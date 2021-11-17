Что вас ожидает

Удивительный Южный Урал

Урал всегда был богат сокровищами, идеями и издавна служил опорой, настоящим хребтом России. В поездке вы поймете, насколько уникально его расположение, окружающие ландшафты и каким процессам регион обязан своими ресурсами. Поговорим о Магнитной горе как точке притяжения: здесь и башкирские легенды, и песни киргиз-кайсаков, первые русские экспедиции 18 века, первая разработка горы и организация железоделательных заводов. На этих несметных богатствах не работали знаменитые Демидовы — почему? Обсудим на встрече!

А неподалеку славный город Аркаим и целая Страна городов, где индоевропейцы осваивали древнейшую металлургию. В этих степях 5,5 тыс. лет назад одомашнивали лошадь и создавали первые колесницы… Туда мы отдельно организовываем экскурсии-экспедиции.

Город мечты, рожденный в СССР

Весь этот багаж вложили в славный Магнитогорск, где установили первые мировые рекорды по строительству и запуску плотины, домны и разработке руды. Знакомясь с достопримечательностями города, вы осмотрите прекрасно сохранившиеся кварталы Эрнста Мая и Андрея Оля, а также других московских и петербургских архитекторов. Увидите образцы сталинского ампира. Проедете по первой улице и району соцгорода. Узнаете историю памятников Броневое бюро и Металлург демидовских времен. А на набережной Урала окажетесь прямо у места встречи Европы и Азии.

Организационные детали