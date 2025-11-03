читать дальше

2024 году заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Туристический код моей страны, города, посёлка, района — Про-туризм» (Москва), где представила авторский маршрут — экскурсию на сапбордах «По реке времени». Организую экскурсии в Кизильское, Аркаим, Верхнеуральск, Миасс, походы и сплавы по Кизильскому району Челябинской области. Подскажу вам, как интересно провести время в Магнитогорске и его окрестностях, какие ещё посетить экскурсии, локации. Мне нравится смотреть на территорию глазами исследователя, независимо от века, эпохи. Я не буду выступать с позиции сухого информатора, мои рассказы всегда эмоциональны и откровенны. Мне интересна история Южного Урала, Страны городов, крепостей и я не перестаю её изучать.