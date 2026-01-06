В советские времена Грозный был столицей Чечено-Ингушской АССР и одним из самых развитых городов страны. Многое изменилось с тех пор, прошла война. Но Грозный как птица феникс восстал из пепла и расцвел новыми красками. Приглашаем вместе полюбоваться его ухоженными улицами, грандиозными парками и мечетями!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные места Грозного

Мы осмотрим великолепную мечеть Сердце Чечни, посетим Цветочный парк и православный храм Михаила Архангела. Поднимемся на смотровую площадку на 30-м этаже высотного комплекса Грозный-Сити и полюбуемся городом с высоты. А также прогуляемся по проспекту им. Путина, увидим мемориальный комплекс Аллея Славы и зайдем в музей, посвященный Ахмат-Хаджи Кадырову.

Былое и настоящее

Вы узнаете множество интересных фактов из богатой истории Грозного и Чечни. Услышите о традициях, культуре и укладе жизни местного населения. Мы расскажем, как выглядел город в довоенные времена и какие здания располагались на месте современных небоскребов. Поможем убедиться, что сегодняшний Грозный совсем не грозный, а добрый, приветливый и благородный город.

Организационные детали