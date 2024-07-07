Неподалёку от Магнитогорска есть интересное место — форелевая ферма. Горная дорога сюда — уже само по себе приключение. А на самой ферме вы удивитесь тому, как растёт рыба в естественных условиях, порыбачите и здесь же приготовите улов. Дополнит впечатления поездка в одно из интереснейших мест окрестностей — Салават совхоз, где панорамы горных вершин создают удивительное ощущение уюта.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут

Озеро Банное — курортная зона в предгорье Зауралья

Дорога через хребет Кыркты-тау — приключение в духе внедорожных покатушек

Форелевая ферма на горной речке

Заброшенный совхоз и скальный массив Шершил-тау (по желанию) — тихие и уединённые места горной зоны Южного Урала с величественными скальными массивами и обзорными точками

Истории и география

По пути я расскажу вам о прошлом этих мест. Оно, конечно, неразрывно связано с историей башкир. Ещё обсудим любопытные метаморфозы развития этих территорий — индустриализацию Урала, коллективизацию 20-30 годов прошлого века и новейшую историю.

Клёвое место

И вот мы на форелевой ферме. Чистая горная вода, свежий воздух и комфортные условия — такая рыбалка запомнится надолго. А приготовить улов можно здесь же, на костре или мангале.

Организационные детали