Грозный.
Что посмотреть в Магасе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Джейрахское ущелье;
  2. Гора Цей-Лоам;
  3. Вовнушки;
  4. Храм Тхаба-Ерды.
Сколько стоит экскурсия по Магасу в августе 2026
Сейчас в Магасе можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 8451 до 18 990. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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