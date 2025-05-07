Мои заказы

Треккинг в Ингушетии

Путешествие в страну башен и святилищ, высоких гор и водопадов. Если вы желаете спокойствия и тишины, тогда треккинг принесёт несказанное удовольствие. Вы порадуетесь цветам на альпийских лугах и полакомитесь алычой.

Вы совершите треккинг на священную гору, отличающийся сложностью; будете созерцать хрупкие башни Фалхан; обнаружите даргавсики — маленький некрополь. А также заглянете в ущелье, где река мерно переваливается через валуны.
5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Термальные источники, курорт Армхи

11:30–12:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале Минеральные Воды возле главного входа со стороны города и в аэропорту Минеральные Воды возле главного входа.

Переезд на автобусе в Ингушетию 260 км, около 4 часов. Комфортабельный микроавтобус стартует в сторону сказочного края, где в древности жили строители башен.

По пути группа заедет на термальные источники «Гедуко». Температура воды в источниках достигает 30 градусов. Вода, которой наполнены бассейны комплекса, бьет из недр земли, поэтому купание в ней приятно, полезно, доставляет удовольствие и наполняет энергией.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее сложить в отдельный пакет и взять с собой в салон автобуса.

К вечеру группа приедет на курорт Армхи и поселится в уютной гостинице.

Активная часть прохождения по маршруту 2 км.

2 день

Магас: Аланские ворота, Башня Согласия, мемориал 9 башен

Отправляемся в город Магас — самый юный город республики. Здесь не только множество современных зданий, но и несколько интересных достопримечательностей. По пути в город проедем через красивую арку — Аланские ворота.

Затем посетим Башню Согласия. Высота башни составляет 100 м! И ее видно практически из любой части города.

На первом этаже башни посмотрим любопытные экспонаты, а затем поднимемся на самый верх. Отсюда открывается великолепный вид на город и далекие, снежные вершины гор. На верхнем ярусе башни стеклянный пол, проверьте себя, сможете ли по нему пройти.

Следующий объект на пути — мемориал памяти и славы, который попросту называют 9 башен. Мемориал разбит на несколько зон: здесь увидим колоннаду, фонтан, конницу и, конечно, необычные 9 башен, скованные одной цепью.

Активная часть 5 км, продолжительность 6-7 часов.

3 день

Салгинское ущелье, сторожевой бастион Магой-Джел и башенные комплексы

Если вы желаете привезти домой побольше фото, то самое время начать снимать — ведь треккинг продолжается!

Сегодня вас ждет Салгинское ущелье, на просторы которого мы доедем на транспорте.

Посмотрим сторожевой бастион Магой-Джел и пойдем в гости в древние башенные комплексы Лялах, Хяни, Гу, Салги, где когда-то кипела жизнь ингушей.

Если вы купили тур на майские праздники, то треккинг по этому маршруту откроет вам красоту природы, пробуждающейся от долгого зимнего сна — вокруг будут цветущие деревья и первые цветы, украшающие здешние горы.

Активная часть 16,3 км, перепад высот 1940-1510-1940 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.

4 день

Столовая гора, храм Мят-Сели

С утра пораньше отправляемся в аул Бейни, сегодня наш тур продолжится подъемом на священную Столовую гору. Этот треккинг отличается сложностью, но всё окупается сногсшибательными видами со скалы!

В наших планах подняться на плато Столовой горы и подойти к храму Мят-Сели. Поговаривают, что на этой горе живет божество, ответственное за хорошую погоду. И местные жители до сих пор приходят сюда, чтобы получить благосклонность этого бога.

От храма Мят-Сели видна несравненная панорама курортного городка Армхи и Джейрахского ущелья. Открывающаяся туристам картина хороша в любое время года!

Активная часть 12,1 км, перепад высот 1580-2510 м, продолжительность маршрута 9-10 часов.

5 день

Терра Инкогнита. Башенный комплекс Эрзи, святилище и водопад

Экскурсия пройдет по самым отдаленным и аутентичным уголкам республики: мы увидим жемчужный водопад, древние башни и таинственные святилища. Весь день будем ездить на транспорте, а ходить совсем немного.

Посетим знаменитый башенный комплекс Эрзи. Средневековую крепость недавно отреставрировали, но при этом сохранили её аутентичный облик.

Старинные бастионы хранят необычную тайну — на территории Эрзи однажды был найден Орёл Сулеймана — статуэтка, отлитая из бронзы в Арабском халифате. Случилось это в восьмом веке нашей эры, а как скульптура попала в крепость до сих пор является секретом.

Следующий пункт — Цей-Лоамский перевал.

Это гигантская смотровая площадка, с которой великолепно виден Кавказский хребет, грузинский красавец Казбек, застывшая скала Шан, а также гора Цей-Лоам — жемчужина данного региона. Впервые путешественники увидят эту гору настолько близко!

Тур приведет нас к замковым комплексам Эгикал и Вовнушкам — визитной карточке республики.

Полюбуемся на святилище Тхаба-Ерды и заглянем в Ассинское ущелье, где бурлит красавица река Асса, мерно переваливаясь через огромные валуны.

Здесь находится Эка-Чожинский водопад почти 40-метровой высоты — наиболее доступная природная достопримечательность края. К вечеру возвращаемся в гостиницу.

Активная часть 6,5 км, продолжительность маршрута 8-9 часов.

6 день

Ляжгинcкий водопад, башенный комплекс Фалхан и Мецхал

Треккинг к Ляжгинскому водопаду. Он несказанно прекрасен в лучах солнца, превращающих водопад в бриллиантовую россыпь. Рядом с Ляжгинским потоком находится каскад мини-водопадов, вытекающих прямо из скалы.

