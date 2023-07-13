Это самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семья - самые добрые люди, встретили душевно, на протяжении всего времени были рядом и всегда рассказывали интересные истории! Скучать не было времени вообще! Тур очень активный, рассчитан на 4 дня! Каждый день нас ждало удивительное путешествие по достопримечательностям Дагестана. Побывали в тех уголках, которые не доступны для тех туристов, которые прибыли в республику без машины. Находили огромное количество километров - глаза были в восторге от пейзажей, ноги до сих пор в восторге от нагрузки!

Как я уже говорила, нам очень повезло с гидом. Так, мы добавили еще несколько активностей в наше свободное время и, например, одним вечером отправились сплавляться на лодке всей командой - столько эмоций еще никогда не было!

Плюс ко всему - все было настолько сбалансировано, здорово и весело, что в последний день было очень грустно расставаться со всеми!

Благодарю от всей души Анистат (с этой прекрасной девушки и началось наше путешествие в Дагестан - если бы не она, мы бы никуда не поехали и никогда бы не испытали всего, что с нами произошло). Благодарю 100000000 раз нашего гида д. Мурада и его семью за радушие, интересные беседы, вкусные блюда (они всю душу вложили в эту поездку и всегда делали так, чтобы всем туристам в группе было комфортно!) и отдельная благодарность Федору (человек, который буквально за час нашел этот замечательный тур и разрешил все вопросы касаемо нашего прибывания в Дагестане)

П. с. С этой платформой никогда раньше не работала, не слышала и не видела. Пришла к выводу, что и дальше буду брать туры именно здесь!!