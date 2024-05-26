Побываем на лучших смотровых площадках и главных локациях Дагестана и подготовим реквизит для эффектных кадров: как насчёт
Описание тура
Организационные детали
Вы можете брать чемоданы любого размера (Идеально подойдет S-размер) Вы так же можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
Перед началом тура за неделю создается группа в вацапе, где все участники тура могут познакомиться друг с другом, и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.
Мужчинам не рекомендую ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы. Девушкам нежелательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду
Что взять с собой?
Удобную одежду для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткую, необтягивающую.
Удобную обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии.
Паспорт.
Зарядное устройство.
Личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое.
Солнцезащитный крем.
Головной убор.
Советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива.
Обязательно, при себе, имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. развлечений оплачиваются только наличкой.
Тёплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной)
Проживание. Будем жить в барнхаусе и в отеле на берегу моря в Дербенте. Барнхаусы – современные, удобные и уютные домики со всеми удобствами и с панорамными окнами на горы. На территории комплекса есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса, костровая зона и бесплатный Wi-Fi.
Питание. В программу включено 3-разовое питание с обеда в 1 день по обед в 5 день. Вас ждёт национальная кухня: все виды чуду, шашлыка, шах-плова, пахлаву, исито, долму, довгу, речную форель, хинкал, сезонные фрукты и овощи, травяные чаи и кофе в турке. Если у вас ограничения в питании, сообщите заранее — мы обсудим ваше меню.
Транспорт. Передвигаться будем на собственном транспорте Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter, они вмещают 20 человек, но мы комфортно размещаем там только 14 человек.
Программа тура по дням
Фотосессия в пустыне, катание на катере, форель на обед и вечер у костра
Встретим вас в аэропорту Уйташ в 08:00 и на автовокзале «Южный» в Махачкале в 09:00. Знакомство с природными чудесами начнём с бархана Сарыкум — настоящей Сахары посреди Дагестана. Советуем взять яркие наряды, чтобы пофотографироваться на фоне песчаных дюн.
Пообедаем на форелевом хозяйстве в ресторане «Главрыба» на берегу реки Сулак. Вас ждёт вкуснейшая свежая форель, а желающие смогут заменить её на шашлык из баранины, говядины или курицы.
После трапезы разместимся во внедорожниках и спустимся к глубочайшему в Европе каньону, а затем с ветерком прокатимся по Сулаку на катерах.
Сделаем эффектные снимки на смотровой «Хадум» в посёлке Дубки с высоты 860 метров, а потом переедем на следующую видовую точку — «Язык тёщи». Со скалистого выступа вам откроется завораживающая панорама: бирюза Чиркейского водохранилища в окружении гор.
Насладимся закатом с видом на «Чиркейское море», как прозвали его местные, и поедем в наши уютные барнаусы — домики посреди гор со всеми удобствами. По прибытии поужинаем в комплексе, нам подадут национальное блюдо — аварский хинкал.
Вечером соберёмся у костра, будем делиться впечатлениями и слушать удивительные местные легенды.
Аул-призрак, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад
В 08:00 позавтракаем — и в горы. Отправимся в аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 метров. У подножья сменим транспорт и уже на УАЗиках подъедем как можно ближе к селению, но оставшийся путь придётся пройти пешком около 40 минут. Желающие смогут добраться верхом за 1000 рублей.
Побродим по заброшенному аулу, последний житель которого покинул его в 2015 году, заглянем в окна пустых домов и послушаем тишину.
Спустимся вниз и пообедаем. В меню: шашлык, плов, ботишал (лепёшка с начинкой из творога), лагман, чай, нарезка и компот.
Следующая локация — Чохские террасы, искусственно созданные для выращивания зерновых культур. Здесь выпьем чашечку свежесваренного кофе с невероятным видом.
Побываем в Салтинской теснине — прогуляемся по узкой тропе, которая через высокие скалы приведёт нас к подземному водопаду высотой 20 метров, который стекает в пещеру через круглое отверстие в потолке.
Ужинать будем в Гунибе в ресторане национальной кухни. Затем — свободное время. Можем вновь собраться у костра, поиграть в настольные игры или просто пообщаться в уютной атмосфере.
