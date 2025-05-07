1 день

Прибытие. Термальные источники, курорт Армхи

11:30–12:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале Минеральные Воды возле главного входа со стороны города и в аэропорту Минеральные Воды возле главного входа.

Переезд на автобусе в Ингушетию 260 км, около 4 часов. Комфортабельный микроавтобус стартует в сторону сказочного края, где в древности жили строители башен.

По пути группа заедет на термальные источники «Гедуко». Температура воды в источниках достигает 30 градусов. Вода, которой наполнены бассейны комплекса, бьет из недр земли, поэтому купание в ней приятно, полезно, доставляет удовольствие и наполняет энергией.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее сложить в отдельный пакет и взять с собой в салон автобуса.

К вечеру группа приедет на курорт Армхи и поселится в уютной гостинице.

Активная часть прохождения по маршруту 2 км.

