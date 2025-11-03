Приглашаю вас исследовать с разных ракурсов наш удивительный Магнитогорск.
Вы посетите одну из местных вершин и оцените панорамные виды, объедете знаковые локации и сделаете кадры с интересных ракурсов.
А по пути познакомитесь с историей индустриального города и его памятниками, попробуете ощутить магию Магнитной горы и разгадаете её секреты.
Вы посетите одну из местных вершин и оцените панорамные виды, объедете знаковые локации и сделаете кадры с интересных ракурсов.
А по пути познакомитесь с историей индустриального города и его памятниками, попробуете ощутить магию Магнитной горы и разгадаете её секреты.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Символ города «Тыл — фронту»
- Памятник «Первым комсомольцам — строителям Магнитки»
- Первые дома левого и правого берегов Урала, а для этого прокатимся из Европы в Азию
- Весь город с одной из вершин Магнитогорска
- Наша самая красивая улица, где можно сделать фото на память
- Легендарная «Лакомка», где можно купить советские пирожные
Вы узнаете:
- О ключевых вехах края
- Народах, которые здесь жили
- Металлургах древности и современности
- Прошлом Магнитной крепости
- Как комсомольцы строили город в степи и с какими трудностями столкнулись
- О роли металлургического комбината в годы Великой Отечественной войны и в наше время, а также о том, на какие риски шли руководители предприятия во благо родины
- Магнитной горе и её секретах. Она всегда притягивала к себе искателей, манила богатствами, удивляла, одаряла. Я расскажу о её сокровищах и покажу образцы.
В конце обсудим, что ещё можно посетить в Магнитогорске и за его пределами в ходе вашего путешествия.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из аэропорта, ж/д вокзала или отеля, а также фото с экскурсии. Если необходимо детское кресло, то предупредите заранее, пожалуйста
- Если вы спортивны и захотите совершить восхождение на главную вершину, мы обсудим эту возможность
- Адаптирую маршрут под ваши интересы и пожелания (например, сделаю акцент на красивых ракурсах для фото или больше расскажу о местах силы)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира — ваш гид в Магнитогорске
Провела экскурсии для 24 туристов
Историк, аттестованный экскурсовод по Челябинской области. Организатор детских и взрослых экскурсий, походов, сплавов. В туризме 20 лет, обошла с рюкзаком горы Южного Урала, путешествовала по России и за границей. ВЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталина
4 ноя 2025
Были на экскурсии с Эльвирой! Очень понравилось! Живые интересные рассказы! Влюбились в город Магнитогорск! Время пролетело быстро и незаметно! Нафотографировались! Купили шикарные вкуснейшие пирожные! Захотелось ещё раз вернуться в город и съездить на другие экскурсии с Эльвирой! Спасибо огромное за экскурсию!
Дата посещения: 28 октября 2025
В
Владимир
27 окт 2025
Все понравилось, спасибо Эльвира!!!
Т
Татьяна
13 окт 2025
Впервые была в Магнитогорске. Город открылся для меня как город-сад, да-да очень много зелени, парков, скверов и очень чисто. А какой простор, широкие проспекты, улицы залитые солнечным светом и голубое
О
Ольга
6 окт 2025
Эльвира, спасибо большое за впечатления. Красивый город, интеллигентная речь, искренняя любовь к родному краю и уважение к жителям города. Мы очень довольны.
И, кстати, мы-таки прислушались к Вашей рекомендации по ужину)) Очень красивое заведение!
И, кстати, мы-таки прислушались к Вашей рекомендации по ужину)) Очень красивое заведение!
Е
Евгения
11 июн 2025
Спасибо огромное Эльвире за индивидуальный подход и прекрасную организацию экскурсии! Очень рекомендую!
О
Ольга
28 мар 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Не в первый раз в городе, но даже не подозревали, как здесь красиво и интересно.
Входит в следующие категории Магнитогорска
Похожие экскурсии из Магнитогорска
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Магнитогорск за один день
Путешествие по Магнитогорску раскроет его историю с 18 века. Увидите границу Европы и Азии, посетите индустриальные символы города
12 ноя в 09:30
15 ноя в 09:30
12 666 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Место встречи Европы и Азии
Погрузитесь в историю Магнитной горы и узнайте о культурных встречах на Южном Урале. Откройте для себя уникальное наследие региона
Начало: Площадь народных гуляний, куранты
Расписание: Любой день с 10:00 — 19:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Якты-куль: 7 секретов озера
30 минут от Магнитогорска и вы у озера Банное. Узнайте о первых разработках и артефактах Башкирского Зауралья. Величественные виды и история ждут вас
Начало: Кафе «Зеленая поляна»
Расписание: Любой день, по договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5000 ₽ за человека