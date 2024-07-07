Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах

Посетить самые интересные и живописные места в окрестностях Магнитогорска
Неподалёку от Магнитогорска есть интересное место — форелевая ферма. Горная дорога сюда — уже само по себе приключение.

А на самой ферме вы удивитесь тому, как растёт рыба в естественных условиях, порыбачите и здесь же приготовите улов.

Дополнит впечатления поездка в одно из интереснейших мест окрестностей — Салават совхоз, где панорамы горных вершин создают удивительное ощущение уюта.
Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах
Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах
Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут

  • Озеро Банное — курортная зона в предгорье Зауралья
  • Дорога через хребет Кыркты-тау — приключение в духе внедорожных покатушек
  • Форелевая ферма на горной речке
  • Заброшенный совхоз и скальный массив Шершил-тау (по желанию) — тихие и уединённые места горной зоны Южного Урала с величественными скальными массивами и обзорными точками

Истории и география

По пути я расскажу вам о прошлом этих мест. Оно, конечно, неразрывно связано с историей башкир. Ещё обсудим любопытные метаморфозы развития этих территорий — индустриализацию Урала, коллективизацию 20-30 годов прошлого века и новейшую историю.

Клёвое место

И вот мы на форелевой ферме. Чистая горная вода, свежий воздух и комфортные условия — такая рыбалка запомнится надолго. А приготовить улов можно здесь же, на костре или мангале.

Организационные детали

  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике
  • Вход на рыбную ферму бесплатный, экскурсия по территории не предусмотрена
  • Рыба оплачивается отдельно на месте, по весу: 1 кг — 1000 руб.
  • При желании совершим прогулку на одну из вершин, продолжительность — около 30 минут, не требует особой физической подготовки

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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