Солнечный Магнитогорск — место встречи Европы и Азии

Познакомиться с центром черной металлургии и поразиться богатствам южноуральского наследия

Южный Урал — необыкновенно красивая часть Хребта России, место, где встречаются части света и культуры разных народов, а также феноменальный «плавильный котел», создающий новые самобытные продукты.

Идея экскурсии — познакомить вас с Магнитогорском как городом, рожденном в таком удивительном окружении: природном, историческом и цивилизационном.
Солнечный Магнитогорск — место встречи Европы и Азии
Солнечный Магнитогорск — место встречи Европы и Азии
Солнечный Магнитогорск — место встречи Европы и Азии
Солнечный Магнитогорск — место встречи Европы и Азии
Солнечный Магнитогорск — место встречи Европы и Азии
Солнечный Магнитогорск — место встречи Европы и Азии
Солнечный Магнитогорск — место встречи Европы и Азии
Солнечный Магнитогорск — место встречи Европы и Азии
Солнечный Магнитогорск — место встречи Европы и Азии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Удивительный Южный Урал

Урал всегда был богат сокровищами, идеями и издавна служил опорой, настоящим хребтом России. В поездке вы поймете, насколько уникально его расположение, окружающие ландшафты и каким процессам регион обязан своими ресурсами. Поговорим о Магнитной горе как точке притяжения: здесь и башкирские легенды, и песни киргиз-кайсаков, первые русские экспедиции 18 века, первая разработка горы и организация железоделательных заводов. На этих несметных богатствах не работали знаменитые Демидовы — почему? Обсудим на встрече!

А неподалеку славный город Аркаим и целая Страна городов, где индоевропейцы осваивали древнейшую металлургию. В этих степях 5,5 тыс. лет назад одомашнивали лошадь и создавали первые колесницы… Туда мы отдельно организовываем экскурсии-экспедиции.

Город мечты, рожденный в СССР
Весь этот багаж вложили в славный Магнитогорск, где установили первые мировые рекорды по строительству и запуску плотины, домны и разработке руды. Знакомясь с достопримечательностями города, вы осмотрите прекрасно сохранившиеся кварталы Эрнста Мая и Андрея Оля, а также других московских и петербургских архитекторов. Увидите образцы сталинского ампира. Проедете по первой улице и району соцгорода. Узнаете историю памятников Броневое бюро и Металлург демидовских времен. А на набережной Урала окажетесь прямо у места встречи Европы и Азии.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Нужна удобная одежда и обувь, общая экскурсия длится 2,5 — 3 часа

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади народных гуляний
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Магнитогорска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Магнитогорске

Узнать Магнитогорск за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
5
20
3 500
за 1-3 чел.
Узнать Магнитогорск за 3 часа
🚗 На машине
История «стального сердца» России и его военное прошлое
18 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Магнитогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Магнитогорске
🇷🇺