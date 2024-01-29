Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Индивидуальный тур в Махачкале

Поучиться ткать ковры, станцевать лезгинку в национальных костюмах и побывать в «ауле ювелиров»

Приглашаем не просто в путешествие по Дагестану — а в гости к гостеприимным местным жителям (все мастер-классы по желанию и за доплату, вы сможете собрать свой тур как конструктор): тётя Хадижат проведёт мастер-класс по ковроткачеству, расскажет про обычаи края, даст примерить национальную одежду и душевно споёт, мастер Абдурахман покажет, как обрабатывает серебро, и напоит вкусным чаем, а моя мама поделится секретами приготовления дагестанских блюд и вкусно и сытно накормит — по-другому здесь и не бывает!
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Ближайшие даты:
29
янв
2
фев
7
фев
13
фев
18
фев
23
фев
28
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи: ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Дагестан

Встретим вас в Махачкале или Каспийске и в 08:00-09:00 отправимся в горы через город Буйнакск и самый длинный автомобильный тоннель в России. Насладимся чашечкой кофе с видом на горы, а затем осмотрим башню Шамиля и полюбуемся Ирганайским водохранилищем со смотровой площадки. Здесь вы увидите работы мастера по насечке по дереву Магомеда, это древнее ремесло передаётся из поколения в поколение — нигде больше такого не найти!

В селе Ках побываем в доме-музее тёти Хадижат, где рассмотрим предметы быта и национальную одежду. А ещё хозяйка проведёт для вас мастер-класс по ковроткачеству и раскроет секреты выведения орнаментов (по желанию и за доплату). В процессе будем слушать истории и легенды края. И на этом ещё не всё: вы сможете примерить национальные наряды и научиться танцевать лезгинку под песни тёти Хадижат.

На обед отправимся в гости к моей маме. Она расскажет тонкости приготовления хинкал и чуду и угостит вкуснейшим обедом, а по желанию устроит мастер-класс по приготовлению национальных блюд.

Дальше поедем на Хунзахское плато, полюбуемся водопадами Тобот и Итлятляр. Заглянем в кофейню с живописным видом на край пропасти и выпьем по чашке травяного чая. Осмотрим оборонительную крепость 19 века и вернёмся в село Ках. Поужинаем, прогуляемся по округе и завершим день уютным вечером у тёти Хадижат.

Добро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в Дагестан
2 день

Плато Матлас, «аул ювелиров» и Карадахская теснина

Позавтракаем и в 09:00 поедем на плато, будем любоваться горными ущельями и пещерами. Побываем в экстрим-парке на плато Матлас, где по желанию и за доплату сможете прокатиться на зиплайне. Прогуляемся под мощными струями водопада и пройдёмся по каменным лабиринтам Каменной чаши.

Полюбуемся горным озером Мочох на высоте 2700 метров и поедем к моей маме на обед. Подкрепимся и отправимся в «аул ювелиров» Гоцатль. Здесь нас в гости ждёт Абдурахман, который проведёт мастер-класс по обработке серебра, покажет, как работать с драгоценным камнем, и обязательно угостит чаем со сладостями. Мастер-класс по желанию и за доплату.

Проедем через Старый Гоцатль и доберёмся до Карадахской теснины, ширина ущелья здесь достигает всего 5 метров! Пройдём по узким проходам, протянувшимся на 1,5 километра.

Заселимся в гостиничный комплекс «Журавли», поужинаем и отдохнём.

Плато Матлас, «аул ювелиров» и Карадахская теснинаПлато Матлас, «аул ювелиров» и Карадахская теснинаПлато Матлас, «аул ювелиров» и Карадахская теснинаПлато Матлас, «аул ювелиров» и Карадахская теснинаПлато Матлас, «аул ювелиров» и Карадахская теснинаПлато Матлас, «аул ювелиров» и Карадахская теснинаПлато Матлас, «аул ювелиров» и Карадахская теснинаПлато Матлас, «аул ювелиров» и Карадахская теснинаПлато Матлас, «аул ювелиров» и Карадахская теснина
3 день

Село Гоор, Новый и Старый Кахиб и возвращение в Махачкалу

После завтрака побываем у Датунского храма 10 века на берегу реки, а затем поднимемся в заброшенное селение Гоор. Здесь мы встретимся с местной жительницей, которая родилась и выросла в ауле. Она расскажет про жизнь и обычаи села.

В селении Новый Кахиб познакомимся с бытом небольших горных аулов, рассмотрим дома и оборонительные сооружения. Сделаем эффектные кадры на «Языке тролля» — скальном выступе над пропастью.

В Новом Гооре пообедаем, а в Старом Кахибе полюбуемся древними сторожевыми башнями. Рассмотрим руины старинного селения и древние постройки, чудом сохранившиеся до наших дней.

Вернёмся в Махачкалу.

Село Гоор, Новый и Старый Кахиб и возвращение в МахачкалуСело Гоор, Новый и Старый Кахиб и возвращение в МахачкалуСело Гоор, Новый и Старый Кахиб и возвращение в МахачкалуСело Гоор, Новый и Старый Кахиб и возвращение в МахачкалуСело Гоор, Новый и Старый Кахиб и возвращение в МахачкалуСело Гоор, Новый и Старый Кахиб и возвращение в Махачкалу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, Каспийск или аэропорт Махачкалы, 08:00-09:00
Завершение: Махачкала, вечер. Доставим вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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