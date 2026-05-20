5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Магас и Назрань - две столицы Ингушетии

Индивидуальная экскурсия по Магасу и Назрани, где вы узнаете об истории, культуре и традициях Ингушетии, посетите уникальные достопримечательности
Экскурсия по Магасу и Назрани открывает двери в богатую историю и культуру Ингушетии.

Участники смогут узнать о символах столицы, посетить исторические места и познакомиться с местными традициями. Путешествие включает осмотр башни Согласия, Аланских ворот и других знаковых мест.

Это уникальная возможность почувствовать гостеприимство и атмосферу региона, узнать о его героях и значимых событиях
5
28 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура Магаса
  • 🏰 Исторические памятники Назрани
  • 🎨 Культура и традиции Ингушетии
  • 🥘 Дегустация национальной кухни
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🗺️ Панорамные виды с башни Согласия

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Магаса и Назрани - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но все же доступна для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии

Что можно увидеть

  • Аланские ворота
  • Башня Согласия
  • Назрановская крепость
  • Республиканский музей краеведения
  • Царский курган Аби-Гув
  • Мемориал Памяти и Славы

Описание экскурсии

Программа

  • Город Магас. На экскурсии в столице Ингушетии я расскажу о ее основании и о том, что было на месте молодого города в древние времена. Вы узнаете о символах Магаза, о его уникальном архитектурном стиле и активном развитии в наши дни.
  • Город Назрань. Вы познакомитесь с исторический центром и бывшей столицей Ингушетии. Я расскажу о жизни первых горцев-переселенцев в Назрановском урочище, об основании Назрани Карцхалом Мальгасовым, о Назрановской крепости и ее роли в средние века, в годы Кавказской войны и теперь. Вы узнаете о Назрани в советский период и во время Великой Отечественной войны, о репрессиях ингушского народа и о героях сражений. И, конечно, о современной жизни и укладе города.
  • Культура Ингушетии. Вы узнаете о традициях, религии и жизни местных жителей, услышите народные предания, узнаете особенности национальной кухни. Кроме того, вам будет интересно услышать о событиях 700-летней давности, связанных с последним земным путем Святого великого князя Михаила Тверского на Кавказе, когда он принял мученическую смерть у реки Адежь (ныне селение Ачалуки, Ингушетия) в ставке золотоордынского хана Узбека (осенью 1318г.).

Маршрут

Магас

  • Аланские ворота — въездная арка Магаса — символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории. На вершине располагается обзорная площадка для всех желающих увидеть город с высоты.
  • Башня Согласия — культурно-историческая достопримечательность, самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. На высоте 85 метров в башне расположена смотровая площадка из сверхстойкого стекла, с которой открывается прекрасная панорама города.

Назрань

  • Городской сквер имени Карцхала Мальсагова — основателя Назрани.
  • Республиканский музей краеведения им. Т. Х. Мальсагова, где представлены коллекции по истории и этнографии ингушского народа, коллекция оружия (старинные кремневые ружья, кинжалы, пояса, нагрудники), коллекция изобразительного искусства и нумизматики.
  • Царский курган Аби-Гув (III тыс. до н. э.) — памятник археологии, историческое место.
  • Назрановская крепость — памятник эпохи завоевания Кавказа.
  • Творческая мастерская «Шади», где вы познакомитесь с уникальной технологией промышленной выделки рыбьей кожи, вещи из которой представляют на показах модные дома Парижа и Милана. Здесь в перспективе решается важная экологическая задача — утилизация отходов рыбной промышленности, которые с каждым годом увеличиваются в мире.
  • Обед в одном из городских кафе — дегустация ингушской национальной кухни.
  • Мемориал Памяти и Славы — первый на территории Северного Кавказа музей, отражающий историю и трагедию всех репрессированных народов России.

В ходе этой экскурсии у вас сложится представление о республике, ее значимых городах и населении. Вы поймете, чем и кем гордится Ингушетия, какие памятники и традиции чтит. Рассмотрите ее как важную часть российской истории. И настолько проникнитесь красотой ее природы и добродушием жителей, что обязательно захотите рассказать об этих местах своим близким и еще не раз вернуться сюда вновь.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: обед и сувениры.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Батыр
Батыр — ваш гид в Магасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 633 туристов
Профессиональный гид-проводник, экскурсовод, член Ингушского отделения Русского географического общества. Автор альбома по средневековой Ингушетии. Образование высшее историческое, экономическое. До этого работал в журналистике и органах госвласти региона. Я доступно и
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ненавязчиво рассказываю о крае, его особенностях и достопримечательностях на основе фактов, анализа и личных наблюдений. Отлично знаю русский язык, литературу, всемирную историю, историю народов Кавказа и их взаимоотношений. На экскурсиях широко охватываю смежные области знаний. Экскурсии провожу по состоянию души. Рассказывать о родных местах, делиться с гостями их красотами — это как дышать, радоваться новому дню, любоваться закатом… Мой образ жизни. Задача максимум — как можно больше людей познакомить с достопримечательностями, гармонией и красотой горной Ингушетии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
2
1
Елена
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
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М
По приезду в Ингушетию решили сразу не ехать в горы, а сначала познакомиться с историей и традициями республики, поэтому выбор данной экскурсии был очевиден. И мы нисколько не пожалели, что
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начали именно с Магаса и Назрани, в последующем знакомстве с Ингушетией нам это очень помогло. Наш гид Батыр великолепный гид и рассказчик, человек, по настоящему любящий свою родину и увлеченный своим делом, прекрасно знающий и постоянно изучающий историю родного края, умеющий понятно и просто говорить о важных и сложных вещах, автор книг о родном крае, эрудированный, деликатный и интеллигентный человек. Благодаря Батыру Ингушетия открылась для нас с самых неизвестных сторон и подарила массу приятных впечатлений!

По приезду в Ингушетию решили сразу не ехать в горы, а сначала познакомиться с историей и
По приезду в Ингушетию решили сразу не ехать в горы, а сначала познакомиться с историей и
По приезду в Ингушетию решили сразу не ехать в горы, а сначала познакомиться с историей и
По приезду в Ингушетию решили сразу не ехать в горы, а сначала познакомиться с историей и
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Татьяна
Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо знает историю своего народа и может изложить это доступной и интересно! Мы узнали много интересных фактов и вообще узнали об Ингушетии и ее истории. Батыр очень профессиональный гид, аккуратный водитель, отличный собеседник и просто приятный человек. Спасибо большое ему за всё! Очень рекомендуем!
Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо
Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо
Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо
Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо
Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо
Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо
Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо
Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо+1
Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо
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Дарья
Батыр из тех кто прекрасно обладает прекрасными познаниями истории и красиво рассказывает. Если вам хочется именно углубиться в историю, то лучшего гида не найти
Батыр из тех кто прекрасно обладает прекрасными познаниями истории и красиво рассказывает. Если вам хочется именно
Батыр из тех кто прекрасно обладает прекрасными познаниями истории и красиво рассказывает. Если вам хочется именно
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О
Было интересно и информативно, а еще получила массу позитива. Много исторических фактов и в целом дал больше,чем планировали.
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Руслана
Самая лучшая экскурсия!
Самая лучшая экскурсия!
Самая лучшая экскурсия!
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