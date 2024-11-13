Путешествие по Магнитогорску раскроет его историю с 18 века. Увидите границу Европы и Азии, посетите индустриальные символы города
Путешествие по Магнитогорску открывает перед вами богатую историю города, начиная с середины 18 века. Узнайте о знаковых личностях и уникальном проекте «Стального сердца» Советского Союза. Посетите условную границу Европы и Азии, а также лучшие видовые точки. Это шанс увидеть город с разных сторон и понять его значимость в истории Урала. Экскурсия на автомобиле, маршрут можно адаптировать под ваши интересы
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📜 Узнать историю с 18 века
🌍 Посетить границу Европы и Азии
🏭 Увидеть индустриальные символы
🚗 Комфортное передвижение на авто
🛍️ Минимум дополнительных расходов
👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30
Что можно увидеть
Монумент «Тыл - фронту»
Памятник «Палатка первых строителей города Магнитогорска»
Памятный знак «Европа - Азия»
Памятник Ленину на Комсомольской площади
Описание экскурсии
Наша летопись от Петра I
Магнитогорск был основан в 1929 году. Но мы начнём листать историю с 1743 года, когда на правом берегу реки Яик появилась крепость. Вы услышите об ученике Петра I, его судьбе на Урале и роли в развитии края. Узнаете, что здесь происходило на протяжении почти двухсот лет, пока не начали строить комбинат и город. И проследите яркий, неординарный путь Магнитогорска с момента его рождения до наших дней.
Европа — Азия
Мы обязательно попробуем понять, хотя это и непросто, в какой из частей света жили и живут магнитогорцы. И, определившись с историей и её тонкостями, будем определённо пересекать границы, как временные, так и территориальные.
Город в городе
Ещё одно интересное пересечение границ покажет, что в Магнитогорске на самом деле два города. В первом вы уже побывали. Впереди — город металла, где властвуют гигантские машины и механизмы. Это он, символ советской индустриализации. Отдельная глава нашей экскурсии.
В нашем маршруте:
монумент «Тыл — фронту»
памятник «Палатка первых строителей города Магнитогорска»
памятный знак «Европа — Азия»
памятник Ленину на Комсомольской площади
и многое другое
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом автомобиле, при необходимости предоставляются детские кресла
Кроме личных трат на обед и сувениры, дополнительных расходов не предвидится
Я могу скорректировать маршрут в зависимости от ваших интересов, настроения и физической формы
Позаботьтесь о комфортной обуви и одежде
Если вы планируете к нам приехать с горнолыжных курортов «Банное» или «Абзаково», я могу забрать вас на машине (+1000 руб. к стоимости экскурсии в одну сторону)
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Магнитогорске
Провела экскурсии для 263 туристов
Выпускница института строительства, архитектуры и искусства, где в полной мере и произошло полное погружение во все тонкости и нюансы Архитектурного ансамбля нашего стального «сердца» России. Мне посчастливилось родиться и вырасти в Магнитогорске. Местность, образование и моя тяга ко всему новому, креативному и неизведанному взрастило во мне всесторонне информативного и позитивного попутчика, собеседника и, конечно, гида по Магнитогорску.