Карадахская теснина, башни аулов Гоор и Кахиб и Датунский храм
Позавтракаем в 08:00 и поедем в Карадахскую теснину, самую высокогорную в России. Будем гулять по оборудованным дорожкам и лестницам и любоваться причудливыми скальными проходами.
Следующая локация — аулы Кахиб и Горр. Сюда прибудем, чтобы увидеть старинные оборонительные башни и сфотографироваться на смотровых площадках. Вместе с нами будет гулять местный гид Аксакал. Он расскажет историю древних сооружений и познакомит с легендами.
На скальном выступе над пропастью (на «Языке Тролля») сделаем эффектные снимки в ярких папахах и костюмах. Пообедаем в этнодоме в Кахибе. Желающие смогут поучиться готовить по старинному рецепту горцев.
Побываем у Датунского храма 11 века, поужинаем в ресторане «Лагуна Голхинг» над Гунибским водохранилищем и поедем в наш барнхаус.
Хунзахское плато, Матлас и Каменная чаша
В 08:00 — завтрак. Затем соберём вещи, загрузим их в машину и поедем на Хунзахское плато. Виды здесь необыкновенные: прямо в пропасть с крутого обрыва срываются мощные потоки воды. Мы полюбуемся водопадами Итлятляр, одним из самых высоких в России, и Тобот, имеющим статус самого красивого в республике.
На обед вы попробуете сразу 5 аварских национальных блюд, а на десерт насладитесь абрикосовой кашей. После трапезы отправимся в экстрим-парк «Матлас», где погуляем под Ханским водопадом и пофотографируемся на фоне гор. Желающие смогут за доплату прокатиться на зиплайне. Стоимость — 1000 рублей.
Следующая локация — Каменная чаша. Пройдём по узкому проходу и окажемся в скалистых залах. Настоящий природный замок, где вместо потолков — небо!
Прибудем в Дербент, старейший город в России, и заселимся в отель на берегу Каспийского моря. На ужин насладимся южным блюдом — табасаранским чуду.
Вечером у вас будет свободное время. Вы сможете самостоятельно погулять по Дербенту: пройтись по старинным улочкам, выйти на набережную или увидеть мультимедийный фонтан.
Экраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту
После завтрака в 08:00 выселимся из отеля и поедем к необычной достопримечательности, которую прозвали «Каспийским монстром». Мы окажемся на берегу моря и увидим экраноплан «Лунь» — в прошлом инновационную советскую разработку, корабль с крыльями.
Затем отправимся к крепости Нарын-Кала 6 века — настоящему городу внутри города, обнесённому мощными стенами. Пройдёмся по атмосферным улочкам и магалам (кварталы в старой части, где сохранились древние дома, мечети и бани), рассмотрим Джума мечеть 8 века и познакомимся с историей и загадочными тайнами Дербента.
Заглянем на восточный базар и в сувенирные магазинчики. Рекомендуем закупиться ароматными специями, травяными чаями, вареньем, урбечем и фруктами, посудой, коврами и украшениями.
Пообедаем в этнодоме, сидя прямо на полу на мягких подушках. Вы попробуете блюда южной дагестанской кухни, сможете примерить национальную одежду и сделать эффектные снимки. Подведём итоги нашего мини-квеста и вручим победителям маленькие приятные призы.
В 15:00 поедем в аэропорт, рекомендуем брать билеты с вылетом после 18:00. Можем отвезти вас в Махачкалу, на автовокзал «Южный». Если вы планируете продолжить отдых в Дагестане, мы поможем с выбором отеля.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание с национальной кухней
- Проживание в барнхаусе и в отеле на берегу моря в Дербенте
- Услуги гида и водителя
- Трансферы по программе на комфортабельном транспорте, внедорожниках и УАЗиках
- Катание на катере по каньону
- Все экскурсии и активности по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
- Свежесваренный кофе на смотровых площадках и вкусное дополнение к нему
- Трансферы из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Организаторы прекрасно составили маршрут путешествия и даже изменили его (при согласовании со всеми участниками) из-за погоды, чтобы мы не в пустую потеряли день, так как погода предполагала большие трудности
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