5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Магасу и Назрани открывает двери в богатую историю и культуру Ингушетии.



Участники смогут узнать о символах столицы, посетить исторические места и познакомиться с местными традициями. Путешествие включает осмотр башни Согласия, Аланских ворот и других знаковых мест.



Это уникальная возможность почувствовать гостеприимство и атмосферу региона, узнать о его героях и значимых событиях

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Магаса и Назрани - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но все же доступна для посещения.

Сейчас август — это идеальное время.