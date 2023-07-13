4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
Авторский тур в Махачкале

Погулять по высокогорным сёлам, постоять на Языке тролля и прокатиться на катере по реке Сулак

5
1 отзыв
За 4 дня вы исследуете все грани Дагестана: водопады и реки, горы и пещеры, пустыню и сёла, где когда-то кипела жизнь. Полюбуетесь мощным водопадом Тобот, срывающимся в огромную пропасть.

Прогуляетесь по Хунзахскому и Матласскому плато, пройдётесь по узкой теснине, чтобы в конце пути увидеть ещё один необычный водопад. Заглянете в пещеру и зарядитесь адреналином, стоя на скальном выступе над высоким обрывом. В стоимость включено всё, вам осталось только прилететь!
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
Ближайшие даты:
30
апр
2
мая
4
мая
6
мая
10
мая
23
мая
27
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Проживание. В гостевом доме по 2-3 человека в комнате.

Питание. Включено 3-разовое питание.

Программа тура по дням

1 день

Аул Гамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад

Встречаемся и отправляемся в село-призрак Гамсутль, названный так потому, что его покинули все, кто здесь когда-то жил. Прогуляемся по его узким улочкам, рассмотрим пустующие дома и проникнемся таинственной атмосферой этого места.

Затем полюбуемся Чохскими террасами, самый завораживающий вид на которые открывается от горного аула Чох. В древности на них выращивали кукурузу, злаковые и садовые деревья, а сейчас здесь пасутся овцы и коровы. Насладившись видами горных хребтов и плавных изгибов зелёных террас, посетим Салтинский водопад, уникальность которого в том, что он подземный — струится прямо в пещере.

Вечером разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.

Аул Гамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопадАул Гамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопадАул Гамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад
2 день

Водопад Тобот, Каменная чаша

Позавтракав, едем на Хунзахское плато, где с высоты более 2000 метров срывается в пропасть мощный водопад Тобот. После обеда направимся к ещё одной впечатляющей достопримечательности — Каменной чаше (Матлаские пещеры). Это несколько скалистых «залов», соединённых узкими проходами, стены которых покрыты мхом. Затем вернёмся в гостевой дом и поужинаем.

Водопад Тобот, Каменная чашаВодопад Тобот, Каменная чашаВодопад Тобот, Каменная чаша
3 день

Село Гоор, Карадахская теснина, Язык тролля

Утром снова отправимся в высокогорье — побываем в селе Гоор, примостившемся на гребне хребта. Аул тоже заброшен: полюбуемся безлюдными местами с живописными руинами, посмотрим на древние родовые башни.

Затем вас ждёт настоящее приключение — прогуляемся по узкому живописному ущелью — Карадахской теснине — с обеих сторон которого возвышаются каменные 170-метровые стены. После обеда посетим Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества, построенный предположительно в 10-11 веках.

А для ярких ещё более ярких впечатлений заберёмся на Язык тролля — скальный выступ над обрывом, названный так по аналогии с известной норвежской достопримечательностью. Фотографии здесь получаются сногсшибательные!

Село Гоор, Карадахская теснина, Язык тролляСело Гоор, Карадахская теснина, Язык тролляСело Гоор, Карадахская теснина, Язык тролля
4 день

Сулакский каньон, водная прогулка, бархан Сарыкум

Сегодня вас ждут самые знаменитые достопримечательности республики. Утром едем любоваться Сулакским каньоном со смотровой площадки в посёлке Дубки. Прокатимся по нему на катере, любуясь отвесными скалистыми берегами и ловя прохладные брызги.

Пообедав, посетим недавно открытую пещеру «Нохьо», о которой пока мало кто знает — вы будете одними из первых, кто в ней побывал! А на прощанье побегаем по мягкому песку бархана Сарыкум, настоящему кусочку пустыни, появившемуся здесь загадочным образом. Рассмотрим узоры, оставляемые ветром на песчаном холсте, и поедем обратно в Махачкалу. До новых встреч!

Сулакский каньон, водная прогулка, бархан СарыкумСулакский каньон, водная прогулка, бархан СарыкумСулакский каньон, водная прогулка, бархан Сарыкум

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе и от аэропорта и в аэропорт
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Услуги гида, водителя и охраны
  • Прогулка на катере
Что не входит в цену
  • Проезд до Махачкалы и обратно
  • Прогулка на лошадях, зиплайн, прыжки на тарзанке и т.п. (все развлечения по желанию)
  • Прогулка на SUP
  • Посещение пещеры Нохъо (по желанию)
  • Входные билеты в заповедники, музеи и экосборы
  • Подъем на машине в Гамсутль
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт
Завершение: Махачкала, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Алина
13 июля 2023
Это самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семья - самые добрые люди, встретили душевно, на протяжении всего времени были рядом и всегда рассказывали интересные истории! Скучать не было времени вообще! Тур очень активный, рассчитан на 4 дня! Каждый день нас ждало удивительное путешествие по достопримечательностям Дагестана. Побывали в тех уголках, которые не доступны для тех туристов, которые прибыли в республику без машины. Находили огромное количество километров - глаза были в восторге от пейзажей, ноги до сих пор в восторге от нагрузки!
Как я уже говорила, нам очень повезло с гидом. Так, мы добавили еще несколько активностей в наше свободное время и, например, одним вечером отправились сплавляться на лодке всей командой - столько эмоций еще никогда не было!
Плюс ко всему - все было настолько сбалансировано, здорово и весело, что в последний день было очень грустно расставаться со всеми!
Благодарю от всей души Анистат (с этой прекрасной девушки и началось наше путешествие в Дагестан - если бы не она, мы бы никуда не поехали и никогда бы не испытали всего, что с нами произошло). Благодарю 100000000 раз нашего гида д. Мурада и его семью за радушие, интересные беседы, вкусные блюда (они всю душу вложили в эту поездку и всегда делали так, чтобы всем туристам в группе было комфортно!) и отдельная благодарность Федору (человек, который буквально за час нашел этот замечательный тур и разрешил все вопросы касаемо нашего прибывания в Дагестане)
П. с. С этой платформой никогда раньше не работала, не слышала и не видела. Пришла к выводу, что и дальше буду брать туры именно здесь!!
Это самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семья

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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