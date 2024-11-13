Весь Магнитогорск за один день

Путешествие по Магнитогорску раскроет его историю с 18 века. Увидите границу Европы и Азии, посетите индустриальные символы города
Путешествие по Магнитогорску открывает перед вами богатую историю города, начиная с середины 18 века. Узнайте о знаковых личностях и уникальном проекте «Стального сердца» Советского Союза. Посетите условную границу Европы и Азии, а также лучшие видовые точки. Это шанс увидеть город с разных сторон и понять его значимость в истории Урала. Экскурсия на автомобиле, маршрут можно адаптировать под ваши интересы

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю с 18 века
  • 🌍 Посетить границу Европы и Азии
  • 🏭 Увидеть индустриальные символы
  • 🚗 Комфортное передвижение на авто
  • 🛍️ Минимум дополнительных расходов
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
    • Весь Магнитогорск за один день
    Весь Магнитогорск за один день
    Весь Магнитогорск за один день
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:30, 10:00, 10:30

    Что можно увидеть

  • Монумент «Тыл - фронту»
  • Памятник «Палатка первых строителей города Магнитогорска»
  • Памятный знак «Европа - Азия»
  • Памятник Ленину на Комсомольской площади

    • Описание экскурсии

    Наша летопись от Петра I

    Магнитогорск был основан в 1929 году. Но мы начнём листать историю с 1743 года, когда на правом берегу реки Яик появилась крепость. Вы услышите об ученике Петра I, его судьбе на Урале и роли в развитии края. Узнаете, что здесь происходило на протяжении почти двухсот лет, пока не начали строить комбинат и город. И проследите яркий, неординарный путь Магнитогорска с момента его рождения до наших дней.

    Европа — Азия

    Мы обязательно попробуем понять, хотя это и непросто, в какой из частей света жили и живут магнитогорцы. И, определившись с историей и её тонкостями, будем определённо пересекать границы, как временные, так и территориальные.

    Город в городе

    Ещё одно интересное пересечение границ покажет, что в Магнитогорске на самом деле два города. В первом вы уже побывали. Впереди — город металла, где властвуют гигантские машины и механизмы. Это он, символ советской индустриализации. Отдельная глава нашей экскурсии.

    В нашем маршруте:

    • монумент «Тыл — фронту»
    • памятник «Палатка первых строителей города Магнитогорска»
    • памятный знак «Европа — Азия»
    • памятник Ленину на Комсомольской площади
    • и многое другое

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на легковом автомобиле, при необходимости предоставляются детские кресла
    • Кроме личных трат на обед и сувениры, дополнительных расходов не предвидится
    • Я могу скорректировать маршрут в зависимости от ваших интересов, настроения и физической формы
    • Позаботьтесь о комфортной обуви и одежде
    • Если вы планируете к нам приехать с горнолыжных курортов «Банное» или «Абзаково», я могу забрать вас на машине (+1000 руб. к стоимости экскурсии в одну сторону)

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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