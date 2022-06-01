Пламя древнего Аркаима

Исследовать поселение возрастом в 4 тысячи лет и проникнуться красотой уральской степи

Вас ждет насыщенная экскурсия по историческому заповеднику под открытым небом. Мы прогуляемся по палеовулканам, заглянем в восстановленные жилища и курганы. Вы познакомитесь с культурой бронзового века и даже Нового времени; услышите о «Стране городов».

Дополнить историю можно темой эзотерики: я раскрою, во что верили в те времена и какие обряды здесь проводят и сегодня.
Пламя древнего Аркаима
Пламя древнего Аркаима
Пламя древнего Аркаима
Пламя древнего Аркаима
Пламя древнего Аркаима
Пламя древнего Аркаима
Пламя древнего Аркаима
Пламя древнего Аркаима
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Экскурсия проводится с мая по октябрь.

Что вас ожидает

Памятники древние и молодые

На территории Аркаима вы увидите раскоп самого поселения — представите, как раньше выглядело это место. Мы посетим несколько реконструированных жилищ:

  • Жилище каменного века с обширной коллекцией оружия тех времен;
  • «Аркаимский дом» бронзового века, или Музей печей, где представлены 4 типа печей, найденных в этом поселении;
  • Зажиточную казачью избу конца 19-го века с ее многочисленными жилыми и хозяйственными постройками и деревянной мельницей, возвышающейся вдалеке
    Предметы быта во всех домах можно взять в руки — а я помогу вам разобраться в особенностях этих жилищ и уклада тех времен.
    Также пройдем к кургану Темир — это точная копия родовой усыпальницы: поговорим о том, что они значили для кочевников. Сможем посетить и другие памятники исторического парка: программа гибкая и учитывает ваши интересы.

Многообразие тем и смыслов

Тем, которые можно обсудить на этой экскурсии, множество. Как складывалась эта местность, в чем ее геологические особенности и на что они повлияли. Что это за комплекс поселений — «Страна городов»; как обнаружили эти места, какова история музея под открытым небом. Как здесь жили люди в прошлые тысячелетия и века, каковы были их традиции и верования, как они обустраивали жилища и какими ремеслами владели. От значения огненной стихии до одомашнивания лошади; от мистических смыслов этой территории до языкового наследия — пишите пожелания, а я постараюсь сделать эту экскурсию интересной именно для вас.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в заповеднике Аркаим. По желанию можем организовать трансфер от Магнитогорска (около 2 часов; от 4000 руб., стоимость зависит от числа путешественников) или от Челябинска (около 4.5 часов; стоимость уточняйте в переписке)
  • По запросу возможна организация экскурсии на рассвете или закате солнца.
  • Будем рады подсказать, где комфортнее разместиться, что и где покушать, сообщим о предстоящих мероприятиях на территории Аркаима

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у заповедника Аркаим
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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