Мои заказы

Из Магаса - в возрожденный Грозный

Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
В советские времена Грозный был столицей Чечено-Ингушской АССР и одним из самых развитых городов страны. Многое изменилось с тех пор, прошла война. Но Грозный как птица феникс восстал из пепла и расцвел новыми красками. Приглашаем вместе полюбоваться его ухоженными улицами, грандиозными парками и мечетями!
5
7 отзывов
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Из Магаса - в возрожденный Грозный

Описание экскурсии

Главные места Грозного

Мы осмотрим великолепную мечеть Сердце Чечни, посетим Цветочный парк и православный храм Михаила Архангела. Поднимемся на смотровую площадку на 30-м этаже высотного комплекса Грозный-Сити и полюбуемся городом с высоты. А также прогуляемся по проспекту им. Путина, увидим мемориальный комплекс Аллея Славы и зайдем в музей, посвященный Ахмат-Хаджи Кадырову.

Былое и настоящее

Вы узнаете множество интересных фактов из богатой истории Грозного и Чечни. Услышите о традициях, культуре и укладе жизни местного населения. Мы расскажем, как выглядел город в довоенные времена и какие здания располагались на месте современных небоскребов. Поможем убедиться, что сегодняшний Грозный совсем не грозный, а добрый, приветливый и благородный город.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Смотровая площадка в Грозном-Сити не включена в стоимость — 100 руб. с человека
  • Программа предполагает посещение национального кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Мы готовы скорректировать маршрут

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — Организатор в Магасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1634 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наше агентство с 2015 года организует экскурсии, походы и туры по горной Ингушетии. Мы с удовольствием познакомим вас с самыми удаленными уголками Кавказа и раскроем местные тайны и легенды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
В
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
Однозначная рекомендация отправиться в Грозный, особенно в сопровождении Ибрагима, который отлично знает историю родных мест, аккуратно вел автомобиль и с пониманием относился ко всем запросам.
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
Сложно сказать что поразило больше: приветливый гид Ибрагим или роскошный город Грозный!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто окунаешься в те времена. Он с такой любовью относиться к своей работе,видно сразу что от всего сердца и души он доносит для людей информацию. Ибрагим,вы супер👍 Обязательно порекомендую своим друзьям. Спасибо большое Вам. Желаю Вам здоровья,продуктивных дней,хороших туристов.
Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто
Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто
Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто
Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто
Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто
Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто
Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто
Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой.
Будем рекомендовать данную экскурсию своим знакомым. Благодарим за прекрасно проведённое время.
Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой.
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Огромное спасибо ЗА ВСЁ Мураду и Ибрагиму!!!
Спасибо за прекрасную организацию экскурсий! Всё вовремя, чётко, комфортно, в удобном для нас ритме, с учётом всех наших пожеланий и интересов! Машины комфортные, водят
читать дальшеуменьшить

очень аккуратно и безопасно.
Слушать рассказ гидов безумно интересно, потому что рассказывают не только от ума, образованности и глубоких знаний, но и от души и от сердца, с любовью и уважением к своей истории, традициям и своей земле. С удовольствием впитывали каждое слово. С каждым из них сразу же "на одной волне", такое чувство, что знакомы уже 1000 лет))
Спасибо огромное за Ваше чуткое, тёплое отношение, за гостеприимство, за прекрасно проведённое с Вами время! Мы обязательно вернёмся! На экскурсии теперь только с Вами!
Успехов и удачи Вам в развитии туризма в Ингушетии!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
8 мая были на экскурсии по Магасу, Назрани и Чечне.
Нашим гидом был Ибрагим, мы влюбились в эти края благодаря нашему экскурсоводу. Узнали столько интересного без сухих фактов, чуть больше поняли быт и уклад региона, попробовали в кафе очень вкусную кухню, Ибргаим великолепный рассказчик, который любит и горит своим делом.
Спасибо за отличный день и массу впечатлений!
С удовольствием приедем еще!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
У меня был гид Ибрагим. Прекрасный человек и рассказчик. Чечня и ранее у меня была в плане самостоятельной поездки, а благодаря Ибрагиму однозначно.))) Грозный, то сколько в него сейчас вкладывают и правильно делают, просто великолепен! Меня очаровал этот город! Однозначно всем рекомендую к посещению. Спасибо большое!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Магаса

Похожие экскурсии на «Из Магаса - в возрожденный Грозный»

Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
На машине
4 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Индивидуальная экскурсия по Магасу и Назрани, где вы узнаете об истории, культуре и традициях Ингушетии, посетите уникальные достопримечательности
17 авг в 09:00
21 авг в 10:00
от 8451 ₽ за всё до 3 чел.
Влюбиться в Грозный за один день
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Грозный за один день
Начало: Магас, по запросу
18 990 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Магасе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Магасе
от 13 000 ₽ за экскурсию