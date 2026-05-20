5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Магасу и Назрани открывает двери в богатую историю и культуру Ингушетии.
Участники смогут узнать о символах столицы, посетить исторические места и познакомиться с местными традициями. Путешествие включает осмотр башни Согласия, Аланских ворот и других знаковых мест.
Это уникальная возможность почувствовать гостеприимство и атмосферу региона, узнать о его героях и значимых событиях
Участники смогут узнать о символах столицы, посетить исторические места и познакомиться с местными традициями. Путешествие включает осмотр башни Согласия, Аланских ворот и других знаковых мест.
Это уникальная возможность почувствовать гостеприимство и атмосферу региона, узнать о его героях и значимых событиях
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура Магаса
- 🏰 Исторические памятники Назрани
- 🎨 Культура и традиции Ингушетии
- 🥘 Дегустация национальной кухни
- 📜 Интересные исторические факты
- 🗺️ Панорамные виды с башни Согласия
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Магаса и Назрани - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но все же доступна для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аланские ворота
- Башня Согласия
- Назрановская крепость
- Республиканский музей краеведения
- Царский курган Аби-Гув
- Мемориал Памяти и Славы
Описание экскурсии
Программа
- Город Магас. На экскурсии в столице Ингушетии я расскажу о ее основании и о том, что было на месте молодого города в древние времена. Вы узнаете о символах Магаза, о его уникальном архитектурном стиле и активном развитии в наши дни.
- Город Назрань. Вы познакомитесь с исторический центром и бывшей столицей Ингушетии. Я расскажу о жизни первых горцев-переселенцев в Назрановском урочище, об основании Назрани Карцхалом Мальгасовым, о Назрановской крепости и ее роли в средние века, в годы Кавказской войны и теперь. Вы узнаете о Назрани в советский период и во время Великой Отечественной войны, о репрессиях ингушского народа и о героях сражений. И, конечно, о современной жизни и укладе города.
- Культура Ингушетии. Вы узнаете о традициях, религии и жизни местных жителей, услышите народные предания, узнаете особенности национальной кухни. Кроме того, вам будет интересно услышать о событиях 700-летней давности, связанных с последним земным путем Святого великого князя Михаила Тверского на Кавказе, когда он принял мученическую смерть у реки Адежь (ныне селение Ачалуки, Ингушетия) в ставке золотоордынского хана Узбека (осенью 1318г.).
Маршрут
Магас
- Аланские ворота — въездная арка Магаса — символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории. На вершине располагается обзорная площадка для всех желающих увидеть город с высоты.
- Башня Согласия — культурно-историческая достопримечательность, самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. На высоте 85 метров в башне расположена смотровая площадка из сверхстойкого стекла, с которой открывается прекрасная панорама города.
Назрань
- Городской сквер имени Карцхала Мальсагова — основателя Назрани.
- Республиканский музей краеведения им. Т. Х. Мальсагова, где представлены коллекции по истории и этнографии ингушского народа, коллекция оружия (старинные кремневые ружья, кинжалы, пояса, нагрудники), коллекция изобразительного искусства и нумизматики.
- Царский курган Аби-Гув (III тыс. до н. э.) — памятник археологии, историческое место.
- Назрановская крепость — памятник эпохи завоевания Кавказа.
- Творческая мастерская «Шади», где вы познакомитесь с уникальной технологией промышленной выделки рыбьей кожи, вещи из которой представляют на показах модные дома Парижа и Милана. Здесь в перспективе решается важная экологическая задача — утилизация отходов рыбной промышленности, которые с каждым годом увеличиваются в мире.
- Обед в одном из городских кафе — дегустация ингушской национальной кухни.
- Мемориал Памяти и Славы — первый на территории Северного Кавказа музей, отражающий историю и трагедию всех репрессированных народов России.
В ходе этой экскурсии у вас сложится представление о республике, ее значимых городах и населении. Вы поймете, чем и кем гордится Ингушетия, какие памятники и традиции чтит. Рассмотрите ее как важную часть российской истории. И настолько проникнитесь красотой ее природы и добродушием жителей, что обязательно захотите рассказать об этих местах своим близким и еще не раз вернуться сюда вновь.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость.
- Дополнительные расходы: обед и сувениры.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Батыр — ваш гид в Магасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 633 туристов
Профессиональный гид-проводник, экскурсовод, член Ингушского отделения Русского географического общества. Автор альбома по средневековой Ингушетии. Образование высшее историческое, экономическое. До этого работал в журналистике и органах госвласти региона. Я доступно и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
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М
По приезду в Ингушетию решили сразу не ехать в горы, а сначала познакомиться с историей и традициями республики, поэтому выбор данной экскурсии был очевиден. И мы нисколько не пожалели, что
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Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо знает историю своего народа и может изложить это доступной и интересно! Мы узнали много интересных фактов и вообще узнали об Ингушетии и ее истории. Батыр очень профессиональный гид, аккуратный водитель, отличный собеседник и просто приятный человек. Спасибо большое ему за всё! Очень рекомендуем!
+1
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Батыр из тех кто прекрасно обладает прекрасными познаниями истории и красиво рассказывает. Если вам хочется именно углубиться в историю, то лучшего гида не найти
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О
Было интересно и информативно, а еще получила массу позитива. Много исторических фактов и в целом дал больше,чем планировали.
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Самая лучшая экскурсия!
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