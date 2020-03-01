Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Село Кизильское — история, храмы и природные памятники

По пути к Аркаиму вы заедете в одно из южных поселений Челябинской области. Я коротко расскажу о тюркском происхождении названия села, его основании в середине 18 века и особом назначении. Вы узнаете о временах, когда именно в Кизильскую крепость ссылали польских пленных солдат и декабристов, и периоде, когда она стала казачьей станицей. Посетите Парк Победы и, при желании, Симеоно-Анненский женский монастырь, а также увидите геологический памятник природы — Синий Камень, или Шахан, на склонах которого обнаружили редкие виды растений.

Священный Аркаим

Возраст городища оценивают в четыре тысячи лет, а обнаруженные находки пытаются объяснить как археологи и историки, так и мистики. Особую энергетику места связывают с нахождением в зоне тектонического разлома. А самая смелая версия гласит, что это одна из ключевых сакральных точек Земли, и именно здесь находилась колыбель легендарной цивилизации Ариев, которую так долго искали. На территории комплекса вы увидите остатки древнего укрепленного поселения, узнаете о его оригинальном устройстве, культе Солнца и внезапном исчезновении жителей городища, которые сожгли его и навсегда покинули Южный Урал.

Лабиринт желаний

Большинство людей приезжают сюда именно ради него — расположенный на вершине горы Шаманки, он, по местным поверьям, обладает особой силой. С утра до позднего вечера, каждый день люди ходят здесь кругами. Поучаствовать в традиционном ритуале сможете и вы: для этого нужно будет пройти по спиральному лабиринту до центра и обратно, все время концентрируясь на заветном желании.

Музей-заповедник

В Историческом парке вы услышите о загадочных менгирах, осмотрите надмогильные каменные памятники и средневековый тюркский комплекс Аксай. В музее-реконструкции кургана Темир увидите копию родовой усыпальницы степных кочевников. В воссозданном поселке медно-каменного века узнаете, как жили наши далекие предки. Изучите реконструкцию казачьей избы и предметы быта в этнографическом музее. А также посетите музей Природы и человека, где вас будут ждать экспонаты из разных эпох, от заселения человеком южно-уральских степей до раннего железного века.