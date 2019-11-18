5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Историческая интересная экскурсия с великолепным рассказчиком Батыром. Очень тронул рассказ и наполнение Мемориального комплекса жертвам репрессий. Это очень важно для подрастающего поколения. За время прохождения по мемориалу Батыру удалось окунуть нас как в глубины далеких исторических событий, так и затронуть в нас нотки Великой Отечественной войны . Очень важно, что многострадальный Ингушский народ знает и помнит свою историю, свои вехи и корни и пытается сохранить все это для будущих поколений. Немножко чего - то не хватило в Магасе. Наверно незавершенность комплекса. Надеемся , что по завершении работ на комплексе с башней на фоне современного города Магаса будет создан единый законченный образ. Всем рекомендую отличного высокопрофессионального гида Батыра! Обязательно вернёмся в Ваш гостеприимный край!