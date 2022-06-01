Вас ждет насыщенная экскурсия по историческому заповеднику под открытым небом. Мы прогуляемся по палеовулканам, заглянем в восстановленные жилища и курганы. Вы познакомитесь с культурой бронзового века и даже Нового времени; услышите о «Стране городов». Дополнить историю можно темой эзотерики: я раскрою, во что верили в те времена и какие обряды здесь проводят и сегодня.

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Экскурсия проводится с мая по октябрь.

Что вас ожидает

Памятники древние и молодые

На территории Аркаима вы увидите раскоп самого поселения — представите, как раньше выглядело это место. Мы посетим несколько реконструированных жилищ:

Жилище каменного века с обширной коллекцией оружия тех времен;

«Аркаимский дом» бронзового века, или Музей печей, где представлены 4 типа печей, найденных в этом поселении;

Зажиточную казачью избу конца 19-го века с ее многочисленными жилыми и хозяйственными постройками и деревянной мельницей, возвышающейся вдалеке

Предметы быта во всех домах можно взять в руки — а я помогу вам разобраться в особенностях этих жилищ и уклада тех времен.

Также пройдем к кургану Темир — это точная копия родовой усыпальницы: поговорим о том, что они значили для кочевников. Сможем посетить и другие памятники исторического парка: программа гибкая и учитывает ваши интересы.

Многообразие тем и смыслов

Тем, которые можно обсудить на этой экскурсии, множество. Как складывалась эта местность, в чем ее геологические особенности и на что они повлияли. Что это за комплекс поселений — «Страна городов»; как обнаружили эти места, какова история музея под открытым небом. Как здесь жили люди в прошлые тысячелетия и века, каковы были их традиции и верования, как они обустраивали жилища и какими ремеслами владели. От значения огненной стихии до одомашнивания лошади; от мистических смыслов этой территории до языкового наследия — пишите пожелания, а я постараюсь сделать эту экскурсию интересной именно для вас.

Организационные детали