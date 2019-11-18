5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство

Batyr
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Batyr – ваш гид
Для многих россиян Ингушетия — белое пятно. Я бывал на туристических выставках в Москве и в беседах с некоторыми людьми понимал, насколько ограничены их представления о нашей республике. А ведь Ингушетия интересна многим. И историей своего основания с чистого листа, и красотой природы, и культурой коренного народа. Здесь тоже писалась история России, а местные герои прославили себя не в одном сражении. На экскурсии со мной вы увидите Ингушетию изнутри, пообщаетесь с простыми ингушами, прочувствуете атмосферу доброжелательности и искреннего кавказского гостеприимства. И поймете, что самый маленькая и самая молодая республика нашей страны богата удивительными местами и великодушными людьми, которые оставят в ваших сердцах только теплые и яркие эмоции.
От 3600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии

Программа

  • Город Магас. На экскурсии в столице Ингушетии я расскажу о ее основании и о том, что было на месте молодого города в древние времена. Вы узнаете о символах Магаза, о его уникальном архитектурном стиле и активном развитии в наши дни.
  • Город Назрань. Вы познакомитесь с исторический центром и бывшей столицей Ингушетии. Я расскажу о жизни первых горцев-переселенцев в Назрановском урочище, об основании Назрани Карцхалом Мальгасовым, о Назрановской крепости и ее роли в средние века, в годы Кавказской войны и теперь. Вы узнаете о Назрани в советский период и во время Великой Отечественной войны, о репрессиях ингушского народа и о героях сражений. И, конечно, о современной жизни и укладе города.
  • Культура Ингушетии. Вы узнаете о традициях, религии и жизни местных жителей, услышите народные предания, узнаете особенности национальной кухни. Кроме того, вам будет интересно услышать о событиях 700-летней давности, связанных с последним земным путем Святого великого князя Михаила Тверского на Кавказе, когда он принял мученическую смерть у реки Адежь (ныне селение Ачалуки, Ингушетия) в ставке золотоордынского хана Узбека (осенью 1318г.).

Маршрут

Магас

  • Аланские ворота — въездная арка Магаса — символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории. На вершине располагается обзорная площадка для всех желающих увидеть город с высоты.
  • Башня Согласия — культурно-историческая достопримечательность, самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. На высоте 85 метров в башне расположена смотровая площадка из сверхстойкого стекла, с которой открывается прекрасная панорама города.

Назрань

  • Городской сквер имени Карцхала Мальсагова — основателя Назрани.
  • Республиканский музей краеведения им. Т.Х. Мальсагова, где представлены коллекции по истории и этнографии ингушского народа, коллекция оружия (старинные кремневые ружья, кинжалы, пояса, нагрудники), коллекция изобразительного искусства и нумизматики.
  • Царский курган Аби-Гув (III тыс. до н. э.) — памятник археологии, историческое место.
  • Назрановская крепость — памятник эпохи завоевания Кавказа.
  • Творческая мастерская «Шади», где вы познакомитесь с уникальной технологией промышленной выделки рыбьей кожи, вещи из которой представляют на показах модные дома Парижа и Милана. Здесь в перспективе решается важная экологическая задача — утилизация отходов рыбной промышленности, которые с каждым годом увеличиваются в мире.
  • Обед в одном из городских кафе — дегустация ингушской национальной кухни.
  • Мемориал Памяти и Славы — первый на территории Северного Кавказа музей, отражающий историю и трагедию всех репрессированных народов России.

В ходе этой экскурсии у вас сложится представление о республике, ее значимых городах и населении. Вы поймете, чем и кем гордится Ингушетия, какие памятники и традиции чтит. Рассмотрите ее как важную часть российской истории. И настолько проникнитесь красотой ее природы и добродушием жителей, что обязательно захотите рассказать об этих местах своим близким и еще не раз вернуться сюда вновь.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: обед и сувениры.
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии
Магас и Назрань — две столицы Ингушетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Batyr
Batyr
Профессиональный гид-проводник, экскурсовод, член Ингушского отделения Русского географического общества. Автор альбома по средневековой Ингушетии. Образование высшее историческое, экономическое. До этого работал в журналистике и органах госвласти региона. Я доступно и ненавязчиво рассказываю о крае, его особенностях и достопримечательностях на основе фактов, анализа и личных наблюдений. Отлично знаю русский язык, литературу, всемирную историю, историю народов Кавказа и их взаимоотношений. На экскурсиях широко охватываю смежные области знаний. Экскурсии провожу по состоянию души. Рассказывать о родных местах, делиться с гостями их красотами — это как дышать, радоваться новому дню, любоваться закатом... Мой образ жизни. Задача максимум — как можно больше людей познакомить с достопримечательностями, гармонией и красотой горной Ингушетии.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 ноября 2019
Экскурсия с Батыром получилась отличная! Гид встретил нас на авто в аэропорту Магас. Далее поехали в Назрань, пообедали в отличном этно-кафе, посмотрели парк, посетили мемориал. Всё это с подробным, интересным рассказом. Затем поехали в Магас, отличная экскурсия на закате с подъёмом на вершину Башни Согласия. Почти 6 часов отличного времени, с образованным и интеллигентным Батыром, всем рекомендую!
11 марта 2019
Историческая интересная экскурсия с великолепным рассказчиком Батыром. Очень тронул рассказ и наполнение Мемориального комплекса жертвам репрессий. Это очень важно для подрастающего поколения. За время прохождения по мемориалу Батыру удалось окунуть нас как в глубины далеких исторических событий, так и затронуть в нас нотки Великой Отечественной войны . Очень важно, что многострадальный Ингушский народ знает и помнит свою историю, свои вехи и корни и пытается сохранить все это для будущих поколений. Немножко чего - то не хватило в Магасе. Наверно незавершенность комплекса. Надеемся , что по завершении работ на комплексе с башней на фоне современного города Магаса будет создан единый законченный образ. Всем рекомендую отличного высокопрофессионального гида Батыра! Обязательно вернёмся в Ваш гостеприимный край!
2 июля 2018
Отлично!
Мне понравилось.
9 мая 2017
Огромное спасибо Батыру за прекрасно организованный тур! Компетентность, коммуникабельность и мобильность, а также искренность и отзывчивость, умение передать гостям любовь к родной земле и её народу! довольны и благодарны!
7 мая 2016
Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Батыру за его интересный и содержательный рассказ о родном крае. Незнакомая Ингушетия открылась с привлекательной и яркой стороны. Надеемся еще посетить этот регион.

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Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
В этом путешествии вы посетите удивительный уголок Северного Кавказа — сказочную горную Ингушетию, пройдете по ее дорогам и тропам, ближе узнаете жизнь и быт ингушского народа, его историю и культуру. В пути вы ознакомитесь с историческими и архитектурными памятниками, воспетыми в легендах и преданиях, побываете в ущельях, запрятанных в глубине гор, с цветущих альпийских лугов и горных перевалов рассмотрите мощные Кавказские хребты с заснеженными вершинами во главе с красавцем Казбеком.

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