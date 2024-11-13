Путешествие по Магнитогорску открывает перед вами богатую историю города, начиная с середины 18 века. Узнайте о знаковых личностях и уникальном проекте «Стального сердца» Советского Союза. Посетите условную границу Европы и Азии, а также лучшие видовые точки. Это шанс увидеть город с разных сторон и понять его значимость в истории Урала. Экскурсия на автомобиле, маршрут можно адаптировать под ваши интересы

Описание экскурсии

Наша летопись от Петра I

Магнитогорск был основан в 1929 году. Но мы начнём листать историю с 1743 года, когда на правом берегу реки Яик появилась крепость. Вы услышите об ученике Петра I, его судьбе на Урале и роли в развитии края. Узнаете, что здесь происходило на протяжении почти двухсот лет, пока не начали строить комбинат и город. И проследите яркий, неординарный путь Магнитогорска с момента его рождения до наших дней.

Европа — Азия

Мы обязательно попробуем понять, хотя это и непросто, в какой из частей света жили и живут магнитогорцы. И, определившись с историей и её тонкостями, будем определённо пересекать границы, как временные, так и территориальные.

Город в городе

Ещё одно интересное пересечение границ покажет, что в Магнитогорске на самом деле два города. В первом вы уже побывали. Впереди — город металла, где властвуют гигантские машины и механизмы. Это он, символ советской индустриализации. Отдельная глава нашей экскурсии.

В нашем маршруте:

монумент «Тыл — фронту»

памятник «Палатка первых строителей города Магнитогорска»

памятный знак «Европа — Азия»

памятник Ленину на Комсомольской площади

и многое другое

Организационные детали