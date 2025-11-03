Мои заказы

Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»

Получить объёмное представление о городе - в комфортном автопешеходном путешествии
Приглашаю вас исследовать с разных ракурсов наш удивительный Магнитогорск.

Вы посетите одну из местных вершин и оцените панорамные виды, объедете знаковые локации и сделаете кадры с интересных ракурсов.

А по пути познакомитесь с историей индустриального города и его памятниками, попробуете ощутить магию Магнитной горы и разгадаете её секреты.
5
6 отзывов
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

В нашей программе:

  • Символ города «Тыл — фронту»
  • Памятник «Первым комсомольцам — строителям Магнитки»
  • Первые дома левого и правого берегов Урала, а для этого прокатимся из Европы в Азию
  • Весь город с одной из вершин Магнитогорска
  • Наша самая красивая улица, где можно сделать фото на память
  • Легендарная «Лакомка», где можно купить советские пирожные

Вы узнаете:

  • О ключевых вехах края
  • Народах, которые здесь жили
  • Металлургах древности и современности
  • Прошлом Магнитной крепости
  • Как комсомольцы строили город в степи и с какими трудностями столкнулись
  • О роли металлургического комбината в годы Великой Отечественной войны и в наше время, а также о том, на какие риски шли руководители предприятия во благо родины
  • Магнитной горе и её секретах. Она всегда притягивала к себе искателей, манила богатствами, удивляла, одаряла. Я расскажу о её сокровищах и покажу образцы.

В конце обсудим, что ещё можно посетить в Магнитогорске и за его пределами в ходе вашего путешествия.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из аэропорта, ж/д вокзала или отеля, а также фото с экскурсии. Если необходимо детское кресло, то предупредите заранее, пожалуйста
  • Если вы спортивны и захотите совершить восхождение на главную вершину, мы обсудим эту возможность
  • Адаптирую маршрут под ваши интересы и пожелания (например, сделаю акцент на красивых ракурсах для фото или больше расскажу о местах силы)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира
Эльвира — ваш гид в Магнитогорске
Провела экскурсии для 24 туристов
Историк, аттестованный экскурсовод по Челябинской области. Организатор детских и взрослых экскурсий, походов, сплавов. В туризме 20 лет, обошла с рюкзаком горы Южного Урала, путешествовала по России и за границей. В
читать дальше

2024 году заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Туристический код моей страны, города, посёлка, района — Про-туризм» (Москва), где представила авторский маршрут — экскурсию на сапбордах «По реке времени». Организую экскурсии в Кизильское, Аркаим, Верхнеуральск, Миасс, походы и сплавы по Кизильскому району Челябинской области. Подскажу вам, как интересно провести время в Магнитогорске и его окрестностях, какие ещё посетить экскурсии, локации. Мне нравится смотреть на территорию глазами исследователя, независимо от века, эпохи. Я не буду выступать с позиции сухого информатора, мои рассказы всегда эмоциональны и откровенны. Мне интересна история Южного Урала, Страны городов, крепостей и я не перестаю её изучать.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
В
Виталина
4 ноя 2025
Были на экскурсии с Эльвирой! Очень понравилось! Живые интересные рассказы! Влюбились в город Магнитогорск! Время пролетело быстро и незаметно! Нафотографировались! Купили шикарные вкуснейшие пирожные! Захотелось ещё раз вернуться в город и съездить на другие экскурсии с Эльвирой! Спасибо огромное за экскурсию!
Дата посещения: 28 октября 2025
В
Владимир
27 окт 2025
Все понравилось, спасибо Эльвира!!!
Т
Татьяна
13 окт 2025
Впервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверов и очень чисто. А какой простор, широкие проспекты, улицы залитые солнечным светом и голубое
читать дальше

бескрайнее небо. Эльвира интересный рассказчик, узнала очень много исторических фактов, а какой фотоотчёт воспоминаний получился, там и памятник первой палатке, и грандиозный монумент "Тыл фронту" и первый дом строителей ММК, и величественная старая застройка с уникальным ансамблем из металла, и красивый закат, и театр имени Пушкина, и дом пионеров с прекрасным девизом "Пусть всегда светит солнце", и уникальная визитная карточка города - пирожное "Руда" и ночная подсветка города. Как сладкое послевкусие от автора - кафе-кондитерская "Лакомка" с пирожными и молочным коктейлем по рецептам 1951… вкус детства и искорки счастья. Как говорится -"вишенка на торте" - гора Магнитная. Закат, незабываемое небо и бескрайний горизонт.

О
Ольга
6 окт 2025
Эльвира, спасибо большое за впечатления. Красивый город, интеллигентная речь, искренняя любовь к родному краю и уважение к жителям города. Мы очень довольны.
И, кстати, мы-таки прислушались к Вашей рекомендации по ужину)) Очень красивое заведение!
Е
Евгения
11 июн 2025
Спасибо огромное Эльвире за индивидуальный подход и прекрасную организацию экскурсии! Очень рекомендую!
О
Ольга
28 мар 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Не в первый раз в городе, но даже не подозревали, как здесь красиво и интересно.

