В советские времена Грозный был столицей Чечено-Ингушской АССР и одним из самых развитых городов страны. Многое изменилось с тех пор, прошла война. Но Грозный как птица феникс восстал из пепла и расцвел новыми красками. Приглашаем вместе полюбоваться его ухоженными улицами, грандиозными парками и мечетями!
Описание экскурсии
Главные места Грозного
Мы осмотрим великолепную мечеть Сердце Чечни, посетим Цветочный парк и православный храм Михаила Архангела. Поднимемся на смотровую площадку на 30-м этаже высотного комплекса Грозный-Сити и полюбуемся городом с высоты. А также прогуляемся по проспекту им. Путина, увидим мемориальный комплекс Аллея Славы и зайдем в музей, посвященный Ахмат-Хаджи Кадырову.
Былое и настоящее
Вы узнаете множество интересных фактов из богатой истории Грозного и Чечни. Услышите о традициях, культуре и укладе жизни местного населения. Мы расскажем, как выглядел город в довоенные времена и какие здания располагались на месте современных небоскребов. Поможем убедиться, что сегодняшний Грозный совсем не грозный, а добрый, приветливый и благородный город.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Смотровая площадка в Грозном-Сити не включена в стоимость — 100 руб. с человека
- Программа предполагает посещение национального кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Мы готовы скорректировать маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — Организатор в Магасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1634 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наше агентство с 2015 года организует экскурсии, походы и туры по горной Ингушетии. Мы с удовольствием познакомим вас с самыми удаленными уголками Кавказа и раскроем местные тайны и легенды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
Однозначная рекомендация отправиться в Грозный, особенно в сопровождении Ибрагима, который отлично знает историю родных мест, аккуратно вел автомобиль и с пониманием относился ко всем запросам.
Однозначная рекомендация отправиться в Грозный, особенно в сопровождении Ибрагима, который отлично знает историю родных мест, аккуратно вел автомобиль и с пониманием относился ко всем запросам.
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Ю
Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто окунаешься в те времена. Он с такой любовью относиться к своей работе,видно сразу что от всего сердца и души он доносит для людей информацию. Ибрагим,вы супер👍 Обязательно порекомендую своим друзьям. Спасибо большое Вам. Желаю Вам здоровья,продуктивных дней,хороших туристов.
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Л
Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой.
Будем рекомендовать данную экскурсию своим знакомым. Благодарим за прекрасно проведённое время.
Будем рекомендовать данную экскурсию своим знакомым. Благодарим за прекрасно проведённое время.
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Огромное спасибо ЗА ВСЁ Мураду и Ибрагиму!!!
Спасибо за прекрасную организацию экскурсий! Всё вовремя, чётко, комфортно, в удобном для нас ритме, с учётом всех наших пожеланий и интересов! Машины комфортные, водят
Спасибо за прекрасную организацию экскурсий! Всё вовремя, чётко, комфортно, в удобном для нас ритме, с учётом всех наших пожеланий и интересов! Машины комфортные, водят
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Е
8 мая были на экскурсии по Магасу, Назрани и Чечне.
Нашим гидом был Ибрагим, мы влюбились в эти края благодаря нашему экскурсоводу. Узнали столько интересного без сухих фактов, чуть больше поняли быт и уклад региона, попробовали в кафе очень вкусную кухню, Ибргаим великолепный рассказчик, который любит и горит своим делом.
Спасибо за отличный день и массу впечатлений!
С удовольствием приедем еще!
Нашим гидом был Ибрагим, мы влюбились в эти края благодаря нашему экскурсоводу. Узнали столько интересного без сухих фактов, чуть больше поняли быт и уклад региона, попробовали в кафе очень вкусную кухню, Ибргаим великолепный рассказчик, который любит и горит своим делом.
Спасибо за отличный день и массу впечатлений!
С удовольствием приедем еще!
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У меня был гид Ибрагим. Прекрасный человек и рассказчик. Чечня и ранее у меня была в плане самостоятельной поездки, а благодаря Ибрагиму однозначно.))) Грозный, то сколько в него сейчас вкладывают и правильно делают, просто великолепен! Меня очаровал этот город! Однозначно всем рекомендую к посещению. Спасибо большое!!!
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