Идем пешком к замковым комплексам Мецхал и Фалхан. Сегодня мы никуда не торопимся, много созерцаем. Башенный комплекс Фалхан как нельзя лучше походит для этого! Башни здесь очень хрупкие, кажется, что они словно застыли перед тобой на мгновение.

Здесь находится несколько склепов, которые очень похожи на знаменитые строения в Осетии — на некрополь Даргавс. Поскольку склепов здесь всего несколько штук, мы их ласково назвали «даргавсики».

Если тур осенью, то на территории древнего города Фалхан можно будет полакомиться спелой, желтой алычой!

Активная часть 11,1 км, перепад высот 1240-1120-1320-1120-1470 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

7 день

Отъезд

Утром прощаемся с Джейрахским ущельем. Переезд в Минеральные Воды.

13:30–14:30 Прибытие в Минеральные Воды,отъезд домой.

Проживание

Тур предполагает проживание в корпусе «Терк» гостиничного комплекса «Армхи»: 2-, 3-местные номера с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека — 61 400 руб.

Возможно одноместное размещение — 16 000 руб. /доплата за весь период отдыха.

Варианты проживания

Армхи Ингушетия

6 ночей

Отель в селе Армхи. К услугам гостей ресторан, общий и сад. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает постоянная стойка регистрации и пункт обмена валюты. Гости могут готовить на общей кухне.

Размещение в отеле в 2-, 3-местных номерах, удобства в номере, Wi-Fi. Полотенца выдают. Фена нет. Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля собственная ванная комната. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Предоставляется постельное белье.

Ежедневно в отеле подают континентальный завтрак. Можно посетить сауну (сауна и бассейн в отеле за доп. плату). На территории отеля обустроена детская игровая площадка.

Поселок Степанцминда находится в 18 км, а Владикавказ — в 31 км. Расстояние от отеля до аэропорта Владикавказ 57 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в гостиничном комплексе "Армхи" в корпусе "Терк": 2-, 3-местные номера
  • Питание: завтраки шведский стол (день 2-7) обеды (день 3-6) сухпаёк в горах: колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости
  • Завтраки шведский стол (день 2-7)
  • Обеды (день 3-6) сухпаёк в горах: колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости
  • Входные билеты на термальные источники
  • Входные билеты в заповедник Эрзи
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки для приготовления чая на обед в горах с июня по август, групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обеды в день 1 и 2, ужины
  • Сауна и бассейн в отеле
  • Доплата за 1-местное размещение - 16 000 руб. /весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список снаряжения для туров с 20 апреля по 10 мая.

Температура воздуха в этот период рано утром и вечером +1… +5С, днём +7… +13С. Если зима была снежная, в мае в ущельях еще будем ходить по снегу. Актуальную информацию о погоде уточняйте у инструктора за неделю до тура.

На Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки.

  • шапка, перчатки, куртка;
  • 2 флиски: одна для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска для ходьбы в гостинице;
  • футболка, термобелье;
  • бафф защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или шарф.
  • теплые ходовые брюки;
  • нижнее белье и носки;
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице) и купальник;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка обязательно иметь оригинал (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа и солнцезащитные очки;
  • термос (объем 0,5-0,75 л);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • влажные салфетки и нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, термос и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • сидушка туристическая хоба;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • налобный фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик;
  • наличные деньги;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.

Список снаряжения для туров с 11 мая по 25 октября.

  • шапка, перчатки;
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.;
  • 2 флиски: одна для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье и носки;
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице) и купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка обязательно иметь оригинал документов;
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
  • расческа и солнцезащитные очки;
  • термос (объем 0,5-0,75);
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • влажные салфетки и нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • сидушка туристическая хоба;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • наличные деньги;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно до 09:00 и после 18:00.

Связь Теле 2 работает при переключении на местного оператора мобильной связи. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.

Будут ли поблизости магазины?

В 10 минутах ходьбы от гостиницы находится маленький продуктовый магазин c очень ограниченным набором продуктов.

В гостинице «Армхи» есть банкомат Сбербанка, на территории гостиницы находится ресторан «Эрзи». До ближайшей аптеки 5 км.

Как оформить пропуск в пограничную зону?

Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.

Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта.

Забирать пропуск лично в погрануправлении или Почтой России на любой адрес в РФ.

Может ли программа измениться?

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут тура может быть изменен.

Где остановиться, если я приеду заранее?

В городе Минеральные Воды остановиться на ночлег можно в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или квартире, арендованной на сайте «Авито».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Вячеслав
7 мая 2025
По программе и инструктору вопросов нет - все по плану и на уровне.
В
Валерия
30 апр 2025
Я рада, что съездила в этот тур. В целом все прошло хорошо. Погода была шикарная, группа маленькая, было комфортно 👍 гостиница Чайка, где мы жили, мне очень понравилась
Т
Татьяна
8 мая 2024
Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия проживания в санатории Армхи, уровень гостиницы даже приятно удивил.
Прекрасная интересная программа, также в санатории
читать дальше

есть чем заняться и где погулять, если решил пропустить восхождение. Группа была очень разная по возрасту - от 13 до 65 лет, справились все, но я бы точно не рекомендовала этот тур тем, у кого есть проблемы с коленями и тем, кто не готов ходить по 12-15 км. (в гору и с горы) каждый день. Треккинговые палки обязательны.

Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия

