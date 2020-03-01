Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Побывать в древнейшем городе из найденных в России и одном из сакральных центров Земли

Ольга
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Ольга – ваш гид
Обнаруженный в 80-х археологический памятник стал сенсацией, и сегодня в Аркаим приезжают со всего света.

Я проведу вас по главным местам огромного 4000-летнего комплекса, расскажу, что так волнует ученых и мистиков и при чем здесь арийская цивилизация.

А в музее-заповеднике вы познакомитесь с прекрасной историко-этнографической коллекцией.
5987 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в любой точке Магнитогорска
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Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим

Что вас ожидает

Село Кизильское — история, храмы и природные памятники
По пути к Аркаиму вы заедете в одно из южных поселений Челябинской области. Я коротко расскажу о тюркском происхождении названия села, его основании в середине 18 века и особом назначении. Вы узнаете о временах, когда именно в Кизильскую крепость ссылали польских пленных солдат и декабристов, и периоде, когда она стала казачьей станицей. Посетите Парк Победы и, при желании, Симеоно-Анненский женский монастырь, а также увидите геологический памятник природы — Синий Камень, или Шахан, на склонах которого обнаружили редкие виды растений.

Священный Аркаим
Возраст городища оценивают в четыре тысячи лет, а обнаруженные находки пытаются объяснить как археологи и историки, так и мистики. Особую энергетику места связывают с нахождением в зоне тектонического разлома. А самая смелая версия гласит, что это одна из ключевых сакральных точек Земли, и именно здесь находилась колыбель легендарной цивилизации Ариев, которую так долго искали. На территории комплекса вы увидите остатки древнего укрепленного поселения, узнаете о его оригинальном устройстве, культе Солнца и внезапном исчезновении жителей городища, которые сожгли его и навсегда покинули Южный Урал.

Лабиринт желаний
Большинство людей приезжают сюда именно ради него — расположенный на вершине горы Шаманки, он, по местным поверьям, обладает особой силой. С утра до позднего вечера, каждый день люди ходят здесь кругами. Поучаствовать в традиционном ритуале сможете и вы: для этого нужно будет пройти по спиральному лабиринту до центра и обратно, все время концентрируясь на заветном желании.

Музей-заповедник
В Историческом парке вы услышите о загадочных менгирах, осмотрите надмогильные каменные памятники и средневековый тюркский комплекс Аксай. В музее-реконструкции кургана Темир увидите копию родовой усыпальницы степных кочевников. В воссозданном поселке медно-каменного века узнаете, как жили наши далекие предки. Изучите реконструкцию казачьей избы и предметы быта в этнографическом музее. А также посетите музей Природы и человека, где вас будут ждать экспонаты из разных эпох, от заселения человеком южно-уральских степей до раннего железного века.

Организационные детали

Когда лучше ехать

  • Традиционно высоким сезоном считается период с мая по октябрь. Но в зимнем путешествии есть своя прелесть — нет излишней туристической суеты и, более того, говорят, что лучше почувствовать Аркаим можно именно в холодное время года
  • Личный совет: приезжайте хотя бы на пару дней, так как здесь существует особая традиция — встречать восход солнца на вершине одного из окрестных холмов. Это незабываемые впечатления!

Организация трансфера

  • Я встречу вас в аэропорту Магнитогорска, ж/д вокзале или любой точке города
  • Время в пути от Магнитогорска до Аркаима составит чуть меньше 2 часов (130 км)
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии

Дополнительно оплачиваются

Питание и экскурсии по 5 музеям комплекса (опционально) — 250/человека, их проводят только местные сотрудники

График работы музея

Музей-заповедник полноценно работает с 1 мая по 30 сентября. С октября по апрель включительно — в зимнем режиме. Музей Природы и человека открыт круглый год

Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любой точке Магнитогорска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Выпускница института строительства, архитектуры и искусства, где в полной мере и произошло полное погружение во все тонкости и нюансы Архитектурного ансамбля нашего стального «сердца» России. Мне посчастливилось родиться и вырасти в Магнитогорске. Местность, образование и моя тяга ко всему новому, креативному и неизведанному взрастило во мне всесторонне информативного и позитивного попутчика, собеседника и, конечно, гида по Магнитогорску.
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Узнать Магнитогорск за 3 часаУзнать Магнитогорск за 3 часаУзнать Магнитогорск за 3 часа
2500 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
История «стального сердца» России и его военное прошлое
Магнитогорск — город, где встречаются Европа и Азия, «стальное сердце» России и центр трудовой доблести и славы. Вы увидите знаменитый памятник палатке, с которой началось строительство Магнитогорска, и скульптуру сталевара, «отколовшуюся» от композиции «Рабочий и колхозница». Я расскажу о военном прошлом города у памятника «Тыл — Фронту» и объясню, как он перекликается со скульптурами в Волгограде и Берлине. А на улицах города и в Немецком квартале познакомлю вас с необычной архитектурой Магнитогорска.

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