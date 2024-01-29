Поучиться ткать ковры, станцевать лезгинку в национальных костюмах и побывать в «ауле ювелиров»
янв
фев
фев
фев
фев
фев
фев
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 000 ₽
Описание
Организационные детали
Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи: ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Дагестан
Встретим вас в Махачкале или Каспийске и в 08:00-09:00 отправимся в горы через город Буйнакск и самый длинный автомобильный тоннель в России. Насладимся чашечкой кофе с видом на горы, а затем осмотрим башню Шамиля и полюбуемся Ирганайским водохранилищем со смотровой площадки. Здесь вы увидите работы мастера по насечке по дереву Магомеда, это древнее ремесло передаётся из поколения в поколение — нигде больше такого не найти!
В селе Ках побываем в доме-музее тёти Хадижат, где рассмотрим предметы быта и национальную одежду. А ещё хозяйка проведёт для вас мастер-класс по ковроткачеству и раскроет секреты выведения орнаментов (по желанию и за доплату). В процессе будем слушать истории и легенды края. И на этом ещё не всё: вы сможете примерить национальные наряды и научиться танцевать лезгинку под песни тёти Хадижат.
На обед отправимся в гости к моей маме. Она расскажет тонкости приготовления хинкал и чуду и угостит вкуснейшим обедом, а по желанию устроит мастер-класс по приготовлению национальных блюд.
Дальше поедем на Хунзахское плато, полюбуемся водопадами Тобот и Итлятляр. Заглянем в кофейню с живописным видом на край пропасти и выпьем по чашке травяного чая. Осмотрим оборонительную крепость 19 века и вернёмся в село Ках. Поужинаем, прогуляемся по округе и завершим день уютным вечером у тёти Хадижат.
Плато Матлас, «аул ювелиров» и Карадахская теснина
Позавтракаем и в 09:00 поедем на плато, будем любоваться горными ущельями и пещерами. Побываем в экстрим-парке на плато Матлас, где по желанию и за доплату сможете прокатиться на зиплайне. Прогуляемся под мощными струями водопада и пройдёмся по каменным лабиринтам Каменной чаши.
Полюбуемся горным озером Мочох на высоте 2700 метров и поедем к моей маме на обед. Подкрепимся и отправимся в «аул ювелиров» Гоцатль. Здесь нас в гости ждёт Абдурахман, который проведёт мастер-класс по обработке серебра, покажет, как работать с драгоценным камнем, и обязательно угостит чаем со сладостями. Мастер-класс по желанию и за доплату.
Проедем через Старый Гоцатль и доберёмся до Карадахской теснины, ширина ущелья здесь достигает всего 5 метров! Пройдём по узким проходам, протянувшимся на 1,5 километра.
Заселимся в гостиничный комплекс «Журавли», поужинаем и отдохнём.
Село Гоор, Новый и Старый Кахиб и возвращение в Махачкалу
После завтрака побываем у Датунского храма 10 века на берегу реки, а затем поднимемся в заброшенное селение Гоор. Здесь мы встретимся с местной жительницей, которая родилась и выросла в ауле. Она расскажет про жизнь и обычаи села.
В селении Новый Кахиб познакомимся с бытом небольших горных аулов, рассмотрим дома и оборонительные сооружения. Сделаем эффектные кадры на «Языке тролля» — скальном выступе над пропастью.
В Новом Гооре пообедаем, а в Старом Кахибе полюбуемся древними сторожевыми башнями. Рассмотрим руины старинного селения и древние постройки, чудом сохранившиеся до наших дней.
Вернёмся в Махачкалу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, Каспийск или аэропорт Махачкалы, 08:00-09:00Завершение: Махачкала, вечер. Доставим вас к месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.