Из Магаса - в возрожденный Грозный

Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом

Индивидуальная
В советские времена Грозный был столицей Чечено-Ингушской АССР и одним из самых развитых городов страны.

Многое изменилось с тех пор, прошла война.

Но Грозный как птица феникс восстал из пепла и расцвел новыми красками.

Приглашаем вместе полюбоваться его ухоженными улицами, грандиозными парками и мечетями!
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Главные места Грозного

Мы осмотрим великолепную мечеть Сердце Чечни, посетим Цветочный парк и православный храм Михаила Архангела. Поднимемся на смотровую площадку на 30-м этаже высотного комплекса Грозный-Сити и полюбуемся городом с высоты. А также прогуляемся по проспекту им. Путина, увидим мемориальный комплекс Аллея Славы и зайдем в музей, посвященный Ахмат-Хаджи Кадырову.

Былое и настоящее

Вы узнаете множество интересных фактов из богатой истории Грозного и Чечни. Услышите о традициях, культуре и укладе жизни местного населения. Мы расскажем, как выглядел город в довоенные времена и какие здания располагались на месте современных небоскребов. Поможем убедиться, что сегодняшний Грозный совсем не грозный, а добрый, приветливый и благородный город.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Смотровая площадка в Грозном-Сити не включена в стоимость — 100 руб. с человека
  • Программа предполагает посещение национального кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Мы готовы скорректировать маршрут

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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